O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului hotel „Național”
Sinteza, 7 noiembrie 2025 11:50
Descoperire macabră în capitală. O copilă de 13 ani a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului Hotel Național, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Mama acesteia a alertat poliția în după-amiaza zilei de ieri, 6 noiembrie, în jurul 20:00, despre faptul că fiica sa nu a revenit acasă de la școală, asta deși ar fi trebuit să
• • •
Acum 10 minute
12:00
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta […]
Acum 30 minute
11:50
CEC a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței din 6 noiembrie 2025, a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în conformitate cu performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, CEC a aprobat valoarea alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil […]
11:50
O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului hotel „Național"
Descoperire macabră în capitală. O copilă de 13 ani a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului Hotel Național, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Mama acesteia a alertat poliția în după-amiaza zilei de ieri, 6 noiembrie, în jurul 20:00, despre faptul că fiica sa nu a revenit acasă de la școală, asta deși ar fi trebuit să […]
11:40
Presa din România: Semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat […]
11:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, reacționează după scandalul diplomelor de rezidențiat investigate în România: „Sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat"
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu o reacție publică după apariția informațiilor privind ancheta procurorilor români referitoare la diplomele de rezidențiat ale unor medici care și-ar fi obținut actele de studii în Republica Moldova prin fraudă, transmite libertv.md. Într-un comunicat oficial, Ceban a explicat că, în calitatea sa de fost rector al Universității de […]
Acum o oră
11:30
Victor Durbală, director al Agenției „Moldsilva”, și-a anunțat demisia prin cererea depusă la data de 4 noiembrie 2025. Într-un mesaj public, el a mulțumit colegilor silvicultori pentru dedicarea lor și a subliniat că mandatul său a fost „marcat de reforme și consolidarea sectorului silvic”. Durbală a ocupat funcția din aprilie 2024 și a avut o […]
Acum 24 ore
15:30
Procuratura Generală a găzduit vizita de curtoazie a Agentului Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
La data de 6 noiembrie 2025, Procuratura Generală a găzduit vizita de curtoazie a Agentului Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Întrevederea a constituit un bun prilej de schimb de opinii privind aspecte de interes comun legate de cooperarea interinstituțională în domeniul apărării intereselor statului în fața instanțelor internaționale, precum și […]
15:20
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic PAS
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al Corpului de Control al […]
15:20
Republica Moldova, aleasă președinte al Protocolului OMS-ONU privind Apa și Sănătatea pentru perioada 2026–2028
În perioada 5-7 noiembrie, la Budapesta, Ungaria, are loc cea de-a șaptea sesiune a reuniunii părților la Protocolul privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE), care urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de […]
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. Șeful Executivului a salutat sprijinul oferit de SUA pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova și […]
15:10
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal. Controlul ulterior a fost realizat în baza analizei de risc și a vizat verificarea corectitudinii declarării valorii în vamă pentru mărfurile importate. În cadrul verificărilor, au fost identificate plăți aferente tranzacțiilor comerciale în […]
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare deosebită, care să aducă […]
13:50
Cinci persoane reținute în dosare de spălare de bani și evaziune fiscală, legate de platforma „Tux"
Ofițerii Direcției investigații economice și cei ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit informațiilor oferite de autorități, acțiunile s-au […]
13:40
Furnizorii de servicii media din Republica Moldova pot solicita și obține online Licența de emisie, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP). Noul proces elimină obligativitatea depunerii fizice a documentelor la sediul Consiliului Audiovizualului, oferind un flux complet automatizat, transparent și eficient – de la depunerea cererii până […]
12:30
Igor Dodon critică excluderea Rusiei și Belarusului din lista grupurilor parlamentare de prietenie: „Este pentru prima dată în cei 34 de ani de independență"
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur decizia majorității parlamentare PAS de a nu include Federația Rusă și Belarus în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu statele străine. „În lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate, propusă de majoritatea parlamentară PAS, lipsesc state precum Federația Rusă […]
Ieri
11:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, transmite libertv.md. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai […]
11:10
S-au dat drept polițiști în exercițiul funcției și au șantajat două femei care practicau prostituția
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare a doi bărbați în vârstă de 30 de ani, respectiv, 27 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Ambii inculpați au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis și amenzi de câte […]
11:00
Tariful la gaz ar putea fi revizuit din ianuarie 2026 – ANRE analizează noile calcule Energocom
Tariful pentru gazele naturale ar putea fi revizuit la începutul anului viitor, a anunțat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noua formulă de preț va fi propusă de Energocom, compania de stat care a devenit recent furnizorul principal de gaze naturale pentru consumatorii finali din Republica Moldova, transmite libertv.md. Până la 31 decembrie 2025, […]
10:50
Ion Ceban acuză guvernarea de ignorarea celor mai grave probleme ale Republicii Moldova: „Criza demografică, sărăcia și datoria de stat sunt bombe cu efect întârziat"
Ion Ceban, critică dur actuala guvernare, acuzând-o că refuză să recunoască și să abordeze cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Într-o declarație publică, liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a enumerat trei crize majore care, potrivit lui, sunt „ignotate sau minimalizate” de autorități: declinul demografic, creșterea sărăciei și datoria publică în […]
5 noiembrie 2025
15:20
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei. În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat […]
14:50
Candidatul democrat Zohran Mamdani câștigă șefia New Yorkului – primul primar musulman din istoria celebrei metropole americane
Candidatul democrat Zohran Mamdani a câștigat marți cursa pentru ocuparea fotoliului de primar al New Yorkului. În vârstă de doar 34 de ani, el l-a învins pe fostul guvernator Andrew Cuomo și va deveni oficial, de la 1 ianuarie anul viitor, primul primar musulman din istoria celebrei metropole americane, notează AFP și rfi.fr, transmite libertv.md. […]
14:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, proiectul de denunțare a acordului semnat în 1998 la Moscova privind deschiderea Centrului Rus de Știință și Cultură de la Chișinău. Decizia marchează închiderea oficială a instituției, care, potrivit autorităților, nu-și mai îndeplinește scopul inițial și prezintă riscuri în contextul actual de securitate informațională, transmite libertv.md. […]
14:30
Control coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu. Acordul între Guvernele Republicii Moldova și României a fost aprobat
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București, transmite libertv.md. Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind […]
13:50
Un bărbat și doi tineri, trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat două sentințe de condamnare pentru un bărbat de 37 de ani și doi tineri, de 19 și respectiv 20 de ani, pentru implicare în activitatea ilegală de producere, transportare și distribuire a substanțelor narcotice și psihotrope în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Primul […]
13:30
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European. Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md de surse din interiorul formațiunii politice, transmite alerta.md. Decizia a fost anunțată marți seara, 4 noiembrie, la ședința biroului politic al formațiunii. Funcția de președinte interimar a fost preluată de secretarul general al formațiunii, […]
13:20
Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie. Prin urmare, veniturile familiilor din țară care solicită compensații vor fi analizate pentru lunile aprilie – septembrie 2025, nu mai – octombrie, așa cum se întâmpla anterior. Potrivit autorităților, modificarea va permite ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai […]
12:50
VIDEO// Ministra Muncii, Natalia Plugaru, promite majorarea salariului minim până la 10 mii de lei
„Acest lucru, cu siguranță, presupune o majorare anuală a salariului pentru a atinge ținta pe care ne-am propus-o. Totul depinde și de creșterea productivității muncii, precum și de angajarea persoanelor în câmpul muncii, pentru a majora veniturile la bugetul de stat”, a precizat Plugaru. Anterior, sindicatele au cerut ca salariul minim să constituie cel puțin […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Tragedie într-un spital din capitală. Un barbat de 73 de ani, operat recent, a murit după ce a căzut de la etaj
Un incident tragic a avut loc în dimineața zilei de 5 noiembrie 2025, în jurul orei 05:50, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău, scrie NextMedia. Potrivit informațiilor oficiale, un pacient în vârstă de 73 de ani, internat în Secția Neurochirurgie Spinală din data de 29 octombrie, a căzut de la etajul trei […]
11:40
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, numit secretar general al Guvernului
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a fost numit în funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, transmite IPN. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că a stabilit, împreună cu Alexei Buzu, direcțiile prioritare […]
11:40
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la o zi după demisia lui Alexandru Iacub. Decizia a fost aprobată de noul Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, în ședința din 5 noiembrie. Noul șef își va prelua atribuțiile începând cu data de 7 noiembrie, transmite libertv.md. […]
11:30
Un bărbat a ajuns pe banca acuzaților – ar fi pretins 60 000 de euro pentru a rezolva un dosar penal
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un bărbat este învinuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul […]
11:20
Republica Moldova continuă să consolideze cadrul de cooperare în domeniul relațiilor externe
Raportul de extindere pentru 2025 prezentat de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în cadrul Capitolului 31 – Politica externă, de securitate și apărare, parte a Clusterului VI. Ministerul Afacerilor Externe salută concluziile raportului, care reflectă eforturile continue de aliniere a politicii externe a Republicii […]
11:10
Serviciul Vamal a direcționat peste 33,4 miliarde lei la bugetul de stat în primele zece luni ale anului curent
În perioada ianuarie–octombrie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 33 410 967 mii lei (peste 33,4 miliarde lei), ceea ce reprezintă cu 2 096 289 mii lei (+6,7%) mai mult față de perioada similară a anului 2024. Ponderea cea mai mare în structura încasărilor o are TVA […]
10:50
Maia Sandu la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi"
Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, transmite alerta.md. Șefa statului s-a întâlnit cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica […]
10:40
Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției. Deocamdată, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public, transmite Știri.md cu referire la realitatea.md. La data de 28 august 2024, Alexandru Iacub a fost numit în […]
10:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi, în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 subiecte, printre care mai multe proiecte cu impact intern și extern. Executivul urmează să examineze proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. […]
4 noiembrie 2025
16:20
Pavel Voicu solicită depolitizarea CEC și a Ministerului Justiției după alegerile din 2025: "Au fost constatate peste 50 de nereguli"
Deputatul PSRM Pavel Voicu a venit astăzi cu o evaluare a rezultatelor alegerilor parlamentare în cadrul conferinței de prezentare a concluziilor Misiunii Uniunii Juriștilor din Moldova pentru observarea alegerilor parlamentare din 2025. El a menționat că observatorii Blocului Electoral Patriotic au constatat peste 50 de nereguli în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, atât în […]
16:10
Ce spune un psiholog rus despre interzicerea serialului animat „Mașa și Ursul" în Federația Rusă: "Este o exagerare evidentă"
Un psiholog rus a comentat dezbaterile privind interzicerea serialului animat „Mașa și Ursul”. Psiholoaga pentru copii Elena Burieva din Rusia a declarat într-un interviu pentru publicația Metro Moscow că a numi desenul animat „Mașa și Ursul” dăunător este o exagerare evidentă. Reacția ei vine după declarațiile făcute de către politologul rus Vadim Popov care a cerut interzicerea […]
16:10
WhatsApp pentru Mac permite acum personalizarea schemelor de culori pentru fiecare conversație
Odată cu noua actualizare a aplicației WhatsApp pentru Mac, disponibilă acum, utilizatorii au la dispoziție 38 de opțiuni de culoare pentru a-și personaliza conversațiile din WhatsApp, la fel ca în versiunea pentru iPhone. După cum au observat colegii de la WABetaInfo, cea mai recentă actualizare WhatsApp pentru Mac adaugă o setare de personalizare care le […]
16:00
Mihai Popșoi a avut întrevederi cu Directoarea generală a UNESCO și candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut întrevederi cu Directoarea generală a UNESCO, Audrey Azoulay și candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației, Khaled El-Enany. Întâlnirile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale. În cadrul discuțiilor cu Directoarea generală, Audrey Azoulay, cei doi oficiali au trecut în […]
16:00
Pompierii moldoveni vor exersa intervențiile la incendii și salvări din mașini electrice cu ajutorul unui simulator modern oferit de Polonia
Pompierii și salvatorii moldoveni își vor perfecționa intervențiile practice în cazul incendiilor și salvării persoanelor din mijloace de transport, inclusiv cele electrice, datorită unui simulator modern de tip automobil, oferit de Republica Polonă. Echipamentul le permite să se antreneze în condiții cât mai reale, inclusiv pentru intervenții la vehicule moderne, hibride și electrice aflate în […]
16:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM)
La data de 4 noiembrie a.c., șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Slawomir Pichor, cu prilejul încheierii mandatului de activitate al Misiunii. Pe parcursul discuțiilor, părțile au trecut în revistă activitatea desfășurată de EUBAM […]
16:00
Ministerul Educației și UNICEF lansează campania „Învățăm împreună" pentru promovarea incluziunii și a drepturilor copilului în școli
Pe parcursul lunii noiembrie, odată cu marcarea Lunarului Incluziunii, a Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și a campaniei naționale „Învățăm împreună”, instituțiile de învățământ general din țară sunt încurajate să desfășoare activități de promovare a incluziunii, respectului, empatiei și toleranței în rândul elevilor, precum lecții tematice la subiectul drepturilor copilului, discuții cu specialiștii, activități artistice ș.a. Instituțiile […]
14:40
Taxa pentru divorț se majorează de peste patru ori. Proiectul va fi examinat la ședința Guvernului
Guvernul Republicii Moldova propune majorarea tarifului pentru înregistrarea divorțului de peste patru ori – de la 210 lei la 900 de lei. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat în cadrul ședinței de Guvern de miercuri, 5 noiembrie. Potrivit documentului, modificarea are scopul de a actualiza tarifele pentru serviciile prestate de Agenția Servicii Publice (ASP), […]
14:40
VIDEO// Operațiune de amploare la Chișinău. Grup infracțional destructurat, 16 arme de foc și grenade confiscate
Procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Ciocana, de comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana al DP mun. Chișinău, angajații Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, conducând urmărirea penală într-o cauză începută la 29.10.2025, conform semnelor infracțiunii de șantaj au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în mun.Chișinău, […]
14:40
Șase "enoriași", trimiși în judecată după ce au agresat un preot și familia lui în lăcașul de cult
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, […]
14:40
Fostă reprezentantă a partidului "ȘOR", condamnată la 4 ani de închisoare și confiscarea a 4,9 milioane lei pentru complicitate la finanțarea unui partid de către un grup criminal
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintei Oficiului Teritorial Edineț al unui fost partid politic, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani cu executarea […]
14:30
În amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Comrat, pe strada Cotovscogo, nr. 31. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri […]
14:30
Peste 66 000 de elevi și profesori din întreaga țară au participat la lecțiile de siguranță organizate de IGSU
Inspectoratul General pentru Situații Urgență al MAI activează valorile de siguranță în rândul minorilor, urmărind formarea unei generații pregătite să reacționeze corect în situații de risc. Pe următorii perioade, peste 10 300 de elevi, copii și studenți, precum și 1 177 de cadre didactice, au fost instruiți privind respectarea regulilor de securitate și comportamentul adecvat […]
14:30
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit o ședință de coordonare cu Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit o ședință de coordonare cu Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM) și autoritățile naționale, dedicată implementării planului de acțiuni EUPM pentru anii 2025 – 2027. În cadrul ședinței s-a realizat un schimb de opinii pe marginea proiectelor aflate în derulare conform planului de acțiuni EUPM pentru […]
