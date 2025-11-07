Explozie la o moschee din Indonezia. Sunt peste 50 de răniți

14:40

Selecționerul echipei naționale de fotbal a Italiei a anunțat lotul pentru ultimele două partide din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. În vederea meciurilor cu Republica Moldova și Norvegia, Gennaro Gattuso a aplelat la 27 de jucători legitimați la cele mai puternice formații de club din Europa. Suporterii moldoveni vor avea ocazia să urmărească în acțiune fotbaliști cotați la zeci de milioane de euro. În acest an, Gianluigi Donnarumma a cucerit trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain, iar la gala premiilor „Balonul de Aur”, cel alintat „Gigio” a fost recompensat cu trofeul „Lev Iașin”, acordat celui mai bun portar din lume în sezonul 2024/2025.