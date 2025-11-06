Cinci persoane reținute în dosare de spălare de bani și evaziune fiscală, legate de platforma „Tux”
Sinteza, 6 noiembrie 2025 13:50
Ofițerii Direcției investigații economice și cei ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit informațiilor oferite de autorități, acțiunile s-au […]
Acum o oră
13:40
Furnizorii de servicii media din Republica Moldova pot solicita și obține online Licența de emisie, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP). Noul proces elimină obligativitatea depunerii fizice a documentelor la sediul Consiliului Audiovizualului, oferind un flux complet automatizat, transparent și eficient – de la depunerea cererii până […]
Acum 2 ore
12:30
Igor Dodon critică excluderea Rusiei și Belarusului din lista grupurilor parlamentare de prietenie: „Este pentru prima dată în cei 34 de ani de independență” # Sinteza
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur decizia majorității parlamentare PAS de a nu include Federația Rusă și Belarus în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu statele străine. „În lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate, propusă de majoritatea parlamentară PAS, lipsesc state precum Federația Rusă […]
Acum 4 ore
11:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, transmite libertv.md. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai […]
11:10
S-au dat drept polițiști în exercițiul funcției și au șantajat două femei care practicau prostituția # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare a doi bărbați în vârstă de 30 de ani, respectiv, 27 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Ambii inculpați au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis și amenzi de câte […]
11:00
Tariful la gaz ar putea fi revizuit din ianuarie 2026 – ANRE analizează noile calcule Energocom # Sinteza
Tariful pentru gazele naturale ar putea fi revizuit la începutul anului viitor, a anunțat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noua formulă de preț va fi propusă de Energocom, compania de stat care a devenit recent furnizorul principal de gaze naturale pentru consumatorii finali din Republica Moldova, transmite libertv.md. Până la 31 decembrie 2025, […]
10:50
Ion Ceban acuză guvernarea de ignorarea celor mai grave probleme ale Republicii Moldova: „Criza demografică, sărăcia și datoria de stat sunt bombe cu efect întârziat” # Sinteza
Ion Ceban, critică dur actuala guvernare, acuzând-o că refuză să recunoască și să abordeze cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Într-o declarație publică, liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a enumerat trei crize majore care, potrivit lui, sunt „ignotate sau minimalizate” de autorități: declinul demografic, creșterea sărăciei și datoria publică în […]
Acum 24 ore
15:20
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei. În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat […]
14:50
Candidatul democrat Zohran Mamdani câștigă șefia New Yorkului – primul primar musulman din istoria celebrei metropole americane # Sinteza
Candidatul democrat Zohran Mamdani a câștigat marți cursa pentru ocuparea fotoliului de primar al New Yorkului. În vârstă de doar 34 de ani, el l-a învins pe fostul guvernator Andrew Cuomo și va deveni oficial, de la 1 ianuarie anul viitor, primul primar musulman din istoria celebrei metropole americane, notează AFP și rfi.fr, transmite libertv.md. […]
14:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, proiectul de denunțare a acordului semnat în 1998 la Moscova privind deschiderea Centrului Rus de Știință și Cultură de la Chișinău. Decizia marchează închiderea oficială a instituției, care, potrivit autorităților, nu-și mai îndeplinește scopul inițial și prezintă riscuri în contextul actual de securitate informațională, transmite libertv.md. […]
14:30
Control coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu. Acordul între Guvernele Republicii Moldova și României a fost aprobat # Sinteza
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București, transmite libertv.md. Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind […]
Ieri
13:50
Un bărbat și doi tineri, trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat două sentințe de condamnare pentru un bărbat de 37 de ani și doi tineri, de 19 și respectiv 20 de ani, pentru implicare în activitatea ilegală de producere, transportare și distribuire a substanțelor narcotice și psihotrope în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Primul […]
13:30
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European # Sinteza
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European. Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md de surse din interiorul formațiunii politice, transmite alerta.md. Decizia a fost anunțată marți seara, 4 noiembrie, la ședința biroului politic al formațiunii. Funcția de președinte interimar a fost preluată de secretarul general al formațiunii, […]
13:20
Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie. Prin urmare, veniturile familiilor din țară care solicită compensații vor fi analizate pentru lunile aprilie – septembrie 2025, nu mai – octombrie, așa cum se întâmpla anterior. Potrivit autorităților, modificarea va permite ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai […]
12:50
VIDEO// Ministra Muncii, Natalia Plugaru, promite majorarea salariului minim până la 10 mii de lei # Sinteza
„Acest lucru, cu siguranță, presupune o majorare anuală a salariului pentru a atinge ținta pe care ne-am propus-o. Totul depinde și de creșterea productivității muncii, precum și de angajarea persoanelor în câmpul muncii, pentru a majora veniturile la bugetul de stat”, a precizat Plugaru. Anterior, sindicatele au cerut ca salariul minim să constituie cel puțin […]
11:50
Tragedie într-un spital din capitală. Un barbat de 73 de ani, operat recent, a murit după ce a căzut de la etaj # Sinteza
Un incident tragic a avut loc în dimineața zilei de 5 noiembrie 2025, în jurul orei 05:50, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău, scrie NextMedia. Potrivit informațiilor oficiale, un pacient în vârstă de 73 de ani, internat în Secția Neurochirurgie Spinală din data de 29 octombrie, a căzut de la etajul trei […]
11:40
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, numit secretar general al Guvernului # Sinteza
Fostul ministrul al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a fost numit în funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, transmite IPN. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că a stabilit, împreună cu Alexei Buzu, direcțiile prioritare […]
11:40
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la o zi după demisia lui Alexandru Iacub. Decizia a fost aprobată de noul Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, în ședința din 5 noiembrie. Noul șef își va prelua atribuțiile începând cu data de 7 noiembrie, transmite libertv.md. […]
11:30
Un bărbat a ajuns pe banca acuzaților – ar fi pretins 60 000 de euro pentru a rezolva un dosar penal # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un bărbat este învinuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul […]
11:20
Republica Moldova continuă să consolideze cadrul de cooperare în domeniul relațiilor externe # Sinteza
Raportul de extindere pentru 2025 prezentat de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în cadrul Capitolului 31 – Politica externă, de securitate și apărare, parte a Clusterului VI. Ministerul Afacerilor Externe salută concluziile raportului, care reflectă eforturile continue de aliniere a politicii externe a Republicii […]
11:10
Serviciul Vamal a direcționat peste 33,4 miliarde lei la bugetul de stat în primele zece luni ale anului curent # Sinteza
În perioada ianuarie–octombrie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 33 410 967 mii lei (peste 33,4 miliarde lei), ceea ce reprezintă cu 2 096 289 mii lei (+6,7%) mai mult față de perioada similară a anului 2024. Ponderea cea mai mare în structura încasărilor o are TVA […]
10:50
Maia Sandu la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” # Sinteza
Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, transmite alerta.md. Șefa statului s-a întâlnit cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica […]
10:40
Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției. Deocamdată, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public, transmite Știri.md cu referire la realitatea.md. La data de 28 august 2024, Alexandru Iacub a fost numit în […]
10:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi în prima ședință oficială de Guvern # Sinteza
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu se reunește astăzi, în prima ședință oficială de Guvern. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 subiecte, printre care mai multe proiecte cu impact intern și extern. Executivul urmează să examineze proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. […]
4 noiembrie 2025
16:20
Pavel Voicu solicită depolitizarea CEC și a Ministerului Justiției după alegerile din 2025: ”Au fost constatate peste 50 de nereguli” # Sinteza
Deputatul PSRM Pavel Voicu a venit astăzi cu o evaluare a rezultatelor alegerilor parlamentare în cadrul conferinței de prezentare a concluziilor Misiunii Uniunii Juriștilor din Moldova pentru observarea alegerilor parlamentare din 2025. El a menționat că observatorii Blocului Electoral Patriotic au constatat peste 50 de nereguli în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, atât în […]
16:10
Ce spune un psiholog rus despre interzicerea serialului animat „Mașa și Ursul” în Federația Rusă: ”Este o exagerare evidentă” # Sinteza
Un psiholog rus a comentat dezbaterile privind interzicerea serialului animat „Mașa și Ursul”. Psiholoaga pentru copii Elena Burieva din Rusia a declarat într-un interviu pentru publicația Metro Moscow că a numi desenul animat „Mașa și Ursul” dăunător este o exagerare evidentă. Reacția ei vine după declarațiile făcute de către politologul rus Vadim Popov care a cerut interzicerea […]
16:10
WhatsApp pentru Mac permite acum personalizarea schemelor de culori pentru fiecare conversație # Sinteza
Odată cu noua actualizare a aplicației WhatsApp pentru Mac, disponibilă acum, utilizatorii au la dispoziție 38 de opțiuni de culoare pentru a-și personaliza conversațiile din WhatsApp, la fel ca în versiunea pentru iPhone. După cum au observat colegii de la WABetaInfo, cea mai recentă actualizare WhatsApp pentru Mac adaugă o setare de personalizare care le […]
16:00
Mihai Popșoi a avut întrevederi cu Directoarea generală a UNESCO și candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut întrevederi cu Directoarea generală a UNESCO, Audrey Azoulay și candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației, Khaled El-Enany. Întâlnirile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale. În cadrul discuțiilor cu Directoarea generală, Audrey Azoulay, cei doi oficiali au trecut în […]
16:00
Pompierii moldoveni vor exersa intervențiile la incendii și salvări din mașini electrice cu ajutorul unui simulator modern oferit de Polonia # Sinteza
Pompierii și salvatorii moldoveni își vor perfecționa intervențiile practice în cazul incendiilor și salvării persoanelor din mijloace de transport, inclusiv cele electrice, datorită unui simulator modern de tip automobil, oferit de Republica Polonă. Echipamentul le permite să se antreneze în condiții cât mai reale, inclusiv pentru intervenții la vehicule moderne, hibride și electrice aflate în […]
16:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) # Sinteza
La data de 4 noiembrie a.c., șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Slawomir Pichor, cu prilejul încheierii mandatului de activitate al Misiunii. Pe parcursul discuțiilor, părțile au trecut în revistă activitatea desfășurată de EUBAM […]
16:00
Ministerul Educației și UNICEF lansează campania „Învățăm împreună” pentru promovarea incluziunii și a drepturilor copilului în școli # Sinteza
Pe parcursul lunii noiembrie, odată cu marcarea Lunarului Incluziunii, a Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și a campaniei naționale „Învățăm împreună”, instituțiile de învățământ general din țară sunt încurajate să desfășoare activități de promovare a incluziunii, respectului, empatiei și toleranței în rândul elevilor, precum lecții tematice la subiectul drepturilor copilului, discuții cu specialiștii, activități artistice ș.a. Instituțiile […]
14:40
Taxa pentru divorț se majorează de peste patru ori. Proiectul va fi examinat la ședința Guvernului # Sinteza
Guvernul Republicii Moldova propune majorarea tarifului pentru înregistrarea divorțului de peste patru ori – de la 210 lei la 900 de lei. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat în cadrul ședinței de Guvern de miercuri, 5 noiembrie. Potrivit documentului, modificarea are scopul de a actualiza tarifele pentru serviciile prestate de Agenția Servicii Publice (ASP), […]
14:40
VIDEO// Operațiune de amploare la Chișinău. Grup infracțional destructurat, 16 arme de foc și grenade confiscate # Sinteza
Procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Ciocana, de comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana al DP mun. Chișinău, angajații Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, conducând urmărirea penală într-o cauză începută la 29.10.2025, conform semnelor infracțiunii de șantaj au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în mun.Chișinău, […]
14:40
Șase ”enoriași”, trimiși în judecată după ce au agresat un preot și familia lui în lăcașul de cult # Sinteza
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, […]
14:40
Fostă reprezentantă a partidului ”ȘOR”, condamnată la 4 ani de închisoare și confiscarea a 4,9 milioane lei pentru complicitate la finanțarea unui partid de către un grup criminal # Sinteza
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintei Oficiului Teritorial Edineț al unui fost partid politic, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani cu executarea […]
14:30
În amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Comrat, pe strada Cotovscogo, nr. 31. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri […]
14:30
Peste 66 000 de elevi și profesori din întreaga țară au participat la lecțiile de siguranță organizate de IGSU # Sinteza
Inspectoratul General pentru Situații Urgență al MAI activează valorile de siguranță în rândul minorilor, urmărind formarea unei generații pregătite să reacționeze corect în situații de risc. Pe următorii perioade, peste 10 300 de elevi, copii și studenți, precum și 1 177 de cadre didactice, au fost instruiți privind respectarea regulilor de securitate și comportamentul adecvat […]
14:30
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit o ședință de coordonare cu Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova # Sinteza
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit o ședință de coordonare cu Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM) și autoritățile naționale, dedicată implementării planului de acțiuni EUPM pentru anii 2025 – 2027. În cadrul ședinței s-a realizat un schimb de opinii pe marginea proiectelor aflate în derulare conform planului de acțiuni EUPM pentru […]
14:30
Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. În cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, și a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale. „Pacea nu […]
14:30
O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca”, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat un bărbat care practica activitatea de vânătoare în zona de frontieră, pe timp de noapte. Mai mult decât atât, acesta nu deținea documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie […]
14:20
Serviciul Vamal formează o nouă generație de funcționari publici. 20 de debutanți au încheiat programul de instruire # Sinteza
Douăzeci de funcționari publici debutanți ai Serviciului Vamal au încheiat recent programul de instruire inițială desfășurat în incinta Centrului de instruire, unde, timp de patru săptămâni, au fost ghidați în procesul de formare profesională și familiarizare cu specificul activității vamale. Programul de instruire a fost conceput pentru a facilita adaptarea rapidă la cerințele funcției publice […]
14:20
VIDEO// Primarul orașului Codru părăsește PAS și acuză „jocuri politice” care blochează proiectele de dezvoltare și construcția unei școli # Sinteza
Primarul orașului Codru, municipiul Chișinău, a anunțat că părăsește PAS, acuzând foștii colegi din partid că ar fi participat la „jocuri politice” în Consiliul orășenesc, care ar fi dus la blocarea unor proiecte importante de infrastructură și educație. Într-un mesaj public adresat locuitorilor, edilul a declarat că în ultimii doi ani, activitatea administrației locale a […]
14:20
CNAM a acumulat peste 12,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare medicală obligatorie în primele zece luni ale anului 2025 # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-octombrie 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de aproximativ 12,6 de miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creştere cu 1,4 miliarde de lei sau cu 12,5% faţă de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare parte a veniturilor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Contrabandă cu țigări, dejucată la Aeroportul Chișinău. Doi pasageri, prinși cu 430 de pachete ascunse în bagaje # Sinteza
Funcționarii postului vamal Aeroport, în comun cu polițiștii de frontieră, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a produselor din tutun, pe direcția de ieșire din Republica Moldova – cursa „Chișinău–Londra”. Ambii pasageri au optat pentru traversarea culoarului verde „Nimic de declarat”, însă comportamentul acestora a trezit suspiciuni, fiind direcționați pentru verificări suplimentare. […]
14:10
9 noiembrie 2025 este termenul limită pentru acreditarea observatorilor la alegerile locale noi din 16 noiembrie # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că pe 9 noiembrie 2025 se încheie perioada de depunere a cererilor pentru solicitarea acreditării observatorilor pentru monitorizarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Asociațiile obștești/organizațiile neguvernamentale din țară sau din străinătate pot solicita acreditarea observatorilor doar dacă în statutul lor sau în alte acte interne ale acestora se prevede desfășurarea misiunilor de observare a alegerilor […]
14:10
Un grup de funcționari ai Serviciului Vamal au participat la Atelierul în domeniul digitalizării și inovației în transporturi # Sinteza
Un grup de funcționari ai Serviciului Vamal au participat la Atelierul în domeniul digitalizării și inovației în transporturi, axat pe aplicarea sistemului digital CEMT, organizat de către Proiectul Parteneriatului Estic pentru Comerț și Transport (EasTnT), sub egida GIZ, în cadrul evenimentului „Academia Internațională de Toamnă”. „Academia Internațională de Toamnă” reprezintă o platformă internațională de dialog […]
14:10
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1,7 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 27 – 31 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,7 miliarde de lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului […]
14:10
Bunuri nedeclarate și zeci de perechi de încălțăminte, confiscate la frontiera Republicii Moldova # Sinteza
Funcționarii posturilor vamale Palanca, Otaci și Leușeni au contracarat trei tentative de transport ilicit de mărfuri la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, la vama Palanca, controlului de specialitate a fost supus un mijloc de transport ce se deplasa din Ucraina, condus de un nerezident în vârstă de 32 de […]
3 noiembrie 2025
16:30
Crește numărul cazurilor de viroze în Chișinău – peste 1.100 de persoane afectate într-o săptămână # Sinteza
Crește numărul cazurilor de viroze în capitală, în ultima săptămână fiind înregistrate 1197 de cazuri, cu 150 de cazuri mai mult față de săptămâna anterioară. 65% dintre ceI afectați sunt copii. În ultimele șapte zile în Chișinău au fost confirmare 4 cazuri de gripă, 3 cazuri de tuberculoză și 50 de varicelă. Specialiștii îndeamnă populația […]
15:00
Maia Sandu merge la Bruxelles: discuții decisive despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Sinteza
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de […]
