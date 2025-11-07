VIDEO Festivalul-Concurs „Barbu Lăutaru”, la Bălți. Malurile Prutului, unite prin folclor
NordNews, 7 noiembrie 2025 21:10
Tradiția a prins din nou viață la Bălți, unde peste 25 de concurenți din Republica Moldova și România s-au întrecut pentru marele premiu în cadrul Festivalului-Concurs „Barbu Lăutaru". Uniți de dragostea pentru folclor, aceștia au readus în fața publicului doina, dorul și bucuria de a cânta cu sufletul. „Toți participanții sunt pregătiți la un nivel [...]
• • •
Acum 30 minute
21:10
VIDEO Festivalul-Concurs „Barbu Lăutaru”, la Bălți. Malurile Prutului, unite prin folclor # NordNews
Tradiția a prins din nou viață la Bălți, unde peste 25 de concurenți din Republica Moldova și România s-au întrecut pentru marele premiu în cadrul Festivalului-Concurs „Barbu Lăutaru". Uniți de dragostea pentru folclor, aceștia au readus în fața publicului doina, dorul și bucuria de a cânta cu sufletul. „Toți participanții sunt pregătiți la un nivel [...]
Acum 2 ore
19:50
VIDEO La Bălți, ca în Veneția. Lucrările de pe strada Dovator din Bălți, suspendate odată cu venirea sezonului rece # NordNews
Pe strada Dovator din Bălți, lucrările de reabilitare începute în primăvară au fost suspendate odată cu venirea sezonului rece. Între timp, în loc de asfalt, locuitorii se confruntă cu noroi și pietriș acoperit de o pânză de apă. Drumul Dovator ar trebui să lege zona industrială a orașului de strada Kiev. Proiectul are o valoare [...]
Acum 6 ore
16:10
FOTO Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri # NordNews
Focusul maib pe client și pe valoarea feedbackului primit la fiecare interacțiune a stat la baza organizării unui nou eveniment de tip maib business meetup – de această dată, într-un format deschis, accesibil și non-clienților băncii. Antreprenori, contabili și fondatori de startup-uri s-au reunit într-un spațiu dedicat dialogului și colaborării, pentru a descoperi cele mai [...]
Acum 8 ore
14:40
Maia Sandu și Roberta Metsola, împreună la Chișinău: „Moldova este Europa, iar Europa este Moldova” # NordNews
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul unei conferințe comune cu șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, că Republica Moldova a înregistrat „cel mai mare progres dintre toate țările candidate la Uniunea Europeană" și că este pregătită să finalizeze procesul de aderare. Întâlnirea a avut loc vineri, 7 noiembrie, la Chișinău, în contextul vizitei oficiale a [...]
Acum 12 ore
12:50
Compania elvețiană acuzată de legături cu Kremlinul renunță la oferta de 22 de miliarde de dolari pentru Lukoil, după ce SUA a blocat tranzacția # NordNews
Elvețienii de la Gunvor au declarat că renunță la oferta de 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea activelor Lukoil din străinătate, după ce SUA au blocat tranzacția, scrie Digi24.ro. Această decizie anulează ceea ce ar fi fost cea mai mare achiziție din istoria Gunvor, subliniind eforturile Washingtonului de a izola Rusia prin sancțiuni economice [...]
12:40
„Marioneta Kremlinului”. Gunvor renunță la oferta de 22 de miliarde de dolari pentru Lukoil, după ce SUA a anunțat blocarea tranzacției # NordNews
Elvețienii de la Gunvor au declarat că renunță la oferta de 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea activelor Lukoil din străinătate, după ce SUA au blocat tranzacția, scrie Digi24.ro. Această decizie anulează ceea ce ar fi fost cea mai mare achiziție din istoria Gunvor, subliniind eforturile Washingtonului de a izola Rusia prin sancțiuni economice [...]
12:30
VIDEO Doina Gherman a îmbrăcat șorțul de chelneriță pentru o seară. Cină caritabilă, la care demnitarii au adunat bani pentru cadouri de Crăciun # NordNews
Peste o mie de copii din 42 de localități ale Republicii Moldova se vor bucura de un Crăciun mai fericită, datorită fondurilor adunate în cadrul unei cine caritabile. Evenimentul a fost organizat de proiectul The Moldova Project pe data de 6 noiembrie. La cina caritabilă au fost prezenți înalți demnitari de stat, printre care prim-ministrul [...]
11:30
Polițiștii din municipiul Bălți desfășoară acțiuni de căutare a unei femei de 70 de ani, care a plecat de la domiciliu pe 5 noiembrie, în jurul orei 04:00, și până în prezent nu a revenit. Potrivit oamenilor legii, femeia a plecat într-o direcție necunoscută, iar familia nu mai are nicio veste despre ea. Semnalmente: înălțime [...]
11:30
Uniunea Europeană își consolidează prezența în Republica Moldova. Trei reprezentanți ai Parlamentului European vor activa permanent la Chișinău, pentru a asigura o cooperare mai strânsă între instituțiile legislative de la Chișinău și Bruxelles. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, vineri, 7 noiembrie, după întrevederea cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, [...]
10:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat vineri, 7 noiembrie, o vizită oficială la Chișinău, unde s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. În cadrul vizitei, Metsola a susținut un discurs oficial în plenul legislativului moldovean. Delegația Parlamentului European, condusă de Metsola, a sosit la Chișinău pe 6 noiembrie. Vizita are loc în [...]
08:40
Suedia și Ucraina au semnat joi, 6 noiembrie, la Stockholm, o scrisoare de intenție pentru crearea unui centru comun de dezvoltare a armelor moderne pe teritoriul ucrainean, marcând o nouă etapă de cooperare în domeniul apărării între cele două state, scrie Agerpres.ro. Anunțul a fost făcut de miniștrii apărării Pal Jonson și Denis Șmîgal, care [...]
Acum 24 ore
08:10
Suplimente pe care nu este recomandat să le combini cu ceaiul verde. Ce spun specialiștii # NordNews
Ceaiul verde este extrem de popular, însă specialiștii spun că anumite alimente și suplimente nu ar trebui combinate cu acesta. Descoperă și tu lista cu suplimente pe care nu este recomandat să le combini cu ceaiul verde, potrivit catine.ro. Ceaiul verde, deși benefic, poate interfera cu absorbția anumitor nutrienți și medicamente. Poate împiedica absorbția [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,05 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,17 lei până la costul de 20,57 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 7 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7102 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.1118 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8763 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna [...]
06:40
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025 spune că fiecare zodie primește o lecție importantă. Indiferent de provocările pe care le aduce universul, amintește-ți că ești exact acolo unde trebuie să fii, potrivit catine.ro. Indiferent de zodie, ziua aceasta te învață să fii recunoscătoare pentru tot ce trăiești. Bucură-te de lucrurile mici, ai grijă de [...]
Ieri
20:20
„Auzi, tu, șmecherule!” Tensiuni și acuzații în Consiliul din Bălți, după blocarea garanției pentru „Aprovizionare” # NordNews
Consiliul Municipal Bălți nu a aprobat, în cadrul ultimei ședințe, proiectul de decizie privind acordarea garanției de 1% pentru oferta Întreprinderii Municipale „Aprovizionare". Această garanție ar fi permis companiei să participe la licitația din 10 noiembrie pentru serviciile de alimentație din școlile municipiului în anul 2026. Discuțiile în plen au fost, ca de obicei, tensionate. [...]
19:20
Republica Moldova preia președinția europeană a Protocolului ONU privind apa și sănătatea # NordNews
Republica Moldova a fost aleasă, în premieră, să conducă Protocolul privind apa și sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE), pentru perioada 2026–2028. Decizia a fost anunțată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a reuniunii părților, care are loc între 5 și 7 noiembrie la Budapesta, Ungaria. Protocolul [...]
17:10
Facturile la energie peste Prut au crescut cu aproape 70%, iar prețurile la alimente și servicii s-au majorat cu până la 10%. În ciuda unei ușoare creșteri salariale, tot mai mulți români simt că banii nu le mai ajung. Potrivit Digi24.ro, valul de scumpiri din ultimele luni a afectat semnificativ nivelul de trai al românilor. [...]
15:30
Tarifele pentru transportul interraional și raional se scumpesc cu până la 20% din martie 2026 # NordNews
Călătoriile cu autobuzul și microbuzul vor deveni mai scumpe din primăvara anului viitor. De la 1 martie 2026, biletele pentru transportul rutier de pasageri vor crește cu până la 20%, potrivit noii metodologii de calcul publicate în Monitorul Oficial. Documentul, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale împreună cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA), stabilește [...]
15:10
VIDEO Doi minori au furat o mașină de lux și s-au izbit cu ea: Unul dintre ei este de la nord # NordNews
Doi minori, de 13 și 15 ani, au fost prinși de polițiști după ce ar fi furat un Mercedes dintr-un garaj din Chișinău și au încercat să scape fugind de echipajul de patrulare. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, în sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit Poliției, cei doi tineri, originari [...]
14:50
Schimbare la conducerea Inspectoratului pentru Migrație: Dumitru Lazăr preia funcția de șef # NordNews
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) are un nou șef. Dumitru Lazăr a fost numit în funcție și prezentat oficial echipei de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Evenimentul a avut loc astăzi, 6 noiembrie, la sediul instituției. În cadrul prezentării, ministra Afacerilor Interne a declarat că noul conducător are misiunea de a moderniza instituția, de a [...]
14:20
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova de a denunța Acordul cultural cu Federația Rusă, publicată la 6 noiembrie 2025 în Monitorul Oficial, marchează încheierea unei relații instituționale care a durat mai bine de 25 de ani. Documentul semnat în 1998 prevedea crearea unor centre culturale pe teritoriul ambelor state, menite să încurajeze schimburile culturale și științifice. În [...]
14:10
Dodon critică renunțarea la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus: „două state de maximă importanță strategică” # NordNews
Liderul socialiștilor și președintele fracțiunii PSRM, Igor Dodon, a reacționat la anunțul Comisiei parlamentare pentru politică externă, care a decis suspendarea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului declanșat de Kremlin împotriva Ucrainei. „Pentru prima dată în cei 34 de ani de independență se întâmplă un caz atât de rușinos, fiind [...]
13:00
Parlamentul Republicii Moldova a decis să renunțe la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, deputată din partea PAS. Potrivit Doinei Gherman, decizia Comisiei pentru politică externă vine în contextul în care Moldova nu poate menține relații de [...]
12:50
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că s-a autosesizat după ce, pe 4 noiembrie curent, un agent economic a organizat o conferință de presă în care a anunțat lansarea unei criptomonede pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția verifică în prezent legalitatea acțiunilor anunțate și încadrarea acestora în legislația financiară. Potrivit CNPF, investigația are ca scop [...]
12:40
Un bărbat a murit și altul a ajuns la spital în stare gravă, după ce o mașină a derapat și s-a izbit de un copac pe traseul Otaci–Dondușeni. Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 5 noiembrie 2025, pe traseul R-8/1, în apropiere de Ocnița. Potrivit informațiilor preliminare, oferite de ofițerul de presă Svetlana Talpă, [...]
12:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia au fost discutate relațiile bilaterale excelente și legiturile de prieteni dintre cele două state. Întrevederea celor doi oficiali a avut loc astăzi, 6 noiembrie. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în [...]
12:30
Platforma „Tux”, vizată într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: cinci persoane reținute # NordNews
Cinci persoane, cu vârste între 30
12:20
Nouă persoane din sistemul educațional al Chișinăului, bănuite de corupție și abuz de serviciu # NordNews
Nouă persoane – printre care un șef de direcție din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, doi directori de instituții de învățământ, un conducător de grădiniță și mai mulți bani economici – sunt vizați într-un dosar penal instrumentat de CNA, sub acuzațiile de corupere pasivă și abuz de serviciu. Potrivit Centrului [...] Articolul Nouă persoane din sistemul educațional al Chișinăului, bănuite de corupție și abuz de serviciu apare prima dată în NordNews.
09:40
Locuitorii municipiului Edineț vor beneficia de un parc modern, realizat cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, implementat de Primăria Edineț, prevede instalarea a zece leagăne din lemn și mobilier urban nou, pentru a oferi oamenilor un spațiu sigur și plăcut de recreere în aer liber. „Eu am trecut odată pe aici și tare mult mi-a plăcut. [...] Articolul VIDEO Spațiu de recreere pentru toate vârstele, la Edineț apare prima dată în NordNews.
08:40
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump și amenință cu posibile teste nucleare ale Rusiei # NordNews
Secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, după ce acesta a anunțat că Statele Unite vor relua testele nucleare pentru prima dată în peste trei decenii. Fostul lider de la Kremlin a spus că „nimeni nu știe ce a vrut să spună Trump” și a [...] Articolul Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump și amenință cu posibile teste nucleare ale Rusiei apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,07 lei. Carburantul costă 23 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,15 lei până la costul de 20,40 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Nou val de scumpiri. Tarifele carburanților pentru 6 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 6 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6760 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.1274 lei; Leul românesc: 3.8694 lei; Hrivna ucraineană: 0.4073 lei; Rubla rusească: 0.2107 lei; BNM nu poartă [...] Articolul Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 6 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025 spune că există o energie specială, marcată de dorința de echilibru și claritate. Unele zodii se confruntă cu decizii importante, în timp ce altele culeg roadele eforturilor din ultimele luni, potrivit catine.ro. Astrele te încurajează să îți urmezi intuiția, să rămâi deschisă la schimbare și să nu uiți că [...] Articolul Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
NordNews LIVE Gastronomia, meseria cu suflet: Discuție cu directoarea CESPA și președinta Consiliului Elevilor # NordNews
În această ediție NordNews Live discutăm despre o meserie care se învață cu pasiune, dar și cu multă răbdare, cea de bucătar. Vom vorbi despre cum se studiază această profesie, ce oportunități oferă și cu ce provocări se pot întâlni tinerii în acest domeniu. Invitatele din această ediție sunt doamna Silvia Proțiuc, directoarea Centrului, și [...] Articolul NordNews LIVE Gastronomia, meseria cu suflet: Discuție cu directoarea CESPA și președinta Consiliului Elevilor apare prima dată în NordNews.
19:50
INVESTIGAȚIE Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. Cum au lăsat urme în Republica Moldova # NordNews
Secretul ar fi rămas îngropat în cantonul elvețian Zug, dacă nu-l expunea Călin Georgescu acum doi ani într-o schemă investigată astăzi la DIICOT București. S-a întâmplat în vara lui 2023, când politicianul suveranist a folosit o companie din Elveția ca să păcălească un om de afaceri român cu peste un milion de euro. Georgescu este [...] Articolul INVESTIGAȚIE Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. Cum au lăsat urme în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
18:40
VIDEO „A fost racolat în Serbia”. Cine sunt cele șase persoane trimise în judecată pentru agresarea preotului de la Grinăuți # NordNews
Șase persoane au fost trimise în judecată pentru agresarea preotului Constantin Turtureanu, a soției și pe copilului acestuia chiar în incinta bisericii din satul Grinăuți, raionul Râșcani, pe 15 iulie curent. Incidentul a avut loc în timpul unei răscoale organizate de simpatizanții Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei, nemulțumiți de decizia preotului de a trece lăcașul de [...] Articolul VIDEO „A fost racolat în Serbia”. Cine sunt cele șase persoane trimise în judecată pentru agresarea preotului de la Grinăuți apare prima dată în NordNews.
17:20
ANI cere confiscarea averii bașcanului Evghenia Guțul: 1,2 milioane de lei nejustificați și un colier cu diamante declarat la prețul de 1 leu # NordNews
Inspectorii de integritate au finalizat controlul averii bașcanului UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și au identificat o diferență nejustificată de peste 1,2 milioane de lei între veniturile obținute și bunurile deținute de ea și de membrii familiei. Cazul urmează să fie transmis în instanță, care va decide dacă suma respectivă va fi confiscată de stat. Potrivit [...] Articolul ANI cere confiscarea averii bașcanului Evghenia Guțul: 1,2 milioane de lei nejustificați și un colier cu diamante declarat la prețul de 1 leu apare prima dată în NordNews.
13:20
Până la 80 de mii de lei pe lună pentru o medalie olimpică: Guvernul extinde bursele pentru sportivi # NordNews
Sportivii moldoveni, care obțin performanțe internaționale vor primi burse mai mari, care pot ajunge până la cinci salarii medii pe economie, adică în jur de 80 de mii de lei pe lună pentru o medalie olimpică de aur. Decizia face parte din extinderea Programului de burse pentru sportivi, aprobată de Guvern și care va intra [...] Articolul Până la 80 de mii de lei pe lună pentru o medalie olimpică: Guvernul extinde bursele pentru sportivi apare prima dată în NordNews.
11:10
Radu Vrabie, noul șef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Ex-directorul Alexandru Iacub e secretar-adjunct la Guvern # NordNews
Radu Vrabie a fost numit director al Serviciului Vamal, prin decizia aprobată azi de Guvern. Ex-directorul Alexandru Iacub, care și-a anunțat aseară demisia, preia funcția de secretar general adjunct al Guvernului, transmite IPN. Radu Vrabie a coordonat până în prezent implementarea Planului de Creștere UE-Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, care vizează modernizarea [...] Articolul Radu Vrabie, noul șef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Ex-directorul Alexandru Iacub e secretar-adjunct la Guvern apare prima dată în NordNews.
10:30
Vreun deceniu și ceva în urmă, în orașul în care a vrut Dumnezeu să am zile bune și zile triste, Bălți, erau alegeri ale primarului. Polemizam cu un coleg de catedră despre calitatea candidaților. Colegul meu milita pentru un personaj de 38 de ani care locuia cu soția și doi copii într-o cameră din căminul [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Vom fi cu ochii pe dumneavoastră… apare prima dată în NordNews.
10:20
Halterofilul Stanislav Uja a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de Haltere U-20, care s-a desfășurat în orașul Durrës, Albania. transmite IPN. Sportivul moldovean a evoluat la categoria de vârstă sub 20 de ani, a categoriei de greutate +110 kg. La proba smuls cu 165 kg și la stilul aruncat cu 203 kg, Stanislav [...] Articolul Moldova cucerește bronzul la Campionatul European de Haltere apare prima dată în NordNews.
10:10
Fiecare generație își trăiește tinerețea după propriile repere și realități. Dacă, odinioară, o plimbare în parc, o seară de dans sau discuțiile față în față erau bucuriile simple ale tinerilor, astăzi, pentru mulți adolescenți și tineri, lumea încape într-un ecran al telefonului, tabletei sau laptopului. Unii bălțeni privesc cu nostalgie vremurile trecute și se întreabă: [...] Articolul VOX POPULI „Așteaptă internet, bani ușori”. Tineretul de azi vs. generația de ieri apare prima dată în NordNews.
08:40
Mai mulți lideri europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, au ales să nu participe la summitul Uniunea Europeană-CELAC (Comunitatea Statelor din America Latină și Caraibe) din Columbia, temându-se că prezența lor ar putea înfuria președintele american Donald Trump, relatează Digi24.ro. Evenimentul, care se va desfășura la Santa [...] Articolul Liderii UE evită summitul din Columbia pentru a nu-l irita pe Trump apare prima dată în NordNews.
08:10
Ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă. Motivul pentru care este recomandat să stai în casă # NordNews
Varicela este o boală ușoară și destul de frecventă, care afectează mai ales copiii, dar poate fi contractată la orice vârstă. Cel mai adesea, este recomandat să stai în casă atunci când te confrunți cu ea. Află ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă și de ce izolarea este esențială pentru [...] Articolul Ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă. Motivul pentru care este recomandat să stai în casă apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,07 lei. Carburantul costă 22,93 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,16 lei până la costul de 20,25 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Tarifele pentru 5 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6813 lei; Dolarul american: 17.1276 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8694 lei; Hrivna ucraineană: 0.4070 lei; Rubla rusească: 0.2112 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 5 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025 spune că Universul îți oferă ocazia să te redescoperi și să te reconectezi cu propriile visuri. Fie că alegi să te concentrezi pe carieră, pe familie sau pe sufletul tău, astrele îți trimit semne clare, potrivit catine.ro. Ziua de astăzi este despre echilibru, despre ascultarea sufletului și despre [...] Articolul Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
4 noiembrie 2025
20:10
Martorii din procesul lui Plahotniuc se contrazic în privința semnăturilor pe documentele bancare # NordNews
În cadrul procesului lui Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat și inculpat în dosarul privind furtul miliardului, șase martori au oferit marți, 4 noiembrie, declarații contradictorii, în care au contestat autenticitatea semnăturilor lor pe documentele bancare implicate în furturile din trei bănci moldovenești. Procesul se desfășoară la Judecătoria Buiucani din capitală, iar acuzațiile sunt [...] Articolul Martorii din procesul lui Plahotniuc se contrazic în privința semnăturilor pe documentele bancare apare prima dată în NordNews.
19:30
Zeci de șoferi din nordul Republicii Moldova au fost trași pe dreapta, în cadrul unei acțiuni speciale desfășurate de Poliție în raionul Sîngerei. Oamenii legii au folosit o mașină-capcană, menită să depisteze conducătorii auto care depășesc limita de viteză sau circulă fără luminile de întâlnire aprinse pe timp de zi. Unul dintre șoferii opriți recunoaște [...] Articolul VIDEO Acțiune specială a poliției la Sîngerei: șoferii viteziști, trași pe dreapta apare prima dată în NordNews.
