Euro prinde forță. Curs valutar oficial, 7 noiembrie

08:10

Varicela este o boală ușoară și destul de frecventă, care afectează mai ales copiii, dar poate fi contractată la orice vârstă. Cel mai adesea, este recomandat să stai în casă atunci când te confrunți cu ea. Află ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă și de ce izolarea este esențială pentru [...] Articolul Ce se poate întâmpla dacă ieși afară când ai varicelă. Motivul pentru care este recomandat să stai în casă apare prima dată în NordNews.