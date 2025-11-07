Horoscop 7 noiembrie 2025. Ziua în care banii se mișcă rapid și deciziile aduc câștiguri neașteptate pentru nativii unei zodii
Omniapres, 7 noiembrie 2025 07:10
O zi intensă, cu tranzacții, negocieri și schimbări care pot aduce un plus de stabilitate financiară. Unele zodii recuperează sume restante, altele încheie colaborări profitabile sau își regăsesc echilibrul între muncă și câștig. Este momentul potrivit pentru acțiune și curaj financiar. SCORPION E cineva care se interesează de soarta voastră, vă monitorizează atent și poate […]
• • •
Acum 30 minute
07:10
Acum 24 ore
18:10
Roman Babuțchi, soțul Liubei Babuțchi, femeia decedată într-un salon de înfrumusețare după o procedură estetică, a declarat că ar fi trecut peste o tentativă de omor. El acuză persoanele implicate în dosarul privind decesul soției sale că ar fi încercat să-l otrăvească. Chiar din prima zi de la tragedie, bărbatul susține că a întâmpinat diverse […] The post Roman Babuțchi, declarație șocantă: ”După moartea soției, am fost otrăvit” appeared first on Omniapres.
17:30
Doar până la 3% din locuințele din Republica Moldova beneficiază de o poliță de asigurare, atenționează Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Autoritatea subliniază că, deși asigurarea nu poate elimina complet riscurile, aceasta oferă protecție financiară în caz de evenimente neprevăzute. Potrivit CNPF, în cazul creditelor ipotecare, banca solicită în mod obligatoriu o poliță care […] The post Doar până la 3% din locuințele din Moldova sunt asigurate: Care sunt tarifele appeared first on Omniapres.
17:10
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în […] The post Noi tarife la transportul rutier: creșteri de până la 20% pentru pasageri appeared first on Omniapres.
16:40
Peste 16 000 de probe de apă au fost preluate în luna octombrie de S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru verificarea calității apei potabile, anunță întreprinderea. Testările s-au efectuat în laboratoarele proprii – Laboratorul Apă Stația Nistru (LASN) și Laboratorul Central Apă Potabilă (LCAP) – dar și în laboratoarele unor instituții specializate. În total, au fost efectuate […] The post Apa din Chișinău, supusă a peste 32 000 de teste, în luna octombrie appeared first on Omniapres.
16:10
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), într-o ședință desfășurată pe 6 noiembrie 2025, a decis menținerea ratelor dobânzilor aplicate la principalele operațiuni de politică monetară, precum și reducerea normelor rezervelor obligatorii pentru băncile comerciale. Astfel, rata de bază rămâne la 6,00% anual, iar ratele dobânzilor pentru creditele overnight, operațiunile repo și depozitele overnight […] The post Creditele s-ar putea ieftini: BNM reduce rezervele obligatorii appeared first on Omniapres.
15:30
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Talmazan Igor, Munteanu-Pojoga Angela, Cupcea Veronica, Briceag Veronica, Grosu Liliana, Trubca Alexandr, Ichim Gheorghe și Carţîn Valeriu. La ședințe a participat Președinta […] The post PAS are opt deputați noi în Parlament: Cine sunt appeared first on Omniapres.
15:10
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău (DGETS) a venit cu o reacție după acțiunile desfășurate în această dimineață de către organele de drept în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de corupție în sistemul educațional municipal. Instituția a anunțat că, la acest moment, nu va comenta situația, precizând că a luat act […] The post Direcția Educație Chișinău, prima reacție la perchezițiile CNA și PA appeared first on Omniapres.
14:40
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne a fost întrebată de ce Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS, Nicolae Botgros, nu a fost audiat până la acest moment în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. „Dumnealui […] The post Șefa MAI: Cristian Botgros va fi audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc appeared first on Omniapres.
14:10
Munteanu a discutat cu diplomații din SUA și România despre proiecte de dezvoltare și parcurs european # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii și României, discuțiile fiind centrate pe întărirea relațiilor bilaterale și continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. Șeful Executivului s-a întâlnit cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al SUA, și a salutat sprijinul american […] The post Munteanu a discutat cu diplomații din SUA și România despre proiecte de dezvoltare și parcurs european appeared first on Omniapres.
13:40
Corupție în educație la Chișinău: 9 persoane sunt vizate, printre care directori și șefi de direcții # Omniapres
Nouă persoane sunt vizate într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, anchetat de CNA împreună cu Procuratura Anticorupție. Printre acestea se numără un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții gimnaziale și liceale, un șef al […] The post Corupție în educație la Chișinău: 9 persoane sunt vizate, printre care directori și șefi de direcții appeared first on Omniapres.
13:40
Partidul „Inima Moldovei”, despre controlul efectuat de CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi în acest proces # Omniapres
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 şi a Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru perioada 1 mai – 31 august 2025. Formațiunea anunță că, acest control derivă din […] The post Partidul „Inima Moldovei”, despre controlul efectuat de CEC: Mizăm pe corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor implicaţi în acest proces appeared first on Omniapres.
13:00
Victor Durbală și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției „Moldsilva” pe 4 noiembrie 2025, printr-o postare pe rețelele sociale. „Dragi colegi silvicultori și prieteni, am depus cererea mea de demisie din funcția de director al Agenției «Moldsilva». A fost o onoare să lucrez alături de oameni dedicați, care zi de zi apără și […] The post Victor Durbală și-a dat demisia din funcția de director al Agenției „Moldsilva” appeared first on Omniapres.
12:30
Platforma de tranzacționare „Tux” a fost ținta a 28 de percheziții efectuate azi dimineață de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, în cadrul a trei cauze penale privind activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În urma acțiunilor, au fost ridicate sute de […] The post Platforma ”Tux”, vizată în 28 de percheziții: cinci persoane reținute appeared first on Omniapres.
12:10
Socialiștii cer includerea Rusiei și Belarus în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu statele străine, invocând relațiile diplomatice de decenii și legăturile de prietenie de secole pe care Republica Moldova le întreține cu aceste două state. „Pentru prima dată în cei 34 de ani de independență se întâmplă un caz atât de rușinos, fiind vorba […] The post Socialiștii cer includerea Rusiei și Belarus în grupurile parlamentare de prietenie appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO// Radu Marian: Banii pentru compensații vor fi incluși în bugetul 2026, valoarea nu va scădea # Omniapres
Deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că în bugetul pentru 2026 vor fi prevăzuți bani pentru compensațiile la energie, iar valoarea acestora nu va fi mai mică decât cea acordată până acum. „Obiectivul nostru este să menținem cheltuielile pentru compensații în raport cu veniturile oamenilor la același nivel ca anul trecut. În prezent, încă așteptăm […] The post VIDEO// Radu Marian: Banii pentru compensații vor fi incluși în bugetul 2026, valoarea nu va scădea appeared first on Omniapres.
11:10
Ucraina reia importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care traversează Moldova # Omniapres
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care traversează Bulgaria, România și Republica Moldova, în urma unei creșteri accentuate a atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie a țării, potrivit datelor furnizate miercuri de operatorul ucrainean de tranzit, transmite reuters.com. Rusia a intensificat atacurile asupra sectorului gazier al Ucrainei în octombrie, […] The post Ucraina reia importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care traversează Moldova appeared first on Omniapres.
10:30
Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus # Omniapres
Vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat că, pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia parlamentară pentru politică externă va renunța la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țărilor, precum și demnitatea […] The post Comisia pentru politică externă a Parlamentului renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus appeared first on Omniapres.
10:10
Detalii de la ministrul Sănătății de la București despre diplomele false de rezidențiat din Moldova # Omniapres
Procurorii Parchetului General și ofițerii IGPR din România au desfășurat miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții în cadrul „Operațiunii Jupiter”, inclusiv la sediul Ministerului Sănătății, unde au fost sigilate mai multe birouri. Acțiunile fac parte dintr-o anchetă privind eliberarea unor certificate de medic specialist presupus falsificate. Ministrul Sănătății de la București, Alexandru Rogobete, a confirmat că […] The post Detalii de la ministrul Sănătății de la București despre diplomele false de rezidențiat din Moldova appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Două persoane au murit, iar trei, printre care doi copii, au ajuns la spital după un grav accident în Strășeni # Omniapres
Un accident rutier tragic s-a produs aseară pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, raionul Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, o femeie de 38 de ani, aflată la volanul unui automobil Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de 35 de ani și fiul lor de 8 ani, ar fi încercat […] The post VIDEO // Două persoane au murit, iar trei, printre care doi copii, au ajuns la spital după un grav accident în Strășeni appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, confruntare în direct: ”Să nu apelăm la trucuri ieftine” # Omniapres
Schimb de replici tensionat între deputatul PAS Radu Marian și liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, în cadrul unei emisiuni Rlive TV. Cei doi s-au confruntat pe tema veniturilor fermierului Sergiu Stefanco, subiect care a stârnit o dezbatere aprinsă în platou. Radu Marian a invocat declarațiile de avere ale agricultorului, susținând că acesta ar fi […] The post VIDEO // Radu Marian și Vasile Costiuc, confruntare în direct: ”Să nu apelăm la trucuri ieftine” appeared first on Omniapres.
Ieri
07:10
Horoscop 6 noiembrie 2025. Ziua în care norocul, dragostea și inspirația merg mână în mână # Omniapres
O zi plină de dinamism și surprize plăcute. Astrele favorizează colaborările profitabile, noile începuturi și momentele de conexiune sufletească. Unele zodii descoperă oportunități financiare, altele trăiesc emoții intense și întâlniri care le pot schimba direcția inimii – totul sub semnul reușitei și al optimismului. SCORPION O să interacționați cu niște oameni care vor să vă […] The post Horoscop 6 noiembrie 2025. Ziua în care norocul, dragostea și inspirația merg mână în mână appeared first on Omniapres.
5 noiembrie 2025
18:00
VIDEO // Un adolescent de 17 ani, prins conducând un Porsche cu viteză dublă pe viaductul din Chișinău # Omniapres
Un tânăr de 17 ani a fost surprins aseară conducând un Porsche cu 122 km/h pe viaduct, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h. Verificările poliției au arătat că adolescentul nu deține permis de conducere. Vehiculul a fost ridicat, iar părinții minorului urmează să fie sancționați conform legislației în […] The post VIDEO // Un adolescent de 17 ani, prins conducând un Porsche cu viteză dublă pe viaductul din Chișinău appeared first on Omniapres.
17:40
Cantemir-Fălciu: Control coordonat la frontieră pentru flux mai rapid de persoane și mărfuri # Omniapres
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București. Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind redus […] The post Cantemir-Fălciu: Control coordonat la frontieră pentru flux mai rapid de persoane și mărfuri appeared first on Omniapres.
17:10
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026: Energocom pregătește ajustările # Omniapres
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noua companie de stat, Energocom, urmează să prezinte la final de an calculele privind costurile, pe baza cărora va depune o cerere de ajustare a prețurilor pentru consumatorii finali. Directorul ANRE, Eugen Carpov, a explicat că la […] The post Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026: Energocom pregătește ajustările appeared first on Omniapres.
16:40
Olesea Stamate, solidară cu primarul or. Codru: ”Știu cum e să te simți trădat de propriii colegi” # Omniapres
Fosta deputată Olesea Stamate se declară solidară cu primarul orașului Codru, Stelian Manic, care a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând sabotaj din interiorul formațiunii. Într-o postare pe rețelele sociale, Stamate afirmă că înțelege perfect decizia acestuia, deoarece s-ar fi confruntat cu experiențe similare în interiorul partidului. „Îl înțeleg perfect pe domnul […] The post Olesea Stamate, solidară cu primarul or. Codru: ”Știu cum e să te simți trădat de propriii colegi” appeared first on Omniapres.
16:10
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că în prezent autoritățile nu analizează majorarea vârstei de pensionare, ci se concentrează pe măsuri active de angajare a persoanelor fără loc de muncă. „Focalizăm atenția pe măsuri active de angajare în câmpul muncii, pentru a-i sprijini pe cei care nu lucrează să se angajeze. În […] The post VIDEO // Ministra Muncii: „Nu discutăm despre majorarea vârstei de pensionare” appeared first on Omniapres.
15:40
Opt mandate PAS, vacante în Parlament: Cine sunt noii deputați care urmează a fi validați de CC # Omniapres
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Perciun Dan, Ceban Emil, Popescu Nicolae, Popșoi Mihail, Catlabuga Ludmila, Bolea Vladimir, Recean Dorin și Mija Artur. Comisia va propune Curții Constituționale să valideze mandatele de deputat în Parlamentul Republicii […] The post Opt mandate PAS, vacante în Parlament: Cine sunt noii deputați care urmează a fi validați de CC appeared first on Omniapres.
15:10
Tudor Ulianovschi a anunțat astăzi că se retrage de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost comunicată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, anunță formațiunea fără a indica motivele acesteia. Până la viitorul Congres al partidului, interimatul funcției de președinte va fi asigurat de Secretarul general al PSDE, Iurie Cazacu. „PSDE […] The post Schimbări la conducerea PSDE: Tudor Ulianovschi și-a dat demisia appeared first on Omniapres.
14:40
Kremlinul a reacționat la denunțarea de către Chișinău a acordului care prevede închiderea Centrului cultural rus # Omniapres
Decizia autorităților de la Chișinău de a închide Centrul Rus de Știință și Cultură a stârnit reacții critice la Moscova. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că această măsură contravine intereselor populației Republicii Moldova. „Este foarte regretabil că conducerea Moldovei continuă să nege orice legătură cu țara noastră, în detrimentul intereselor […] The post Kremlinul a reacționat la denunțarea de către Chișinău a acordului care prevede închiderea Centrului cultural rus appeared first on Omniapres.
14:10
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul, semnat în 1998, stabilea crearea centrelor pe teritoriile ambelor state, în scopul promovării schimburilor culturale și științifice, însă, în prezent, Republica Moldova nu dispune de un Centru cultural pe teritoriul […] The post Acordul cultural cu Rusia, denunțat de Cabinetul de miniștri appeared first on Omniapres.
13:30
VIDEO // Șefa MAI confirmă perchezițiile la Dorin Damir și Octavian Orheianu într-un dosar de evaziune fiscală # Omniapres
Șefa Ministerului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat, pe 5 noiembrie, desfășurarea perchezițiilor la domiciliile și sediile de afaceri ale lui Dorin Damir, fondator și președinte al Federației de lupte FEA, și Octavian Orheianu, fondator al clubului „Lion”. Ancheta este gestionată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și vizează spălare de […] The post VIDEO // Șefa MAI confirmă perchezițiile la Dorin Damir și Octavian Orheianu într-un dosar de evaziune fiscală appeared first on Omniapres.
13:10
După sancțiunile Lukoil, Munteanu și Bolea asigură că Aeroportul Chișinău nu va rămâne fără carburanți # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul analizează cu atenție situația companiei Lukoil în Republica Moldova și caută soluții care să garanteze continuitatea aprovizionării cu carburanți, în special pentru Aeroportul Internațional Chișinău. „Nu putem lua decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție rezonabilă care să asigure securitatea energetică. Aeroportul Chișinău este poarta țării, […] The post După sancțiunile Lukoil, Munteanu și Bolea asigură că Aeroportul Chișinău nu va rămâne fără carburanți appeared first on Omniapres.
12:40
Noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, a comentat astăzi, înainte de prima ședință a Guvernului, nivelul salariului său lunar, estimat la puțin peste 1 000 de euro. Oficialul este convins că ”va supraviețui”. „E ok, eu am să supraviețuiesc. Trebuie să discut cu soția, dar cred că o să angajăm economiile pe care le-am făcut în decursul […] The post VIDEO // Munteanu despre salariul său de circa 1000 de euro: „E ok, voi supraviețui” appeared first on Omniapres.
12:30
FLYONE: lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” # Omniapres
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024. Este important de menționat că, potrivit raportului, FLYONE a fost desemnată liderul clasamentului „SEE TOP 100 – Most Dynamic Companies 2024”, înregistrând în anul 2024 cea mai rapidă creștere a cifrei de afaceri […] The post FLYONE: lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est” appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Emil Ceban despre ancheta din România: ”Este un fals. Universitatea de Medicină nu poate desfășura astfel de activități” # Omniapres
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a respins categoric informațiile potrivit cărora Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” ar fi implicată în eliberarea de diplome false de rezidențiat, după ce procurorii români au efectuat percheziții la 12 medici suspectați că ar fi beneficiat de o astfel de schemă. „Este un fals. Universitatea nu poate […] The post VIDEO // Emil Ceban despre ancheta din România: ”Este un fals. Universitatea de Medicină nu poate desfășura astfel de activități” appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Unde vrea premierul Alexandru Munteanu să facă prima vizită oficială în străinătate # Omniapres
În cadrul primei ședințe a Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a prezentat planurile de deplasări ale Executivului, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate. „Începând de săptămâna viitoare, cabinetul și cu mine vom merge în diverse regiuni ale țării pentru a discuta direct cu cetățenii. Ne dorim ca oamenii să fie parte din acest […] The post VIDEO // Unde vrea premierul Alexandru Munteanu să facă prima vizită oficială în străinătate appeared first on Omniapres.
11:10
Schimbări în conducerea Serviciului Vamal: Alexandru Iacub pleacă, Radu Vrabie preia conducerea # Omniapres
Guvernul a aprobat astăzi schimbările în conducerea Serviciului Vamal. Alexandru Iacub și-a depus demisia din funcția de director al instituției și va prelua o nouă poziție în cadrul Cancelariei de Stat, ca secretar general adjunct al Guvernului. Decizia a fost confirmată de premier, care a precizat că schimbul de funcții a fost discutat anterior cu […] The post Schimbări în conducerea Serviciului Vamal: Alexandru Iacub pleacă, Radu Vrabie preia conducerea appeared first on Omniapres.
10:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie. Președinta Parlamentului European va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu Președintele Parlamentului Republicii […] The post Președinta Parlamentului European, vine într-o vizită oficială la Chișinău appeared first on Omniapres.
10:10
14 percheziții domiciliare se desfăşoară la sediul unei instituții publice și locuințele unor persoane fizice, în București și mai multe județe. Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății român recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist, dobândite în Republica Moldova. În realitate medicii nu fuseseră niciodată prezenţi la cursurile de specializare, notează tvrinfo.ro. […] The post Anchetă de amploare în România: 14 percheziții la medici cu diplome false din Chișinău appeared first on Omniapres.
09:40
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi, începând cu ora 10:00, în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 subiecte, printre care mai multe proiecte cu impact intern și extern. Executivul urmează să examineze proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea […] The post Guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință: 14 subiecte pe ordinea de zi appeared first on Omniapres.
09:10
Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției.Deocamdată, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public, scrie Bani.md. La data de 28 august 2024, Alexandru Iacub a fost numit în funcție de director al Serviciului […] The post Alexandru Iacub pleacă de la șefia Serviciului Vamal. Cine ar putea prelua funcția appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop 5 noiembrie 2025. Ziua marilor schimbări și a întâlnirilor care pot rescrie destine # Omniapres
Astrele aduc o energie vie, plină de dinamism și oportunități neașteptate. Este o zi a începuturilor curajoase, a revederilor emoționante și a deciziilor care pot schimba direcția vieții. Multe zodii primesc confirmări, invitații sau propuneri ce le pot deschide uși către succes și împlinire personală. SCORPION Au loc schimbări, poate chiar voi sunteți cei care […] The post Horoscop 5 noiembrie 2025. Ziua marilor schimbări și a întâlnirilor care pot rescrie destine appeared first on Omniapres.
4 noiembrie 2025
18:10
Maia Sandu, la Summitul Euronews: Rusia încearcă să-și infiltreze oameni loiali în instituțiile Moldovei # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a tras un semnal de alarmă la summitul Euronews World dedicat extinderii Uniunii Europene, afirmând că Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău nu prin forță militară, ci prin plasarea unor persoane loiale în funcții-cheie ale statului. „Nu poate ajunge acum Rusia în Moldova pentru că Ucraina rezistă, însă riscul […] The post Maia Sandu, la Summitul Euronews: Rusia încearcă să-și infiltreze oameni loiali în instituțiile Moldovei appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Operațiune spectaculoasă: Mascații au găsit grenade și RPG-uri ascunse în Chișinău # Omniapres
O operațiune a forțelor de ordine din Chișinău s-a încheiat cu o captură spectaculoasă de arme și muniții. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii și polițiștii din IP Ciocana, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger”, au destructurat o rețea infracțională implicată în șantaj și activități ilegale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât […] The post VIDEO // Operațiune spectaculoasă: Mascații au găsit grenade și RPG-uri ascunse în Chișinău appeared first on Omniapres.
17:10
Republica Moldova a făcut pași importanți în parcursul său european, arată Raportul de Extindere 2025 publicat astăzi de Comisia Europeană. Documentul evidențiază că țara noastră a avansat semnificativ, în ciuda provocărilor externe și a amenințărilor hibride, și a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri: „fundamentele”, „relațiile externe” și „piața internă”. Conform Comisiei, […] The post Comisia Europeană, despre aderarea Moldovei în 2028: ”Plan ambițios, dar realizabil” appeared first on Omniapres.
16:40
Guvernul Republicii Moldova propune ca veniturile familiilor care vor primi compensații la energie să fie evaluate pentru perioada aprilie–septembrie 2025, în loc de mai–octombrie, cum era până acum. Hotărârea urmează să fie examinată de Cabinetul de miniștri în ședința programată pentru miercuri, 5 noiembrie. Modificarea are ca scop simplificarea calculului și evitarea întârzierilor, având în […] The post Programul „Ajutor la contor”: Guvernul modifică perioada pentru calculul veniturilor appeared first on Omniapres.
16:10
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a cumpărat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din producția internă, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat de achiziție a fost de 132,44 euro/MWh, în creștere cu 16% comparativ cu luna septembrie, potrivit datelor companiei. Importurile au reprezentat majoritatea achizițiilor, 75,43% din total, în timp […] The post Energia electrică, mai scumpă în octombrie: cât a plătit Energocom în octombrie appeared first on Omniapres.
15:40
Partidul Acțiunii și Solidaritate (PAS) a reacționat după ce primarul orașului Codru, Stelian Manic, și-a anunțat retragerea din formațiune, acuzând că acesta „a creat conflicte interne” în cadrul primăriei. „În urma mai multor discuții, domnului Stelian i s-a acordat o nouă șansă. Dar pe parcursul acestui an, domnul primar continuă să încalce statutul de membru […] The post PAS, prima reacție la retragerea primarului orașului Codru, Stelian Manic, din partid appeared first on Omniapres.
15:10
Pe agenda primei ședințe a Guvernului: denunțarea acordului cultural dintre Moldova și Rusia # Omniapres
Cabinetul de miniștri urmează să examineze miercuri proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul este inclus pe ordinea de zi a primei ședințe a noului executiv, transmite IPN. Pe ordinea de zi a ședinței a fost inclus și proiectul de modificare a Regulamentului cu privire […] The post Pe agenda primei ședințe a Guvernului: denunțarea acordului cultural dintre Moldova și Rusia appeared first on Omniapres.
