Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai SFS și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați gajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei

Chiar dacă legislația în vigoare nu condiționează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, dar de condițiile meteo nefavorabile, șoderii responsabili deja și-au schimbat anvelopele de vară pe cele de iarnă. De altfel, numai atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei conducătorii auto sunt obligați deja să aibă anvelope de iarnă