Prețurile pentru weekend și ziua de luni, la benzină și motorină, s-au majorat cu un ban și, respectiv, nouă bani
Observatorul de Nord, 8 noiembrie 2025 06:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că prețurile pentru weekend vot fi de 20,66 lei la motorină și 23,06 lei la benzină. Astfel, motorina s-a scumpit cu 9 bani, iar benzina – cu 1 ban. Prețurile la carburanți suportă scumpiri constante de peste două săptămâni, după ce au fost anunțate sancțiuni internaționale împotriva
• • •
Acum o oră
06:30
Prețurile pentru weekend și ziua de luni, la benzină și motorină, s-au majorat cu un ban și, respectiv, nouă bani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că prețurile pentru weekend vot fi de 20,66 lei la motorină și 23,06 lei la benzină. Astfel, motorina s-a scumpit cu 9 bani, iar benzina – cu 1 ban. Prețurile la carburanți suportă scumpiri constante de peste două săptămâni, după ce au fost anunțate sancțiuni internaționale împotriva
06:10
Astăzi jumătate dintre locuitorii municipiului Soroca așteaptă la hram cealaltă jumătate # Observatorul de Nord
Astăzi, ortodocșii îl cinstesc pe stil vechi pe Sfântul Dumitru cel Mare Izvorâtorul de mir. În raion sunt câteva biserici care poartă acest hram, inclusiv cea mai veche din municipiul Soroca, iar în cinci localități este și hramul satului. Astăzi hrămuiesc sorocenii care locuiesc la Bujorăuca, în Cartierul fostei fabrici de articole tricotate și o
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 8 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vremea va fi posomorâtă, fără precipitații și cu valori termice specifice perioadei. Temperatura aerului se va încadra între +8 și +14 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 74 procente, iar vântul va
Acum 8 ore
00:10
Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova # Observatorul de Nord
Câteva surse pro-ruse au distribuit marți și miercuri un video cu declarații ale Comisarului European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, afirmând că Marta Kos mustră autoritățile R. Moldova: „Îndepărtați țara și mai mult de UE. Dacă sunteți serioși în privința UE, ar trebui să vă ascultați cetățenii și să încetați să-i
Acum 24 ore
17:40
159,61 milioane de lei a alocat Casa Națională de Asigurări Sociale ipentru plata indemnizațiilor # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 159,61 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental
17:00
Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu # Observatorul de Nord
Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, după câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită zăcând în șahta ascensorului fostului Hotel Național din centrul capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi o copilă în vârstă
17:00
Scandalul diplomelor false // Reacția Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Observatorul de Nord
Universitatea de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu", din Chișinău, a reacționat la informațiile apărute în spațiul public privind presupuse nereguli în eliberarea diplomelor de rezidențiat în dosarul de corupție iniția de procurorii de la București. „USMF „Nicolae Testemițanu" respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți", se
16:20
Rizea, împrumuturi pe cuvânt de onoare. Fostul său partener politic, lăsat fără 400 mii euro # Observatorul de Nord
Judecătoarea Georgeta Grozav a respins cererea de chemare în judecată depusă de Vladimir Daghi, fostul partener politic al lui Cristian Rizea. Ultimul i-ar datora aproape 400 mii euro, bani acordați în calitate de împrumut. Hotărârea, dispozitivul căreia a fost pronunțat în data de 30 octombrie, este cu drept de apel în termen de 30 zile.
16:20
În satul Zastînca, regiunea Candeba, oamenii se plâng că încă nu au apă la robinete, deși în luna august a fost finalizată construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, etapa a doua. Rețeaua este construită, dar nu poate fi pusă în funcțiune, deoarece nu a fost făcută recepția finală a lucrărilor. Valeriu Covaliciuc, primarul satului,
15:40
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros" din Soroca își sărbătorește 85 de ani de la fondare, invitând absolvenți, profesori, parteneri și prieteni să participe la un eveniment special pe 5 decembrie. De-a lungul celor 85 de ani, instituția a format talente, a cultivat pasiunea pentru muzică și artă și a contribuit la dezvoltarea spiritului cultural al
15:10
Sfatul medicului Maria Palanciuc: Ecografie frecventă în sarcină? Iată de ce nu e periculoasă # Observatorul de Nord
Multe viitoare mame se întreabă dacă ecografia efectuată în timpul sarcinii poate fi periculoasă sau dacă ar putea afecta starea intrauterină a fătului. Răspunsul este simplu: ecografia este sigură și neinvazivă. O sarcină cu evoluție fiziologică presupune, de regulă, 3-4 ecografii de rutină. În cazurile mai complexe sau atunci când este necesar să se urmărească
13:50
Deputatul sorocean Ion Babici a fost ales președinte la Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania # Observatorul de Nord
Parlamentul va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Deputații au aprobat astăzi proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor. Astfel, dintre grupurile de prietenie, 34 vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar altele 20 – de reprezentanții opoziției. Ca și în legislatura precedentă, cel mai
13:00
Trei șoferi au fost condamnați pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate # Observatorul de Nord
Procuratura Soroca, Oficiul Florești, anunță despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința unor șoferi care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, iar Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a raportat o condamnare similară într-un caz separat, transmite moldpres.md Potrivit primei sentințe a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32
13:00
Au fost depistate produse cosmetice care conțin acidul boric și borat de sodiu – substanțe interzise în produsele cosmetice # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă activitățile de control în domeniul plasării pe piață a produselor cosmetice, inclusiv a celor provenite din import, transmite ansp.md Astfel, în cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP la agentul economic S.R.L. „VIRIM-IMPEX", au fost depistate produse cosmetice care conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe incluse in lista ingredientelor
10:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, întâmpinată de Igor Grosu la intrarea în Legislativ, unde va susține un discurs. Roberta Metsola are planificate întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor-cheie ale statului, inclusiv președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Totodată, președinta Parlamentului European va susține o conferință de presă comună cu președinta
10:30
0,9988429 lei – atâta a costat fiecare vot valabil exprimat, la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, Comisia a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocurilor
10:00
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că
08:10
Curs valutar, 7 noiembrie 2025: euro urcă cu patru bani, iar dolarul coboară cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Naâională a Moldovei pentru astăzi, 7 noimbrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu patru bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 11 bani, cu un ban mai puțin. Leul românesc va fi cotat la
07:30
Aderarea RM la UE: pe exterior „se întrevede balul”, pe interior „încă predomină spitalul” # Observatorul de Nord
Tableta de vineri După ce în Raportul Comisiei Europene privind extinderea s-a menționat că Republica Moldova a obținut un progres fără precedent, iar Comisia Europeană a adoptat, în această săptămână, Pachetul anual de extindere și a declarat că Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri există motive plauzibile de
07:20
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Indiferent de zodie, ziua aceasta te învață să fii recunoscătoare pentru tot ce trăiești. Bucură-te de lucrurile mici, ai grijă de sufletul tău și nu uita că totul se așază exact așa cum trebuie. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Horoscopul zilei
Ieri
06:40
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 7 noiembrie 2025, vom avea vreme frumoasă, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +5 și +12 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 73 procente, iar vântul va bate cu
06:40
Și astăzi, 7 noiembrie 2025, prețul la benzină și motorină a crescut, cu 5 bani și, respectiv, 17 bani # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 7 noiembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,05 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,57 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o scumpire cu
6 noiembrie 2025
18:20
Un instructor auto din Soroca a cerut 2.500 de euro pentru un permis de conducere # Observatorul de Nord
Un instructor auto din Soroca a fost condamnat la amendă penală de 100.000 de lei după ce a pretins și a primit bani pentru a influența obținerea unui permis de conducere. Sentința a fost pronunțată la 5 noiembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul central. Potrivit hotărârii, în toamna anului 2025, bărbatul a pretins câte 2.500
17:00
Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai SFS și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați gajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii la vigilență în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă precum Viber, Telegram și altele. Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei, făcând
16:20
În comuna Stoicani, recent a avut loc o activitate dedicată mediului, în cadrul campaniei „Un copac pentru aer curat". Primăria localității a lansat inițiativa, iar Consiliul Elevilor și elevii din gimnaziu s-au implicat cu mult interes. Elevii au plantat arbori decorativi în curtea instituției. Aceștia au lucrat în echipă, au săpat gropi și au așezat
16:10
Seminar raional cu directorii adjuncți la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Liceul Teoretic „Constantin Stere" din Soroca, a avut loc seminarul raional cu peste 60 directori adjuncți din instituțiile de învățământ din raion. Tema seminarului a fost „Motivația managerială – cheia unei conduceri eficiente în educație". Activitatea a fost organizată de echipa managerială a liceului, în colaborare cu Direcția Învățământ Soroca. Echipa managerială și
16:10
Zâna Toamnă i-a adunat pe micii cititori la Biblioteca pentru Copii „Steliana Grama” # Observatorul de Nord
La Filiala pentru copii „Steliana Grama" a avut loc astăzi o activitate de suflet dedicată anotimpului culorilor și roadelor – Toamna. Sub genericul „Anotimpul frunzelor uscate, lăzilor cu roade încărcate", copiii din grupa „Floricica" de la IET Nr.1 „Prichindel" au pășit într-o lume plină de farmec și descoperiri. Îndrumați de bibliotecarele filialei, micuții au aflat
15:00
La 18 ani, Alexandra Gheorghieș pare o tânără ca oricare alta, dar universul ei interior e construit din cuvinte și emoții pe care le așază cu migală în poezii și eseuri. De la șapte ani, a început să scrie,
14:20
Trucarea achizițiilor publice în educație: „Trebuia mai multișor. Săracu… ce o sa facă cu atât? / Audio # Observatorul de Nord
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au publicat conținutul discuțiilor celor nouă suspecți, cercetați într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău, care vizează achizițiile publice. Oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții în diferite locații, inclusiv la Direcția Educație a sectorului Buiucani. Conform surselor portalului Anticoruptie.md, în dosar sunt vizate persoane din conducerea […] Post-ul Trucarea achizițiilor publice în educație: „Trebuia mai multișor. Săracu… ce o sa facă cu atât? / Audio apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, care au costat 2,99 milioane de lei, au fost finalizate cu succes # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia au fost finalizate cu succes, informează andsa.md/. Reamintim că lucrările au fost executate pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la km 32, în conformitate cu Anexa nr. 1 a Programului Fondului Rutier 2025, […] Post-ul Lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, care au costat 2,99 milioane de lei, au fost finalizate cu succes apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Întâlnire cu scriitoarea Viorica Nagacevschi la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca invită publicul la o întâlnire de suflet cu scriitoarea Viorica Nagacevschi, în cadrul Programului Național „Acces la cultură 2025”, derulat sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova și a Bibliotecii Naționale. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Literatura care vindecă – între suferință și lumină”, promite o oră de emoție, poezie […] Post-ul Întâlnire cu scriitoarea Viorica Nagacevschi la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
S-au dat drept polițiști în exercițiul funcției și au șantajat două femei care practicau prostituția… # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare a doi bărbați în vârstă de 30 de ani, respectiv, 27 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Ambii inculpați au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis și amenzi […] Post-ul S-au dat drept polițiști în exercițiul funcției și au șantajat două femei care practicau prostituția… apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Cornelia Scînteian din satul Voloave este una dintre câștigătoarele concursului foto „Like, comment & Share pentru tinerii care văd lumea altfel!” # Observatorul de Nord
Cornelia Scînteian din satul Voloave, raionul Soroca, despre care am scris anterior, este una dintre câștigătoarele concursului „Like, comment & Share pentru tinerii care văd lumea altfel!”. Adolescenta a câștigat pentru fotografia „Umbra violenței” o cameră foto instant cu care-și va dezvolta aptitudinile de fotograf. Echipa AO Audiviz a anunțat recent cei 5 câștigători ai concursului […] Post-ul Cornelia Scînteian din satul Voloave este una dintre câștigătoarele concursului foto „Like, comment & Share pentru tinerii care văd lumea altfel!” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Ucraina intenționează să renunțe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol sovietic, urmând să introducă în loc termenul istoric „șah”, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei, Andri Pișni. Noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, transmite digi24.ro Foto: Profimedia Post-ul Ucraina: „șah” în loc de „copeică” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Cu 7 bani și, respectiv, 15 bani, benzina și motorina se scumpesc în continuare # Observatorul de Nord
Pentru ziua de astăzi, 6 noiembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,00 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,40 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 7 bani […] Post-ul Cu 7 bani și, respectiv, 15 bani, benzina și motorina se scumpesc în continuare apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025. Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele te încurajează să îți urmezi intuiția, să rămâi deschisă la schimbare și să nu uiți că fiecare decizie pe care o iei te apropie de o versiune mai autentică a ta. Lasă energia acestei zile să te inspire, dar nu uita: tu ești cea care îți scrie destinul, iar astrele sunt doar ghidul tău […] Post-ul Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025. Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Prognoză îmbucurătoare: Există premise pentru micșorarea prețului la gaze, din decembrie # Observatorul de Nord
Există premise pentru scăderea tarifelor la gazele naturale. Alexandr Slusari, membru în consiliul de administrare al Energocom, a explicat la emisiunea „Forum” de la Vocea Basarabiei că prețul mediu de achiziție al Energocom este mai mic decât tariful actual aplicat consumatorilor, însă există și devieri tarifare negative acumulate de Moldovagaz, care pot influența ajustarea tarifelor. […] Post-ul Prognoză îmbucurătoare: Există premise pentru micșorarea prețului la gaze, din decembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 6 noiembrie 2025: zi de toamnă autentică, cu probabilitate scăzută de ploi # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 6 noiembrie 2025, vom avea vreme de toamnă autentică, iar ploile sunt puțin probabile. Astfel, valorile termice se vor încadra între +6 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor ploi va fi de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 81 la sută, iar […] Post-ul Meteo, 6 noiembrie 2025: zi de toamnă autentică, cu probabilitate scăzută de ploi apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova # Observatorul de Nord
Câteva surse pro-ruse au distribuit marți și miercuri un video cu declarații ale Comisarului European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, afirmând că Marta Kos mustră autoritățile R. Moldova: „Îndepărtați țara și mai mult de UE. Dacă sunteți serioși în privința UE, ar trebui să vă ascultați cetățenii și să încetați să-i […] Post-ul Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Partidului Social Democrat European a rămas fără lider. Tudor Ulianovschi și-a anunțat retragerea # Observatorul de Nord
Potrivit unui comunicat emis de Partidul Social Democrat European, Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea formațiunii, mulțumind colegilor pentru munca depusă la parlamentarele din 28 septembrie 2025. Funcția de lider interimar al formațiunii și-a asumat-o Iurie Cazacu, care este membru al partidului din 2008, iar din 2022 exercită funcția de Secretar general al partidului. Post-ul Partidului Social Democrat European a rămas fără lider. Tudor Ulianovschi și-a anunțat retragerea apare prima dată în Observatorul de Nord.
5 noiembrie 2025
17:50
Sunteți mulțumite de transportul public, siguranța în oraș sau de starea trotuarelor? Primăria Soroca vine cu un apel pentru fete și femei # Observatorul de Nord
Primăria municipiului Soroca lansează un apel către toate femeile din oraș: să participe la completarea unui chestionar dedicat siguranței, mobilității și accesului la servicii. Acest exercițiu civic are scopul de a colecta opiniile fetelor și femeilor despre cât de sigure, confortabile și prietenoase sunt spațiile publice din Soroca. O inițiativă pentru un oraș mai sigur […] Post-ul Sunteți mulțumite de transportul public, siguranța în oraș sau de starea trotuarelor? Primăria Soroca vine cu un apel pentru fete și femei apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:30
Nicolae Goga este elev în clasa a XI-a la Liceul „Ion Creangă” din Florești. El este de etnie romă și a reușit să atragă atenția prin seriozitatea și ambiția sa. În timpul liber, Nicolae predă matematică altor elevi. A început cu un singur elev, iar astăzi lucrează cu nouă copii care vor să-și îmbunătățească […] Post-ul Nicolae Goga: „Nu cred că nota face omul, ci omul face nota” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:30
Consiliul Municipal Soroca a aprobat la ultima ședință extraordinară redeschiderea „Nikole Park” din sectorul Soroca Nouă. Despre această inițiativă privată se discuta mult acum vreo cinci ani, fiind așteptat atunci în special de părinți și copiii din această zonă a municipiului. La 1 iunie 2021, de Ziua Internațională a Copiilor, a și fost inaugurată această […] Post-ul La Soroca Nouă renaște „Nikole Park”? apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei. În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat […] Post-ul Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Luminița Bosii s-a născut și a copilărit în Soroca, într-un oraș mic, cu povești mari ascunse între străzi și case vechi. Viața ei părea să urmeze un curs obișnuit – școală, colegiu, planuri de viitor… Până când, dragostea și destinul au adus-o în Franța, unde a devenit mamă și unde a înfruntat cea mai dureroasă […] Post-ul „Nimeni nu știe cât doare…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Experiență transfrontalieră de promovare a patrimoniului material / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Un grup de profesori și elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca a participat la un workshop transfrontalier organizat de Asociația Obștească „Soarta” în parteneriat cu Fundația „Solidaritate și Speranță” din Iași. Activitatea a avut drept scop dezvoltarea competențelor în domeniul promovării patrimoniului material și a oferit participanților oportunitatea de a face schimb de […] Post-ul Experiență transfrontalieră de promovare a patrimoniului material / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Cetățenii vor putea solicita și obține în format digital toate actele de stare civilă # Observatorul de Nord
Cetățenii vor putea să solicite și să obțină online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele Agenției Servicii Publice (ASP). Acest lucru este aplicat începând cu luna curentă, după ce ASP a lansat noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”, informează moldpres.md Prin intermediul platformei, persoanele […] Post-ul Cetățenii vor putea solicita și obține în format digital toate actele de stare civilă apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Important! În cererile pentru acordarea compensațiilor la energie vor fi luate în calcul veniturile obținute în perioada aprilie-septembrie 2025 # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi a Guvernului s-a decis că, în cererile pentru acordarea compensațiilor la energie pentru sezonul rece vor fi luate în calcul veniturile obținute de cetățeni în perioada aprilie-septembrie 2025, și nu în intervalul mai-octombrie, cum era până în prezent. Decizia a fost argumentată prin faptul că veniturile pentru luna octombrie pot fi […] Post-ul Important! În cererile pentru acordarea compensațiilor la energie vor fi luate în calcul veniturile obținute în perioada aprilie-septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Tații cu gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil # Observatorul de Nord
Tații care au copii gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil. Modificările au fost aprobate în ședința de miercuri a Guvernului, informează moldpres.md. Noile reguli vor fi aplicate în cazul taților care au copii gemeni, tripleți, cvadrupleți, sau în cazul adopției simultane a mai multor copii. Ministra Muncii și Protecției […] Post-ul Tații cu gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Un camion care transporta semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat ieri, 4 noiembrie, la Drochia. Potrivit unor imagini, vehiculul a fost grav avariat, transmite stiri.md Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Drochia, Lilia Harea, ne-a comunicat că șoferul, în timp ce se deplasa într-o curbă periculoasă, nu s-a asigurat corespunzător și a pierdut controlul asupra […] Post-ul Un camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
