Mere la auto-deservire pe drumul Criuleni-Chișinău: Inițiativă autentică apreciată de trecători

În Marea Britanie, tot mai mulţi tineri absolvenţi se confruntă cu o realitate surprinzătoare: după ani de studii şi datorii de zeci de mii de lire, câştigă aproape la fel ca un angajat dintr-un supermarket. Creşterea planificată a salariului minim cu 4%, până la 12,70 lire pe oră, ar urma să aducă venitul anual al