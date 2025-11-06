VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, confruntare în direct: ”Să nu apelăm la trucuri ieftine”
Omniapres, 6 noiembrie 2025 09:10
Schimb de replici tensionat între deputatul PAS Radu Marian și liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, în cadrul unei emisiuni Rlive TV. Cei doi s-au confruntat pe tema veniturilor fermierului Sergiu Stefanco, subiect care a stârnit o dezbatere aprinsă în platou. Radu Marian a invocat declarațiile de avere ale agricultorului, susținând că acesta ar fi […]
Acum 30 minute
09:10
VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, confruntare în direct: ”Să nu apelăm la trucuri ieftine” # Omniapres
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 6 noiembrie 2025. Ziua în care norocul, dragostea și inspirația merg mână în mână # Omniapres
O zi plină de dinamism și surprize plăcute. Astrele favorizează colaborările profitabile, noile începuturi și momentele de conexiune sufletească. Unele zodii descoperă oportunități financiare, altele trăiesc emoții intense și întâlniri care le pot schimba direcția inimii – totul sub semnul reușitei și al optimismului. SCORPION O să interacționați cu niște oameni care vor să vă […]
Acum 24 ore
18:00
VIDEO // Un adolescent de 17 ani, prins conducând un Porsche cu viteză dublă pe viaductul din Chișinău # Omniapres
Un tânăr de 17 ani a fost surprins aseară conducând un Porsche cu 122 km/h pe viaduct, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h. Verificările poliției au arătat că adolescentul nu deține permis de conducere. Vehiculul a fost ridicat, iar părinții minorului urmează să fie sancționați conform legislației în […]
17:40
Cantemir-Fălciu: Control coordonat la frontieră pentru flux mai rapid de persoane și mărfuri # Omniapres
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București. Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind redus […]
17:10
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026: Energocom pregătește ajustările # Omniapres
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noua companie de stat, Energocom, urmează să prezinte la final de an calculele privind costurile, pe baza cărora va depune o cerere de ajustare a prețurilor pentru consumatorii finali. Directorul ANRE, Eugen Carpov, a explicat că la […]
16:40
Olesea Stamate, solidară cu primarul or. Codru: ”Știu cum e să te simți trădat de propriii colegi” # Omniapres
Fosta deputată Olesea Stamate se declară solidară cu primarul orașului Codru, Stelian Manic, care a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând sabotaj din interiorul formațiunii. Într-o postare pe rețelele sociale, Stamate afirmă că înțelege perfect decizia acestuia, deoarece s-ar fi confruntat cu experiențe similare în interiorul partidului. „Îl înțeleg perfect pe domnul […]
16:10
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că în prezent autoritățile nu analizează majorarea vârstei de pensionare, ci se concentrează pe măsuri active de angajare a persoanelor fără loc de muncă. „Focalizăm atenția pe măsuri active de angajare în câmpul muncii, pentru a-i sprijini pe cei care nu lucrează să se angajeze. În […]
15:40
Opt mandate PAS, vacante în Parlament: Cine sunt noii deputați care urmează a fi validați de CC # Omniapres
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate" (PAS): Perciun Dan, Ceban Emil, Popescu Nicolae, Popșoi Mihail, Catlabuga Ludmila, Bolea Vladimir, Recean Dorin și Mija Artur. Comisia va propune Curții Constituționale să valideze mandatele de deputat în Parlamentul Republicii […]
15:10
Tudor Ulianovschi a anunțat astăzi că se retrage de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost comunicată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, anunță formațiunea fără a indica motivele acesteia. Până la viitorul Congres al partidului, interimatul funcției de președinte va fi asigurat de Secretarul general al PSDE, Iurie Cazacu. „PSDE […]
14:40
Kremlinul a reacționat la denunțarea de către Chișinău a acordului care prevede închiderea Centrului cultural rus # Omniapres
Decizia autorităților de la Chișinău de a închide Centrul Rus de Știință și Cultură a stârnit reacții critice la Moscova. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că această măsură contravine intereselor populației Republicii Moldova. „Este foarte regretabil că conducerea Moldovei continuă să nege orice legătură cu țara noastră, în detrimentul intereselor […]
14:10
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul, semnat în 1998, stabilea crearea centrelor pe teritoriile ambelor state, în scopul promovării schimburilor culturale și științifice, însă, în prezent, Republica Moldova nu dispune de un Centru cultural pe teritoriul […]
13:30
VIDEO // Șefa MAI confirmă perchezițiile la Dorin Damir și Octavian Orheianu într-un dosar de evaziune fiscală # Omniapres
Șefa Ministerului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat, pe 5 noiembrie, desfășurarea perchezițiilor la domiciliile și sediile de afaceri ale lui Dorin Damir, fondator și președinte al Federației de lupte FEA, și Octavian Orheianu, fondator al clubului „Lion". Ancheta este gestionată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și vizează spălare de […]
13:10
După sancțiunile Lukoil, Munteanu și Bolea asigură că Aeroportul Chișinău nu va rămâne fără carburanți # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul analizează cu atenție situația companiei Lukoil în Republica Moldova și caută soluții care să garanteze continuitatea aprovizionării cu carburanți, în special pentru Aeroportul Internațional Chișinău. „Nu putem lua decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție rezonabilă care să asigure securitatea energetică. Aeroportul Chișinău este poarta țării, […]
12:40
Noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, a comentat astăzi, înainte de prima ședință a Guvernului, nivelul salariului său lunar, estimat la puțin peste 1 000 de euro. Oficialul este convins că "va supraviețui". „E ok, eu am să supraviețuiesc. Trebuie să discut cu soția, dar cred că o să angajăm economiile pe care le-am făcut în decursul […]
12:30
FLYONE: lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” # Omniapres
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024. Este important de menționat că, potrivit raportului, FLYONE a fost desemnată liderul clasamentului „SEE TOP 100 – Most Dynamic Companies 2024", înregistrând în anul 2024 cea mai rapidă creștere a cifrei de afaceri […]
12:10
VIDEO // Emil Ceban despre ancheta din România: ”Este un fals. Universitatea de Medicină nu poate desfășura astfel de activități” # Omniapres
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a respins categoric informațiile potrivit cărora Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" ar fi implicată în eliberarea de diplome false de rezidențiat, după ce procurorii români au efectuat percheziții la 12 medici suspectați că ar fi beneficiat de o astfel de schemă. „Este un fals. Universitatea nu poate […]
11:40
VIDEO // Unde vrea premierul Alexandru Munteanu să facă prima vizită oficială în străinătate # Omniapres
În cadrul primei ședințe a Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a prezentat planurile de deplasări ale Executivului, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate. „Începând de săptămâna viitoare, cabinetul și cu mine vom merge în diverse regiuni ale țării pentru a discuta direct cu cetățenii. Ne dorim ca oamenii să fie parte din acest […]
11:10
Schimbări în conducerea Serviciului Vamal: Alexandru Iacub pleacă, Radu Vrabie preia conducerea # Omniapres
Guvernul a aprobat astăzi schimbările în conducerea Serviciului Vamal. Alexandru Iacub și-a depus demisia din funcția de director al instituției și va prelua o nouă poziție în cadrul Cancelariei de Stat, ca secretar general adjunct al Guvernului. Decizia a fost confirmată de premier, care a precizat că schimbul de funcții a fost discutat anterior cu […]
10:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie. Președinta Parlamentului European va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu Președintele Parlamentului Republicii […]
10:10
14 percheziții domiciliare se desfăşoară la sediul unei instituții publice și locuințele unor persoane fizice, în București și mai multe județe. Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății român recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist, dobândite în Republica Moldova. În realitate medicii nu fuseseră niciodată prezenţi la cursurile de specializare, notează tvrinfo.ro. […]
09:40
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi, începând cu ora 10:00, în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 subiecte, printre care mai multe proiecte cu impact intern și extern. Executivul urmează să examineze proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea […]
Ieri
09:10
Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției.Deocamdată, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public, scrie Bani.md. La data de 28 august 2024, Alexandru Iacub a fost numit în funcție de director al Serviciului […]
07:10
Horoscop 5 noiembrie 2025. Ziua marilor schimbări și a întâlnirilor care pot rescrie destine # Omniapres
Astrele aduc o energie vie, plină de dinamism și oportunități neașteptate. Este o zi a începuturilor curajoase, a revederilor emoționante și a deciziilor care pot schimba direcția vieții. Multe zodii primesc confirmări, invitații sau propuneri ce le pot deschide uși către succes și împlinire personală. SCORPION Au loc schimbări, poate chiar voi sunteți cei care […]
4 noiembrie 2025
18:10
Maia Sandu, la Summitul Euronews: Rusia încearcă să-și infiltreze oameni loiali în instituțiile Moldovei # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a tras un semnal de alarmă la summitul Euronews World dedicat extinderii Uniunii Europene, afirmând că Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău nu prin forță militară, ci prin plasarea unor persoane loiale în funcții-cheie ale statului. „Nu poate ajunge acum Rusia în Moldova pentru că Ucraina rezistă, însă riscul […]
17:40
VIDEO // Operațiune spectaculoasă: Mascații au găsit grenade și RPG-uri ascunse în Chișinău # Omniapres
O operațiune a forțelor de ordine din Chișinău s-a încheiat cu o captură spectaculoasă de arme și muniții. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii și polițiștii din IP Ciocana, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger", au destructurat o rețea infracțională implicată în șantaj și activități ilegale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât […]
17:10
Republica Moldova a făcut pași importanți în parcursul său european, arată Raportul de Extindere 2025 publicat astăzi de Comisia Europeană. Documentul evidențiază că țara noastră a avansat semnificativ, în ciuda provocărilor externe și a amenințărilor hibride, și a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri: „fundamentele", „relațiile externe" și „piața internă". Conform Comisiei, […]
16:40
Guvernul Republicii Moldova propune ca veniturile familiilor care vor primi compensații la energie să fie evaluate pentru perioada aprilie–septembrie 2025, în loc de mai–octombrie, cum era până acum. Hotărârea urmează să fie examinată de Cabinetul de miniștri în ședința programată pentru miercuri, 5 noiembrie. Modificarea are ca scop simplificarea calculului și evitarea întârzierilor, având în […]
16:10
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom" a cumpărat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din producția internă, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat de a
15:40
Partidul Acțiunii și Solidaritate (PAS) a reacționat după ce primarul orașului Codru, Stelian Manic, și-a anunțat retragerea din formațiune, acuzând că acesta „a creat conflicte interne” în cadrul primăriei. „În urma mai multor discuții, domnului Stelian i s-a acordat o nouă șansă. Dar pe parcursul acestui an, domnul primar continuă să încalce statutul de membru […] The post PAS, prima reacție la retragerea primarului orașului Codru, Stelian Manic, din partid appeared first on Omniapres.
15:10
Pe agenda primei ședințe a Guvernului: denunțarea acordului cultural dintre Moldova și Rusia # Omniapres
Cabinetul de miniștri urmează să examineze miercuri proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul este inclus pe ordinea de zi a primei ședințe a noului executiv, transmite IPN. Pe ordinea de zi a ședinței a fost inclus și proiectul de modificare a Regulamentului cu privire […] The post Pe agenda primei ședințe a Guvernului: denunțarea acordului cultural dintre Moldova și Rusia appeared first on Omniapres.
14:30
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, și-a anunțat retragerea din Partidul Acțiunii și Solidaritate (PAS), acuzând că la „jocurile politice” din consiliul local, care blochează activitatea primăriei și proiectele de construcție în oraș, au participat și unii colegi de-ai săi din partid. Într-un mesaj public, Manic a precizat că întârzierile repetate în votarea amendamentelor și a […] The post VIDEO // Primarul orașului Codru, Stelian Manic, părăsește PAS: ”Jocuri politice” appeared first on Omniapres.
14:10
Cricova și Mileștii Mici, pe lista propunerilor Moldovei pentru Patrimoniul Mondial UNESCO # Omniapres
Vinăriile subterane „Cricova” și „Mileștii Mici” ar putea fi incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Despre acest obiectiv a vorbit viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, care se desfășoară la Paris. Oficialul a subliniat determinarea Republicii Moldova de a aprofunda colaborarea cu UNESCO, inclusiv […] The post Cricova și Mileștii Mici, pe lista propunerilor Moldovei pentru Patrimoniul Mondial UNESCO appeared first on Omniapres.
13:40
Sindicatele cer majorarea salariului minim pe economie până la 8050 de lei de la 1 ianuarie 2026 # Omniapres
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a solicitat majorarea salariului minim în sectorul real al economiei naționale la 8050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Propunerea a fost discutată în cadrul consultărilor cu Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), dedicate reexaminării salariului minim și modificării Convenției colective bipartite la nivel […] The post Sindicatele cer majorarea salariului minim pe economie până la 8050 de lei de la 1 ianuarie 2026 appeared first on Omniapres.
13:10
Prima ședință a noului Guvern, condus de Alexandru Munteanu, va avea loc tradițional, miercuri la ora 10:00. Ordinea de zi a reuniunii urmează să fie aprobată pe parcursul zilei de marți, notează realitatea.md. Amintim că sâmbătă, 1 noiembrie membrii noului Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, au depus jurământul de credință la Președinție. Guvernul […] The post Guvernul, condus de Alexandru Munteanu se reunește în prima ședință appeared first on Omniapres.
12:40
Conflict la biserica din Grinăuți: Șase credincioși care l-au bruscat pe preot și familia sa, trimiși în judecată # Omniapres
Șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, au fost trimise în judecată, fiind acuzate de huliganism asupra preotului Constantin Turtureanu și a membrilor familiei sale, a anunțat Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani. Potrivit probelor, la 15 iulie 2025, în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, învinuiții au încercat să-i scoată […] The post Conflict la biserica din Grinăuți: Șase credincioși care l-au bruscat pe preot și familia sa, trimiși în judecată appeared first on Omniapres.
12:10
Consumul de droguri reprezintă un fenomen tot mai îngrijorător în Republica Moldova, iar autoritățile trebuie să intervină decisiv. Deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, solicită Guvernului să adopte măsuri concrete de combatere a acestui fenomen, în timp ce Parlamentul trebuie să asigure cadrul legislativ necesar pentru susținerea acestor acțiuni. „Consumul de droguri și creșterea […] The post VIDEO // Deputat PN: E nevoie de un program urgent de combatere a consumului de droguri appeared first on Omniapres.
11:40
În prima zi de la deschiderea platformei compensatii.gov.md, peste 95 000 de persoane au depus cereri pentru ajutorul la încălzire, dintre care aproximativ 38 000 au folosit sprijinul registratorilor, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Specialiștii de la Linia Verde au oferit deja asistență pentru 2 573 de persoane care au sunat pentru clarificări […] The post Peste 95 000 de moldoveni s-au grăbit să depună cereri pentru compensațiile la energie appeared first on Omniapres.
11:10
Parlamentul urmează să ia o decizie finală privind proiectul de creare a Procuraturii Anticorupție și pentru Combaterea Crimei Organizate (PACCO), după ce va primi opinia Comisiei de la Veneția, a declarat președintele Legislativului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni de la TVR MOLDOVA. Noua instituție ar urma să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate […] The post Igor Grosu: Parlamentul așteaptă avizul Comisiei de la Veneția privind PACCO appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Olesea Stamate îl dă în judecată pe Valeriu Pașa pentru defăimare: ”Îmi apăr onoarea și demnitatea” # Omniapres
Fosta deputată și candidat la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a anunțat că l-a acționat în judecată pe Valeriu Pașa, directorul Comunității „WatchDog”, acuzându-l de defăimare. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. „L-am acționat pe domnul Pașa. Eu nu am fost invitată și nici nu mi s-a oferit posibilitatea să-mi expun […] The post VIDEO // Olesea Stamate îl dă în judecată pe Valeriu Pașa pentru defăimare: ”Îmi apăr onoarea și demnitatea” appeared first on Omniapres.
10:10
Noaptea trecută, pompierii din nordul țării au intervenit prompt pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din satul Bîrnova, raionul Ocnița. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:28, iar la fața locului au fost direcționate trei echipe de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ajunși la destinație, salvatorii […] The post Salvatorii au prevenit o explozie de proporții la Ocnița: o casă, mistuită de flăcări appeared first on Omniapres.
09:40
Summitul UE, care va avea loc astăzi la Bruxelles, va marca un moment definitoriu pentru politica de extindere a UE în inima Europei, deoarece greii politici ai continentului se vor reuni pentru a discuta extinderea blocului format din cele 27 de state membre spre est și sud-est, potrivit euronews.com. Președintele Consiliului European, António Costa, și-a confirmat […] The post Sandu, Zelenski și Vučić, alături de liderii UE la summitul dedicat extinderii europene appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a infirmat existența oricăror discuții privind o eventuală aderare a deputaților Dinu Plîngău și Stela Macari la Partidul Acțiune și Solidaritate. Potrivit acestuia, ambii parlamentari acționează independent, fapt confirmat și de modul în care și-au exprimat opiniile în recenta ședință a Legislativului. Declarațiile au fost făcute în cadrul […] The post VIDEO // Igor Grosu: „Nu s-a discutat despre aderarea lui Plîngău și Macari la PAS” appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 4 noiembrie 2025. Ziua în care deciziile inspirate pot schimba direcția unei zodii # Omniapres
Astrele aduc energie constructivă și ocazii de afirmare. Este o zi potrivită pentru negocieri, colaborări și relansări profesionale. Unele zodii își stabilesc prioritățile și fac alegeri care le pot remodela viitorul, iar altele descoperă oameni care le pot deveni aliați sau chiar parteneri de viață. SCORPION Veți interacționa cu oameni care se străduiesc să vă […] The post Horoscop 4 noiembrie 2025. Ziua în care deciziile inspirate pot schimba direcția unei zodii appeared first on Omniapres.
3 noiembrie 2025
20:40
Imaginează-ți că treci pe lângă o casă. Poate nici nu vezi acoperișul sau ferestrele, dar gardul îți atrage imediat privirea. Poate e ruginit, poate e clasic, poate e elegant și modern. Din lamele metalice perfect aliniate. Acel detaliu spune totul despre grija pentru estetic și funcțional. Dacă vrei o soluție practică, dar care să arate […] The post Cum alegi un gard metalic tip jaluzele potrivit pentru locuința ta appeared first on Omniapres.
17:40
Raport UE: Moldova progresează, însă perspectivele negocierilor de aderare rămân incerte # Omniapres
Un raport despre extinderea UE pregătit de Comisia Europeană spune că R. Moldova a „progresat cu viteză accelerată” în ultimul an și că este gata alături de Ucraina să deschidă primele trei clustere ale negocierilor de aderare. Dar optimismul Comisiei nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor blocate de o țară membră, Ungaria. În proiectul […] The post Raport UE: Moldova progresează, însă perspectivele negocierilor de aderare rămân incerte appeared first on Omniapres.
17:10
Constantin Țuțu riscă până la 15 ani de închisoare pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență # Omniapres
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, riscă până la 15 ani de închisoare. Totodată, ar putea fi privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 15 ani. Cererea a fost înaintată de procurori, la ședința de astăzi, de la Judecătoria Buiucani, scrie TV8. Totodată, acuzatorii solicită menținerea sechestrului pe terenul casei sale de locuit […] The post Constantin Țuțu riscă până la 15 ani de închisoare pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență appeared first on Omniapres.
16:40
Salariile cadrelor didactice din Republica Moldova ar putea fi majorate în anul 2026, însă valoarea exactă a creșterii va fi stabilită după adoptarea Legii bugetului de stat, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul a precizat că în prezent se poartă discuții și negocieri, inclusiv cu sindicatele din învățământ. „În ultimii patru ani am urmărit […] The post VIDEO // Dan Perciun susține că salariile profesorilor ar putea fi majorate în 2026 appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Usatîi despre plecarea lui Recean din politică: ”El pleacă po ciu-ciuti, va fi consilier prezidențial” # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că fostul premier Dorin Recean urmează să fie numit consilier prezidențial. Potrivit lui Usatîi, Recean nu intenționează să părăsească scena politică. ”O să-l vedeți consilier prezidențial. El pleacă, cum s-ar spune ”po ciu-ciuti”, a spus politicianul, în cadrul unei emisiuni la Cinema 1. Usatîi susține că, ulterior, Recean va […] The post VIDEO // Usatîi despre plecarea lui Recean din politică: ”El pleacă po ciu-ciuti, va fi consilier prezidențial” appeared first on Omniapres.
15:40
Președinta Maia Sandu va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde are programate mai multe întrevederi la nivel înalt cu oficiali europeni. Pe agenda vizitei se regăsesc întâlniri cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și cu Comisara […] The post Maia Sandu pleacă la Bruxelles: pe agendă – extinderea Uniunii Europene appeared first on Omniapres.
15:10
Maestrul și deputatul PAS, Nicolae Botgros, a venit cu o reacție publică în legătură cu tragedia care a zguduit societatea — moartea Andreei Cuciuc. Într-un mesaj adresat opiniei publice, Botgros afirmă că familia sa este solidară cu familia Cuciuc și solicită autorităților reluarea anchetei pentru a fi clarificate toate circumstanțele cazului. „Noi, familia Botgros, am […] The post Nicolae Botgros rupe tăcerea: solicită reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc appeared first on Omniapres.
