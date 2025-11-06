Liderul MAN, Ion Ceban: „Criza demografică, sărăcia și datoria de stat – probleme pe care guvernarea refuză să le vadă”
HotNews, 6 noiembrie 2025 08:30
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a publicat pe pagina sa oficială o analiză critică la adresa actualei guvernări, acuzând autoritățile că „refuză să recunoască cele mai grave probleme ale țării" și că, în loc de acțiuni concrete, preferă „formule generale și lozinci politice". În opinia liderului MAN, prima și cea mai gravă problemă […]
• • •
Acum 30 minute
08:30
Liderul MAN, Ion Ceban: „Criza demografică, sărăcia și datoria de stat – probleme pe care guvernarea refuză să le vadă"
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a publicat pe pagina sa oficială o analiză critică la adresa actualei guvernări, acuzând autoritățile că „refuză să recunoască cele mai grave probleme ale țării" și că, în loc de acțiuni concrete, preferă „formule generale și lozinci politice". În opinia liderului MAN, prima și cea mai gravă problemă […]
Acum 24 ore
16:40
Astăzi, la Chișinău, a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, a declarat că proiectul este realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu suportul UE. Durata proiectului este de 4 ani, cu un buget total de aproape 2 milioane de […]
11:00
Victor Bogatico, vicepreședinte CALM, primar al orașului Rîșcani, ales din partea Partidului Nostru: Vrem transparență privind reforma administrativ-teritorială! # HotNews
Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico, ales din partea Partidului Nostru, și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cere mai multă transparență și claritate din partea Guvernului în procesul de reformă administrativ-teritorială. Victor Bogatico a declarat într-un interviu audio recent că autoritățile locale nu au primit până acum niciun document concret sau program oficial […]
Ieri
07:10
Horoscop 5 noiembrie – Lună Plină, cu noutăți. Se agită apele, e o răscolire și în plan material, și sufletesc, și o să facem tot ce ne stă în putință să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus. SCORPION Au loc schimbări, poate chiar voi sunteți cei care aveți curaj să luați startul într-o […]
4 noiembrie 2025
18:10
Domnica Manole a fost distinsă cu Medalia comemorativă „30 de ani ai Constituției Republicii Kazahstan” # HotNews
Președinta Curții Constituționale, doamna Domnica Manole, a fost distinsă cu Medalia comemorativă „30 de ani ai Constituției Republicii Kazahstan", conferită prin Decretul Președintelui Republicii Kazahstan, Excelența Sa domnul Kassym-Jomart Tokayev. Distincția a fost acordată în semn de recunoaștere a contribuției la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Curtea Constituțională a Republicii Kazahstan și Curtea Constituțională a […]
18:00
Ion Ceban: Drumul de acces dintre Tohatin și Colonița este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani # HotNews
Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chișinău, anunță că drumul de acces dintre Tohatin și Colonița, cu o lungime de 1,4 km și lățimea de 6 metri, este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani. În aceste zile a fost așternut ultimul strat de asfalt, cel de uzură, iar ulterior va fi […]
14:20
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat pe pagina sa de Facebook că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Edilul acuză „jocurile politice" din Consiliul orașului, care blochează activitatea primăriei și întârzie lucrările de construcție esențiale pentru comunitate, anunță NewsMaker. „Aceste jocuri politice au făcut ca, în anul 2025, să întârziem votarea amendamentelor și a […]
12:30
Ion Ceban: Integrarea europeană trebuie tratată ca un obiectiv național, nu ca o temă de campanie # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat într-o analiză publicată pe pagina sa oficială că integrarea europeană a Republicii Moldova nu trebuie privită ca o temă de campanie, ci ca un obiectiv național. Potrivit lui, în anii 2024 și 2025, subiectul integrării europene a fost folosit în mod excesiv în scop electoral – în […]
12:20
Drochia se transformă sub conducerea Ninei Cereteu, primar ales din partea Partidului Nostru: infrastructură modernă și spații publice revitalizate # HotNews
Orașul Drochia continuă să se dezvolte și să își modernizeze infrastructura urbană, cu proiecte menite să îmbunătățească circulația, siguranța și spațiile publice. Lucrările de reparație a străzii Mircea cel Bătrân au fost finalizate cu succes, în conformitate cu planul de achiziții pentru anul 2025. Proiectul a fost realizat în scopul modernizării infrastructurii rutiere, contribuind la […]
12:00
Corupția este principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată un raport al Comisie Europene # HotNews
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil" în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi. Ucraina […]
10:30
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru: Consumul de droguri este un fenomen îngrijorător. Guvernul trebuie să vină cu măsuri concrete de combatere a acestuia, iar Parlamentul să le susțină prin lege! # HotNews
Consumul de droguri reprezintă un fenomen tot mai îngrijorător în Republica Moldova, iar autoritățile trebuie să intervină decisiv. Deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", Alexandr Berlinschii, solicită Guvernului să adopte măsuri concrete de combatere a acestui fenomen, în timp ce Parlamentul trebuie să asigure cadrul legislativ necesar pentru susținerea acestor acțiuni. „Consumul de droguri și creșterea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Primarul general, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă privind consumul de droguri în Chișinău, subliniind că problema a ajuns în școli și în preajma acestora, iar părinții transmit tot mai multe îngrijorări legate de situație. „Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens", a spus edilul. „O îngrijorare foarte mare, la care […]
07:10
Horoscop 4 noiembrie – o zi cu de toate. Ne parvin, în sfârșit, veștile pe care le așteptam de cine știe când și o să decidem și noi încotro să ne îndreptăm. SCORPION Veți interacționa cu oameni care se străduiesc să vă convingă să colaborați pe o perioadă mai lungă de timp, fie că e […]
3 noiembrie 2025
17:20
Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chișinău, miercuri, 5 noiembrie, va avea loc lansarea proiectului european EUroBRIDGE_UA_MD, implementat în Republica Moldova de Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului al Primăriei Chișinău. Cu o valoare de 1,9 milioane euro, proiectul sprijină consolidarea capacităților administrative, dezvoltarea economică locală și alinierea la Politica de Coeziune a UE. Evenimentul marchează […]
11:20
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov: Este decisiv, ca acest legislativ să redea speranța poporului Republicii Moldova, care ne-a desemnat să-l reprezentăm! # HotNews
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru" în Parlamentul Republicii Moldova, Serghei Ivanov, a făcut apel la responsabilitate și colaborare în noul Legislativ. El a subliniat că atât opoziția, cât și guvernarea trebuie să acționeze pentru binele cetățenilor și să evite orgoliile politice și spectacolele inutile. „Îmi doresc ca acest Parlament, atât opoziția, cât și guvernarea, să nu […]
09:00
Cetățenii vor putea returna ambalajele și vor primi minimum 2 lei pentru fiecare recipient # HotNews
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind […]
08:50
Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chișinău, susține că bugetul municipal, care este exploatat politic de unii consilieri, în special cei de la PAS, care nu au susținut bugetul, deși am inclus toate propunerile din partea lor. Potrivit lui Ceban, bugetul a fost realizat în termeni legali și propus de opt ori în consiliu, iar […]
07:00
Horoscop 3 noiembrie – o zi fără cusur. O să ne descotorosim de treburile neplăcute din trecut ca să punem totul pe curat și să putem începe o viață nouă. SCORPION Suntem pe punctul de a face niște schimbări și veți aduna toate resursele ca să nu omiteți niciun aspect de care depinde reușita voastră. […]
2 noiembrie 2025
09:00
VIDEO Ion Ceban, împreună cu colegii din Primăria Chișinău și Emilian Crețu, a participat la o acțiune frumoasă # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu colegii din Primăria Chișinău și Emilian Crețu, a participat la o acțiune frumoasă de plantare a arborilor în sectorul Rîșcani. Este vorba despre platani, arbori de gumă și de lalea, pentru a sprijini acțiunile frumoase ale cetățenilor. „Aici este o zonă unde Emilian Crețu și-a adus aportul în amenajare, […]
07:50
Horoscop 2 noiembrie – o zi frumoasă. O să facem lucruri care ne fac plăcere și care să le meargă la inimă și celorlalți. Putem visa frumos împreună, chiar. SCORPION E cineva care insistă să vă întâlniți și să faceți cumva să vă înțelegeți, pentru că au fost câteva probleme și nu ați dori să […]
1 noiembrie 2025
11:30
La Rîșcani sunt în desfășurare mai multe proiecte pentru tineri: modernizarea infrastructurii în școli și construcția unui stadion # HotNews
În orașul Rîșcani continuă implementarea proiectelor importante pentru comunitate — construcția unui stadion multifuncțional modern și reconstrucția completă a blocurilor sanitare în două instituții de învățământ: Liceul „Dimitrie Cantemir" și Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu". Datorită acestor inițiative, sute de elevi și cadre didactice vor putea învăța și activa în condiții confortabile și sigure, conforme standardelor moderne. […]
10:10
Olesea Stamate: Ce a făcut Belous în calitate de șef la FISC și Ministru al finanțelor ca să curme această practică? # HotNews
Fostul deputat PAS, Olesea Stamate, observă că Victoria Belous, deputat PAS, fost ministru al finanțelor si persoana care a deținut funcții importante la FISC (șef adjunct, șef direcție antifraudă) arată cu degetul la cineva din deputați (opoziție sau nu, nu contează) precum ca ea cunoaște că aceștia trăiesc cu 30 de mii de lei pe […]
09:00
Gardul nu este doar o barieră. E ca o carte de vizită a locuinței tale. Îți definește spațiul, oferă siguranță și, mai ales, transmite o primă impresie. Un gard ales cu gust poate face o casă să arate mai impunătoare sau mai primitoare, mai modernă sau mai clasică. În acest context, nu e surprinzător că […]
08:40
Ion Ceban: În toate sectoarele capitalei continuă lucrări de modernizare a complexelor de joacă și fitness # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță condiții mai bune de joacă pentru copii și terenuri de sport pentru toți locuitorii. Doar pe parcursul acestei săptămâni, la mai multe adrese, Primăria Chișinău a realizat mai multe proiecte. Complexe de joacă: A fost finalizată instalarea complexului de joacă pe str. Nicolae Titulescu, 4, spațiu care […]
08:30
Ion Cristoiu a comentat declarațiile Maiei Sandu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi” # HotNews
Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 30 octombrie 2025 a comentat declarațiile și poziția Maiei Sandu la Forumul Păcii de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În discursul ei, Maia Sandu a spus că platformele de socializare, odinioară promisiuni ale libertății, au devenit spații vaste de manipulare folosite de regimuri autoritare, […]
07:20
Horoscop 1 noiembrie – o zi reușită. O să facem bine să profităm la maximum de timpul liber, să-i luăm pe ai noștri și să vedem locuri, oameni noi, să ne limpezim creierii. SCORPION Poate vă permiteți și voi o relaxare și veți porni într-o plimbare prin țară, posibil la invitația cuiva drag, și vă […]
31 octombrie 2025
20:50
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, – către candidatul la funcția de premier: Votul electronic este așteptat de diaspora! # HotNews
Alexandr Berlinschii, deputat al Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru" și membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a atras atenția candidatului la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, că programul său de guvernare pune accent pe digitalizare, dar nu prevede implementarea votului electronic. Deputatul a subliniat că această măsură este deosebit de așteptată de numeroși moldoveni stabiliți […]
19:40
Irina Vlah: Cel mai probabil, noul premier va deveni prizonier al conflictelor interne din chiar interiorul PAS # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican "Inima Moldovei", activitatea căruia a fost limitată pe perioada examinării cauzei civile, a constatat că "astăzi a fost învestit în funcție noul Guvern al PAS — deja al treilea la numă
16:40
Ion Ceban, deputat al Blocului Alternativa, a cerut depolitizarea instituțiilor de stat. Guvernul Munteanu trebuie să aibă angajamente clare și să promită astăzi în fața cetățenilor că va asigura transparență în toate procesele declarate „secret de stat” de fostul Guvern. Va iniția depolitizarea instituțiilor statului, iar primarii din toată țara nu vor mai fi șantajați […] The post Ion Ceban a cerut depolitizarea instituțiilor de stat first appeared on HotNews.md.
16:00
Deputata Partidului Nostru, Stela Onuțu, primar de Glodeni, a cerut viitorului Guvern sprijin pentru businessul local # HotNews
Deputata Partidului Nostru, Stela Onuțu, primarul orașului Glodeni, a cerut, în plenul Parlamentului, ca autoritățile să sprijine mai mult businessul local și să stimuleze revenirea diasporei pentru a investi în economie. Adresându-se candidatului la funcția prim-ministru, Alexandru Munteanu, ea a avertizat că politica bugetar-fiscală actuală creează dificultăți întreprinderilor din teritoriu. „Aveți în plan să faceți […] The post Deputata Partidului Nostru, Stela Onuțu, primar de Glodeni, a cerut viitorului Guvern sprijin pentru businessul local first appeared on HotNews.md.
12:40
Ion Ceban: Sper ca programul de guvernare să nu fie doar unul electoral, ci să fie adaptat la realitate # HotNews
Președintele MAN, Ion Ceban, despre alegerea Guvernului: „Sper ca programul de guvernare să nu fie doar unul electoral, ci să fie adaptat la realitate” Președintele Mișcării Alternativa Națională, primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat formarea noului Guvern și conținutul programului de guvernare, menționând că documentul prezentat seamănă mai mult cu un program electoral decât cu […] The post Ion Ceban: Sper ca programul de guvernare să nu fie doar unul electoral, ci să fie adaptat la realitate first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 31 octombrie – O zi mai picantă. O să facem treabă, o să ne și distrăm, o pornim la drum și mai vedem și alte locuri, alți oameni, ca să ne destresăm. SCORPION Se poate să vi se dea ceva în plus de lucru și să vină și bani, bască promisiuni de job […] The post Horoscop 31 octombrie – Zodia care are de investit bani în casă first appeared on HotNews.md.
30 octombrie 2025
16:20
VIDEO: Vasile Costiuc: Alianța COZAC, care s-a constituit în 2019 – PAS-PSRM, este funcțională într-o versiune nouă în 2025 # HotNews
Vasile Costiuc declară că PAS-ul și PSRM-ul și-au împărțit funcțiile de conducere ale Parlamentului, așa cum v-am anunțat toată această campanie electorală, că în majoritatea raioanilor sau într-o bună parte din raioanii, PAS-ul n-a avut nicio problemă să facă coaliții de guvernare cu PSRM-ul, iar toată această campanie electorală am văzut, cu lux de amănunte, […] The post VIDEO: Vasile Costiuc: Alianța COZAC, care s-a constituit în 2019 – PAS-PSRM, este funcțională într-o versiune nouă în 2025 first appeared on HotNews.md.
16:10
Ion Ceban: Fracțiunea ALTERNATIVA va deține câteva poziție importantă în Comisiile parlamentare # HotNews
În Parlament, fracțiunea ALTERNATIVA va deține o poziție importantă în Comisia economie, buget și finanțe, unde colega noastră Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte, declară Ion Ceban. O altă funcție importantă și responsabilă revine Lilianei Iaconi, care va deține poziția de președinte al Comisiei administrație publică și dezvoltare regională. De asemenea, membru […] The post Ion Ceban: Fracțiunea ALTERNATIVA va deține câteva poziție importantă în Comisiile parlamentare first appeared on HotNews.md.
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea # HotNews
Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă trei vicepreședinți în Legislativ și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespeaker. „Pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a vedea un alt prezidiu în Parlamentul Republicii Moldova, fracțiunea partidului nostru propune pe doamna Elena Grițco pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului”, a declarat […] The post Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea first appeared on HotNews.md.
12:30
Ion Ceban: Ceea ce vedem astăzi nu mai este un monopol asupra instituțiilor statului, dar deja o dictatură a unui singur partid # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a declarat că sfera instituțiilor publice din Republica Moldova este „excesiv politizată”, iar acest fenomen subminează independența statului și transformă instituțiile în instrumente de control politic. „Am vorbit în această privință și urmează să prezentăm un proiect în legislativ. Este mult prea politizată toată sfera instituțiilor publice care […] The post Ion Ceban: Ceea ce vedem astăzi nu mai este un monopol asupra instituțiilor statului, dar deja o dictatură a unui singur partid first appeared on HotNews.md.
10:30
Irina Vlah, la evenimentul dedicat aniversării a 102 a Republicii Turcia: Apreciez relația noastră cu Președintele Erdogan # HotNews
Politiciana Irina Vlah, lider la Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia este limitată pe perioada examinării cauzei civile a participat alături de fiica ei, Anna, la evenimentul organizat de Ambasada Turciei în Republica Moldova, cu ocazia celei de-a 102-a aniversări a Republicii Turcia. „Pe mine mă leagă de Turcia ani de prietenie sinceră și inițiative […] The post Irina Vlah, la evenimentul dedicat aniversării a 102 a Republicii Turcia: Apreciez relația noastră cu Președintele Erdogan first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 30 octombrie – O zi chiar frumoasă. O să putem visa cu ochii deschiși, ca să proiectăm acele lucruri pe care ni le dorim. SCORPION Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă bucurați de niște reușite în lanț, că viața voastră se află pe o pantă ascendentă și câștigurile depind în mare […] The post Horoscop 30 octombrie – Zodia care astăzi va recupera niște bani first appeared on HotNews.md.
29 octombrie 2025
15:10
Ion Ceban a recomandat premierului desemnat să-și păstreze independența față de influențele politice # HotNews
Ion Ceban, după consultările Blocului ALTERNATIVA cu premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Sperăm că aceste discuții nu vor fi doar de ochii lumii” Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu. În urma discuțiilor, Ceban a declarat că speră ca dialogul cu partidele de […] The post Ion Ceban a recomandat premierului desemnat să-și păstreze independența față de influențele politice first appeared on HotNews.md.
15:00
VIDEO Fadei Nagacevschi: Numirea lui Vladimir Cojuhari la Ministerul de Justiție este un experiment riscant # HotNews
Pentru mine este interesant experimentul acesta de a numi un reprezentant al Ministerului de Interni la Justiție – este o mișcare riscantă – prea mult control se dă organelor afacerilor interne în sistemul guvernamental, declară fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. De fapt, un portofoliu extrem de important s-a cedat reprezentanților organelor afacerilor interne, este […] The post VIDEO Fadei Nagacevschi: Numirea lui Vladimir Cojuhari la Ministerul de Justiție este un experiment riscant first appeared on HotNews.md.
14:10
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri # HotNews
Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a criticat lipsa de transparență în prezentarea echipei guvernamentale propuse de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier. El a cerut publicarea CV-urilor candidaților propuși la funcțiile de membri ai cabinetului de miniștri. Or, în lipsa acestora este dificilă susținerea candidaților. „Nu am găsit măcar un […] The post Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri first appeared on HotNews.md.
12:20
VIDEO Ion Ceban: Guvernarea vorbește frecvent despre rezultate frumoase pe hârtie, dar acestea nu sunt palpabile pentru oameni # HotNews
Alexandru Munteanu a recunoscut că programul de guvernare, publicat, e mai mult o programă electorală, susține deputatul Blocului Aletrnativa, Ion Ceban. Primarul capitalei a salutat deschiderea la dialog din partea candidatului desemnat la funcția de prim-ministru. Ion Ceban a declarat că guvernarea vorbește frecvent despre rezultate frumoase pe hârtie, dar acestea nu sunt palpabile pentru […] The post VIDEO Ion Ceban: Guvernarea vorbește frecvent despre rezultate frumoase pe hârtie, dar acestea nu sunt palpabile pentru oameni first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO Partidul Nostru cere amânarea votului pentru Guvernul Munteanu. Renato Usatîi: Programul a fost elaborat în grabă și are foarte multe lacune # HotNews
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a publicat o analiză critică a Programului de Guvernare prezentat de candidatul desemnat pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, menționând că documentul „a fost elaborat în grabă” și „are foarte multe lacune, neclarități și lipsă de termene de realizare”. Programul e bine structurat pe capitole, cu multe ținte numerice […] The post VIDEO Partidul Nostru cere amânarea votului pentru Guvernul Munteanu. Renato Usatîi: Programul a fost elaborat în grabă și are foarte multe lacune first appeared on HotNews.md.
10:10
Ion Ceban: În programul de guvernare au fost incluse acțiuni criticate de actuala guvernare, dar realizate de Primăria Chișinău # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, constată că programul de guvernare propus de candidatul desemnat este unul electoral. Mai mult, Ceban declară că au fost incluse acțiuni pe care actuala guvernare le-a criticat foarte dur, dar care au fost realizate de Primăria Municipiului Chișinău Începând cu ora 10, urmează să avem consultări a fracției […] The post Ion Ceban: În programul de guvernare au fost incluse acțiuni criticate de actuala guvernare, dar realizate de Primăria Chișinău first appeared on HotNews.md.
09:30
România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Statele Unite își retrag […] The post BREAKING NEWS: Statele Unite retrag circa 800 de militari din România first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 29 octombrie – o zi cu surprize. O să avem acea sclipire care să ne ofere soluția într-un caz problematic și or să vi se deschidă, o să vedeți, niște uși. SCORPION Mai sunt chestiuni de pus la punct și o să vă dați peste cap să le rezolvați repede și bine, ca să […] The post Horoscop 29 octombrie – CAPRICORN – o să puneți bazele unei afaceri first appeared on HotNews.md.
28 octombrie 2025
19:20
Ion Ceban anunță vești bune pentru locuitorii din Trușeni – se conectează la rețeaua centralizată de apă și canalizare a Chișinăului # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Primăria investește constant în extinderea rețelelor de apă și canalizare în suburbii. Vești bune pentru locuitorii comunei Trușeni! Proiectul Aducțiunii Chișinău – Trușeni a ajuns în etapa finală de realizare. Prin implicarea directă a Primăriei municipiului Chișinău, a Î.M. Direcției Construcții Capitale și a S.A. „Apă-Canal […] The post Ion Ceban anunță vești bune pentru locuitorii din Trușeni – se conectează la rețeaua centralizată de apă și canalizare a Chișinăului first appeared on HotNews.md.
13:40
Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani. Programul de Activitate al Guvernului „UE, Pace, Dezvoltare” poate […] The post ULTIMA ORĂ: Alexandru Munteanu a prezentat echipa guvernamentală first appeared on HotNews.md.
13:40
Jurnalistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale și riscante desfășurate de o clinică privată. Potrivit lui, implicarea cadrelor medicale în business agravează problemele existente în sistemul medical de stat și pune în pericol viața pacientelor. În cadrul unei conferințe de presă […] The post Noul ministru al sănătății, chemat să intervină în cazul practicilor medicale ilegale first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 28 octombrie – o zi reușită. O să ne achităm, pe cât posibil, de toate obligațiile, ca să facem loc proiectelor noi și să ne restartăm. SCORPION Aveți multe pe ordinea de zi și energie ca să le duceți pe toate la bun sfârșit, pentru că sunt niște termene-limită pe care e bine să […] The post Horoscop 28 octombrie – SĂGETĂTOR – se conturează niște bani first appeared on HotNews.md.
