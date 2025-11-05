Ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă. Motivul pentru care este recomandat să stai în casă
NordNews, 5 noiembrie 2025 08:10
Varicela este o boală ușoară și destul de frecventă, care afectează mai ales copiii, dar poate fi contractată la orice vârstă. Cel mai adesea, este recomandat să stai în casă atunci când te confrunți cu ea. Află ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă și de ce izolarea este esențială pentru [...]
• • •
Acum 30 minute
08:10
Ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă. Motivul pentru care este recomandat să stai în casă # NordNews
Varicela este o boală ușoară și destul de frecventă, care afectează mai ales copiii, dar poate fi contractată la orice vârstă. Cel mai adesea, este recomandat să stai în casă atunci când te confrunți cu ea. Află ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă și de ce izolarea este esențială pentru [...]
Acum o oră
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,07 lei. Carburantul costă 22,93 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,16 lei până la costul de 20,25 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
Acum 2 ore
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6813 lei; Dolarul american: 17.1276 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8694 lei; Hrivna ucraineană: 0.4070 lei; Rubla rusească: 0.2112 lei; BNM nu poartă nicio [...]
06:40
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025 spune că Universul îți oferă ocazia să te redescoperi și să te reconectezi cu propriile visuri. Fie că alegi să te concentrezi pe carieră, pe familie sau pe sufletul tău, astrele îți trimit semne clare, potrivit catine.ro. Ziua de astăzi este despre echilibru, despre ascultarea sufletului și despre [...]
Acum 12 ore
20:10
Martorii din procesul lui Plahotniuc se contrazic în privința semnăturilor pe documentele bancare # NordNews
În cadrul procesului lui Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat și inculpat în dosarul privind furtul miliardului, șase martori au oferit marți, 4 noiembrie, declarații contradictorii, în care au contestat autenticitatea semnăturilor lor pe documentele bancare implicate în furturile din trei bănci moldovenești. Procesul se desfășoară la Judecătoria Buiucani din capitală, iar acuzațiile sunt [...]
19:30
Zeci de șoferi din nordul Republicii Moldova au fost trași pe dreapta, în cadrul unei acțiuni speciale desfășurate de Poliție în raionul Sîngerei. Oamenii legii au folosit o mașină-capcană, menită să depisteze conducătorii auto care depășesc limita de viteză sau circulă fără luminile de întâlnire aprinse pe timp de zi. Unul dintre șoferii opriți recunoaște [...]
Acum 24 ore
17:10
Sportivul din Bălți Vitalii Spînu a cucerit titlul de campion mondial la Karate Shotokan 2025, proba kumite individual, ippon shobu, –80 kg. Pe lângă aur, Spînu a obținut încă două medalii de argint: la kumite individual, sanbon shobu, –80 kg și la kumite individual. „Moldova trebuie să-și cunoască eroii. Ei merită aprecierile dumneavoastră", a comunicat [...]
16:20
VIDEO Mihail Latîșev, judocanul din Bălți care a adus Moldovei prima medalie la Campionatul European U23: „N-am vrut să-mi dezamăgesc poporul” # NordNews
Judocanul bălțean Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la categoria de până la 90 de kilograme și a adus astfel prima distincție pentru Republica Moldova la Campionatul European U23, desfășurat în premieră la Chișinău, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Campion european în 2024, Latîșev a obținut patru victorii consecutive în competiție, însă [...]
16:10
UE accelerează extinderea. Comisia Europeană vrea lansarea tuturor negocierilor cu R. Moldova și Ucraina în noiembrie # NordNews
Comisia Europeană își propune ca, până în luna noiembrie, Consiliul Uniunii Europene să deschidă toate clusterele de negociere cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „În ceea ce privește Moldova și Ucraina, [...]
15:10
Maib, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și cu sprijinul Uniunii Europene, lansează maib export school. Programul va fi implementat de Gateway & Partners în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Inițiativa este dedicată consolidării capacităților de export ale întreprinderilor micro, mici și mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova. La program [...]
15:00
Carolina Bogatiuc, cofondatoare a Inițiativei Europene, spune că rezultatele votului au demonstrat maturitatea și încrederea cetățenilor în viitorul european al țării. Ea crede că Moldova are tot ce-i trebuie pentru a reuși – oameni muncitori, tineri implicați și parteneri care îi susțin drumul spre dezvoltare. „Cred în Moldova care merge înainte, cu încredere și [...]
12:50
VIDEO Accident în lanț la Bălți: un Volvo, un Opel și o autospecială DRCD implicate în coliziune # NordNews
Un accident rutier a avut loc marți, 4 noiembrie, în jurul orei 11:40, la intersecția străzilor Ivan Franco și Decebal din municipiul Bălți. Potrivit martorilor oculari, un automobil Volvo ar fi încercat să treacă intersecția la limita semaforului roșu, moment în care s-a izbit frontal de un Opel care venea de pe strada Decebal și [...]
12:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Călcatul prin străchinile europene sau de ce graba poate strica treaba # NordNews
Pe parcursul ultimelor luni discursul european al Chișinăului s-a accelerat vizibil. Actuala guvernare ne tot vorbește despre începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană „cel puțin la nivel tehnic" până la sfârșitul anului și despre încheierea lor până în 2028. Comisia Europeană, prudentă, numește acest obiectiv „ambițios, dar realizabil". O formulă elegantă, care ascunde în [...]
12:10
Svetlana Pîslaru: „Europa înseamnă șansa ca elevii noștri să trăiască într-o țară unde educația este respectată” # NordNews
Svetlana Pîslaru este profesoară de limba și literatura română, un dascăl care crede că rolul educației merge mult dincolo de predarea unei materii. Pentru ea, școala este locul unde se formează caractere, se cultivă valori și se construiesc destine. „Pentru mine, a fi profesoară nu înseamnă doar să predau o materie. Înseamnă să le dau [...]
12:10
Șase locuitori din satul Grinăuți, raionul Râșcani, vor compărea în fața instanței, fiind acuzați că au agresat preotul Constantin Turtureanu și familia acestuia chiar în incinta bisericii din localitate. Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a anunțat marți, 4 noiembrie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea dosarului în judecată. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc la 15 iulie [...]
11:20
Radu Gabura este șofer de rută internațională, cu o experiență de peste 15 ani pe drumurile din Europa. În fiecare zi, el transportă mărfuri esențiale și contribuie la legătura economică dintre Republica Moldova și statele europene. „Ca șofer de rută internațională, trăiesc zilnic ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate europeană: infrastructură modernă, reguli clare [...]
10:40
Zi de doliu național în Ungaria. 4 noiembrie 1956 – ziua în care tancurile sovietice au înecat în sânge Revoluția Ungară # NordNews
Acum 69 de ani, în 4 noiembrie 1956, la primele ore ale dimineții, aproximativ 200.000 de soldați și peste 2.500 de tancuri ale Armatei Roșii intrau în Ungaria. Operațiunea militară masivă ordonată de Kremlin a avut scopul de a zdrobi Revoluția Ungară, prima revoltă anticomunistă majoră din interiorul lagărului socialist de după 1945, informează ZIUA. [...]
09:40
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o [...]
09:40
Republica Moldova scrie o nouă filă în istoria sporturilor de iarnă: participare confirmată la Jocurile Olimpice din 2026 # NordNews
Republica Moldova se pregătește pentru o nouă performanță pe scena internațională! Țara noastră va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, ce vor avea loc în nordul Italiei, în două discipline: biatlon și schi-fond. Conform anunțului făcut de Federațiile Naționale de Schi și Biatlon, cel puțin cinci sportivi moldoveni vor participa la competiția [...]
08:50
România riscă să nu poată acoperi necesarul de energie în cazul unei ierni foarte reci, potrivit calculelor Dispeceratului Energetic Național (Transelectrica), trimise Guvernului. Capacitatea maximă de import este de 4.200 MW, însă în scenariul pesimist de vârf de consum ar fi nevoie de 4.300 MW – mai mult decât permit conexiunile actuale. Specialiștii avertizează că [...]
08:50
Municipiul Bălți se pregătește de sărbătoare. În perioada 5–7 noiembrie 2025, piața Vasile Alecsandri va găzdui cea de-a VI-a ediție a Târgului de Toamnă, un eveniment care adună producători locali, meșteșugari și iubitori ai tradițiilor moldovenești. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți în parteneriat cu Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a [...]
08:40
OMS lansează apel global pentru salvarea sistemelor de sănătate: reducerea ajutorului internațional amenință serviciile esenţiale # NordNews
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că sistemele medicale din numeroase țări se află în pragul colapsului din cauza datoriilor masive și scăderii ajutorului internațional. Într-un apel lansat luni, 3 noiembrie, la Geneva, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut acțiuni urgente și coordonate pentru a salva serviciile de sănătate de bază din [...]
Ieri
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 22,86 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,17 lei până la costul de 20,09 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 4 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6804 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0889 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8695 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...]
06:50
În nordul Republicii Moldova, pe 4 noiembrie, se așteaptă ploi slabe și o vreme răcoroasă.Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va de 85 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 7°C și 10°C, iar în Bălți și Soroca între 8°C și 11°C.
06:30
Astrele îi invită pe nativi să-și observe energia. Citește horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Anumite situații cer atenția imediată a Peștilor. Berbecii sunt impactați de multe dintre deciziile pe care le-au luat în trecut, potrivit catine.ro. Nativii descoperă că odată ce sunt perseverenți pot construi lucruri mărețe. [...]
3 noiembrie 2025
22:00
Svetlana Panciuc, condamnată și fugită. Fosta lideră „Șor” din Edineț, „a câștigat” patru ani de închisoare # NordNews
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor", Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru
19:50
Pentru al treilea an consecutiv, Centrul de Artă pentru Copii din Florești a sărbătorit Ziua Culturii Japoneze, care se desfășoară în mod tradițional pe 3 noiembrie. La fel ca în anii precedenți, la eveniment a participat ambasadorul Japoniei, Yoichiro Yamada. „Îmi place cultura japoneză pentru că este foarte frumoasă și îmi plac hainele lor”, a [...] Articolul VIDEO Ziua Culturii Japoneze, sărbătorită la Florești apare prima dată în NordNews.
18:30
Aeroportul Chișinău se apucă de „renovări de lux”: 167 de milioane de lei pentru un terminal nou # NordNews
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a anunțat demararea procedurii de licitație publică deschisă pentru reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga”. Valoarea estimativă a lucrărilor este de 166,8 milioane de lei fără TVA, iar durata de execuție este stabilită la maxim 19 luni din momentul semnării contractului, valabil până [...] Articolul Aeroportul Chișinău se apucă de „renovări de lux”: 167 de milioane de lei pentru un terminal nou apare prima dată în NordNews.
17:50
Înaintarea trupelor ruseşti în Ucraina a rămas constantă în octombrie, iar regiunea estică Doneţk rămâne cea mai ameninţată, potrivit analizei făcute de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP), potrivit news.ro. În această regiune, unde se concentrează cea mai mare parte a luptelor, [...] Articolul AFP: Doneţk, regiunea ucraineană cea mai ameninţată de înaintarea trupelor ruseşti apare prima dată în NordNews.
17:30
Raportul UE de extindere va fi prezentat marți la Bruxelles: progresele Republicii Moldova # NordNews
Raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea blocului comunitar va fi prezentat marți la Bruxelles. Documentul oferă o evaluare despre situația actuală și progresele înregistrate în parcursul european al statelor candidate pentru aderare și prezintă îndrumări în privința reformelor din fiecare țară, transmite IPN. În documentul văzut de Europa Liberă, Comisia Europeană menționează că Republica Moldova [...] Articolul Raportul UE de extindere va fi prezentat marți la Bruxelles: progresele Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
17:10
Tranzițiile politice nu sunt doar despre idei, structuri, temeri sau speranțe colective. Sunt, în aceeași măsură, despre oameni. În acest sens, schimbarea unui guvern înseamnă mai mult decât o simplă rotație administrativă – devine o oglindă a tensiunilor interne ale unui sistem politic aflat la răscruce. Învestirea Guvernului Munteanu nu face excepție, scrie curentul.md. Mi-am [...] Articolul Anatomia programului de guvernare: între așteptări mari și răspunsuri vagi apare prima dată în NordNews.
16:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles. Agenda include întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Discuțiile [...] Articolul Maia Sandu, în vizită de lucru la Bruxelles apare prima dată în NordNews.
16:50
„Slobozia este unul dintre cele 14 cartiere ale municipiului Bălți, cunoscut pentru renumita sa Gară de Nord. Anterior, aici a fost o localitate separată, acum este un important nod feroviar în nordul Republicii Moldova. Cu toate acestea, oamenii de aici nu se bucură de o infrastructură urbană dezvoltată”, a spus Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. Denumirea [...] Articolul VIDEO Cartierul Slobozia – de la așezare istorică, la nevoi și promisiuni urbane apare prima dată în NordNews.
15:50
Nou val de escrocherii online: mesaje false în numele Serviciului Vamal și al operatorilor poștali # NordNews
Serviciul Vamal avertizează cetățenii cu privire la mesajul care circulă în ultimele aplicații prin e-mail, WhatsApp etc. sau SMS, și care se prezintă în mod eronat ca fiind expediate de Serviciul Vamal sau de operatori poștali. În aceste mesaje, destinatarii sînt informați despre presupuse colete „reținute de vamă” și sînt îndemnați să achite sume de [...] Articolul Nou val de escrocherii online: mesaje false în numele Serviciului Vamal și al operatorilor poștali apare prima dată în NordNews.
15:30
Viteză amețitoare: un șofer din R. Moldova prins circulând cu 211 km/h pe centura Chișinăului # NordNews
Un tânăr șofer a fost oprit de polițiști după ce a fost surprins circulând cu viteză excesivă pe o șosea din Republica Moldova. Cazul a fost depistat în acest weekend, ne informează reprezentanții Poliției prin intermediul unui comunicat. Potrivit oamenilor legii, tânărul a atins o viteză record de 211 km/h. „Pe traseul M-2 (centura municipiului [...] Articolul Viteză amețitoare: un șofer din R. Moldova prins circulând cu 211 km/h pe centura Chișinăului apare prima dată în NordNews.
13:20
Eugen Osmochescu este noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării al republicii. Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat luni, 3 noiembrie, echipei ministerului și a menționat că noua etapă va pune accent pe creșterea economică, atragerea investițiilor și transformarea Moldovei dintr-o economie de consum într-una de investiții. „Accentul va fi pus pe creșterea economică, pe atragerea [...] Articolul Eugen Osmochescu, noul ministru al Dezvoltării Economice, a fost prezentat echipei apare prima dată în NordNews.
11:40
Cel puţin 20 de persoane au fost ucise şi sute au fost rănite într-un cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a lovit nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, la două luni după ce se produsese un alt seism soldat cu cel mai mare bilanţ de decese din istoria recentă a ţării, relatează AFP, [...] Articolul VIDEO Tragedie în Afganistan: peste 20 de morți și sute de răniți după un cutremur apare prima dată în NordNews.
11:20
Facturi mai mici și blocuri mai eficiente: 10 imobile intră la proiectare gratuită după auditul energetic # NordNews
Locatarii din 10 blocuri mici (peste 120 de apartamente) fac pasul spre renovare energetică: pentru aceste clădiri va fi elaborată gratuit documentația tehnică de proiect, premisă pentru lucrări care pot reduce consumul și costurile la energie. În total, 15 Asociații de Proprietari din Condominiu (APC) au primit rapoartele de audit energetic, ce evaluează performanța actuală [...] Articolul Facturi mai mici și blocuri mai eficiente: 10 imobile intră la proiectare gratuită după auditul energetic apare prima dată în NordNews.
11:00
22 de foști lideri ai partidului „Șor”, investigați pentru protestele plătite din 2022 — 11 condamnați # NordNews
Un număr de 22 de președinți ai oficiilor teritoriale ai fostului partid „Șor” au fost investigați de Procuratura Anticorupție pentru organizarea protestelor plătite din 2022. Până la sfârșitul lunii octombrie, 11 au fost condamnați, 8 se află pe rol în instanță, iar 3 – în faza de urmărire penală, scrie Zdg.md. Dintre condamnați, doar doi [...] Articolul 22 de foști lideri ai partidului „Șor”, investigați pentru protestele plătite din 2022 — 11 condamnați apare prima dată în NordNews.
10:50
Filmul „Mario, Maria, Marinel (MMM)”, semnat de regizoarea Violeta Gorgos, va avea premiera luni, 3 noiembrie, la ora 19:00, în Sala Cinema a Muzeului Național al Țăranului Român din București. Proiecția marchează un nou moment important pentru cinematografia moldovenească, reunind într-o coproducție OWH Studio, Ambasada Republicii Moldova în România, Muzeul Național al Țăranului Român și [...] Articolul Filmul „MMM” semnat de Violeta Gorgos, lansat în premieră la Muzeul Țăranului Român apare prima dată în NordNews.
10:40
În intervalul 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a virat la bugetul de stat peste 771,9 milioane lei, iar de la începutul anului încasările au ajuns la aproape 33,4 miliarde lei. Persoanele fizice au introdus bunuri peste plafonul neimpozabil, generând plăți de circa 30,1 milioane lei 3,9% din totalul săptămânii). Sumele colectate alimentează [...] Articolul Serviciul Vamal a colectat peste 771,9 milioane lei în ultima săptămână apare prima dată în NordNews.
10:40
Țara se alătură Bulgariei și României, care și-au anunțat recent revenirea în competiție, marcând o creștere a interesului regional pentru celebrul concurs muzical, scrie realitatea.md. Ediția din 2026 a Eurovision Song Contest va fi găzduită de Viena, în urma victoriei Austriei cu melodia „Wasted Love”, interpretată de JJ, la ediția precedentă desfășurată la Basel. [...] Articolul Republica Moldova se întoarce la Eurovision în 2026, după o absență de un an. apare prima dată în NordNews.
10:30
În Republica Moldova începe înregistrarea pentru compensațiile la încălzire. Detalii de la ministra Muncii și Protecției Sociale # NordNews
În Republica Moldova a început procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor la căldură pentru sezonul de încălzire 2025–2026. Despre detaliile programului a vorbit ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Perioada de înregistrare se desfășoară între 3 și 28 noiembrie. Cetățenii pot depune cererile atât online, cât și offline, cu sprijinul asistenților sociali din localități. [...] Articolul În Republica Moldova începe înregistrarea pentru compensațiile la încălzire. Detalii de la ministra Muncii și Protecției Sociale apare prima dată în NordNews.
10:00
VIDEO Opt și nouă ani de închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200 de mii de lei. Toyota Prius – confiscată # NordNews
Doi bărbați din raionul Drochia, de 51 și 43 de ani, au fost condamnați la 8 și, respectiv, 9 ani de închisoare în urma unui dosar instrumentat de oficiul Nord al PCCOCS. Cazul vizează punerea în vânzare a drogurilor sintetice de tip PVP („sare”) în Drochia și în alte raioane din nordul țării, valoarea capturii [...] Articolul VIDEO Opt și nouă ani de închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200 de mii de lei. Toyota Prius – confiscată apare prima dată în NordNews.
09:50
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind [...] Articolul Cetățenii vor putea returna ambalajele. Minimum 2 lei pentru fiecare recipient apare prima dată în NordNews.
08:30
Turcia își schimbă strategia energetică și începe să cumpere mai mult petrol non-rusesc, după valul recent de sancțiuni impuse Moscovei de Statele Unite și Uniunea Europeană. Informația a fost confirmată pentru Reuters de mai multe surse din industrie, care afirmă că cele mai mari rafinării turcești, SOCAR și Tupras, au început deja să înlocuiască parțial [...] Articolul Turcia își reduce dependența de petrolul rusesc după noile sancțiuni occidentale apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor # NordNews
O senzație de arsură în piept, un gust amar în gât și senzație de stomac prea plin, sunt doar câteva dintre simptome. Află care sunt acele alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian și vezi ce poți să mănânci pentru a te simți împlinită din acest punct de vedere, potrivit catine.ro. Refluxul acid [...] Articolul Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor apare prima dată în NordNews.
08:10
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 3 noiembrie – 9 noiembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 3 noiembrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Suceava: 15A; Ora 12:30 – 16:00 [...] Articolul Fără lumină pentru câteva ore. Deconectări programate în perioada 3 – 9 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7149 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0441 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8770 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro pierde teren. Curs valutar oficial, 3 noiembrie apare prima dată în NordNews.
