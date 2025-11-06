Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump și amenință cu posibile teste nucleare ale Rusiei
NordNews, 6 noiembrie 2025 08:40
Secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, după ce acesta a anunțat că Statele Unite vor relua testele nucleare pentru prima dată în peste trei decenii. Fostul lider de la Kremlin a spus că „nimeni nu știe ce a vrut să spună Trump” și a [...] Articolul Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump și amenință cu posibile teste nucleare ale Rusiei apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
08:40
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump și amenință cu posibile teste nucleare ale Rusiei # NordNews
Secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, după ce acesta a anunțat că Statele Unite vor relua testele nucleare pentru prima dată în peste trei decenii. Fostul lider de la Kremlin a spus că „nimeni nu știe ce a vrut să spună Trump” și a [...] Articolul Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump și amenință cu posibile teste nucleare ale Rusiei apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,07 lei. Carburantul costă 23 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,15 lei până la costul de 20,40 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Nou val de scumpiri. Tarifele carburanților pentru 6 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 6 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6760 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.1274 lei; Leul românesc: 3.8694 lei; Hrivna ucraineană: 0.4073 lei; Rubla rusească: 0.2107 lei; BNM nu poartă [...] Articolul Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 6 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
06:40
Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2025 spune că există o energie specială, marcată de dorința de echilibru și claritate. Unele zodii se confruntă cu decizii importante, în timp ce altele culeg roadele eforturilor din ultimele luni, potrivit catine.ro. Astrele te încurajează să îți urmezi intuiția, să rămâi deschisă la schimbare și să nu uiți că [...] Articolul Leii își cresc veniturile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
21:20
NordNews LIVE Gastronomia, meseria cu suflet: Discuție cu directoarea CESPA și președinta Consiliului Elevilor # NordNews
În această ediție NordNews Live discutăm despre o meserie care se învață cu pasiune, dar și cu multă răbdare, cea de bucătar. Vom vorbi despre cum se studiază această profesie, ce oportunități oferă și cu ce provocări se pot întâlni tinerii în acest domeniu. Invitatele din această ediție sunt doamna Silvia Proțiuc, directoarea Centrului, și [...] Articolul NordNews LIVE Gastronomia, meseria cu suflet: Discuție cu directoarea CESPA și președinta Consiliului Elevilor apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
19:50
INVESTIGAȚIE Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. Cum au lăsat urme în Republica Moldova # NordNews
Secretul ar fi rămas îngropat în cantonul elvețian Zug, dacă nu-l expunea Călin Georgescu acum doi ani într-o schemă investigată astăzi la DIICOT București. S-a întâmplat în vara lui 2023, când politicianul suveranist a folosit o companie din Elveția ca să păcălească un om de afaceri român cu peste un milion de euro. Georgescu este [...] Articolul INVESTIGAȚIE Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. Cum au lăsat urme în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
18:40
VIDEO „A fost racolat în Serbia”. Cine sunt cele șase persoane trimise în judecată pentru agresarea preotului de la Grinăuți # NordNews
Șase persoane au fost trimise în judecată pentru agresarea preotului Constantin Turtureanu, a soției și pe copilului acestuia chiar în incinta bisericii din satul Grinăuți, raionul Râșcani, pe 15 iulie curent. Incidentul a avut loc în timpul unei răscoale organizate de simpatizanții Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei, nemulțumiți de decizia preotului de a trece lăcașul de [...] Articolul VIDEO „A fost racolat în Serbia”. Cine sunt cele șase persoane trimise în judecată pentru agresarea preotului de la Grinăuți apare prima dată în NordNews.
17:20
ANI cere confiscarea averii bașcanului Evghenia Guțul: 1,2 milioane de lei nejustificați și un colier cu diamante declarat la prețul de 1 leu # NordNews
Inspectorii de integritate au finalizat controlul averii bașcanului UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și au identificat o diferență nejustificată de peste 1,2 milioane de lei între veniturile obținute și bunurile deținute de ea și de membrii familiei. Cazul urmează să fie transmis în instanță, care va decide dacă suma respectivă va fi confiscată de stat. Potrivit [...] Articolul ANI cere confiscarea averii bașcanului Evghenia Guțul: 1,2 milioane de lei nejustificați și un colier cu diamante declarat la prețul de 1 leu apare prima dată în NordNews.
13:20
Până la 80 de mii de lei pe lună pentru o medalie olimpică: Guvernul extinde bursele pentru sportivi # NordNews
Sportivii moldoveni, care obțin performanțe internaționale vor primi burse mai mari, care pot ajunge până la cinci salarii medii pe economie, adică în jur de 80 de mii de lei pe lună pentru o medalie olimpică de aur. Decizia face parte din extinderea Programului de burse pentru sportivi, aprobată de Guvern și care va intra [...] Articolul Până la 80 de mii de lei pe lună pentru o medalie olimpică: Guvernul extinde bursele pentru sportivi apare prima dată în NordNews.
11:10
Radu Vrabie, noul șef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Ex-directorul Alexandru Iacub e secretar-adjunct la Guvern # NordNews
Radu Vrabie a fost numit director al Serviciului Vamal, prin decizia aprobată azi de Guvern. Ex-directorul Alexandru Iacub, care și-a anunțat aseară demisia, preia funcția de secretar general adjunct al Guvernului, transmite IPN. Radu Vrabie a coordonat până în prezent implementarea Planului de Creștere UE-Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, care vizează modernizarea [...] Articolul Radu Vrabie, noul șef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Ex-directorul Alexandru Iacub e secretar-adjunct la Guvern apare prima dată în NordNews.
10:30
Vreun deceniu și ceva în urmă, în orașul în care a vrut Dumnezeu să am zile bune și zile triste, Bălți, erau alegeri ale primarului. Polemizam cu un coleg de catedră despre calitatea candidaților. Colegul meu milita pentru un personaj de 38 de ani care locuia cu soția și doi copii într-o cameră din căminul [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Vom fi cu ochii pe dumneavoastră… apare prima dată în NordNews.
10:20
Halterofilul Stanislav Uja a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de Haltere U-20, care s-a desfășurat în orașul Durrës, Albania. transmite IPN. Sportivul moldovean a evoluat la categoria de vârstă sub 20 de ani, a categoriei de greutate +110 kg. La proba smuls cu 165 kg și la stilul aruncat cu 203 kg, Stanislav [...] Articolul Moldova cucerește bronzul la Campionatul European de Haltere apare prima dată în NordNews.
10:10
Fiecare generație își trăiește tinerețea după propriile repere și realități. Dacă, odinioară, o plimbare în parc, o seară de dans sau discuțiile față în față erau bucuriile simple ale tinerilor, astăzi, pentru mulți adolescenți și tineri, lumea încape într-un ecran al telefonului, tabletei sau laptopului. Unii bălțeni privesc cu nostalgie vremurile trecute și se întreabă: [...] Articolul VOX POPULI „Așteaptă internet, bani ușori”. Tineretul de azi vs. generația de ieri apare prima dată în NordNews.
Ieri
08:40
Mai mulți lideri europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, au ales să nu participe la summitul Uniunea Europeană-CELAC (Comunitatea Statelor din America Latină și Caraibe) din Columbia, temându-se că prezența lor ar putea înfuria președintele american Donald Trump, relatează Digi24.ro. Evenimentul, care se va desfășura la Santa [...] Articolul Liderii UE evită summitul din Columbia pentru a nu-l irita pe Trump apare prima dată în NordNews.
08:10
Ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă. Motivul pentru care este recomandat să stai în casă # NordNews
Varicela este o boală ușoară și destul de frecventă, care afectează mai ales copiii, dar poate fi contractată la orice vârstă. Cel mai adesea, este recomandat să stai în casă atunci când te confrunți cu ea. Află ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă și de ce izolarea este esențială pentru [...] Articolul Ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă. Motivul pentru care este recomandat să stai în casă apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,07 lei. Carburantul costă 22,93 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,16 lei până la costul de 20,25 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Tarifele pentru 5 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6813 lei; Dolarul american: 17.1276 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8694 lei; Hrivna ucraineană: 0.4070 lei; Rubla rusească: 0.2112 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 5 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025 spune că Universul îți oferă ocazia să te redescoperi și să te reconectezi cu propriile visuri. Fie că alegi să te concentrezi pe carieră, pe familie sau pe sufletul tău, astrele îți trimit semne clare, potrivit catine.ro. Ziua de astăzi este despre echilibru, despre ascultarea sufletului și despre [...] Articolul Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
4 noiembrie 2025
20:10
Martorii din procesul lui Plahotniuc se contrazic în privința semnăturilor pe documentele bancare # NordNews
În cadrul procesului lui Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat și inculpat în dosarul privind furtul miliardului, șase martori au oferit marți, 4 noiembrie, declarații contradictorii, în care au contestat autenticitatea semnăturilor lor pe documentele bancare implicate în furturile din trei bănci moldovenești. Procesul se desfășoară la Judecătoria Buiucani din capitală, iar acuzațiile sunt [...] Articolul Martorii din procesul lui Plahotniuc se contrazic în privința semnăturilor pe documentele bancare apare prima dată în NordNews.
19:30
Zeci de șoferi din nordul Republicii Moldova au fost trași pe dreapta, în cadrul unei acțiuni speciale desfășurate de Poliție în raionul Sîngerei. Oamenii legii au folosit o mașină-capcană, menită să depisteze conducătorii auto care depășesc limita de viteză sau circulă fără luminile de întâlnire aprinse pe timp de zi. Unul dintre șoferii opriți recunoaște [...] Articolul VIDEO Acțiune specială a poliției la Sîngerei: șoferii viteziști, trași pe dreapta apare prima dată în NordNews.
17:10
Sportivul din Bălți Vitalii Spînu a cucerit titlul de campion mondial la Karate Shotokan 2025, proba kumite individual, ippon shobu, –80 kg. Pe lângă aur, Spînu a obținut încă două medalii de argint: la kumite individual, sanbon shobu, –80 kg și la kumite individual. „Moldova trebuie să-și cunoască eroii. Ei merită aprecierile dumneavoastră”, a comunicat [...] Articolul Aur pentru R. Moldova: bălțeanul Vitalii Spînu, campion mondial la Karate Shotokan 2025 apare prima dată în NordNews.
16:20
VIDEO Mihail Latîșev, judocanul din Bălți care a adus Moldovei prima medalie la Campionatul European U23: „N-am vrut să-mi dezamăgesc poporul” # NordNews
Judocanul bălțean Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la categoria de până la 90 de kilograme și a adus astfel prima distincție pentru Republica Moldova la Campionatul European U23, desfășurat în premieră la Chișinău, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Campion european în 2024, Latîșev a obținut patru victorii consecutive în competiție, însă [...] Articolul VIDEO Mihail Latîșev, judocanul din Bălți care a adus Moldovei prima medalie la Campionatul European U23: „N-am vrut să-mi dezamăgesc poporul” apare prima dată în NordNews.
16:10
UE accelerează extinderea. Comisia Europeană vrea lansarea tuturor negocierilor cu R. Moldova și Ucraina în noiembrie # NordNews
Comisia Europeană își propune ca, până în luna noiembrie, Consiliul Uniunii Europene să deschidă toate clusterele de negociere cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „În ceea ce privește Moldova și Ucraina, [...] Articolul UE accelerează extinderea. Comisia Europeană vrea lansarea tuturor negocierilor cu R. Moldova și Ucraina în noiembrie apare prima dată în NordNews.
15:10
Maib, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și cu sprijinul Uniunii Europene, lansează maib export school. Programul va fi implementat de Gateway & Partners în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Inițiativa este dedicată consolidării capacităților de export ale întreprinderilor micro, mici și mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova. La program [...] Articolul Maib și BERD lansează „maib export school” pentru antreprenorii din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
15:00
Carolina Bogatiuc, cofondatoare a Inițiativei Europene, spune că rezultatele votului au demonstrat maturitatea și încrederea cetățenilor în viitorul european al țării. Ea crede că Moldova are tot ce-i trebuie pentru a reuși – oameni muncitori, tineri implicați și parteneri care îi susțin drumul spre dezvoltare. „Cred în Moldova care merge înainte, cu încredere și [...] Articolul Carolina Bogatiuc: „Cred în Moldova care merge înainte, cu încredere și demnitate” apare prima dată în NordNews.
12:50
VIDEO Accident în lanț la Bălți: un Volvo, un Opel și o autospecială DRCD implicate în coliziune # NordNews
Un accident rutier a avut loc marți, 4 noiembrie, în jurul orei 11:40, la intersecția străzilor Ivan Franco și Decebal din municipiul Bălți. Potrivit martorilor oculari, un automobil Volvo ar fi încercat să treacă intersecția la limita semaforului roșu, moment în care s-a izbit frontal de un Opel care venea de pe strada Decebal și [...] Articolul VIDEO Accident în lanț la Bălți: un Volvo, un Opel și o autospecială DRCD implicate în coliziune apare prima dată în NordNews.
12:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Călcatul prin străchinile europene sau de ce graba poate strica treaba # NordNews
Pe parcursul ultimelor luni discursul european al Chișinăului s-a accelerat vizibil. Actuala guvernare ne tot vorbește despre începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană „cel puțin la nivel tehnic” până la sfârșitul anului și despre încheierea lor până în 2028. Comisia Europeană, prudentă, numește acest obiectiv „ambițios, dar realizabil”. O formulă elegantă, care ascunde în [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Călcatul prin străchinile europene sau de ce graba poate strica treaba apare prima dată în NordNews.
12:10
Svetlana Pîslaru: „Europa înseamnă șansa ca elevii noștri să trăiască într-o țară unde educația este respectată” # NordNews
Svetlana Pîslaru este profesoară de limba și literatura română, un dascăl care crede că rolul educației merge mult dincolo de predarea unei materii. Pentru ea, școala este locul unde se formează caractere, se cultivă valori și se construiesc destine. „Pentru mine, a fi profesoară nu înseamnă doar să predau o materie. Înseamnă să le dau [...] Articolul Svetlana Pîslaru: „Europa înseamnă șansa ca elevii noștri să trăiască într-o țară unde educația este respectată” apare prima dată în NordNews.
12:10
Șase locuitori din satul Grinăuți, raionul Râșcani, vor compărea în fața instanței, fiind acuzați că au agresat preotul Constantin Turtureanu și familia acestuia chiar în incinta bisericii din localitate. Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a anunțat marți, 4 noiembrie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea dosarului în judecată. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc la 15 iulie [...] Articolul Șase persoane trimise în judecată pentru atacul asupra unui preot din Grinăuți apare prima dată în NordNews.
11:20
Radu Gabura este șofer de rută internațională, cu o experiență de peste 15 ani pe drumurile din Europa. În fiecare zi, el transportă mărfuri esențiale și contribuie la legătura economică dintre Republica Moldova și statele europene. „Ca șofer de rută internațională, trăiesc zilnic ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate europeană: infrastructură modernă, reguli clare [...] Articolul Radu Gabura: „Europa pentru mine înseamnă drumuri sigure și oportunități pentru toți” apare prima dată în NordNews.
10:40
Zi de doliu național în Ungaria. 4 noiembrie 1956 – ziua în care tancurile sovietice au înecat în sânge Revoluția Ungară # NordNews
Acum 69 de ani, în 4 noiembrie 1956, la primele ore ale dimineții, aproximativ 200.000 de soldați și peste 2.500 de tancuri ale Armatei Roșii intrau în Ungaria. Operațiunea militară masivă ordonată de Kremlin a avut scopul de a zdrobi Revoluția Ungară, prima revoltă anticomunistă majoră din interiorul lagărului socialist de după 1945, informează ZIUA. [...] Articolul Zi de doliu național în Ungaria. 4 noiembrie 1956 – ziua în care tancurile sovietice au înecat în sânge Revoluția Ungară apare prima dată în NordNews.
09:40
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o [...] Articolul FOTO Incendiu la Bîrnova: pompierii au prevenit o explozie apare prima dată în NordNews.
09:40
Republica Moldova scrie o nouă filă în istoria sporturilor de iarnă: participare confirmată la Jocurile Olimpice din 2026 # NordNews
Republica Moldova se pregătește pentru o nouă performanță pe scena internațională! Țara noastră va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, ce vor avea loc în nordul Italiei, în două discipline: biatlon și schi-fond. Conform anunțului făcut de Federațiile Naționale de Schi și Biatlon, cel puțin cinci sportivi moldoveni vor participa la competiția [...] Articolul Republica Moldova scrie o nouă filă în istoria sporturilor de iarnă: participare confirmată la Jocurile Olimpice din 2026 apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
România riscă să nu poată acoperi necesarul de energie în cazul unei ierni foarte reci, potrivit calculelor Dispeceratului Energetic Național (Transelectrica), trimise Guvernului. Capacitatea maximă de import este de 4.200 MW, însă în scenariul pesimist de vârf de consum ar fi nevoie de 4.300 MW – mai mult decât permit conexiunile actuale. Specialiștii avertizează că [...] Articolul România ar putea avea nevoie de mai multă energie decât poate importa iarna aceasta apare prima dată în NordNews.
08:50
Municipiul Bălți se pregătește de sărbătoare. În perioada 5–7 noiembrie 2025, piața Vasile Alecsandri va găzdui cea de-a VI-a ediție a Târgului de Toamnă, un eveniment care adună producători locali, meșteșugari și iubitori ai tradițiilor moldovenești. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți în parteneriat cu Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a [...] Articolul Bălțiul va găzdui Târgul de Toamnă apare prima dată în NordNews.
08:40
OMS lansează apel global pentru salvarea sistemelor de sănătate: reducerea ajutorului internațional amenință serviciile esenţiale # NordNews
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că sistemele medicale din numeroase țări se află în pragul colapsului din cauza datoriilor masive și scăderii ajutorului internațional. Într-un apel lansat luni, 3 noiembrie, la Geneva, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut acțiuni urgente și coordonate pentru a salva serviciile de sănătate de bază din [...] Articolul OMS lansează apel global pentru salvarea sistemelor de sănătate: reducerea ajutorului internațional amenință serviciile esenţiale apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 22,86 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,17 lei până la costul de 20,09 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Plinul costă mai scump. Tarifele carburanților pentru 4 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 4 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6804 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0889 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8695 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 4 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:50
În nordul Republicii Moldova, pe 4 noiembrie, se așteaptă ploi slabe și o vreme răcoroasă.Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va de 85 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 7°C și 10°C, iar în Bălți și Soroca între 8°C și 11°C. Articolul Unde se așteaptă ploi. Prognoza pentru 4 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Astrele îi invită pe nativi să-și observe energia. Citește horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Anumite situații cer atenția imediată a Peștilor. Berbecii sunt impactați de multe dintre deciziile pe care le-au luat în trecut, potrivit catine.ro. Nativii descoperă că odată ce sunt perseverenți pot construi lucruri mărețe. [...] Articolul Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
3 noiembrie 2025
22:00
Svetlana Panciuc, condamnată și fugită. Fosta lideră „Șor” din Edineț, „a câștigat” patru ani de închisoare # NordNews
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din bani proveniți dintr-un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor. Sentința a fost pronunțată luni, 3 noiembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a dispus totodată [...] Articolul Svetlana Panciuc, condamnată și fugită. Fosta lideră „Șor” din Edineț, „a câștigat” patru ani de închisoare apare prima dată în NordNews.
19:50
Pentru al treilea an consecutiv, Centrul de Artă pentru Copii din Florești a sărbătorit Ziua Culturii Japoneze, care se desfășoară în mod tradițional pe 3 noiembrie. La fel ca în anii precedenți, la eveniment a participat ambasadorul Japoniei, Yoichiro Yamada. „Îmi place cultura japoneză pentru că este foarte frumoasă și îmi plac hainele lor”, a [...] Articolul VIDEO Ziua Culturii Japoneze, sărbătorită la Florești apare prima dată în NordNews.
18:30
Aeroportul Chișinău se apucă de „renovări de lux”: 167 de milioane de lei pentru un terminal nou # NordNews
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a anunțat demararea procedurii de licitație publică deschisă pentru reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga”. Valoarea estimativă a lucrărilor este de 166,8 milioane de lei fără TVA, iar durata de execuție este stabilită la maxim 19 luni din momentul semnării contractului, valabil până [...] Articolul Aeroportul Chișinău se apucă de „renovări de lux”: 167 de milioane de lei pentru un terminal nou apare prima dată în NordNews.
17:50
Înaintarea trupelor ruseşti în Ucraina a rămas constantă în octombrie, iar regiunea estică Doneţk rămâne cea mai ameninţată, potrivit analizei făcute de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP), potrivit news.ro. În această regiune, unde se concentrează cea mai mare parte a luptelor, [...] Articolul AFP: Doneţk, regiunea ucraineană cea mai ameninţată de înaintarea trupelor ruseşti apare prima dată în NordNews.
17:30
Raportul UE de extindere va fi prezentat marți la Bruxelles: progresele Republicii Moldova # NordNews
Raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea blocului comunitar va fi prezentat marți la Bruxelles. Documentul oferă o evaluare despre situația actuală și progresele înregistrate în parcursul european al statelor candidate pentru aderare și prezintă îndrumări în privința reformelor din fiecare țară, transmite IPN. În documentul văzut de Europa Liberă, Comisia Europeană menționează că Republica Moldova [...] Articolul Raportul UE de extindere va fi prezentat marți la Bruxelles: progresele Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
17:10
Tranzițiile politice nu sunt doar despre idei, structuri, temeri sau speranțe colective. Sunt, în aceeași măsură, despre oameni. În acest sens, schimbarea unui guvern înseamnă mai mult decât o simplă rotație administrativă – devine o oglindă a tensiunilor interne ale unui sistem politic aflat la răscruce. Învestirea Guvernului Munteanu nu face excepție, scrie curentul.md. Mi-am [...] Articolul Anatomia programului de guvernare: între așteptări mari și răspunsuri vagi apare prima dată în NordNews.
16:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles. Agenda include întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Discuțiile [...] Articolul Maia Sandu, în vizită de lucru la Bruxelles apare prima dată în NordNews.
16:50
„Slobozia este unul dintre cele 14 cartiere ale municipiului Bălți, cunoscut pentru renumita sa Gară de Nord. Anterior, aici a fost o localitate separată, acum este un important nod feroviar în nordul Republicii Moldova. Cu toate acestea, oamenii de aici nu se bucură de o infrastructură urbană dezvoltată”, a spus Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. Denumirea [...] Articolul VIDEO Cartierul Slobozia – de la așezare istorică, la nevoi și promisiuni urbane apare prima dată în NordNews.
15:50
Nou val de escrocherii online: mesaje false în numele Serviciului Vamal și al operatorilor poștali # NordNews
Serviciul Vamal avertizează cetățenii cu privire la mesajul care circulă în ultimele aplicații prin e-mail, WhatsApp etc. sau SMS, și care se prezintă în mod eronat ca fiind expediate de Serviciul Vamal sau de operatori poștali. În aceste mesaje, destinatarii sînt informați despre presupuse colete „reținute de vamă” și sînt îndemnați să achite sume de [...] Articolul Nou val de escrocherii online: mesaje false în numele Serviciului Vamal și al operatorilor poștali apare prima dată în NordNews.
15:30
Viteză amețitoare: un șofer din R. Moldova prins circulând cu 211 km/h pe centura Chișinăului # NordNews
Un tânăr șofer a fost oprit de polițiști după ce a fost surprins circulând cu viteză excesivă pe o șosea din Republica Moldova. Cazul a fost depistat în acest weekend, ne informează reprezentanții Poliției prin intermediul unui comunicat. Potrivit oamenilor legii, tânărul a atins o viteză record de 211 km/h. „Pe traseul M-2 (centura municipiului [...] Articolul Viteză amețitoare: un șofer din R. Moldova prins circulând cu 211 km/h pe centura Chișinăului apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.