Horoscop 9 noiembrie – Zodia care va lua o decizie referitoare la viața de cuplu
HotNews, 9 noiembrie 2025 06:50
Horoscop 9 noiembrie – Recuperări azi. O să ținem cont de dorințele noastre, dar și de ale celor din jur, că sunt oameni care contează pentru noi. SCORPION E rost de plimbare, poate fi și un duș-întors, că mâine e de lucru la serviciu, și o să vă revigorați. Vi se face curte și, dacă […]
Acum 30 minute
06:50
Acum 12 ore
21:50
Fostul deputat român Cristian Rizea îl acuză pe maestrul Nicolae Botgros de o escrocherie. În cadrul unui scurt video, fostul politician român a povestit că, în urmă cu ceva timp, muzicianul a construit câteva blocuri de locuințe pe un teren alocat inițial pentru construcția unui centru cultural, transmite stiri.md. „Primăria i-a dat un teren să […]
Acum 24 ore
16:20
Ion Ceban: „Am intrat în Parlament din prima încercare, chiar dacă aceste alegeri nu au fost o competiție corectă.” # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat într-un interviu pentru Tribuna că prima participare a formațiunii la alegerile parlamentare a reprezentat o experiență importantă și o etapă de consolidare politică. „Pentru Mișcarea Alternativa Națională aceasta a fost prima participare la un scrutin parlamentar. Partea bună pentru noi este că, din prima încercare, am devenit […]
09:40
Ion Ceban: A venit timpul ca partidele pro-europene de opoziţie să facă unele concluzii importante şi să ia deciziile ce se impun # HotNews
Interviu cu Ion Ceban, preşedinte al Partidului politic Mişcarea Alternativa Naţională, primar general al municipiului Chişinău, acordat portalului Tribuna T: Domnule Ceban, de obicei sunteţi intervievat ca şi primar al capitalei. Eu mi-aş dori să avem o discuţie care ţine mai mult de postura dvs. de preşedinte de partid… I.C.: Nu văd o problemă, pentru că […]
09:10
Moldova a acceptat propunerea privind achiziționarea de către România a Portului Giurgiulești # HotNews
Ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat acceptarea propunerii României de a achiziționa Portul Giurgiulești din R. Moldova. Potrivit oficialului, detaliile finale ale tranzacției vor fi convenite în curând. „Acum negociem și achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Acesta are o poziție strategică foarte favorabilă. Teoretic, suntem în curs de semnare a unui contract. […]
08:20
Un pompier, despre moartea fetei în Hotelul Național: Poate că o generație puternică a crescut una pierdută # HotNews
Dmitrii Polșcin, unul dintre cei mai cunoscuți pompieri din Republica Moldova, a comentat tragicul incident de la fostul Hotel Național, unde a murit o fetiță. Dmitrii a scris o postare pe rețelele de socializare în care a subliniat că „nu este un gest pentru faimă, ci doar durere". S-a întâmplat ca tocmai echipa lui Dmitrii […]
08:10
Un croat și-a ținut respirația sub apă 29 de minute și 3 secunde. Record mondial uluitor: ”Ceva complet necunoscut medicinei” # HotNews
Scufundătorul croat Vitomir Maricic a stabilit un nou record mondial, ținându-și respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, cu aproape 5 minute mai mult decât recordul anterior. Experții spun că este "ceva complet necunoscut medicinei". Apneistul croat Vitomir Maricic a stabilit un record mondial cu totul uluitor, după ce și-a ținut […]
07:20
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti # HotNews
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a scris pe X ministrul de Externe ungar Péter Szijjártó, esxpriându-şi recunoştinţa pentru această decizie. Derogarea beste acordată pentur un an, iar în schimb, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de […]
Ieri
07:10
Horoscop 8 noiembrie – O zi reușită! O să avem parte și de puțină odihnă, și de plimbări, revederi emoționale și o să ne pregătim sufletește pentru ce urmează să se întâmple de luni încolo. SCORPION Invitațiile curg, totul e să vă hotărâți unde și cu cine vă duceți; o să faceți, totuși, o selecție […]
7 noiembrie 2025
14:00
VIDEO Ion Ceban salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău dar insistă pe evaluarea obiectivă a situației reale din țară # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău și sprijinul oferit Republicii Moldova, subliniind însă importanța unei evaluări sincere a situației reale din țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor. Dar ne dorim ca, în toate discuțiile și întrevederile, nu […]
13:40
Patru deputați ai fracțiunii ALTERNATIVA, aleși președinți ai grupurilor parlamentare de prietenie # HotNews
Mai mulți deputați ai fracțiunii ALTERNATIVA au fost aleși în fruntea grupurilor parlamentare de prietenie, structuri care au rolul de a consolida relațiile externe ale Parlamentului Republicii Moldova și de a dezvolta cooperarea bilaterală cu țările partenere: Gaik Vartanean va conduce Grupul parlamentar de prietenie Republica Moldova – Republica Armenia; Alexandr Stoianoglo a fost ales […]
13:30
Deputații Partidului Nostru vor conduce trei grupuri parlamentare de prietenie. Hotărârea respectivă a fost adoptată de Legislativ vineri, 7 noiembrie. Astfel, liderul fracțiunii, Renato Usatîi, va deveni președinte al grupului de prietenie cu Elveția, Elena Grițco va conduce grupul de prietenie cu Marocul, iar Alexandr Berlinschi – cu Albania. De asemenea, deputații fracțiunii Partidului Nostru […]
10:10
Irina Vlah – mesaj pentru Ilham Aliyev: „Sunt convinsă că relațiile puternice dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze” # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", activitatea căruia e limitată pe perioada examinării cauzei civile, ieri a participat la recepție și l-a felicitat pe Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, cu ocazia Zilei Victoriei de pe 8 noiembrie – o dată importantă și simbolică în istoria modernă a poporului azer. „Am avut […]
08:10
BREAKING NEWS: Semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos # HotNews
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop 7 noiembrie – vești amestecate azi. Ne bucurăm că e vineri, că o să ne ocupăm și de casă, de familie și de noi, și o să ieșim pe la mondenități, ne ducem în excursie ca să mai schimbăm peisajul. SCORPION E cineva care se interesează de soarta voastră, vă monitorizează atent și poate […]
6 noiembrie 2025
21:10
Ion Ceban: De trei decenii, Liceul Teoretic „Academia Copiilor” se afirmă ca o instituție educațională axată pe calitate # HotNews
30 de ani de activitate ai Instituției Publice Liceul Teoretic „Academia Copiilor". Cu această ocazie, Primarul General, Ion Ceban, a adresat sincere felicitări întregului colectiv profesoral, elevilor și părinților. „De trei decenii, liceul se afirmă ca o instituție educațională axată pe calitate. Datorită implicării și profesionalismului cadrelor didactice, instituția de învățământ a devenit un exemplu […]
20:50
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! # HotNews
Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, apreciat de părinți, copii și directori de instituții. Chiar și cei care anterior aveau rezerve, acum recunosc că progresul este evident. Despre aceasta a declarat Eduard Pleșca, consilier în Consiliul Municipal Bălți din partea Partidului Nostru. „Toți sunt mulțumiți de […]
13:50
VIDEO Cristian Botgros urmează să fie chemat la audieri în dosarul penal privind moartea Andreei Cuciuc # HotNews
Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS, Nicolae Botgros, urmează să fie chemat la audieri în dosarul privind moartea Andreei Cuciuc. Declarația a făcut făcută de către ministra MAI, Daniella Misail-Nichitin. Amintim că familia Cuciuc a venit, acum o săptămână, cu acuzații grave la adresa nepotului deputatului PAS Nicolae Botgros. Potrivit lor, Cristian Botgros ar fi implicat […]
13:40
BREAKING NEWS: Percheziții de amploare în dosarul TUX, care a golit buzunarele moldovenilor. Cinci persoane au fost reținute # HotNews
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Cinci persoane au fost reținute. Potrivit Poliției Naționale, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților […]
11:10
Familiile cu copii mici din municipiul Chișinău pot beneficia gratuit de amestecuri lactate și formule de lapte adaptate, în cadrul Programului municipal de asigurare gratuită cu produse lactate pentru sugari și copii mici, implementat de Primăria Chișinău. Scopul programului este de a sprijini familiile din Capitală și din suburbii în asigurarea unei alimentații adecvate copiilor […]
10:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții […]
09:00
Horoscop 6 noiembrie – щ să iasă la iveală lucruri despre care nu știam și nici măcar nu bănuiam, probabil, și o să ne schimbăm optica de viață! SCORPION O să interacționați cu niște oameni care vor să vă implice într-o activitate care să vă aducă diverse beneficii și o să scoată la iveală niște […]
08:30
Liderul MAN, Ion Ceban: „Criza demografică, sărăcia și datoria de stat – probleme pe care guvernarea refuză să le vadă” # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a publicat pe pagina sa oficială o analiză critică la adresa actualei guvernări, acuzând autoritățile că „refuză să recunoască cele mai grave probleme ale țării" și că, în loc de acțiuni concrete, preferă „formule generale și lozinci politice". În opinia liderului MAN, prima și cea mai gravă problemă […]
5 noiembrie 2025
16:40
Astăzi, la Chișinău, a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, a declarat că proiectul este realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu suportul UE. Durata proiectului este de 4 ani, cu un buget total de aproape 2 milioane de […]
11:00
Victor Bogatico, vicepreședinte CALM, primar al orașului Rîșcani, ales din partea Partidului Nostru: Vrem transparență privind reforma administrativ-teritorială! # HotNews
Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico, ales din partea Partidului Nostru, și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cere mai multă transparență și claritate din partea Guvernului în procesul de reformă administrativ-teritorială. Victor Bogatico a declarat într-un interviu audio recent că autoritățile locale nu au primit până acum niciun document concret sau program oficial […]
07:10
Horoscop 5 noiembrie – Lună Plină, cu noutăți. Se agită apele, e o răscolire și în plan material, și sufletesc, și o să facem tot ce ne stă în putință să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus. SCORPION Au loc schimbări, poate chiar voi sunteți cei care aveți curaj să luați startul într-o […]
4 noiembrie 2025
18:10
Domnica Manole a fost distinsă cu Medalia comemorativă „30 de ani ai Constituției Republicii Kazahstan” # HotNews
Președinta Curții Constituționale, doamna Domnica Manole, a fost distinsă cu Medalia comemorativă „30 de ani ai Constituției Republicii Kazahstan", conferită prin Decretul Președintelui Republicii Kazahstan, Excelența Sa domnul Kassym-Jomart Tokayev. Distincția a fost acordată în semn de recunoaștere a contribuției la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Curtea Constituțională a Republicii Kazahstan și Curtea Constituțională a […]
18:00
Ion Ceban: Drumul de acces dintre Tohatin și Colonița este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani # HotNews
Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chișinău, anunță că drumul de acces dintre Tohatin și Colonița, cu o lungime de 1,4 km și lățimea de 6 metri, este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani. În aceste zile a fost așternut ultimul strat de asfalt, cel de uzură, iar ulterior va fi […]
14:20
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat pe pagina sa de Facebook că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Edilul acuză „jocurile politice" din Consiliul orașului, care blochează activitatea primăriei și înt
12:30
Ion Ceban: Integrarea europeană trebuie tratată ca un obiectiv național, nu ca o temă de campanie # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat într-o analiză publicată pe pagina sa oficială că integrarea europeană a Republicii Moldova nu trebuie privită ca o temă de campanie, ci ca un obiectiv național. Potrivit lui, în anii 2024 și 2025, subiectul integrării europene a fost folosit în mod excesiv în scop electoral – în […] The post Ion Ceban: Integrarea europeană trebuie tratată ca un obiectiv național, nu ca o temă de campanie first appeared on HotNews.md.
12:20
Drochia se transformă sub conducerea Ninei Cereteu, primar ales din partea Partidului Nostru: infrastructură modernă și spații publice revitalizate # HotNews
Orașul Drochia continuă să se dezvolte și să își modernizeze infrastructura urbană, cu proiecte menite să îmbunătățească circulația, siguranța și spațiile publice. Lucrările de reparație a străzii Mircea cel Bătrân au fost finalizate cu succes, în conformitate cu planul de achiziții pentru anul 2025. Proiectul a fost realizat în scopul modernizării infrastructurii rutiere, contribuind la […] The post Drochia se transformă sub conducerea Ninei Cereteu, primar ales din partea Partidului Nostru: infrastructură modernă și spații publice revitalizate first appeared on HotNews.md.
12:00
Corupția este principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată un raport al Comisie Europene # HotNews
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi. Ucraina […] The post Corupția este principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată un raport al Comisie Europene first appeared on HotNews.md.
10:30
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru: Consumul de droguri este un fenomen îngrijorător. Guvernul trebuie să vină cu măsuri concrete de combatere a acestuia, iar Parlamentul să le susțină prin lege! # HotNews
Consumul de droguri reprezintă un fenomen tot mai îngrijorător în Republica Moldova, iar autoritățile trebuie să intervină decisiv. Deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, solicită Guvernului să adopte măsuri concrete de combatere a acestui fenomen, în timp ce Parlamentul trebuie să asigure cadrul legislativ necesar pentru susținerea acestor acțiuni. „Consumul de droguri și creșterea […] The post Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru: Consumul de droguri este un fenomen îngrijorător. Guvernul trebuie să vină cu măsuri concrete de combatere a acestuia, iar Parlamentul să le susțină prin lege! first appeared on HotNews.md.
08:00
Primarul general, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă privind consumul de droguri în Chișinău, subliniind că problema a ajuns în școli și în preajma acestora, iar părinții transmit tot mai multe îngrijorări legate de situație. „Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens”, a spus edilul. „O îngrijorare foarte mare, la care […] The post VIDEO Ion Ceban cere Guvernului măsuri urgente pentru a combate consumul de droguri first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 4 noiembrie – o zi cu de toate. Ne parvin, în sfârșit, veștile pe care le așteptam de cine știe când și o să decidem și noi încotro să ne îndreptăm. SCORPION Veți interacționa cu oameni care se străduiesc să vă convingă să colaborați pe o perioadă mai lungă de timp, fie că e […] The post Horoscop 4 noiembrie – apar oportunități pe toate planurile first appeared on HotNews.md.
3 noiembrie 2025
17:20
Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chișinău, miercuri, 5 noiembrie, va avea loc lansarea proiectului european EUroBRIDGE_UA_MD, implementat în Republica Moldova de Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului al Primăriei Chișinău. Cu o valoare de 1,9 milioane euro, proiectul sprijină consolidarea capacităților administrative, dezvoltarea economică locală și alinierea la Politica de Coeziune a UE. Evenimentul marchează […] The post Ion Ceban: O nouă premieră pentru Chișinău – lansarea unui proiect european first appeared on HotNews.md.
11:20
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov: Este decisiv, ca acest legislativ să redea speranța poporului Republicii Moldova, care ne-a desemnat să-l reprezentăm! # HotNews
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru” în Parlamentul Republicii Moldova, Serghei Ivanov, a făcut apel la responsabilitate și colaborare în noul Legislativ. El a subliniat că atât opoziția, cât și guvernarea trebuie să acționeze pentru binele cetățenilor și să evite orgoliile politice și spectacolele inutile. „Îmi doresc ca acest Parlament, atât opoziția, cât și guvernarea, să nu […] The post Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov: Este decisiv, ca acest legislativ să redea speranța poporului Republicii Moldova, care ne-a desemnat să-l reprezentăm! first appeared on HotNews.md.
09:00
Cetățenii vor putea returna ambalajele și vor primi minimum 2 lei pentru fiecare recipient # HotNews
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind […] The post Cetățenii vor putea returna ambalajele și vor primi minimum 2 lei pentru fiecare recipient first appeared on HotNews.md.
08:50
Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chișinău, susține că bugetul municipal, care este exploatat politic de unii consilieri, în special cei de la PAS, care nu au susținut bugetul, deși am inclus toate propunerile din partea lor. Potrivit lui Ceban, bugetul a fost realizat în termeni legali și propus de opt ori în consiliu, iar […] The post Ion Ceban: Bugetul municipal este exploatat politic de către unii consilieri first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 3 noiembrie – o zi fără cusur. O să ne descotorosim de treburile neplăcute din trecut ca să punem totul pe curat și să putem începe o viață nouă. SCORPION Suntem pe punctul de a face niște schimbări și veți aduna toate resursele ca să nu omiteți niciun aspect de care depinde reușita voastră. […] The post Horoscop 3 noiembrie – zodia care va intra în posesia unor bunuri first appeared on HotNews.md.
2 noiembrie 2025
09:00
VIDEO Ion Ceban, împreună cu colegii din Primăria Chișinău și Emilian Crețu, a participat la o acțiune frumoasă # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu colegii din Primăria Chișinău și Emilian Crețu, a participat la o acțiune frumoasă de plantare a arborilor în sectorul Rîșcani. Este vorba despre platani, arbori de gumă și de lalea, pentru a sprijini acțiunile frumoase ale cetățenilor. „Aici este o zonă unde Emilian Crețu și-a adus aportul în amenajare, […] The post VIDEO Ion Ceban, împreună cu colegii din Primăria Chișinău și Emilian Crețu, a participat la o acțiune frumoasă first appeared on HotNews.md.
07:50
Horoscop 2 noiembrie – o zi frumoasă. O să facem lucruri care ne fac plăcere și care să le meargă la inimă și celorlalți. Putem visa frumos împreună, chiar. SCORPION E cineva care insistă să vă întâlniți și să faceți cumva să vă înțelegeți, pentru că au fost câteva probleme și nu ați dori să […] The post Horoscop 2 noiembrie – banii cam scapă printre degete first appeared on HotNews.md.
1 noiembrie 2025
11:30
La Rîșcani sunt în desfășurare mai multe proiecte pentru tineri: modernizarea infrastructurii în școli și construcția unui stadion # HotNews
În orașul Rîșcani continuă implementarea proiectelor importante pentru comunitate — construcția unui stadion multifuncțional modern și reconstrucția completă a blocurilor sanitare în două instituții de învățământ: Liceul „Dimitrie Cantemir” și Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”. Datorită acestor inițiative, sute de elevi și cadre didactice vor putea învăța și activa în condiții confortabile și sigure, conforme standardelor moderne. […] The post La Rîșcani sunt în desfășurare mai multe proiecte pentru tineri: modernizarea infrastructurii în școli și construcția unui stadion first appeared on HotNews.md.
10:10
Olesea Stamate: Ce a făcut Belous în calitate de șef la FISC și Ministru al finanțelor ca să curme această practică? # HotNews
Fostul deputat PAS, Olesea Stamate, observă că Victoria Belous, deputat PAS, fost ministru al finanțelor si persoana care a deținut funcții importante la FISC (șef adjunct, șef direcție antifraudă) arată cu degetul la cineva din deputați (opoziție sau nu, nu contează) precum ca ea cunoaște că aceștia trăiesc cu 30 de mii de lei pe […] The post Olesea Stamate: Ce a făcut Belous în calitate de șef la FISC și Ministru al finanțelor ca să curme această practică? first appeared on HotNews.md.
09:00
Gardul nu este doar o barieră. E ca o carte de vizită a locuinței tale. Îți definește spațiul, oferă siguranță și, mai ales, transmite o primă impresie. Un gard ales cu gust poate face o casă să arate mai impunătoare sau mai primitoare, mai modernă sau mai clasică. În acest context, nu e surprinzător că […] The post Cum să alegi un gard tip jaluzele care oferă intimitate și stil first appeared on HotNews.md.
08:40
Ion Ceban: În toate sectoarele capitalei continuă lucrări de modernizare a complexelor de joacă și fitness # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță condiții mai bune de joacă pentru copii și terenuri de sport pentru toți locuitorii. Doar pe parcursul acestei săptămâni, la mai multe adrese, Primăria Chișinău a realizat mai multe proiecte. Complexe de joacă: A fost finalizată instalarea complexului de joacă pe str. Nicolae Titulescu, 4, spațiu care […] The post Ion Ceban: În toate sectoarele capitalei continuă lucrări de modernizare a complexelor de joacă și fitness first appeared on HotNews.md.
08:30
Ion Cristoiu a comentat declarațiile Maiei Sandu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi” # HotNews
Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 30 octombrie 2025 a comentat declarațiile și poziția Maiei Sandu la Forumul Păcii de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În discursul ei, Maia Sandu a spus că platformele de socializare, odinioară promisiuni ale libertății, au devenit spații vaste de manipulare folosite de regimuri autoritare, […] The post Ion Cristoiu a comentat declarațiile Maiei Sandu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi” first appeared on HotNews.md.
07:20
Horoscop 1 noiembrie – o zi reușită. O să facem bine să profităm la maximum de timpul liber, să-i luăm pe ai noștri și să vedem locuri, oameni noi, să ne limpezim creierii. SCORPION Poate vă permiteți și voi o relaxare și veți porni într-o plimbare prin țară, posibil la invitația cuiva drag, și vă […] The post Horoscop 1 noiembrie – Zodia care va intra la cheltuieli first appeared on HotNews.md.
31 octombrie 2025
20:50
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, – către candidatul la funcția de premier: Votul electronic este așteptat de diaspora! # HotNews
Alexandr Berlinschii, deputat al Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru” și membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a atras atenția candidatului la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, că programul său de guvernare pune accent pe digitalizare, dar nu prevede implementarea votului electronic. Deputatul a subliniat că această măsură este deosebit de așteptată de numeroși moldoveni stabiliți […] The post Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, – către candidatul la funcția de premier: Votul electronic este așteptat de diaspora! first appeared on HotNews.md.
19:40
Irina Vlah: Cel mai probabil, noul premier va deveni prizonier al conflictelor interne din chiar interiorul PAS # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican “Inima Moldovei”, activitatea căruia a fost limitată pe perioada examinării cauzei civile, a constatat că “astăzi a fost învestit în funcție noul Guvern al PAS — deja al treilea la număr. De această dată, reprezentanții partidului de guvernământ au apelat la un premier „din afară”. Dar nu trebuie să ne […] The post Irina Vlah: Cel mai probabil, noul premier va deveni prizonier al conflictelor interne din chiar interiorul PAS first appeared on HotNews.md.
