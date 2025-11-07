Horoscop 7 noiembrie 2025. Ziua în care banii se mișcă rapid și deciziile aduc câștiguri neașteptate pentru nativii unei zodii

09:40

Un accident rutier tragic s-a produs aseară pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, raionul Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, o femeie de 38 de ani, aflată la volanul unui automobil Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de 35 de ani și fiul lor de 8 ani, ar fi încercat […]