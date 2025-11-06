Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025. Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Observatorul de Nord, 6 noiembrie 2025 07:10
Astrele te încurajează să îți urmezi intuiția, să rămâi deschisă la schimbare și să nu uiți că fiecare decizie pe care o iei te apropie de o versiune mai autentică a ta. Lasă energia acestei zile să te inspire, dar nu uita: tu ești cea care îți scrie destinul, iar astrele sunt doar ghidul tău […] Post-ul Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025. Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
07:10
Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025. Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele te încurajează să îți urmezi intuiția, să rămâi deschisă la schimbare și să nu uiți că fiecare decizie pe care o iei te apropie de o versiune mai autentică a ta. Lasă energia acestei zile să te inspire, dar nu uita: tu ești cea care îți scrie destinul, iar astrele sunt doar ghidul tău […] Post-ul Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025. Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
06:50
Prognoză îmbucurătoare: Există premise pentru micșorarea prețului la gaze, din decembrie # Observatorul de Nord
Există premise pentru scăderea tarifelor la gazele naturale. Alexandr Slusari, membru în consiliul de administrare al Energocom, a explicat la emisiunea „Forum” de la Vocea Basarabiei că prețul mediu de achiziție al Energocom este mai mic decât tariful actual aplicat consumatorilor, însă există și devieri tarifare negative acumulate de Moldovagaz, care pot influența ajustarea tarifelor. […] Post-ul Prognoză îmbucurătoare: Există premise pentru micșorarea prețului la gaze, din decembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
06:10
Meteo, 6 noiembrie 2025: zi de toamnă autentică, cu probabilitate scăzută de ploi # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 6 noiembrie 2025, vom avea vreme de toamnă autentică, iar ploile sunt puțin probabile. Astfel, valorile termice se vor încadra între +6 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor ploi va fi de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 81 la sută, iar […] Post-ul Meteo, 6 noiembrie 2025: zi de toamnă autentică, cu probabilitate scăzută de ploi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
00:20
Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova # Observatorul de Nord
Câteva surse pro-ruse au distribuit marți și miercuri un video cu declarații ale Comisarului European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, afirmând că Marta Kos mustră autoritățile R. Moldova: „Îndepărtați țara și mai mult de UE. Dacă sunteți serioși în privința UE, ar trebui să vă ascultați cetățenii și să încetați să-i […] Post-ul Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Partidului Social Democrat European a rămas fără lider. Tudor Ulianovschi și-a anunțat retragerea # Observatorul de Nord
Potrivit unui comunicat emis de Partidul Social Democrat European, Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea formațiunii, mulțumind colegilor pentru munca depusă la parlamentarele din 28 septembrie 2025. Funcția de lider interimar al formațiunii și-a asumat-o Iurie Cazacu, care este membru al partidului din 2008, iar din 2022 exercită funcția de Secretar general al partidului. Post-ul Partidului Social Democrat European a rămas fără lider. Tudor Ulianovschi și-a anunțat retragerea apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
17:50
Sunteți mulțumite de transportul public, siguranța în oraș sau de starea trotuarelor? Primăria Soroca vine cu un apel pentru fete și femei # Observatorul de Nord
Primăria municipiului Soroca lansează un apel către toate femeile din oraș: să participe la completarea unui chestionar dedicat siguranței, mobilității și accesului la servicii. Acest exercițiu civic are scopul de a colecta opiniile fetelor și femeilor despre cât de sigure, confortabile și prietenoase sunt spațiile publice din Soroca. O inițiativă pentru un oraș mai sigur […] Post-ul Sunteți mulțumite de transportul public, siguranța în oraș sau de starea trotuarelor? Primăria Soroca vine cu un apel pentru fete și femei apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:30
Nicolae Goga este elev în clasa a XI-a la Liceul „Ion Creangă” din Florești. El este de etnie romă și a reușit să atragă atenția prin seriozitatea și ambiția sa. În timpul liber, Nicolae predă matematică altor elevi. A început cu un singur elev, iar astăzi lucrează cu nouă copii care vor să-și îmbunătățească […] Post-ul Nicolae Goga: „Nu cred că nota face omul, ci omul face nota” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:30
Consiliul Municipal Soroca a aprobat la ultima ședință extraordinară redeschiderea „Nikole Park” din sectorul Soroca Nouă. Despre această inițiativă privată se discuta mult acum vreo cinci ani, fiind așteptat atunci în special de părinți și copiii din această zonă a municipiului. La 1 iunie 2021, de Ziua Internațională a Copiilor, a și fost inaugurată această […] Post-ul La Soroca Nouă renaște „Nikole Park”? apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei. În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat […] Post-ul Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Luminița Bosii s-a născut și a copilărit în Soroca, într-un oraș mic, cu povești mari ascunse între străzi și case vechi. Viața ei părea să urmeze un curs obișnuit – școală, colegiu, planuri de viitor… Până când, dragostea și destinul au adus-o în Franța, unde a devenit mamă și unde a înfruntat cea mai dureroasă […] Post-ul „Nimeni nu știe cât doare…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Experiență transfrontalieră de promovare a patrimoniului material / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Un grup de profesori și elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca a participat la un workshop transfrontalier organizat de Asociația Obștească „Soarta” în parteneriat cu Fundația „Solidaritate și Speranță” din Iași. Activitatea a avut drept scop dezvoltarea competențelor în domeniul promovării patrimoniului material și a oferit participanților oportunitatea de a face schimb de […] Post-ul Experiență transfrontalieră de promovare a patrimoniului material / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Cetățenii vor putea solicita și obține în format digital toate actele de stare civilă # Observatorul de Nord
Cetățenii vor putea să solicite și să obțină online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele Agenției Servicii Publice (ASP). Acest lucru este aplicat începând cu luna curentă, după ce ASP a lansat noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”, informează moldpres.md Prin intermediul platformei, persoanele […] Post-ul Cetățenii vor putea solicita și obține în format digital toate actele de stare civilă apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Important! În cererile pentru acordarea compensațiilor la energie vor fi luate în calcul veniturile obținute în perioada aprilie-septembrie 2025 # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi a Guvernului s-a decis că, în cererile pentru acordarea compensațiilor la energie pentru sezonul rece vor fi luate în calcul veniturile obținute de cetățeni în perioada aprilie-septembrie 2025, și nu în intervalul mai-octombrie, cum era până în prezent. Decizia a fost argumentată prin faptul că veniturile pentru luna octombrie pot fi […] Post-ul Important! În cererile pentru acordarea compensațiilor la energie vor fi luate în calcul veniturile obținute în perioada aprilie-septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Tații cu gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil # Observatorul de Nord
Tații care au copii gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil. Modificările au fost aprobate în ședința de miercuri a Guvernului, informează moldpres.md. Noile reguli vor fi aplicate în cazul taților care au copii gemeni, tripleți, cvadrupleți, sau în cazul adopției simultane a mai multor copii. Ministra Muncii și Protecției […] Post-ul Tații cu gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Un camion care transporta semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat ieri, 4 noiembrie, la Drochia. Potrivit unor imagini, vehiculul a fost grav avariat, transmite stiri.md Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Drochia, Lilia Harea, ne-a comunicat că șoferul, în timp ce se deplasa într-o curbă periculoasă, nu s-a asigurat corespunzător și a pierdut controlul asupra […] Post-ul Un camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Elevii clasei a VIII-a, „agenți STEAM” în misiune pentru liniște: Proiectul „Protecția fonică în viața cotidiană” # Observatorul de Nord
Cum putem trăi mai liniștiți într-o lume tot mai zgomotoasă? La această întrebare au încercat să răspundă elevii clasei a VIII-a, implicați în proiectul STEAM „Protecția fonică în viața cotidiană”, coordonat de profesoara Sterenco Rita. Tinerii au devenit, pentru o zi, „agenți STEAM”, având o misiune specială – să descopere sursele de zgomot din jurul […] Post-ul Elevii clasei a VIII-a, „agenți STEAM” în misiune pentru liniște: Proiectul „Protecția fonică în viața cotidiană” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Cinci eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la „Parlamentul Tinerilor 2025” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Cinci eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat în acest weekend la proiectul „Parlamentul Tinerilor 2025”, ediția a IX-a, desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova. Sabina Toporovscaia, Ana-Maria Zabulica, Loredana Gîlca, Sofia Stati și Ludmila Bogdan au petrecut două zile în care au studiat cum funcționează instituțiile statului și cum se […] Post-ul Cinci eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la „Parlamentul Tinerilor 2025” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Noul Guvern al Republicii Moldova a fost învestit și deja se află în legitim exercițiu al funcției. Procedura de învestire s-a făcut în mare viteză, precum am și prevăzut în articolul de joia trecută. Să poți alege viteza dorită de mișcare din chiar punctul de pornire este un mare confort pe care, unei mașinării politice […] Post-ul Noul Guvern față cu vechea gramatica… politică apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Cupa, Titlul de campioni ai raionului Soroca, ediția 2025, și patru premii individuale au fost câștigate de fotbaliștii de la EFA! # Observatorul de Nord
După ce s-a tras cortina peste ediția din anul 2025 a Campionatului raionului Soroca la fotbal, echipa cea mai galonată a competiției a fost desemnată formația EFA din satul Visoca. Fotbaliștii din nordul raionului au câștigat Titlul de campioni ai raionului, dar și au intrat în posesia a patru premii individuale, fapt mai rar întâlnit […] Post-ul Cupa, Titlul de campioni ai raionului Soroca, ediția 2025, și patru premii individuale au fost câștigate de fotbaliștii de la EFA! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Direcția Cultură și Turism a Consiliului raional Drochia invită toți iubitorii de artă și frumos la un eveniment deosebit dedicat tinerilor din raion. Joi, 14 noiembrie, la ora 16:00, la Centrul Cultural Drochia, va avea loc tradiționalul concurs „Făt-Frumos și Ileana Cosînzeana”. În cadrul ediției din acest an, pe scenă se vor duela perechi de […] Post-ul Concursul „Făt-Frumos și Ileana Cosînzeana” revine la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
În atenția cuplurilor cu „incompatibilitate de caracter”: taxa pentru divorț s-ar putea majora de patru ori! # Observatorul de Nord
O decizie în acest sens ar putea fi luată la ședința de astăzi, 5 noiembrie, a cabinetului Munteanu. Autorii proiectului motivează majorarea prin necesitatea acoperirii costurilor reale ale serviciilor și modernizării infrastructurii digitale a ASP. Astfel, taxa pentru divorț s-ar putea majora de 4 ori. Or, desfacerea căsătoriei în 25 de zile, printr-o declarație comună […] Post-ul În atenția cuplurilor cu „incompatibilitate de caracter”: taxa pentru divorț s-ar putea majora de patru ori! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 5 noiembrie 2025: dolarul se scumpește cu patru bani, iar moneda unică europeană ăși păstrează valoare # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 5 noiembrie 2025, euro își păstrează valoarea de 19 lei și 68 de bani. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și 12 bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei […] Post-ul Curs valutar, 5 noiembrie 2025: dolarul se scumpește cu patru bani, iar moneda unică europeană ăși păstrează valoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Spațiul informațional transnistrean: Moldova este dușman, regimul separatist face față amenințărilor, iar Rusia e măreață și puternică # Observatorul de Nord
În spațiul informațional al regiunii transnistrene continuă răspândirea narațiunilor propagandistice ale Kremlinului. O analiză a Stopfals.md arată că doar în ultima săptămână a lunii octombrie, în stânga Nistrului au fost promovate intens numeroase falsuri și speculații despre așa-zisa amenințare din partea R. Moldova și pretinsele succese ale administrației separatiste de la Tiraspol, în timp […] Post-ul Spațiul informațional transnistrean: Moldova este dușman, regimul separatist face față amenințărilor, iar Rusia e măreață și puternică apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Dacă circuli cu anvelope necorespunzătoare riști amnedă de 900-1.500 lei pentru persoane fizice şi 4.500-6.000 de lei pentru persoane juridice. # Observatorul de Nord
Chiar dacă legislația în vigoare nu condiționează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, dar de condițiile meteo nefavorabile, șoderii responsabili deja și-au schimbat anvelopele de vară pe cele de iarnă. De altfel, numai atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei conducătorii auto sunt obligați deja să aibă anvelope de iarnă […] Post-ul Dacă circuli cu anvelope necorespunzătoare riști amnedă de 900-1.500 lei pentru persoane fizice şi 4.500-6.000 de lei pentru persoane juridice. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
07:10
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este despre echilibru, despre ascultarea sufletului și despre bucuria de a trăi clipa. Indiferent de zodie, ai ocazia să te apropii mai mult de ceea ce te definește cu adevărat. Astrele îți transmit că nu e nevoie să forțezi lucrurile. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai […] Post-ul Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 5 noiembrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,93 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,25 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu […] Post-ul Benzina și motorina continuă să se scumpească, cu 7 și, respectiv, 16 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 noiembrie 2025, în raioanele de nord ale republicii Moldova se așteaptă precipitații sub formă de ploaie, iar valorile termice vor fi specifice perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +9 până la +12 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 […] Post-ul Meteo, 5 noiembrie 2025: zi ploioasă, cu valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului, care va avea loc miercuri, 5 noiembrie. Inițiativa a fost promovată de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, și are ca scop […] Post-ul Republica Moldova denunță Acordul cultural cu Federația Rusă apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Ori circuli cu farurile conectate și pe timp de zi, ori vei fi avertizat de inspectorii de patrulare # Observatorul de Nord
Conducătorii auto sunt obligați să circule cu farurile conectate și pe timp de zi, încpeând cu data de 3 noiembrie 2025 și până la 31 martie 2026. Acest lucru este prevăzut de Regulamentul Circulației Rutiere. Șoferii care ignoră aceste prevederi se vor alege cu o avertizare din partea inspectorilor de patrulare. Oamenii legii recomandă conducătorilor […] Post-ul Ori circuli cu farurile conectate și pe timp de zi, ori vei fi avertizat de inspectorii de patrulare apare prima dată în Observatorul de Nord.
4 noiembrie 2025
17:10
Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea unui preot și a familiei sale în incinta bisericii # Observatorul de Nord
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, […] Post-ul Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea unui preot și a familiei sale în incinta bisericii apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
Sfatul Specialistului Rodica Rusu: „Un accesoriu mic, cu efect uriaș asupra corpului” # Observatorul de Nord
Tot mai multe persoane descoperă beneficiile exercițiilor de Pilates pentru reducerea stresului și îmbunătățirea mobilității. Un accesoriu aparent simplu, dar extrem de eficient, este mingea cu țepi (Spiky Ball), folosită atât pentru relaxare musculară, cât și pentru activarea circulației. Rodica Rusu, antrenor de Pilates, explică faptul că acest instrument mic are un impact semnificativ asupra […] Post-ul Sfatul Specialistului Rodica Rusu: „Un accesoriu mic, cu efect uriaș asupra corpului” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
După opt ani de muncă în Marea Britanie, unde Vasile Budurin a activat în domeniul construcțiilor, el și soția sa, Emilia, au decis că este momentul să revină acasă. Întorși în satul Ștefănești, raionul Florești, cei doi au ales să transforme experiența și economiile adunate peste hotare într-un vis cu rădăcini solide – o fermă […] Post-ul O nouă investiție în zootehnie. Fermǎ modernă de lapte în raionul Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
Fără documentele necesare, un bărbat practica, pe timp de noapte, vânătoarea în extravilanul localității Slobozia-Cremene # Observatorul de Nord
O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca”, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat un bărbat care practica activitatea de vânătoare în zona de frontieră, pe timp de noapte. Mai mult decât atât, acesta nu deținea documentele necesare pentru armă, transmite border.gov.md Incidentul a avut loc în seara zilei de […] Post-ul Fără documentele necesare, un bărbat practica, pe timp de noapte, vânătoarea în extravilanul localității Slobozia-Cremene apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Un sorocean inculpat de conducere în stare de ebrietate a accidentat automobilul judecătorului de caz și a fost condamnat la 9 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Un caz neobișnuit a fost examinat recent de Judecătoria Soroca, unde un bărbat a încercat să-și influențeze propria cauză penală. Bărbatul, inculpat într-un dosar pentru conducere în stare de ebrietate, a decis să accidenteze intenționat automobilul judecătorului care îi examina dosarul – sperând că astfel îl va putea recuza și va obține o pedeapsă mai […] Post-ul Un sorocean inculpat de conducere în stare de ebrietate a accidentat automobilul judecătorului de caz și a fost condamnat la 9 luni de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Zeci de adulți din Soroca au învățat limba română gratuit în ultimii trei ani # Observatorul de Nord
În ultimii trei ani, zeci de locuitori din Soroca și raioanele învecinate au beneficiat de cursuri gratuite de învățare a limbii române, organizate în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, lansat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Daniela Corcimari, formator la Direcția Învățământ Soroca, a spus că între anii 2023 și 2025 […] Post-ul Zeci de adulți din Soroca au învățat limba română gratuit în ultimii trei ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
O femeie din raionul Florești a fost recunoscută vinovată de neîndeplinirea obligațiilor părintești, după ce fiul său minor a fost implicat într-un accident rutier cu o motocicletă condusă fără permis. Incidentul s-a produs în seara zilei de 10 august 2025, pe drumul central al unei localități din raion, iar cazul a fost examinat de Judecătoria […] Post-ul Mamă sancționată după ce fiul minor a provocat un accident cu motocicleta apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Comisia Europeană: Obiectivul 2028 al Republicii Moldova, „ambițios, dar realizabil” # Observatorul de Nord
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent, scrie moldova.europalibera.org „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este […] Post-ul Comisia Europeană: Obiectivul 2028 al Republicii Moldova, „ambițios, dar realizabil” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
În prima duminică a lui noiembrie curent, satul Șuri s-a transformat într-o scenă a bucuriei și a trăirii autentice. Vatra satului, cu casele scăldate în lumina blândă a toamnei, a răsunat de cântec, joc, port popular și emoție, la Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor”, la prima ediție – o manifestare […] Post-ul Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Fostul viceministru Ostalep pierde procesul pornit împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice # Observatorul de Nord
Fostul viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Valeriu Ostalep, protagonistul anchetei „Armurierul pro-Kremlin”. Propagandist al Kremlinului, Valeriu Ostalep livrează arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova”, a pierdut definitiv litigiul împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare, săptămâna trecută, hotărârea primei instanțe. Inițial fostul demnitar cerea despăgubiri […] Post-ul Fostul viceministru Ostalep pierde procesul pornit împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Familia bărbatului ucis cu deosebită cruzime la Ocolina cere dreptate: A zis că vine acasă în două ore și nu s-a mai întors / Video # Observatorul de Nord
Tragedia petrecută la 15 septembrie 2025 în satul Ocolina, raionul Soroca, a îngrozit întreaga țară. Un bărbat de 37 de ani, Vasile Rotari, a fost bătut, legat de gât și târât cu calul până în pădure, unde a murit în chinuri cumplite. Doi tineri, de 20 și 22 de ani, sunt cercetați penal pentru omor […] Post-ul Familia bărbatului ucis cu deosebită cruzime la Ocolina cere dreptate: A zis că vine acasă în două ore și nu s-a mai întors / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Tineri, Sănătoși, Informați – Tabăra de Toamnă a Youth Klinic „Ana” din Drochia # Observatorul de Nord
În perioada 30–31 octombrie curent, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ANA” din orașul Drochia a organizat o nouă ediție a Taberei de Toamnă, dedicată tinerilor din regiune. Evenimentul a oferit un amestec perfect între cunoștințe esențiale de prim ajutor și discuții despre dezvoltarea personală în perioada adolescenței. Prima zi a taberei a pus un […] Post-ul Tineri, Sănătoși, Informați – Tabăra de Toamnă a Youth Klinic „Ana” din Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Efectele sancțiunilor: Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au ajuns la cel mai mic volum din ultimii 50 de ani # Observatorul de Nord
Datele arată că, în primele zece luni ale anului 2025, compania „Gazprom” a livrat clienților europeni doar 14,7 miliarde de metri cubi de gaz – cu 45% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai redus nivel al exporturilor de la începutul anilor 1970, când Uniunea Sovietică, sub conducerea lui Leonid […] Post-ul Efectele sancțiunilor: Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au ajuns la cel mai mic volum din ultimii 50 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Decretul prezidențial privind numirea noului Cabinet de miniștri, publicat în Monitorul Oficial # Observatorul de Nord
Decretul președintei Maia Sandu, privind numirea noului Cabinet de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, a fost publicat în Monitorul Oficial, informează moldpres.md Monitorul Oficial a publicat Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Programului de activitate și acordarea votului de încredere Guvernului, cât și decizia Legislativului pentru aprobarea listei ministerelor. Astfel, în Programul de activitate al noului […] Post-ul Decretul prezidențial privind numirea noului Cabinet de miniștri, publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Astăzi, 4 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu cinci și, respectiv, 17 bani # Observatorul de Nord
Pentru ziua de marți, 4 noiembrie 2025, prețul motorinei crește cu 17 bani și depășește pragul de 20 de lei, în timp ce benzina se scumpește cu cinci bani. Astfel, motorina va costa 20 de lei și 9 bani, după o scumpire de 17 bani, iar benzina se poate cumpăra cu 22 de lei […] Post-ul Astăzi, 4 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu cinci și, respectiv, 17 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat 218,7 milioane de lei pentru plata mai multor tipuri de îndemnizații # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 218,7 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), informează cnas.gov.md Totodată, CNAS îndemnă părinții, […] Post-ul Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat 218,7 milioane de lei pentru plata mai multor tipuri de îndemnizații apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 4 noiembrie 2025: dolarul se scumpește cu patru bani, iar euro se ieftinește cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 noiembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 68 de bani, cu trei bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și opt bani. Leul românesc va […] Post-ul Curs valutar, 4 noiembrie 2025: dolarul se scumpește cu patru bani, iar euro se ieftinește cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii descoperă că odată ce sunt perseverenți pot construi lucruri mărețe. E important să evite distragerile, chiar dacă poate părea dificil. Berbecii comunică cu cei din jur, însă le este dificil să se deschidă cu adevărat. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie […] Post-ul Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Astăzi, 4 noiembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale execută finanțarea, prin intermediul instituțiilor bancare, primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna noiembrie. Pe data de 7 noiembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 13 noiembrie va […] Post-ul Să vină banii! Astăzi se face finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Meteo, 4 noiembrie 2025: zi posomorâtă, iar probabiltatea unor ploi este de 25 la sută # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 noiembrie 2025 vom avea vreme posomorâtă, cu puțin soare și probabilitate de ploi. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +7 și +14 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 68 procente, iar vântul va bate cu viteza de 24 km/oră. Mâine vremea […] Post-ul Meteo, 4 noiembrie 2025: zi posomorâtă, iar probabiltatea unor ploi este de 25 la sută apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Cruzime la marginea unui iaz: trei tineri s-au filmat cum își bat joc de o nutrie # Observatorul de Nord
O scenă de o cruzime greu de imaginat, petrecută pe malul unui iaz din nordul Republicii Moldova, a readus în atenție o întrebare tulburătoare: cât de departe poate merge nepăsarea omului față de suferința unei ființe vii? Trei tineri au fost trași la răspundere pentru torturarea și uciderea prin tortură a unei nutrie, faptă comisă în […] Post-ul Cruzime la marginea unui iaz: trei tineri s-au filmat cum își bat joc de o nutrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.