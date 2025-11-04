Ion Ceban: Drumul de acces dintre Tohatin și Colonița este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani

07:00

Horoscop 28 octombrie – o zi reușită. O să ne achităm, pe cât posibil, de toate obligațiile, ca să facem loc proiectelor noi și să ne restartăm. SCORPION Aveți multe pe ordinea de zi și energie ca să le duceți pe toate la bun sfârșit, pentru că sunt niște termene-limită pe care e bine să […] The post Horoscop 28 octombrie – SĂGETĂTOR – se conturează niște bani first appeared on HotNews.md.