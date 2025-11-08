Ceadâr-Lunga a îmbrăcat straie de sărbătoare. Locuitorii au celebrat Kasîm și hramul localității
Moldova1, 8 noiembrie 2025 20:40
Găgăuzia a îmbrăcat straie de sărbătoare astăzi, 8 noiembrie. Locuitorii au celebrat Kasîm - tradiționala sărbătoare populară care marchează sfârșitul anului agricol și pregătirea de iarnă. La Ceadâr-Lunga evenimentul a fost marcat prin târguri, expoziții și concerte. Orașul a sărbătorit, totodată și hramul localității.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
21:40
Mai multe cupluri din Molești au marcat peste 50 de ani de căsătorie: „Secretul: dragoste și răbdare” # Moldova1
La Molești, raionul Ialoveni, dragostea și devotamentul au fost sărbătorite la superlativ. Mai mulți seniori au marcat nunta de aur într-un eveniment plin de muzică, dans și voie bună, organizat de administrația locală. Cuplurile, implicate activ în viața comunității, și-au construit căsnicii trainice, bazate pe iubire, respect și răbdare, oferind tuturor un adevărat exemplu de longevitate și armonie.
Acum 2 ore
20:50
Internaționalul român Ianis Hagi a marcat un gol fabulos în campionatul de fotbal al Turciei. Acesta a înscris pentru formația Alanyaspor în meciul din deplasare cu Trabzonspor, încheiat cu scor egal, 1-1.
20:40
Ceadâr-Lunga a îmbrăcat straie de sărbătoare. Locuitorii au celebrat Kasîm și hramul localității # Moldova1
Găgăuzia a îmbrăcat straie de sărbătoare astăzi, 8 noiembrie. Locuitorii au celebrat Kasîm - tradiționala sărbătoare populară care marchează sfârșitul anului agricol și pregătirea de iarnă. La Ceadâr-Lunga evenimentul a fost marcat prin târguri, expoziții și concerte. Orașul a sărbătorit, totodată și hramul localității.
20:10
Radu Marian susține că nu va fi deficit de benzină și motorină după intrarea în vigoare a sancțiunilor împotriva Lukoil # Moldova1
Nu va exista un deficit de benzină și motorină pe piață după ce vor intra în vigoare sancțiunile aplicate împotriva grupului Lukoil, a dat asigurări președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. El a mai spus că va solicita explicații Consiliului Concurenței referitor la faptul că Lukoil-Moldova este unicul furnizor de combustibil de aviație pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.
Acum 4 ore
19:20
Zeci de toboșari au umplut centrul capitalei cu ritm și emoție, într-un eveniment caritabil dedicat unei cauze nobile. Concertul a fost organizat pentru a strânge fonduri în sprijinul Dariei Pleșcan, o tânără care luptă cu o formă frecvent întâlnită de cancer - limfom Hodgkin. Spectacolul a atras zeci de vizitatori, care nu au rămas indiferenți și au donat cu generozitate pentru a o ajuta pe Daria în lupta ei cu boala.
18:30
Cele mai talentate gimnaste s-au reunit la Campionatul R. Moldova la gimnastică estetică în grup # Moldova1
Grație, forță și sincron perfect - așa a arătat spectacolul oferit de cele mai talentate gimnaste ale țării, reunite la Campionatul R. Moldova la gimnastică estetică în grup. Lupta a fost dată pentru Campionatul Mondial din Bulgaria, acolo unde câștigătorii vor reprezenta țara noastră în fața celor mai puternice echipe din lume.
18:00
Victorie răsunătoare obținută de echipa Petrocub Hâncești în campionatul național de fotbal. Discipolii lui Șota Maharadze au învins pe Sheriff Tiraspol cu 4-2 într-un meci în care au fost conduși cu 0-2.
Acum 6 ore
17:20
Activitatea posturilor vamale de la frontiera moldo-ucraineană a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun. Autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul transfrontalier este din nou posibil.
17:00
Meci nebun în Premier League. Tottenham Hotspur a remizat cu Manchester United pe teren propriu, scor 2-2, în etapa a 11-a a campionatului Angliei.
16:20
Istorici din patru țări dezbat la Chișinău identitatea românească în cadrul conferinței „Latinitate, Romanitate, Românitate” # Moldova1
Peste 80 de istorici, cercetători și profesori universitari din Republica Moldova, România, Ungaria și Ucraina sau reunit la cea de-a IX-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitate”. Timp de trei zile, participanții dezbat teme legate de istorie, identitate națională și europeană, patrimoniu și spiritualitate latină.
Acum 8 ore
15:30
MAE: Denunțarea Acordului CSI nu va modifica regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Rusia # Moldova1
Denunțarea Acordului Comunității Statelor Independente (CSI) privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Federația Rusă, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare. Despre aceasta a menționat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE).
15:00
„Inima României în inima Europei”, diplomațiile României și R. Moldova au celebrat la Bruxelles memoria Reginei Maria, Regina României Mari # Moldova1
Anul 2025 marchează o aniversare istorică – 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre cele mai admirate și respectate figuri feminine din istoria României. Curajul, devotamentul și dragostea ei necondiționată față de țară au transformat-o într-un simbol al sacrificiului și al demnității naționale. Sub înaltul patronaj al Ambasadelor României și Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Bruxelles-ul a găzduit, pe 7 noiembrie, o seară dedicată memoriei sale – un eveniment al recunoștinței și al reflecției asupra moștenirii europene a Reginei Maria.
14:20
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea # Moldova1
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte trecerea este limitată. Partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport spre control, din cauza unor probleme tehnice în sistemele informaționale ale autorităților de control din Ucraina.
14:10
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth, Pete Hegseth, a dezvăluit schimbări radicale în modul în care Pentagonul achiziționează arme, permițând armatei să achiziționeze mai rapid tehnologie în contextul amenințărilor globale crescânde, scrie The Guardian.
Acum 12 ore
13:10
Ministrul Educației: „Vom sesiza Procuratura Generală privind procesul educațional din Găgăuzia” # Moldova1
Autoritățile vor sesiza Procuratura Generală referitor la noile prevederi adoptate de Adunarea Populară din regiunea găgăuză privind organizarea procesului educațional și le vor ataca în instanță. Anunțul a fost făcut într-un live pe Facebook de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. El a precizat că legea neconstituțională obligă toate școlile din regiune să predea limba găgăuză și să interzică copiilor de alte etnii să învețe limba în care ei vorbesc, fără susținerea probei care să ateste că aparțin etniei respective.
12:40
Cinci țări, inclusiv R. Moldova, au solicitat lansarea Rutelor 2 și 3, pentru a spori potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina, prin terminalele grecești # Moldova1
Operatorii sistemelor de transport gaze Vestmoldtransgaz (Republica Moldova) DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria - ICGB AD - au semnat o scrisoare comună adresată autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei, prin care au solicitat aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră - Ruta 2 și Ruta 3.
12:30
European Commissioner Marta Kos is scheduled to make an official visit to Chișinău on November 11. The announcement of this key event was made by Deputy Prime Minister for European Integration, Cristina Gherasimov.
12:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a demonstrat și în 2025 poziția de instituție academică de referință în domeniul cercetării și inovării printr-un ritm ascendent al performanțelor științifice. USM a obținut pe parcursul anului trei premii mari, cinci premii speciale, 201 medalii de aur, 45 de medalii de argint și nouă medalii de bronz. Premiile au fost oferite în cadrul Galei Performanțelor în Cercetare, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.
11:50
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a aruncat în haos țările Uniunii Europene în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile americane împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată, scrie Politico.
11:40
On the Feast of St. Demetrius (Sfântul Dumitru), celebrated according to the old calendar on Saturday, November 8, we delve into the life of Dumitru Musteață, recognized as one of Moldova's most highly appreciated contemporary iconographers.
11:10
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și în jur de 130 au fost rănite după o tornadă care a devastat o parte dintr-un orășel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunțat autoritățile locale.
10:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită la Chișinău, pe 11 noiembrie. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
10:00
În noaptea de 8 noiembrie, Rusia a lansat atacuri asupra orașelor ucrainene, folosind o combinație de drone și rachete. La Dnipro, un bloc de locuințe a fost atacat, o persoană a decedat și alte 11 sunt rănite, inclusiv doi copii, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent. În mai multe regiuni ale Ucrainei, pe timpul nopții, au fost efectuate întreruperi de curent din cauza loviturilor.
09:40
Rusia a efectuat un atac cu drone asupra orașului ucrainean Dnipro în noaptea de 8 noiembrie. O persoană a fost ucisă și alte 11 rănite, inclusiv doi copii, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent.
09:30
Am avut reconfirmarea recent că inteligența artificială poate să aibă umor și să folosească sarcasmul de calitate, chiar pe fundal de duioșie, când l-am întrebat pe ChatGPT (sau am întrebat-o, căci în română “inteligența” e feminină) dacă poate să-mi spună câteva vorbe despre literatura lui Dan Alexe, iar prezentare care s-a înșirat instantaneu pe ecran s-a încheiat cu concluzia: «Dan Alexe scrie ca un om care a înțeles prea devreme că Dumnezeu e o construcție gramaticală - și că singurul miracol adevărat e fraza bine făcută.»
09:20
Rusia a efectuat un atac cu drone asupra orașului ucrainean Dnipro în noaptea de 8 noiembrie. O persoană a fost ucisă și alte 11 rănite, inclusiv doi copii, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent.
Acum 24 ore
08:40
Lumea se îndreaptă spre o încălzire globală de până la 2.5 grade Celsius până la sfârșitul acestui secol, mult peste limitele stabilite prin Acordul de la Paris, avertizează Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) într-un raport publicat înaintea Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP30), care se va desfășura în perioada 10 - 21 noiembrie la Belém, Brazilia.
08:00
Dumitru Musteață, iconograful care a transformat pasiunea într-o misiune de viață: „Asta mă inspiră” # Moldova1
De sărbătoarea Sfântul Dumitru, pe care o sărbătorim, pe stil vechi, sâmbătă, 8 noiembrie, îl descoperim pe Dumitru Musteață, recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați iconografi contemporani. El a transformat pasiunea moștenită din familie într-o vocație profundă și într-o misiune de viață.
7 noiembrie 2025
22:00
Uniunea Europeană (UE) impune reguli mai stricte pentru acordarea de vize cetățenilor ruși, informează un comunicat al Comisiei Europene. Rușii nu vor mai beneficia pe viitor de vize cu intrări multiple, ci doar de vize valabile pentru o singură intrare pe teritoriul UE.
Ieri
21:50
Cooperare și prietenie: Ambasadorul Japoniei la Chișinău și conducerea Teleradio-Moldova au plantat copaci de sakura în curtea TRM # Moldova1
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
21:40
Cooperare și prietenie: Ambasadorul Japoniei la Chișinău a plantat copaci de sakura în curtea TRM # Moldova1
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
21:30
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
21:10
Cu puțin timp în urmă, cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Râșcani din capitală, a fost extrădat de către Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției.
20:00
Expoziția „Republica Moldova prezintă”: 50 de producători autohtoni își promovează produsele la Iași # Moldova1
Vinurile moldovenești, brânzeturile, mierea de albini și sau produsele cosmetice naturale - toate din Moldova, i-au cucerit pe locuitorii de la Iași. Acolo a început expoziția „Republica Moldova prezintă”. 50 de producători etalează cu mândrie tot ce au mai bun și nu duc lipsă de cumpărători.
19:40
Inteligența artificială, între progres și prudență | Discuții la AȘM: „Într-un an sau doi vom avea rezultate fulminante” # Moldova1
Inteligența artificială cucerește tot mai mult teren, deschizând orizonturi noi în diferite domenii de activitate. Progresul vine mână în mână cu o necesitate sporită de prudență. Beneficiile, precum și riscurile utilizării inteligenței artificiale au fost abordate în cadrul unei conferințe științifice la Academia de Științe a Moldovei, cu participarea experților din țară și de peste hotare.
19:30
Peste 50 de persoane au fost rănite și spitalizate după o explozie în timpul rugăciunilor de vineri la o moschee din incinta unui complex școlar din Jakarta, capitala Indoneziei, relatează Reuters.
19:10
Inteligența artificială, între progres și prudență | Discuscuții la AȘM: „Într-un an sau doi vom avea rezultate fulminante” # Moldova1
Inteligența artificială cucerește tot mai mult teren, deschizând orizonturi noi în diferite domenii de activitate. Progresul vine mână în mână cu o necesitate sporită de prudență. Beneficiile, precum și riscurile utilizării inteligenței artificiale au fost abordate în cadrul unei conferințe științifice la Academia de Științe a Moldovei, cu participarea experților din țară și de peste hotare.
18:50
Compania „Teleradio-Moldova” a început înscrierea pentru selectarea reprezentantului Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie - 7 decembrie 2025.
18:30
Investiții de milioane: peste 26.000 de locuitori din trei raioane beneficiază de apă, energie și servicii moderne, grație programului „EU4Moldova” # Moldova1
Peste 26.000 de cetățeni din raioanele Edineț, Strășeni și Leova, au acces la servicii publice îmbunătățite, grație proiectelor implementate în cadrul Programului „EU4Moldova – Comunități Locale”, lansat în 2022 și finanțat de Uniunea Europeană împreună cu guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei. Investițiile în apă, sanitație, energie și educație „sunt o investiție în viitorul european al Moldovei”, iar beneficiarii spun că schimbarea „se simte în școli, pe străzi și în serviciile publice”, spun oficialii europeni.
18:10
Copiii refugiaților din Ucraina și cei reveniți din diasporă vor învăța româna din situații reale. Curriculum modernizat, aprobat de MEC # Moldova1
Copiii refugiați și repatriați în Republica Moldova vor învăța limba română prin activități practice și situații de comunicare din viața de zi cu zi – de la orientarea prin oraș sau sat, la dialogul în familie, la școală și în alte contexte cotidiene. Aceste elemente se regăsesc în noul curriculum modernizat la limba română, aprobat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
18:00
Un președinte de judecătorie, un vicepreședinte și o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru au promovat vettingul # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al Magistraturii să promoveze încă trei judecători care au susținut testul integrității financiare și etice.
18:00
Șefa statului, Maia Sandu, a decretat instituirea noului Consiliu Național de Securitate – organul consultativ care acordă președintelui Republicii Moldova consultații în problemele de securitate națională și îi prezintă recomandări în probleme de politică externă și internă.
17:30
Experți, despre vizita Robertei Metsola la Chișinău: Sprijinul actualului Parlament European, al cărui mandat expiră în 2029, este „crucial” pentru R. Moldova # Moldova1
Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău nu este doar „simbolică”, aceasta marchează începutul unei noi etape - cea a acțiunilor concrete în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană. Experții au remarcat, la edițiile speciale de la Moldova 1 și Radio Moldova, dedicate vizitei Robertei Metsola la Chișinău, că aceasta are loc într-un context în care R. Moldova a depășit perioada electorală și se bucură de recunoaștere internațională pentru rezistența sa în fața unui asalt hibrid rusesc.
17:30
Garanție de 2 lei pentru fiecare sticlă returnată: cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje # Moldova1
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în Republica Moldova, va funcționa printr-un mecanism în care administratorul, producătorii și comercianții vor avea roluri clar stabilite, pentru a asigura un circuit eficient de colectare și reciclare a ambalajelor. Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind aplicarea acestui sistem.
17:20
Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în Republica Moldova nu este „doar oportună, ci și strategică” în contextul politic actual, afirmă experta în relații internaționale Angela Grămadă. Într-o intervenție la Moldova 1, aceasta a subliniat că evenimentul consolidează angajamentul Uniunii Europene (UE) față de Republica Moldova în parcursul său european, precum și importanța țării în arhitectura de securitate.
17:00
Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova reclamă tentative de escrocherie la numărul unic de urgență 112. În prima săptămână a lunii noiembrie curent, operatorii serviciului au înregistrat 25 de apeluri care semnalau tentative de fraudă, majoritatea vizând persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor.
16:50
Bărbat din Fălești, condamnat la șase ani de închisoare după ce și-a ars soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul # Moldova1
Un bărbat de 41 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru două episoade de violență în familie care au șocat comunitatea. Acesta și-a agresat soția cu un fier de călcat și și-a amenințat copilul minor cu un cuțit.
16:40
Fermele de porci din R. Moldova, inspectate de experți europeni în 2026. MAIA: „Sperăm că vom obține aprobarea pentru exportul de carne de porc în UE” # Moldova1
R. Moldova ar putea beneficia de dreptul de a exporta carne de porc pe piața Uniunii Europene (UE), dacă va susține cu brio evaluarea experților europeni. Primele vizite ale acestora sunt programate să aibă loc în anul 2026, afirmă reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).
16:40
Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova cad pradă tentativelor de escrocherie sau raportează astfel de cazuri la numărul unic de urgență 112. În doar prima săptămână a lunii noiembrie, operatorii serviciului au înregistrat 25 de apeluri care semnalau tentative de fraudă, majoritatea vizând persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor.
16:30
Ministrul Mediului îndeamnă oamenii să participe, pe 15 noiembrie, la o acțiune de împădurire în raionul Cimișlia # Moldova1
În această toamnă, în Republica Moldova urmează să fie împădurite peste 3.500 de hectare, iar autoritățile se vor strădui să depășească această cifră, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Moldova 1. Potrivit oficialului, până acum s-a reușit un raport de 12 copaci plantați la unul tăiat, ceea ce constituie un rezultat impresionant.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.