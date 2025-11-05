VIDEO// Ministra Muncii, Natalia Plugaru, promite majorarea salariului minim până la 10 mii de lei
Sinteza, 5 noiembrie 2025 12:50
„Acest lucru, cu siguranță, presupune o majorare anuală a salariului pentru a atinge ținta pe care ne-am propus-o. Totul depinde și de creșterea productivității muncii, precum și de angajarea persoanelor în câmpul muncii, pentru a majora veniturile la bugetul de stat”, a precizat Plugaru. Anterior, sindicatele au cerut ca salariul minim să constituie cel puțin […]
Acum 30 minute
12:50
Acum 2 ore
11:50
Tragedie într-un spital din capitală. Un barbat de 73 de ani, operat recent, a murit după ce a căzut de la etaj # Sinteza
Un incident tragic a avut loc în dimineața zilei de 5 noiembrie 2025, în jurul orei 05:50, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău, scrie NextMedia. Potrivit informațiilor oficiale, un pacient în vârstă de 73 de ani, internat în Secția Neurochirurgie Spinală din data de 29 octombrie, a căzut de la etajul trei […]
11:40
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, numit secretar general al Guvernului # Sinteza
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a fost numit în funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, transmite IPN. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că a stabilit, împreună cu Alexei Buzu, direcțiile prioritare […]
11:40
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la o zi după demisia lui Alexandru Iacub. Decizia a fost aprobată de noul Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, în ședința din 5 noiembrie. Noul șef își va prelua atribuțiile începând cu data de 7 noiembrie, transmite libertv.md. […]
11:30
Un bărbat a ajuns pe banca acuzaților – ar fi pretins 60 000 de euro pentru a rezolva un dosar penal # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un bărbat este învinuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul […]
11:20
Republica Moldova continuă să consolideze cadrul de cooperare în domeniul relațiilor externe # Sinteza
Raportul de extindere pentru 2025 prezentat de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în cadrul Capitolului 31 – Politica externă, de securitate și apărare, parte a Clusterului VI. Ministerul Afacerilor Externe salută concluziile raportului, care reflectă eforturile continue de aliniere a politicii externe a Republicii […]
11:10
Serviciul Vamal a direcționat peste 33,4 miliarde lei la bugetul de stat în primele zece luni ale anului curent # Sinteza
În perioada ianuarie–octombrie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 33 410 967 mii lei (peste 33,4 miliarde lei), ceea ce reprezintă cu 2 096 289 mii lei (+6,7%) mai mult față de perioada similară a anului 2024. Ponderea cea mai mare în structura încasărilor o are TVA […]
Acum 4 ore
10:50
Maia Sandu la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” # Sinteza
Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, transmite alerta.md. Șefa statului s-a întâlnit cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica […]
10:40
Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției. Deocamdată, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public, transmite Știri.md cu referire la realitatea.md. La data de 28 august 2024, Alexandru Iacub a fost numit în […]
10:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern # Sinteza
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi, în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 subiecte, printre care mai multe proiecte cu impact intern și extern. Executivul urmează să examineze proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. […]
Acum 24 ore
16:20
Pavel Voicu solicită depolitizarea CEC și a Ministerului Justiției după alegerile din 2025: ”Au fost constatate peste 50 de nereguli” # Sinteza
Deputatul PSRM Pavel Voicu a venit astăzi cu o evaluare a rezultatelor alegerilor parlamentare în cadrul conferinței de prezentare a concluziilor Misiunii Uniunii Juriștilor din Moldova pentru observarea alegerilor parlamentare din 2025. El a menționat că observatorii Blocului Electoral Patriotic au constatat peste 50 de nereguli în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, atât în […]
16:10
Ce spune un psiholog rus despre interzicerea serialului animat „Mașa și Ursul” în Federația Rusă: ”Este o exagerare evidentă” # Sinteza
Un psiholog rus a comentat dezbaterile privind interzicerea serialului animat „Mașa și Ursul”. Psiholoaga pentru copii Elena Burieva din Rusia a declarat într-un interviu pentru publicația Metro Moscow că a numi desenul animat „Mașa și Ursul” dăunător este o exagerare evidentă. Reacția ei vine după declarațiile făcute de către politologul rus Vadim Popov care a cerut interzicerea […]
16:10
WhatsApp pentru Mac permite acum personalizarea schemelor de culori pentru fiecare conversație # Sinteza
Odată cu noua actualizare a aplicației WhatsApp pentru Mac, disponibilă acum, utilizatorii au la dispoziție 38 de opțiuni de culoare pentru a-și personaliza conversațiile din WhatsApp, la fel ca în versiunea pentru iPhone. După cum au observat colegii de la WABetaInfo, cea mai recentă actualizare WhatsApp pentru Mac adaugă o setare de personalizare care le […]
16:00
Mihai Popșoi a avut întrevederi cu Directoarea generală a UNESCO și candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut întrevederi cu Directoarea generală a UNESCO, Audrey Azoulay și candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației, Khaled El-Enany. Întâlnirile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale. În cadrul discuțiilor cu Directoarea generală, Audrey Azoulay, cei doi oficiali au trecut în […]
16:00
Pompierii moldoveni vor exersa intervențiile la incendii și salvări din mașini electrice cu ajutorul unui simulator modern oferit de Polonia # Sinteza
Pompierii și salvatorii moldoveni își vor perfecționa intervențiile practice în cazul incendiilor și salvării persoanelor din mijloace de transport, inclusiv cele electrice, datorită unui simulator modern de tip automobil, oferit de Republica Polonă. Echipamentul le permite să se antreneze în condiții cât mai reale, inclusiv pentru intervenții la vehicule moderne, hibride și electrice aflate în […]
16:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) # Sinteza
La data de 4 noiembrie a.c., șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Slawomir Pichor, cu prilejul încheierii mandatului de activitate al Misiunii. Pe parcursul discuțiilor, părțile au trecut în revistă activitatea desfășurată de EUBAM […]
16:00
Ministerul Educației și UNICEF lansează campania „Învățăm împreună” pentru promovarea incluziunii și a drepturilor copilului în școli # Sinteza
Pe parcursul lunii noiembrie, odată cu marcarea Lunarului Incluziunii, a Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și a campaniei naționale „Învățăm împreună”, instituțiile de învățământ general din țară sunt încurajate să desfășoare activități de promovare a incluziunii, respectului, empatiei și toleranței în rândul elevilor, precum lecții tematice la subiectul drepturilor copilului, discuții cu specialiștii, activități artistice ș.a. Instituțiile […]
14:40
Taxa pentru divorț se majorează de peste patru ori. Proiectul va fi examinat la ședința Guvernului # Sinteza
Guvernul Republicii Moldova propune majorarea tarifului pentru înregistrarea divorțului de peste patru ori – de la 210 lei la 900 de lei. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat în cadrul ședinței de Guvern de miercuri, 5 noiembrie. Potrivit documentului, modificarea are scopul de a actualiza tarifele pentru serviciile prestate de Agenția Servicii Publice (ASP), […]
14:40
VIDEO// Operațiune de amploare la Chișinău. Grup infracțional destructurat, 16 arme de foc și grenade confiscate # Sinteza
Procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Ciocana, de comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana al DP mun. Chișinău, angajații Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, conducând urmărirea penală într-o cauză începută la 29.10.2025, conform semnelor infracțiunii de șantaj au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în mun.Chișinău, […]
14:40
Șase ”enoriași”, trimiși în judecată după ce au agresat un preot și familia lui în lăcașul de cult # Sinteza
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, […]
14:40
Fostă reprezentantă a partidului ”ȘOR”, condamnată la 4 ani de închisoare și confiscarea a 4,9 milioane lei pentru complicitate la finanțarea unui partid de către un grup criminal # Sinteza
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintei Oficiului Teritorial Edineț al unui fost partid politic, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani cu executarea […]
14:30
În amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Comrat, pe strada Cotovscogo, nr. 31. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri […]
14:30
Peste 66 000 de elevi și profesori din întreaga țară au participat la lecțiile de siguranță organizate de IGSU # Sinteza
Inspectoratul General pentru Situații Urgență al MAI activează valorile de siguranță în rândul minorilor, urmărind formarea unei generații pregătite să reacționeze corect în situații de risc. Pe următorii perioade, peste 10 300 de elevi, copii și studenți, precum și 1 177 de cadre didactice, au fost instruiți privind respectarea regulilor de securitate și comportamentul adecvat […]
14:30
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit o ședință de coordonare cu Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova # Sinteza
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit o ședință de coordonare cu Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM) și autoritățile naționale, dedicată implementării planului de acțiuni EUPM pentru anii 2025 – 2027. În cadrul ședinței s-a realizat un schimb de opinii pe marginea proiectelor aflate în derulare conform planului de acțiuni EUPM pentru […]
14:30
Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. În cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, și a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale. „Pacea nu […]
14:30
O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca”, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat un bărbat care practica activitatea de vânătoare în zona de frontieră, pe timp de noapte. Mai mult decât atât, acesta nu deținea documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie […]
14:20
Serviciul Vamal formează o nouă generație de funcționari publici. 20 de debutanți au încheiat programul de instruire # Sinteza
Douăzeci de funcționari publici debutanți ai Serviciului Vamal au încheiat recent programul de instruire inițială desfășurat în incinta Centrului de instruire, unde, timp de patru săptămâni, au fost ghidați în procesul de formare profesională și familiarizare cu specificul activității vamale. Programul de instruire a fost conceput pentru a facilita adaptarea rapidă la cerințele funcției publice […]
14:20
VIDEO// Primarul orașului Codru părăsește PAS și acuză „jocuri politice” care blochează proiectele de dezvoltare și construcția unei școli # Sinteza
Primarul orașului Codru, municipiul Chișinău, a anunțat că părăsește PAS, acuzând foștii colegi din partid că ar fi participat la „jocuri politice” în Consiliul orășenesc, care ar fi dus la blocarea unor proiecte importante de infrastructură și educație. Într-un mesaj public adresat locuitorilor, edilul a declarat că în ultimii doi ani, activitatea administrației locale a […]
14:20
CNAM a acumulat peste 12,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare medicală obligatorie în primele zece luni ale anului 2025 # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-octombrie 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de aproximativ 12,6 de miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creştere cu 1,4 miliarde de lei sau cu 12,5% faţă de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare parte a veniturilor […]
14:10
Contrabandă cu țigări, dejucată la Aeroportul Chișinău. Doi pasageri, prinși cu 430 de pachete ascunse în bagaje # Sinteza
Funcționarii postului vamal Aeroport, în comun cu polițiștii de frontieră, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a produselor din tutun, pe direcția de ieșire din Republica Moldova – cursa „Chișinău–Londra”. Ambii pasageri au optat pentru traversarea culoarului verde „Nimic de declarat”, însă comportamentul acestora a trezit suspiciuni, fiind direcționați pentru verificări suplimentare. […]
14:10
9 noiembrie 2025 este termenul limită pentru acreditarea observatorilor la alegerile locale noi din 16 noiembrie # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că pe 9 noiembrie 2025 se încheie perioada de depunere a cererilor pentru solicitarea acreditării observatorilor pentru monitorizarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Asociațiile obștești/organizațiile neguvernamentale din țară sau din străinătate pot solicita acreditarea observatorilor doar dacă în statutul lor sau în alte acte interne ale acestora se prevede desfășurarea misiunilor de observare a alegerilor […]
14:10
Un grup de funcționari ai Serviciului Vamal au participat la Atelierul în domeniul digitalizării și inovației în transporturi # Sinteza
Un grup de funcționari ai Serviciului Vamal au participat la Atelierul în domeniul digitalizării și inovației în transporturi, axat pe aplicarea sistemului digital CEMT, organizat de către Proiectul Parteneriatului Estic pentru Comerț și Transport (EasTnT), sub egida GIZ, în cadrul evenimentului „Academia Internațională de Toamnă”. „Academia Internațională de Toamnă” reprezintă o platformă internațională de dialog […]
14:10
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1,7 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 27 – 31 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,7 miliarde de lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului […]
14:10
Bunuri nedeclarate și zeci de perechi de încălțăminte, confiscate la frontiera Republicii Moldova # Sinteza
Funcționarii posturilor vamale Palanca, Otaci și Leușeni au contracarat trei tentative de transport ilicit de mărfuri la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, la vama Palanca, controlului de specialitate a fost supus un mijloc de transport ce se deplasa din Ucraina, condus de un nerezident în vârstă de 32 de […]
Ieri
16:30
Crește numărul cazurilor de viroze în Chișinău – peste 1.100 de persoane afectate într-o săptămână # Sinteza
Crește numărul cazurilor de viroze în capitală, în ultima săptămână fiind înregistrate 1197 de cazuri, cu 150 de cazuri mai mult față de săptămâna anterioară. 65% dintre ceI afectați sunt copii. În ultimele șapte zile în Chișinău au fost confirmare 4 cazuri de gripă, 3 cazuri de tuberculoză și 50 de varicelă. Specialiștii îndeamnă populația […]
15:00
Maia Sandu merge la Bruxelles: discuții decisive despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Sinteza
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de […]
14:50
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026 – selecția națională va avea loc după noi reguli # Sinteza
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici […]
14:30
Andrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, și-a prezentat cele 3 priorități ale mandatului său, menite să optimizeze sistemul fiscal și investițiile publice în Republica Moldova, transmite telegraph.md. ”1. Crearea unui sistem fiscal cât mai simplu și prietenos pentru toți; 2. Îmbunătățirea managementului investițiilor publice, pentru ca acestea să fie realizate rapid, simplu și cu randament maxim […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
VIDEO// Cum poți obține compensații la căldură în sezonul rece 2025: pașii de urmat și termenele limită # Sinteza
Compensațiile pentru sezonul rece vor fi calculate individual pentru fiecare gospodărie, după încheierea perioadei de înregistrare a cererilor, anunță noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Înscrierile pentru Programul „Ajutor la contor” încep luni, 3 noiembrie, și se vor încheia pe 28 noiembrie, transmite libertv.md. Potrivit Nataliei Plugaru, valoarea sprijinului financiar va depinde […]
12:40
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția), pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online. Potrivit instanței, Lucia […]
12:20
Tentative de introducere iliicită a mărfurilor, contracarate în cadrul controalelor vamale # Sinteza
Funcționarii posturilor vamale Briceni și Costești au depistat mărfuri nedeclarate, ce urmau să fie introduse ilicit în țară. În primul caz, la vama Briceni, controlului fizic detaliat a fost supus un autoturism de model Volkswagen Golf, ce se deplasa din Ucraina, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 32 ani. Drept urmare, a fost […]
12:00
Astăzi, 3 noiembrie, noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial colectivului ministerului de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, ministrul Emil Ceban a mulțumit pentru încrederea acordată și a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile medicale, profesioniștii din domeniu și autoritățile centrale, în vederea modernizării continue a sistemului de sănătate. […]
11:50
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57, transmite libertv.md. Potrivit informațiilor, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința […]
11:50
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Agenda conferinței include alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO, unul dintre principalele organe de conducere ale organizației. Republica […]
11:30
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Incidentul s-a produs la data de 07 iulie 2025, aproape de miezul […]
31 octombrie 2025
16:20
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră au dat dovadă de integritate, denunțând două tentative de corupere. Primul incident a avut loc în punctul de trecere a frontierei „Cahul”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, când un cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani a încercat să ofere bani unui angajat al Poliției […]
16:20
SUA pregătesc noi retrageri de trupe din Europa de Est – aproximativ 3.000 de militari vor părăsi România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia # Sinteza
Statele Unite intenționează să reducă semnificativ prezența militară în Europa de Est, la scurt timp după anunțul privind retragerea trupelor americane din România. Potrivit publicației Kyiv Post, care a dezvăluit prima informația despre retragerea din România, măsura face parte dintr-un plan mai amplu al administrației Trump, ce vizează diminuarea efectivelor în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, […]
14:40
Poliția Naționalǎ a primit un lot de echipamente de securitate cibernetică, destinate modernizării și protejării comunicațiilor interne și operaționale. Donația a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană, cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Federale Germania. Donația include echipamente hardware performante, soluții software […]
14:30
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi # Sinteza
Din 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi. Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere, informează MOLDPRES. Măsura este impusă pentru a reduce riscul producerii unor accidente rutiere din cauza vremii instabile, însoțită în această perioadă de ploi, ceață și alte fenomene meteo care reduc […]
14:20
Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare # Sinteza
Dorin Recean a avut ieri o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și a Investițiilor. Oficialii au discutat despre aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană și al reformelor menite să modernizeze economia națională. Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat […]
