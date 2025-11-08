VIDEO// Episodul 6 al podcastului „Sensul banilor”, cu participarea doamnei Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, și a doamnei Galina Cicanci, ofițer de țară în cadrul Corporației Financiare Internaționale

BNM.md, 8 noiembrie 2025 09:00

Invitații podcastului sunt Anca Dragu, Guvernatoarea BNM și doamna Galina Cicanci, expertă în educație financiară, formatoare și promotoare a independenței economice prin cunoaștere.

Acum 30 minute
09:00
Acum 24 ore
17:30
Calendarul şedinţelor Comitetului executiv cu privire la promovarea politicii monetare BNM.md
Anexa 1 la Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 249 din 6 noiembrie 2025.
16:20
Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna octombrie 2025 BNM.md
La 31 octombrie 2025, activele oficiale de rezervă au constituit  5 141,43„ mil. euro, în scădere cu 22,26 mil. euro în comparație cu 30 septembrie 2025, când acestea au însumat  5 163,69 mil. euro.
14:10
Legea Nr. 106 din 21-04-2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule BNM.md
Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule asigurarea obligatorie răspundere civilă auto pagube produse de vehicule RCA asigurare RCA asigurarea RCA Legea nr. 106 din 21.04.2022 Legea nr 106 din 21.04.2022 Legea 106 din 21.04.2022 Lege 106 Legea 106 106 nr. 106 din 21.04.2022 106 din 21.04.2022 21.04.2022 21 aprilie 2022 în vigoare din 01.04.2023 în vigoare 01.04.2023 1 aprilie 2023 01.04.2023
14:00
Legea Nr. 92 din 07-04-2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare BNM.md
Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare Lege privind activitatea de asigurare sau de reasigurare privind activitatea de asigurare sau de reasigurare activitatea de asigurare sau de reasigurare asigurare reasigurare asigurarea reasigurarea Legea nr. 92 din 07.04.2022 Legea nr 92 din 07.04.2022 Legea 92 din 07.04.2022 Legea 92 92 07.04.2022 7 aprilie 2022 în vigoare 01.01.2023 în vigoare din 01.01.2023 1 ianuarie 2023 01.01.2023
12:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 31 Octombrie 2025 BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 07 Noiembrie 2025 BNM.md
Ieri
14:20
Decizia de politică monetară, 06.11.2025 BNM.md
Ajustarea prudentă a comportamentului politicii monetare urmărește readucerea și menținerea pe termen mediu a inflației în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută.
14:00
Ratele de dobândă la instrumentele de reglementare monetară ale BNM, 06 Noiembrie 2025 BNM.md
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 06 Noiembrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu E.S. dl.Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, E.S. dl. Hubert Knirsch.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 05 Noiembrie 2025 BNM.md
4 noiembrie 2025
15:40
Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Octombrie 2025 BNM.md
15:40
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 04 Noiembrie 2025 BNM.md
3 noiembrie 2025
15:30
Guvernatoarea Anca Dragu subliniază rolul BNM în dezvoltarea economică a Republicii Moldova la „Bucharest Leaders’ Summit” BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la deschiderea oficială a evenimentului „Bucharest Leaders' Summit: A roadmap to the future”, desfășurat la București în perioada 3 – 21 noiembrie 2025.
12:40
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, Octombrie 2025 BNM.md
12:40
Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, Octombrie 2025 BNM.md
12:40
Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piața primară), Octombrie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 03 Noiembrie 2025 BNM.md
31 octombrie 2025
16:20
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
11:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 24 Octombrie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 31 Octombrie 2025 BNM.md
09:40
Întrevedere bilaterală între guvernatoarea BNM și Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, și Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, doamna Maria Luís Albuquerque, au avut o întrevedere bilaterală.
30 octombrie 2025
16:10
Dialog la nivel înalt organizat de Banca Națională a Moldovei: Sectorul financiar, catalizator pentru creșterea economică și convergența europeană BNM.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a organizat astăzi la Chișinău atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”.
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Octombrie 2025 BNM.md
29 octombrie 2025
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 29 Octombrie 2025 BNM.md
09:30
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a prezentat succesul implementării SEPA și MIA Plăți Instant la conferința internațională din Ohrid, Macedonia de Nord BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat la conferința internațională despre plăți și infrastructuri de piață cu tema „Rewiring Payments for the Digital Era”, organizată de Banca Națională a Macedoniei de Nord și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos.
28 octombrie 2025
18:00
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna septembrie 2025 BNM.md
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
17:50
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna septembrie 2025 BNM.md
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară  se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
17:50
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna august 2025 BNM.md
16:00
Piaţa valutara fără numerar, Septembrie 2025 BNM.md
15:50
Activitatea BNM pe piaţa valutară (operațiuni reflectate potrivit datei tranzacției), Septembrie 2025 BNM.md
15:30
Numărul utilizatorilor înregistrați în instrumentele de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), BNM.md
15:30
Numărul și valoarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), BNM.md
15:20
Informație privind activitatea cu carduri de plată a prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova (per prestator), Trimestrul 3 2025 BNM.md
15:20
Carduri emise de către prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova, Trimestrul 3 2025 BNM.md
15:20
Numărul și valoarea tranzacțiilor efectuate cu carduri de plată din Republica Moldova, BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 28 Octombrie 2025 BNM.md
27 octombrie 2025
17:40
BNM organizează un forum de dialog la nivel înalt cu participarea Comisarului European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor BNM.md
În data de 30 octombrie 2025, Banca Națională a Moldovei organizează, la Chișinău, atelierul de dalog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”.
12:00
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 27 Octombrie 2025 BNM.md
25 octombrie 2025
13:40
BNM a adus lecțiile de educație financiară la Tiraspol: guvernatoarea Anca Dragu le-a vorbit elevilor de la liceul „Lucian Blaga” despre importanța cunoștințelor financiare BNM.md
Tema discuției - inflația și stabilitatea financiară - a fost prezentată într-un mod interactiv, adaptat curiozității și nivelului de cunoaștere ale tinerilor.
13:10
Republica Moldova – de la stabilitate la transformare: guvernatoarea Anca Dragu la forumul Aspen - German Marshall Fund, București 2025 BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a susținut un discurs în cadrul forumului Aspen - German Marshall Fund, găzduit de Banca Națională a României.
24 octombrie 2025
14:00
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Septembrie 2025 BNM.md
14:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, Septembrie 2025 BNM.md
14:00
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Septembrie 2025 BNM.md
14:00
Poziţii informative, Septembrie 2025 BNM.md
14:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 17 Octombrie 2025 BNM.md
11:10
Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, Septembrie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 24 Octombrie 2025 BNM.md
11:10
Anca Dragu: Educația financiară deschide orizonturi pentru a înțelege mecanismele și oportunitățile economice BNM.md
La Banca Națională a Moldovei a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de merit și a premiilor câștigătorilor quiz-ului din cadrul „Taberei de educație financiară”, organizată de banca centrală și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în luna august 2025.
