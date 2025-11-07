Noi scumpiri la pompă
Agro TV, 7 noiembrie 2025 12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 08-10 noiembrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 06 bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 66 de […] Articolul Noi scumpiri la pompă apare prima dată în AgroTV.
Noua Metodologie se adresează dezvoltatorilor, autorităților publice, operatorilor de sistem și investitorilor, oferind reguli clare pentru proiectele fotovoltaice conectate la rețea sau autonome. Sunt prevăzute cerințe obligatorii privind instalarea panourilor pe terenuri agricole, dar și recomandări pentru unghiurile de înclinare și distanțele dintre rânduri, adaptate la necesitățile fiecărui beneficiar. Centralele fotovoltaice vor putea fi amplasate […] Articolul Ministerul Energiei propune reguli pentru instalarea centralelor fotovoltaice apare prima dată în AgroTV.
În cadrul emisiunii Actualitatea la Raport de la AGRO TV Moldova, anul 2025 a fost unul dificil pentru sectorul fructifer, a declart Iurie Fală, directorul executiv al Asociație „Moldova Fruct”. Înghețurile din primăvară, seceta prelungită din vară și ploile abundente din toamnă au afectat atât cantitatea, cât și calitatea fructelor. Fermierii au trebuit să facă […] Articolul Un an agricol dificil: Peste 8200 hectare de livezi afectate de înghețuri și ploi în 2025 apare prima dată în AgroTV.
„Ne mai găsim ceva de lucru ca să ne descurcăm” – Scumpirile din agricultură golesc buzunarele moldovenilor # Agro TV
Prețurile la produsele agricole au crescut, în medie, cu 19,6% în perioada ianuarie–septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică. Majorările sunt generate în principal de scumpirea produselor vegetale, care s-au apreciat cu 25,1%, în timp ce produsele animaliere au înregistrat o creștere mai moderată – de 4,1%. […] Articolul „Ne mai găsim ceva de lucru ca să ne descurcăm” – Scumpirile din agricultură golesc buzunarele moldovenilor apare prima dată în AgroTV.
Din cauza datoriilor pe care le au la bănci, dar și din cauza secetei, mai mulți agricultori au început să-și concedieze angajații, a declarat pentru AGRO TV Moldova, Gheorghe Jurcanu. Potrivit fermierilor, ieri la Ministerul Agriculturii unii agricultori au plans în hohote pentru că riscă să rămână fără locuințe și tehnică agricolă. Fermierii au rugat […] Articolul Agricultorii au început să concedieze mecanizatorii apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 07-09 noiembrie 2025. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu patru bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 11 bani, cu un ban mai puțin. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 07-09 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
Pentru ziua de vineri, 7 noiembrie, vom avea cer noros și ploi slabe în unele regiuni cu maxime de +15 grade Celsius și minime de +2 grade Celsius. În zona de Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +10 grade, iar noaptea coboară până la +2 grade, vântul va sufla cu o viteză de 9 […] Articolul Cer variabil și maxime de 15 grade Celsius apare prima dată în AgroTV.
La Tokyo a avut loc cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, cu sprijinul echipei Wine of Moldova Japan. Evenimentul a reunit 24 de producători din Republica Moldova, care au prezentat peste 200 de vinuri liniștite, spumante și divinuri, oferind specialiștilor japonezi oportunitatea de a descoperi diversitatea […] Articolul Vinurile moldovenești cuceresc Japonia: Peste 400 mii litri exportați în 2024 apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 07 noiembrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 05 bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 57 de […] Articolul Carburanții tot mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Mere la auto-deservire pe drumul Criuleni-Chișinău: Inițiativă autentică apreciată de trecători # Agro TV
Pe traseul Criuleni-Chișinău a fost surprins un punct de vânzare a merelor fără vânzător, format doar dintr-o ladă cu fructe, un cântar și o cutie pentru bani. Trecătorii își pot alege singuri merele și lăsa banii în cutie, un gest simplu care transmite încredere și autenticitate. Internauta Victoria Șargu a povestit experiența pe Facebook, relatând […] Articolul Mere la auto-deservire pe drumul Criuleni-Chișinău: Inițiativă autentică apreciată de trecători apare prima dată în AgroTV.
Ploile abundente au afectat grav recolta de struguri din Moldova. Agricultoarea Diana Crudu, din centrul țării, estimează pierderi de peste 500 de mii de lei și cere sprijin pentru protecția viilor. Agricultoarea Diana Crudu din Republica Moldova a atras atenția asupra dificultăților producătorilor agricoli din cauza ploilor abundente, care au afectat recolta de struguri de […] Articolul Pierderi uriașe în sectorul viticol din cauza condițiilor meteorologice apare prima dată în AgroTV.
Majoritatea moldovenilor își doresc localități mai curate și sunt dispuși să plătească pentru servicii de salubrizare mai bune, însă lipsa infrastructurii și a informării publice încetinește progresul în gestionarea deșeurilor. Potrivit unui studiu, 72% dintre gospodării beneficiază de servicii de colectare, iar 28% își gestionează singure gunoiul, deseori prin ardere sau depozitare la gunoiști neautorizate. […] Articolul Moldovenii susțin colectarea separată a deșeurilor, dar infrastructura lipsește apare prima dată în AgroTV.
Cetățenii Republicii Moldova vor putea solicita online toate serviciile de stare civilă, la prețuri mai mici decât la ghișeu. Noul sistem „Acte de stare civilă”, lansat de Agenția Servicii Publice (ASP), va permite înregistrarea nașterilor, căsătoriilor, divorțurilor sau schimbarea numelui direct de pe computer sau telefon, cu ajutorul semnăturii electronice. VLADISLAV COJUHARI, ministrul Justiției: ,, […] Articolul Serviciile de stare civilă pot fi solicitate online, mai ieftin decât la ghișeu apare prima dată în AgroTV.
Peste 1 400 de câini fără stăpân au fost capturați, sterilizați și îngrijiți în municipiul Chișinău de la începutul anului 2025, potrivit Întreprinderii Municipale „Supravegherea și Protecția Animalelor”. Instituția a recepționat 434 de petiții din partea locuitorilor și autorităților locale privind prezența câinilor maidanezi și a emis 333 de ordine de capturare, asigurând astfel asistență […] Articolul Azilurile din Chișinău: 1 446 de câini sterilizați și îngrijiți de la începutul anului apare prima dată în AgroTV.
În Marea Britanie, tot mai mulţi tineri absolvenţi se confruntă cu o realitate surprinzătoare: după ani de studii şi datorii de zeci de mii de lire, câştigă aproape la fel ca un angajat dintr-un supermarket. Creşterea planificată a salariului minim cu 4%, până la 12,70 lire pe oră, ar urma să aducă venitul anual al […] Articolul Ţara europeană unde absolvenţii cu datorii uriaşe câştigă cât un vânzător de supermarket apare prima dată în AgroTV.
Guvernul a aprobat o modificare în procesul de acordare a compensațiilor la energie pentru sezonul rece 2025–2026. Astfel, la stabilirea nivelului de vulnerabilitate energetică vor fi luate în calcul veniturile obținute de cetățeni în perioada aprilie–septembrie 2025, și nu în intervalul mai–octombrie, cum era anterior. Autoritățile au explicat că decizia a fost luată pentru a […] Articolul Modificări pentru solicitanții de compensații la energie apare prima dată în AgroTV.
Tariful la gazele naturale urmează să fie revizuit în luna ianuarie 2026, potrivit unui anunț făcut de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Compania de stat Energocom, care este noul furnizor de gaze pentru consumatorii din Republica Moldova, va prezenta calculele finale la sfârșitul acestui an, urmând să depună o solicitare oficială de ajustare a […] Articolul Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 06 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 67 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american își păstrează valoarea de 17 lei și 12 bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 […] Articolul Curs valutar: 06 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova a aprobat Acordul cu Guvernul României pentru implementarea controlului coordonat la punctul feroviar de trecere Cantemir–Fălciu, semnat la 1 octombrie, la București. Verificările vor fi efectuate pe teritoriul României, pe ambele sensuri, într-un singur punct, ceea ce va reduce timpul de așteptare și va fluidiza traficul de persoane și […] Articolul Control coordonat la frontiera Cantemir–Fălciu aprobat de Guverne apare prima dată în AgroTV.
Majoritatea agricultorilor riscă să falimenteze, iar pentru ai ajuta pe fermieri, Guvernul ar trebui să creeze Consiliul creditorilor de stat, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, președintele Partidului „Viitorul Moldovei” Vasile Tarlev. Potrivit deputatului, Executivul ar trebui să prelungească moratoriul pentru plata datoriilor la bănci și să le întoarcă […] Articolul Vasile Tarlev – solicită crearea Consiliului creditorilor de stat apare prima dată în AgroTV.
Pentru ziua de miercuri, 6 noiembrie, vom avea cer noros și ploi slabe în unele regiuni cu maxime de +15 grade Celsius și minime de +5 grade Celsius. În zona de Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +11 grade, iar noaptea coboară până la +5 grade, vântul va sufla cu o viteză de 9 […] Articolul Cer noros și ploi slabe în unele zone apare prima dată în AgroTV.
Peste 70% dintre reclamațiile primite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de la cetățeni vizează serviciile de energie electrică și furnizarea agentului termic. Cele mai frecvente nemulțumiri se referă la facturare, în special la diferențele dintre datele înscrise pe facturi și indici ai contoarelor. În unele cazuri, facturile sunt emise pe baza datelor colectate […] Articolul Facturile cu erori, principala nemulțumire reclamată de moldoveni la ANRE apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova înregistrează pentru a doua oară în istoria sa un deficit al balanței comerciale agricole, iar sectorul agroalimentar se află într-o situație tot mai gravă, avertizează Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Exporturile totale de produse agricole au scăzut semnificativ în ultimii ani, iar producția autohtonă nu mai poate acoperi cererea […] Articolul Republica Moldova se confruntă cu un declin îngrijorător al exporturilor agricole apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 06 noiembrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei, cu 7 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 40 de bani, cu 15 […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
Moldova și Japonia sprijină fermierii: Investiții de peste 300 de milioane de lei în agricultură # Agro TV
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii a organizat o vizită specială, la care a participat și Excelența Sa, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, dl. Yoichiro Yamada, aflat la finalul mandatului său. Evenimentul a evidențiat cooperarea eficientă dintre Republica Moldova și Japonia în sprijinul fermierilor și a mediului rural. În spatele fiecărui program de finanțare se […] Articolul Moldova și Japonia sprijină fermierii: Investiții de peste 300 de milioane de lei în agricultură apare prima dată în AgroTV.
Raportul Comisiei Europene 2025: Moldova avansează în energie, justiție și digitalizare, dar progresele în agricultură, mediu și administrație publică rămân lente # Agro TV
Republica Moldova a fost apreciată de Comisia Europeană pentru progresele majore înregistrate în ultimul an în justiție, energie și digitalizare, dar raportul arată că reformele nu avansează la fel de rapid în toate domeniile. Agricultură, mediu și administrația publică rămân capitolele unde evoluțiile sunt lente, iar instituțiile trebuie să-și sporească eficiența și capacitatea de implementare […] Articolul Raportul Comisiei Europene 2025: Moldova avansează în energie, justiție și digitalizare, dar progresele în agricultură, mediu și administrație publică rămân lente apare prima dată în AgroTV.
Crizantemele sunt iubite de grădinari pentru florile lor mari, luminoase și rezistente. Deși sunt considerate flori „capricioase”, cu o îngrijire corectă, cultivarea lor nu pune probleme nici măcar unui florar începător. Important este să li se ofere condițiile potrivite, mai ales în perioada rece. La Grădina Botanică din capitală am găsit-o muncind pe Ina Voineac, […] Articolul Cum pregătim crizantemele pentru iarnă. Sfaturile specialiștilor de la Grădina Botanică apare prima dată în AgroTV.
Sudul Moldovei riscă să rămână fără fermierii mici și mijlocii, avertizează Asociația „Forța Fermierilor” # Agro TV
Fermierii din sudul Republicii Moldova se confruntă cu o situație critică după patru ani consecutivi de secetă, care le-a distrus culturile și le-a amplificat datoriile către bănci și furnizori. Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, tot mai mulți agricultori sunt în prag de faliment, iar ridicarea utilajelor și a bunurilor puse în gaj îi lasă fără posibilitatea […] Articolul Sudul Moldovei riscă să rămână fără fermierii mici și mijlocii, avertizează Asociația „Forța Fermierilor” apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 05 noiembrie. Astfel, euro își păstrează valoarea de 19 lei și 68 de bani. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și 12 bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și […] Articolul Curs valutar: 05 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
Invitatul ediției: Ion Vrânceanu, viticultor din satul Sireți, raionul Strășeni. Lipsa brațelor de muncă este o provocare pentru agricultori. Viticultorii și horticultorii sunt nevoiți să adune zilierii din patru raioane ca să colectează roada. Cu ce probleme se confruntă în prezent viticultorii și dacă are agricultura viitor în țara noastră? Discutăm cu domnul Vrînceanu în […] Articolul „Zona Verde” – Provocările viticultorilor și lipsa brațelor de muncă apare prima dată în AgroTV.
Fermierii ar trebui să cultive în următorii ani, o sută de mii de hectare de sorg. Recomandarea vine din partea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit experților FAO Moldova, sorgul este o plantă rezistentă la secetă, iar în prezent, în țara noastră, sunt cultivate 600 de hectare. Discutăm despre cultura sorgului și lipsa brațelor […] Articolul Invitatul ediției: Nicolae Tîltu, coordonator proiect FAO Moldova apare prima dată în AgroTV.
