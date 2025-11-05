Cum pregătim crizantemele pentru iarnă. Sfaturile specialiștilor de la Grădina Botanică
Agro TV, 5 noiembrie 2025 10:40
Crizantemele sunt iubite de grădinari pentru florile lor mari, luminoase și rezistente. Deși sunt considerate flori „capricioase", cu o îngrijire corectă, cultivarea lor nu pune probleme nici măcar unui florar începător. Important este să li se ofere condițiile potrivite, mai ales în perioada rece. La Grădina Botanică din capitală am găsit-o muncind pe Ina Voineac,
Acum 30 minute
10:40
Acum 2 ore
09:50
Sudul Moldovei riscă să rămână fără fermierii mici și mijlocii, avertizează Asociația „Forța Fermierilor” # Agro TV
Fermierii din sudul Republicii Moldova se confruntă cu o situație critică după patru ani consecutivi de secetă, care le-a distrus culturile și le-a amplificat datoriile către bănci și furnizori. Potrivit Asociației „Forța Fermierilor", tot mai mulți agricultori sunt în prag de faliment, iar ridicarea utilajelor și a bunurilor puse în gaj îi lasă fără posibilitatea
Acum 8 ore
03:10
Acum 24 ore
21:00
17:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 05 noiembrie. Astfel, euro își păstrează valoarea de 19 lei și 68 de bani. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și 12 bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și
14:50
Invitatul ediției: Ion Vrânceanu, viticultor din satul Sireți, raionul Strășeni. Lipsa brațelor de muncă este o provocare pentru agricultori. Viticultorii și horticultorii sunt nevoiți să adune zilierii din patru raioane ca să colecteze roada. Cu ce probleme se confruntă în prezent viticultorii și dacă are agricultura viitor în țara noastră? Discutăm cu domnul Vrînceanu în
14:50
14:50
Fermierii ar trebui să cultive în următorii ani, o sută de mii de hectare de sorg. Recomandarea vine din partea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit experților FAO Moldova, sorgul este o plantă rezistentă la secetă, iar în prezent, în țara noastră, sunt cultivate 600 de hectare. Discutăm despre cultura sorgului și lipsa brațelor
14:50
14:50
14:50
14:20
14:20
13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:30
Vom discuta despre: Amintirile de neuitat din copilăria artistei; Parcursul muzical și cât de avantajoasă este faima pentru un artist, în opinia sa De ce interpreta Mariana Șura a ales să ia o mică pauză de la viața artistică? Cât de curând revine artista în peisajul muzical?! ☝️ Nu ratați această ediție captivantă
13:30
Discutăm despre: Cum s-a început călătoria în lumea astrală și a cifrelor; Cât de bine ne poate ghida numerologia în luarea unor decizii importante și în alegerea partenerului de viață ❤️ Care este prognoza numerologică pentru finalul anului 2025 și care sunt favoriții anului 2026 în funcție de cifra destinului ☝️ Nu ratați o ediție
13:30
13:30
13:30
13:30
Discutăm despre: Pasiunea interpretei pentru muzică, scenă și public ; Cine este persoana care a remarcat talentul Doiniței și o ghidează în continuare Cine este bărbatul chipeș, cu care are o relație armonioasă și dincolo de cariera muzicală ? ❤️ Are oare artista un " călcâi al lui Ahile" , în pofida faptului că este
13:30
13:30
13:30
Pentru ziua de miercuri, 05 noiembrie vom avea parte de cer noros și ploi slabe în unele zone ale țării însoțit de maxime de +14 grade Celsius și minime de +4 grade Celsius. În zona de Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +10 grade, iar noaptea coboară până la +4 grade, vântul va sufla
13:30
13:20
13:20
În discuție despre: ☝️Cum a luat naștere proiectul " iduet" și cum evoluează în continuare; ☝️ Cuplul care împarte dragostea nu doar acasă ci și în scenă ❤️ ☝️Momente din culisele proiectului Ediția de astăzi urmează a fi una emoții firești
13:20
„La Taclale Amicale” Invitata ediției – Tanya Goncear, nutriționistă, chimistă, biologă, profesoară. # Agro TV
Vorbim despre: ☝️Cum s-a produs marea schimbare ,care i-a întors viața la „180 de grade" ☝️Ce a determinat- o pe Tanya să renunțe la activitățile de altădată, să își transforme stilul de viață și să devină nuntriționistă cu acte în regulă; ☝️Totul despre alimentație corectă și echilibrată care asigură un stil de viață sănătos; ☝️
13:20
Copilul unui fermier din Cahul, vizat de executorii judecătorești: Fermierii cer protecție și sprijin în insolvență # Agro TV
Pe 31 octombrie, în localitatea Andrușul de Jos, executorii judecătorești, însoțiți de forțele de ordine, ar fi pătruns în gospodăria familiei Todos. În momentul incidentului, copilul mai mare nu era acasă, iar în locuință se afla doar mezina de 8 ani, care a fost luată la întrebări de autorități. Familia consideră acțiunile executorilor drept ilegale,
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 05 noiembrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 93 de bani, cu 7 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 25
13:00
Fermierii din sudul Moldovei se confruntă cu o situație disperată după patru ani consecutivi de secetă și datorii mari la bănci. Mulți agricultori au deja bunurile puse în gaj, vândute și rate neachitate, iar unii riscă să fie dați afară din case împreună cu familiile lor. Aceștia cer sprijin urgent din partea autorităților și avertizează
11:10
Ministerul Agriculturii organizează Forumul Național ”AgroCunoștințe” pentru fermieri și cercetători # Agro TV
Prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat" va avea loc pe 14 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă a Institutului Muncii din Chișinău, începând cu ora 8:30. Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală și cu susținerea Guvernului Elveției. La forum sunt
Ieri
10:40
Peste 95.600 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md chiar în prima zi de la lansarea sistemului de compensații pentru sezonul rece. Numărul cererilor depuse aproape că s-a dublat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Din totalul solicitărilor, 38.079 au fost depuse cu ajutorul registratorilor, iar Linia
10:30
Efectivul de porcine din Republica Moldova s-a redus cu aproape o treime față de anul trecut. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la 1 octombrie în țară erau crescute aproximativ 296 de mii de porci. Cele mai mari pierderi s-au înregistrat în întreprinderile agricole, unde numărul animalelor a scăzut semnificativ. Reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne
10:10
Producția agricolă în Moldova, în creștere cu peste 10% în primele nouă luni ale anului 2025 # Agro TV
În perioada ianuarie-septembrie 2025, producția agricolă globală în gospodăriile din toate categoriile a crescut cu 10,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Creșterea a fost susținută de majorarea producției vegetale cu 21,2%, în timp ce producția animalieră a scăzut cu 10,9%. În trimestrul III al acestui
10:00
10:00
Criza irigațiilor în agricultura Republicii Moldova și posibile soluții pentru asigurarea apei și creșterea productivității terenurilor agricole # Agro TV
Republica Moldova se confruntă de ani buni cu o problemă majoră în agricultură -lipsa sistemelor eficiente de irigare. Schimbările climatice, seceta și degradarea infrastructurii au redus semnificativ suprafețele irigate, afectând direct productivitatea fermierilor. În cadrul emisiunii „Actualitatea la Raport", difuzată la AGRO TV Moldova, deputații Iurie Levinschi din partea Partidului Acțiune și Solidaritate și Sergiu
10:00
10:00
10:00
09:50
09:50
3 noiembrie 2025
18:50
Republica Moldova riscă să falimenteze, iar în prezent, statul se află într-o mlaștină a datoriilor, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova, președintele Partidului „Republica Unirii" Sergiu Mocanu. Potrivit acestuia, țara noastră, nu are o economie sustenabilă și trăiește din vânzarea ieftină a brațelor de muncă peste hotare. Moldova nu
16:20
16:20
16:20
