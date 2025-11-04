VIDEO Ion Ceban cere Guvernului măsuri urgente pentru a combate consumul de droguri

07:10

Horoscop 25 octombrie – o zi a deciziilor. Se pare că am avut la dispoziție suficient timp ca să știm ce vrem, să fim în acord atât cu noi, cât și cu ceilalți. SCORPION Poate convocați grupul de prieteni să plecați pe undeva, într-o excursie, și să vă rupeți de treburile de rutină ca să […] The post Horoscop 25 octombrie – cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin first appeared on HotNews.md.