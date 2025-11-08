Ministrul Educației: „Vom sesiza Procuratura Generală privind procesul educațional din Găgăuzia”
Moldova1, 8 noiembrie 2025 13:10
Autoritățile vor sesiza Procuratura Generală referitor la noile prevederi adoptate de Adunarea Populară din regiunea găgăuză privind organizarea procesului educațional și le vor ataca în instanță. Anunțul a fost făcut într-un live pe Facebook de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. El a precizat că legea neconstituțională obligă toate școlile din regiune să predea limba găgăuză și să interzică copiilor de alte etnii să învețe limba în care ei vorbesc, fără susținerea probei care să ateste că aparțin etniei respective.
Cinci țări, inclusiv R. Moldova, au solicitat lansarea Rutelor 2 și 3, pentru a spori potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina, prin terminalele grecești # Moldova1
Operatorii sistemelor de transport gaze Vestmoldtransgaz (Republica Moldova) DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria - ICGB AD - au semnat o scrisoare comună adresată autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei, prin care au solicitat aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră - Ruta 2 și Ruta 3.
European Commissioner Marta Kos is scheduled to make an official visit to Chișinău on November 11. The announcement of this key event was made by Deputy Prime Minister for European Integration, Cristina Gherasimov.
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a demonstrat și în 2025 poziția de instituție academică de referință în domeniul cercetării și inovării printr-un ritm ascendent al performanțelor științifice. USM a obținut pe parcursul anului trei premii mari, cinci premii speciale, 201 medalii de aur, 45 de medalii de argint și nouă medalii de bronz. Premiile au fost oferite în cadrul Galei Performanțelor în Cercetare, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a aruncat în haos țările Uniunii Europene în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile americane împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată, scrie Politico.
On the Feast of St. Demetrius (Sfântul Dumitru), celebrated according to the old calendar on Saturday, November 8, we delve into the life of Dumitru Musteață, recognized as one of Moldova's most highly appreciated contemporary iconographers.
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și în jur de 130 au fost rănite după o tornadă care a devastat o parte dintr-un orășel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunțat autoritățile locale.
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită la Chișinău, pe 11 noiembrie. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
În noaptea de 8 noiembrie, Rusia a lansat atacuri asupra orașelor ucrainene, folosind o combinație de drone și rachete. La Dnipro, un bloc de locuințe a fost atacat, o persoană a decedat și alte 11 sunt rănite, inclusiv doi copii, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent. În mai multe regiuni ale Ucrainei, pe timpul nopții, au fost efectuate întreruperi de curent din cauza loviturilor.
Rusia a efectuat un atac cu drone asupra orașului ucrainean Dnipro în noaptea de 8 noiembrie. O persoană a fost ucisă și alte 11 rănite, inclusiv doi copii, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent.
Am avut reconfirmarea recent că inteligența artificială poate să aibă umor și să folosească sarcasmul de calitate, chiar pe fundal de duioșie, când l-am întrebat pe ChatGPT (sau am întrebat-o, căci în română “inteligența” e feminină) dacă poate să-mi spună câteva vorbe despre literatura lui Dan Alexe, iar prezentare care s-a înșirat instantaneu pe ecran s-a încheiat cu concluzia: «Dan Alexe scrie ca un om care a înțeles prea devreme că Dumnezeu e o construcție gramaticală - și că singurul miracol adevărat e fraza bine făcută.»
Lumea se îndreaptă spre o încălzire globală de până la 2.5 grade Celsius până la sfârșitul acestui secol, mult peste limitele stabilite prin Acordul de la Paris, avertizează Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) într-un raport publicat înaintea Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP30), care se va desfășura în perioada 10 - 21 noiembrie la Belém, Brazilia.
Dumitru Musteață, iconograful care a transformat pasiunea într-o misiune de viață: „Asta mă inspiră” # Moldova1
De sărbătoarea Sfântul Dumitru, pe care o sărbătorim, pe stil vechi, sâmbătă, 8 noiembrie, îl descoperim pe Dumitru Musteață, recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați iconografi contemporani. El a transformat pasiunea moștenită din familie într-o vocație profundă și într-o misiune de viață.
Uniunea Europeană (UE) impune reguli mai stricte pentru acordarea de vize cetățenilor ruși, informează un comunicat al Comisiei Europene. Rușii nu vor mai beneficia pe viitor de vize cu intrări multiple, ci doar de vize valabile pentru o singură intrare pe teritoriul UE.
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
Cu puțin timp în urmă, cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Râșcani din capitală, a fost extrădat de către Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției.
Expoziția „Republica Moldova prezintă”: 50 de producători autohtoni își promovează produsele la Iași # Moldova1
Vinurile moldovenești, brânzeturile, mierea de albini și sau produsele cosmetice naturale - toate din Moldova, i-au cucerit pe locuitorii de la Iași. Acolo a început expoziția „Republica Moldova prezintă”. 50 de producători etalează cu mândrie tot ce au mai bun și nu duc lipsă de cumpărători.
Inteligența artificială, între progres și prudență | Discuții la AȘM: „Într-un an sau doi vom avea rezultate fulminante” # Moldova1
Inteligența artificială cucerește tot mai mult teren, deschizând orizonturi noi în diferite domenii de activitate. Progresul vine mână în mână cu o necesitate sporită de prudență. Beneficiile, precum și riscurile utilizării inteligenței artificiale au fost abordate în cadrul unei conferințe științifice la Academia de Științe a Moldovei, cu participarea experților din țară și de peste hotare.
Peste 50 de persoane au fost rănite și spitalizate după o explozie în timpul rugăciunilor de vineri la o moschee din incinta unui complex școlar din Jakarta, capitala Indoneziei, relatează Reuters.
Compania „Teleradio-Moldova” a început înscrierea pentru selectarea reprezentantului Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie - 7 decembrie 2025.
Investiții de milioane: peste 26.000 de locuitori din trei raioane beneficiază de apă, energie și servicii moderne, grație programului „EU4Moldova” # Moldova1
Peste 26.000 de cetățeni din raioanele Edineț, Strășeni și Leova, au acces la servicii publice îmbunătățite, grație proiectelor implementate în cadrul Programului „EU4Moldova – Comunități Locale”, lansat în 2022 și finanțat de Uniunea Europeană împreună cu guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei. Investițiile în apă, sanitație, energie și educație „sunt o investiție în viitorul european al Moldovei”, iar beneficiarii spun că schimbarea „se simte în școli, pe străzi și în serviciile publice”, spun oficialii europeni.
Copiii refugiaților din Ucraina și cei reveniți din diasporă vor învăța româna din situații reale. Curriculum modernizat, aprobat de MEC # Moldova1
Copiii refugiați și repatriați în Republica Moldova vor învăța limba română prin activități practice și situații de comunicare din viața de zi cu zi – de la orientarea prin oraș sau sat, la dialogul în familie, la școală și în alte contexte cotidiene. Aceste elemente se regăsesc în noul curriculum modernizat la limba română, aprobat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Un președinte de judecătorie, un vicepreședinte și o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru au promovat vettingul # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al Magistraturii să promoveze încă trei judecători care au susținut testul integrității financiare și etice.
Șefa statului, Maia Sandu, a decretat instituirea noului Consiliu Național de Securitate – organul consultativ care acordă președintelui Republicii Moldova consultații în problemele de securitate națională și îi prezintă recomandări în probleme de politică externă și internă.
Experți, despre vizita Robertei Metsola la Chișinău: Sprijinul actualului Parlament European, al cărui mandat expiră în 2029, este „crucial” pentru R. Moldova # Moldova1
Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău nu este doar „simbolică”, aceasta marchează începutul unei noi etape - cea a acțiunilor concrete în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană. Experții au remarcat, la edițiile speciale de la Moldova 1 și Radio Moldova, dedicate vizitei Robertei Metsola la Chișinău, că aceasta are loc într-un context în care R. Moldova a depășit perioada electorală și se bucură de recunoaștere internațională pentru rezistența sa în fața unui asalt hibrid rusesc.
Garanție de 2 lei pentru fiecare sticlă returnată: cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje # Moldova1
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în Republica Moldova, va funcționa printr-un mecanism în care administratorul, producătorii și comercianții vor avea roluri clar stabilite, pentru a asigura un circuit eficient de colectare și reciclare a ambalajelor. Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind aplicarea acestui sistem.
Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în Republica Moldova nu este „doar oportună, ci și strategică” în contextul politic actual, afirmă experta în relații internaționale Angela Grămadă. Într-o intervenție la Moldova 1, aceasta a subliniat că evenimentul consolidează angajamentul Uniunii Europene (UE) față de Republica Moldova în parcursul său european, precum și importanța țării în arhitectura de securitate.
Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova reclamă tentative de escrocherie la numărul unic de urgență 112. În prima săptămână a lunii noiembrie curent, operatorii serviciului au înregistrat 25 de apeluri care semnalau tentative de fraudă, majoritatea vizând persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor.
Bărbat din Fălești, condamnat la șase ani de închisoare după ce și-a ars soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul # Moldova1
Un bărbat de 41 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru două episoade de violență în familie care au șocat comunitatea. Acesta și-a agresat soția cu un fier de călcat și și-a amenințat copilul minor cu un cuțit.
Fermele de porci din R. Moldova, inspectate de experți europeni în 2026. MAIA: „Sperăm că vom obține aprobarea pentru exportul de carne de porc în UE” # Moldova1
R. Moldova ar putea beneficia de dreptul de a exporta carne de porc pe piața Uniunii Europene (UE), dacă va susține cu brio evaluarea experților europeni. Primele vizite ale acestora sunt programate să aibă loc în anul 2026, afirmă reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).
Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova cad pradă tentativelor de escrocherie sau raportează astfel de cazuri la numărul unic de urgență 112. În doar prima săptămână a lunii noiembrie, operatorii serviciului au înregistrat 25 de apeluri care semnalau tentative de fraudă, majoritatea vizând persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor.
Ministrul Mediului îndeamnă oamenii să participe, pe 15 noiembrie, la o acțiune de împădurire în raionul Cimișlia # Moldova1
În această toamnă, în Republica Moldova urmează să fie împădurite peste 3.500 de hectare, iar autoritățile se vor strădui să depășească această cifră, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Moldova 1. Potrivit oficialului, până acum s-a reușit un raport de 12 copaci plantați la unul tăiat, ceea ce constituie un rezultat impresionant.
Vasile Pușcaș: UE își pregătește extinderea, iar vizita Robertei Metsola la Chișinău arată că „R. Moldova e pe drumul cel bun spre Europa” # Moldova1
Prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău reprezintă „un semnal politic major” și o confirmare a faptului că Uniunea Europeană sprijină activ integrarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută la Radio Moldova de Vasile Pușcaș, fost negociator-șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE).
Garanție de 2 lei pentru fiecare ambalaj returnat: cum se va aplica Sistemul de Depozit pentru Ambalaje # Moldova1
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în Republica Moldova, va funcționa printr-un mecanism în care administratorul, producătorii și comercianții vor avea roluri clar stabilite, pentru a asigura un circuit eficient de colectare și reciclare a ambalajelor. Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind aplicarea acestui sistem.
Economia R. Moldova „stagnează”: creștere modestă a PIB-ului, exporturi mai mici și costuri energetice mari # Moldova1
Produsul Intern Brut (PIB) al R. Moldova a crescut, în ultimii cinci ani, cu doar 0,4%. Pentru anul 2025, este prognozată o creștere de cel mult 1%, ceea ce înseamnă o „stagnare”, iar „mai rău decât atât a fost doar în anii '90”, afirmă expertul în politici economice de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță.
Cazurile de corupție din școli, un semnal de alarmă. Ministerul Educației: „Fiecare caz trebuie examinat cu atenție” # Moldova1
Cazurile de corupție din instituțiile de învățământ sunt un semnal de alarmă și fiecare situație trebuie examinată cu maximă atenție și responsabilitate pentru a înțelege mai bine cum pot fi descurajate aceste fenomene. Responsabili de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC) au afirmat, la postul public Moldova 1, că cele mai grave sunt cazurile cu implicarea copiilor.
Serghei Lavrov, în dizgrația lui Putin: absent de la ședința FSB și înlocuit în delegațiile internaționale # Moldova1
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația președintelui Vladimir Putin. Cel puțin, așa sugerează ultimele evenimente.
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc pe 7 noiembrie, la Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
Produse cosmetice din Rusia, interzise pe piața din Republica Moldova. ANSP: conțin substanțe periculoase pentru sănătate # Moldova1
Mai multe produse cosmetice importate din Federația Rusă au fost retrase de pe piața Republicii Moldova după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat că acestea conțin substanțe interzise sau admise doar cu restricții, care pot afecta sănătatea consumatorilor.
Gennaro Gattuso a anunțat lotul Italiei pentru partidele cu Republica Moldova și Norvegia # Moldova1
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Italiei a anunțat lotul pentru ultimele două partide din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. În vederea meciurilor cu Republica Moldova și Norvegia, Gennaro Gattuso a aplelat la 27 de jucători legitimați la cele mai puternice formații de club din Europa. Suporterii moldoveni vor avea ocazia să urmărească în acțiune fotbaliști cotați la zeci de milioane de euro. În acest an, Gianluigi Donnarumma a cucerit trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain, iar la gala premiilor „Balonul de Aur”, cel alintat „Gigio” a fost recompensat cu trofeul „Lev Iașin”, acordat celui mai bun portar din lume în sezonul 2024/2025.
Alexandru Munteanu a primit-o pe Roberta Metsola la Guvern: „Vrem să oferim cetățenilor noștri aceleași oportunități ca în UE” # Moldova1
Transformarea statelor europene reprezintă un model pentru Republica Moldova – de la fortificarea economiei, servicii mai bune pentru oameni, până la valorile comune pe care le împărtășim. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează vineri, 7 noiembrie, o vizită oficială la Chișinău, într-un moment care marchează oficial lansarea activității biroului Parlamentului European în Republica Moldova.
Evaziune fiscală de peste 2 milioane lei, descoperită la patru firme care produc articole din hârtie și carton # Moldova1
Patru companii din Republica Moldova, specializate în fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie și carton, sunt cercetate pentru evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2024 firmele ar fi ascuns livrări în valoare totală de peste 11 milioane de lei, fără a le contabiliza oficial.
Deputații PCRM au boicotat discursul Robertei Metsola în Parlament. Experți: „Politicieni, gata să sacrifice interesul național pentru beneficii personale” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Comuniștilor a boicotat discursul ținut de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în plenul de la Chișinău. Absența deputaților comuniști din sală a fost interpretată de experți ca fiind „un semnal îngrijorător într-un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova”.
Guvernul se pregătește să preia infrastructura Lukoil de la Aeroportul din Chișinău. Din 21 noiembrie, compania nu va mai putea funcționa # Moldova1
Guvernul Republicii Moldova ar putea prelua singurul depozit de alimentare cu kerosen al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, după ce compania Lukoil va fi nevoită să-și oprească activitatea din 21 noiembrie, ca urmare a sancțiunilor occidentale. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că autoritățile au făcut o ofertă de cumpărare a infrastructurii companiei, pentru a asigura continuitatea zborurilor și aprovizionarea pieței petroliere.
Bărbat din Fălești, trimis în judecată după ce și-a ars soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul # Moldova1
Un bărbat de 41 de ani din raionul Fălești va compărea în fața instanței pentru două episoade de violență în familie care au șocat comunitatea. În doar zece zile, acesta și-ar fi agresat soția cu un fier de călcat și și-ar fi amenințat copilul minor cu un cuțit.
Parlamentul renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus: „Nu putem fi prieteni cu agresorii și criminalii de război” # Moldova1
Parlamentul de legislatură a XII-a a renunțat la grupurile de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Vicepreședinta Doina Gherman a declarat, în ședința din 7 noiembrie, că decizia este una temporară – „atât timp cât va continua războiul agresiv și sângeros din Ucraina”.
