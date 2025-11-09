Horoscop 9 noiembrie – Zodia care va lua o decizie referitoare la viața de cuplu

Horoscop 9 noiembrie – Recuperări azi. O să ținem cont de dorințele noastre, dar și de ale celor din jur, că sunt oameni care contează pentru noi. SCORPION E rost de plimbare, poate fi și un duș-întors, că mâine e de lucru la serviciu, și o să vă revigorați. Vi se face curte și, dacă […]

