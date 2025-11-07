Compania care lansează prima cryptomonedă moldovenească salută analiza autorităților: ”E un pas firesc într-o piață nouă”

12:40

Noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, a comentat astăzi, înainte de prima ședință a Guvernului, nivelul salariului său lunar, estimat la puțin peste 1 000 de euro. Oficialul este convins că "va supraviețui". „E ok, eu am să supraviețuiesc. Trebuie să discut cu soția, dar cred că o să angajăm economiile pe care le-am făcut în decursul […]