Atenție, șoferi și pasageri! Hrănirea urșilor din România vă va costa cât o mașină
Autoblog.md, 6 noiembrie 2025 19:30
Guvernul României a adoptat astăzi o ordonanță de urgență care modifică și completează Ordonanța de Urgență nr. 81/2021, vizând intervenția imediată în cazurile de prezență sau atac ale urșilor bruni. Noile reglementări simplifică procedurile de prevenție și intervenție, cresc gradul de siguranță al populației și introduc sancțiuni severe pentru hrănirea urșilor, o practică ce amplifică
• • •
Acum 30 minute
19:30
Guvernul României a adoptat astăzi o ordonanță de urgență care modifică și completează Ordonanța de Urgență nr. 81/2021, vizând intervenția imediată în cazurile de prezență sau atac ale urșilor bruni. Noile reglementări simplifică procedurile de prevenție și intervenție, cresc gradul de siguranță al populației și introduc sancțiuni severe pentru hrănirea urșilor, o practică ce amplifică
Acum 2 ore
18:10
Lansat în 1992, Renault Twingo a transformat segmentul A cu un design inovator, vesel și modular, invitând clienții să „inoveze viața care merge cu el". Acum în 2025, Renault relansează Twingo ca un automobil electric modern care redefinește standardele segmentului A, combinând accesibilitatea, sustenabilitatea și tehnologia avansată. Twingo E-Tech electric păstrează spiritul original al primului
Acum 6 ore
15:10
Continuăm să vă informăm despre dinamica prețurilor carburanților din ultimele zile. Pentru ziua de vineri, 7 noiembrie, ANRE a Republicii Moldova a setat un adaos cu alți 17 bani în tariful stabilit pentru motorină. Prețul pentru diesel se îndreaptă astfel, într-un mod stabil, spre 21 de lei pentru un litru. Benzina 95, în schimb, se
Acum 8 ore
13:10
(video) Ocupație în afara orelor: Doi minori, filmați cum sustrag un Mercedes dintr-un garaj din capitală # Autoblog.md
Doi minori, de 13 și 15 ani, din raioanele Edineț și Orhei, au fost prinși de polițiștii din Chișinău după ce ar fi sustras un SUV Mercedes dintr-un garaj din capitală. Incidentul, care a avut loc noaptea, a implicat pătrunderea ilegală în garaj și utilizarea cheilor găsite în interior pentru a fura vehiculul Cazul a
12:40
(foto/video) Apariție pe eBay: Mașină cu șasiu din 1930 și motor Rolls-Royce de 27 de litri # Autoblog.md
În secolul XX, compania Rolls-Royce era renumită nu doar pentru automobile de lux, ci și pentru agregate puternice pentru tehnică aviațională. Pe eBay se vinde un automobil cu șasiu de Phantom II datat din 1930, echipat cu un motor al mărcii auto, unul impunător de 27 de litri! Oferta la momentul publicării acestui articol este
Acum 12 ore
11:10
Hoonigan și Subaru Motorsports USA au anunțat la SEMA Show din Las Vegas întoarcerea francizei Gymkhana care a rupt internetul și au dezvăluit noul erou cu patru roți. Noul episod din seria virală Gymkhana va avea loc în Australia Protagonistul Travis Pastrana va fi la volanul celui de-al treilea Subaru Gymkhana complet unic. Așteptați-vă la
10:30
Mai există oare ceva neobișnuit de văzut pe străzile orașului Chișinău? Adevărul actual este că nu există zi în care să nu se încalce prevederile RCR. Dar mai grav este că unii participanți la trafic se angajează intenționat în contravenții la scurt timp după ce ies din case. Aceste imagini ne-au fost expediate la adresa
09:30
Formula E și Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) au dezvăluit astăzi, 5 noiembrie 2025, noul monopost GEN4, marcând o reinventare a motorsportului și următorul capitol al curselor electrice, programat să debuteze în sezonul 2026/27. Capabil de viteze de peste 340 km/h, cel mai rapid Formula E car din istoria Campionatului Mondial ABB FIA Formula E
08:30
Impact violent în seara zilei de miercuri, 5 noiembrie, pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești. S-au ciocnit frontal două automobile și în rezultat și-au pierdut viața două persoane. Din cercetările preliminare ale poliției, s-a stabilit că o femeie de 38 de ani, conducând o Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de
Ieri
16:50
Un accident tragic a fost înregistrat aseară în orașul Comrat. Un copil de numai trei ani a ajuns sub roțile unui automobil intrat pe trotuar. Informațiile preliminare spun că o șoferiță ar fi încurcat pedalele, iar momentul înspăimântător a fost surprins de o cameră de supraveghere. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de
16:10
Inspectori INSP au desfășurat aseară acțiuni de verificare pe străzi din Chișinău. Scopul declarat: prevenirea și depistarea încălcărilor regulilor de circulație rutieră. În cadrul activităților, în doar câteva ore, au fost verificați peste 200 de conducători auto. Din numărul total, 143 au comis diverse abateri, fiind documentate 111 cazuri de depășire a limitei de viteză.
16:00
Costul unui litru de benzină 95 a "revenit cu succes" la tariful de 23 de lei. Noul preț va fi afișat pe majoritatea panourilor stațiilor de alimentare din Republica Moldova, începând cu miezul nopții. În același timp, valoarea unui litru de motorină standard se majorează cu alți 15 bani. Amintim cititorilor că prețul motorinei și
15:20
(foto) Înmatriculat pentru… a fi vândut! Cât costă primul Rolls-Royce Spectre cu plăcuțe MD # Autoblog.md
Înmatriculat pentru… a fi vândut! După ce a fost surprins ieri lângă un birou de înmatriculare din Chișinău, peste noapte, primul Rolls-Royce Spectre cu numere de Moldova a fost scos la vânzare. Iar vânzător nu este o persoană privată, ci o parcare auto. La momentul de față aceste Spectre este cel mai scump autoturism nou
14:00
Mercedes-Benz anunță că începe să preia comenzi pentru noua generație CLA cu tehnologie hibridă de 48V. Amintim că din start a fost lansat doar în format electric. Oferta cuprinde trei niveluri de putere, cu opțiuni de tracțiune față sau integrală 4MATIC. Aceste modele hibride, declarate drept cele mai eficiente Mercedes-uri cu motor cu combustie internă
13:50
Mercedes-Benz anunță că începe să preia comenzi pentru noua generație CLA cu tehnologie hibridă de 48V. Amintim că din start a fost lansat doar în format electric. Oferta cuprinde trei niveluri de putere, cu opțiuni de tracțiune față sau integrală 4MATIC. Aceste modele hibride, declarate drept cele mai eficiente Mercedes-uri cu motor cu combustie internă […] Articolul Noul Mercedes-Benz CLA Hybrid – detalii despre motorizare și prețuri apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Condusul iarna nu doar că necesită atenție crescută, ci poate fi o provocare și pentru sănătatea șoferului și pasagerilor. Temperatura corectă în cabină, hidratarea suficientă și mișcarea regulată ajută la asigurarea că, chiar și călătoriile lungi pot fi completate fără oboseală inutilă sau consecințe nedorite. Experții subliniază că, spre deosebire de vară, când șoferii luptă
10:10
Anunț din Italia. Un nou proiect unește excelența Alfa Romeo și Maserati, devenind un far luminos în extinsa Motor Valley italiană, în sensul său cel mai larg. Sub egida BOTTEGAFUORISERIE, cele mai iconice interpretări auto ale țării vor prinde viață: mașini custom atemporale, restaurări istorice precise, experiențe senzoriale, cercetare inovatoare a materialelor și un centru
09:20
Ringbrothers, celebrul constructor custom de mașini și producător de piese din Wisconsin, a dezvăluit la SEMA Show 2025 din Las Vegas, creația sa cea mai recentă, „KINGPIN" – o reimaginare completă a iconicului Ford Mustang Mach 1 din 1969. Acest restomod, rezultat al peste 5500 de ore de lucru meticulos, îmbină moștenirea muscle car-ului american
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
(video) Un minor din satul Drochia, trimis în judecată de poliție pentru deplasare cu motocicleta cu viteză # Autoblog.md
Inspectoratul General al Poliției informează că s-a autosesizat după publicarea unui clip video pe TikTok, în care o persoană aflată la ghidonul unei motociclete a dat dovadă de comportament agresiv și încălcări ale RCR. S-a descoperit că "aventura" a avut loc pe 2 noiembrie în satul Drochia din raionul Drochia, iar protagonistul este un minor
18:50
Încă un "tun" marca ANRE, instituția de stat care se ocupă de plafonarea prețurilor carburanților. Tarifele continuă să crească după ce s-a anunțat că piața din Republica Moldova este afectată de sancțiunile aplicate de SUA principalelor companii petroliere rusești. În aceste circumstanțe, prețul pentru un litru de benzină revine mâine-poimâine la 23 de lei. Iar
18:30
(video) Premieră: Marele IM LS9 se laudă cu masaj mecanic 4D și 3472 W de putere audio daneză # Autoblog.md
IM Motors, marca premium de vehicule electrice a SAIC, a prezentat în această după amiază noul SUV flagship IM LS9. După eveniment s-a demarat procesarea precomenzilor, iar în primele 30 de minute s-au înregistrat peste opt mii. LS9 va debuta pe piața chineză din 12 noiembrie 2025, iar o versiune „Hyper" va fi introdusă din
16:50
(video) ZEEKR 7X, în specificația adaptată pentru Republica Moldova, a ajuns în showroom # Autoblog.md
Noul ZEEKR 7X a ajuns în showroomul importatorului oficial de la Chișinău. Amintim că la începutul lui 2025, clienții au avut prima întâlnire cu modelul, însă atunci a fost expus cel chinez. Iar acum a venit mașina în specificația specială de export, care este disponibilă de cumpărat pe lângă cea originală și cea europeană. Ce
16:40
Noul ZEEKR 7X a ajuns în showroomul importatorului oficial de la Chișinău. Amintim că la începutul lui 2025, clienții au avut prima întâlnire cu modelul, însă atunci a fost expus cel chinez. Iar acum a venit mașina în specificația specială de export, care este disponibilă de cumpărat pe lângă cea originală. Ce reprezintă această specificație […] Articolul (video) ZEEKR 7X, în specificația specială de export, a ajuns în țară apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
După ce anterior au fost văzute pe străzile orașului Chișinău exemplare înmatriculate în Bulgaria, Kiev sau în București, capitala Republicii Moldova se adaugă oficial în lista celor care au atras modelul la secția de înmatriculare. Am surprins virând spre secția nr.1 de înmatriculare a transportului (strada Bucuriei) un Rolls-Royce Spectre. Cu numere de înmatriculare naționale
13:30
De ce este neobișnuit? Pentru că extrem de rare sunt cazurile când automobile de o astfel de talie ajung să fie testate chiar în capătul spațiului UE, lângă frontiera cu Republica Moldova. Să fie această apariție motivată sau posibilă în urma extinderii spațiului Schengen? În imagini poate fi văzut Mercedes-Benz S-Class facelift, aflat pe "ultima
11:50
Anunțată în 2021, livrată abia acum. Compania SSC North America a anunțat livrarea primului Aggressor, o versiune de circuit a hypercarului Tuatara. Producând puțin peste 2200 CP dintr-un V8 original, Aggressor reprezintă cea mai extremă expresie a performanței dezvoltate vreodată de producătorul american. Dezvoltat special pentru utilizare pe circuit și limitat la doar 10 unități,
10:30
BMW M a eliminat discret insigna „Competition" din gama sa, marcând o schimbare semnificativă în strategia mărcii. Într-un interviu la Japan Mobility Show 2025, Frank van Meel, CEO-ul BMW M, a explicat de ce această insignă, care desemna versiunile mai performante și mai focalizate ale modelelor M, nu mai are sens, confirmând că aceasta este
09:50
Modelul plug-in hybrid Jetour Shanhai T1 este acum disponibil cu sistem de tracțiune integrală. Noua versiune îl face cel mai puternic T1. Jetour Shanhai T1 AWD continuă designul modelului cu tracțiune față și oferă cinci culori exterioare. Dimensiunile sale sunt 4706 x 1967 x 1840 mm, cu un ampatament de 2810 mm. Un dezavantaj ar
3 noiembrie 2025
18:40
(video) Toyota Tacoma H2-Overlander Concept: Atunci când aventura sustenabilă întâlnește performanța off-road # Autoblog.md
În perioada 4-7 noiembrie, în Las Vegas se va desfășura a 58-a ediție a SEMA Show. Scopul principal al Specialty Equipment Market Association Show este de a servi ca un târg comercial (trade-show) de top pentru industria globală a pieselor și echipamentelor auto de specialitate. Totuși, servește și drept scenă pentru debutul unor proiecte interesante
17:00
Educația și, mai presus de toate, experiența sunt esențiale atunci când vine vorba de cunoașterea celor mai bune metode de încărcare a bateriilor de înaltă tensiune. Kevin Giek, vicepreședinte al liniei de modele Taycan la Porsche, împărtășește câteva sfaturi practice. Schimbarea modului în care alimentăm mașinile noastre nu este un concept nou introdus de mobilitatea
15:40
De nu ar fi, nu s-ar povesti. Poliția comunică despre un nou caz de viteză excesivă, înregistrat lângă Chișinău. Contravenția a fost descrisă drept un record periculos în trafic, deși mai devreme pe un drum asemănător s-a mers cu peste 320 de km/h și acea ispravă încă nu a primit un calificativ oficial… În weekend,
15:00
(video) Premieră pentru șoferii din Republica Moldova: Asistență Rutieră Internațională # Autoblog.md
Șoferii moldoveni care planifică deplasări în Uniunea Europeană sau în Turcia au acum un aliat de nădejde în caz de accidente rutiere sau defecțiuni tehnice. Pentru prima dată, în Republica Moldova a fost lansat un serviciu dedicat de asistență rutie
13:40
(video) ARIDGE a lansat prima linie de producție în serie din lume pentru ”mașini zburătoare” # Autoblog.md
În luna octombrie, XPENG AEROHT, cea mai mare companie de vehicule zburătoare din Asia, a marcat o etapă importantă în expansiunea sa internațională printr-un zbor public al dronei din Land Aircraft Carrier în Dubai și înregistrarea unui număr record de comenzi în regiune – 600 unități. Numărul total de comenzi la nivel global depășește acum […] Articolul (video) ARIDGE a lansat prima linie de producție în serie din lume pentru ”mașini zburătoare” apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Fără pauză în majorări. Scumpirile produselor petroliere se țin lanț deocamdată, iar după trei zile de tarife plafon fixe vin unele actualizate de la ANRE. Prețul motorinei standard a trecut cu succes de 20 de lei per litru. Noile cifre vor apărea pe panourile din stațiile de alimentare de la miezul nopții. Ultima dată când […] Articolul Moldova: Prima săptămână de noiembrie aduce motorina la peste 20 de lei/litrul apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Renault Group, Geely Holding Group și Geely Automobile Holdings au semnat acorduri prin care Geely va prelua o cotă de 26.4% în filiala Renault do Brasil. Această tranzacție continuă cooperarea strategică dintre Renault Group și Geely, îmbunătățind dezvoltarea mărcilor în Brazilia și deschizând calea pentru lansarea de vehicule noi cu zero și emisii reduse la […] Articolul Geely a găsit cum să intre ușor pe a șasea cea mai mare piață auto din lume apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
(video) Un iresponsabil cu motocultor a pus în pericol mai mulți șoferi pe traseul Chișinău-Dubăsari # Autoblog.md
Deși sfârșitul sezonului moto 2025 s-a marcat oficial la sfârșit de octombrie, pe utilizatori de motocultoare nu i-a afectat nicicum această veste. Mai mult, unii și în prag de 2026 încalcă în flagrant regulile elementare de utilizare a acestor vehicule, punând în real pericol siguranța altor participanți la trafic. Și iată un exemplu. Ieri, după […] Articolul (video) Un iresponsabil cu motocultor a pus în pericol mai mulți șoferi pe traseul Chișinău-Dubăsari apare prima dată în Autoblog.md.
1 noiembrie 2025
12:30
Nu ați uitat? Începând de astăzi este obligatoriu de circulat 24 din 24 cu faruri conectate # Autoblog.md
Începând cu 1 noiembrie, șoferii din Republica Moldova sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire (faza scurtă) sau cu luminile de zi (DRL) aprinse în faruri chiar și pe timp de zi. Această obligație este valabilă până pe 31 martie inclusiv și vizează toate vehiculele, indiferent de condițiile de vizibilitate. Mesajul Poliției: Conform articolului […] Articolul Nu ați uitat? Începând de astăzi este obligatoriu de circulat 24 din 24 cu faruri conectate apare prima dată în Autoblog.md.
31 octombrie 2025
17:20
Încă o scumpire. Noiembrie 2025 începe cu alte majorări ale prețurilor carburanților principali. Fără opt bani, un litru de motorină simplă a ajuns la 20 de lei. Majorarea pentru un litru de benzină 95 este nesemnificativă. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică zilnic, în afară de zilele de odihnă și cele de […] Articolul Prețurile la carburanți stabilite pentru începutul lunii noiembrie apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Parte a unui proiect de training, nouă ucenici de la Porsche Leipzig GmbH au transformat un Porsche 718 Boxster S într-un camera car extrem de funcțional. Conversia, realizată încă în 2017, a rămas în mare parte în culisele scenei, dar până acum. Aflăm că modificările sale au fost adaptate cerințelor practice de filmare pe circuit […] Articolul (foto) Porsche a povestit despre un Boxster special pentru perspective unice apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
European Car of the Year 2026: Finaliștii au fost selectați, printre care Dacia Bigster # Autoblog.md
Organizatorii concursului Mașina Anului 2026 în Europa a format lista modelelor finaliste. Cei 60 de membri ai juriului, provenind din 23 de țări europene, au ales din 35 de modele cele pe care le consideră cele mai susceptibile să câștige premiul continental. Marele câștigător va fi anunțat pe 9 ianuarie 2026, în cadrul Brussels International […] Articolul European Car of the Year 2026: Finaliștii au fost selectați, printre care Dacia Bigster apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
A fost o vreme când mașinile nu erau doar conduse – erau simțite. Printre ele, Mercedes-Benz S-Class W140 se distingea ca simbol al puterii și demnității. Astăzi, la decenii distanță, a ajuns în studioul Vilner Garage din Bulgaria – pregătit pentru ca noua sa poveste să fie scrisă. Automobilul legendar și-a revigorat simțul măreției prin […] Articolul (foto) Vilner Garage a restaurat frumos un Mercedes W140 Long apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Lotus, marca auto cu origini britanice, producătoare de mașini sport de lux, își anunță lansarea în Republica Moldova după o perioadă de pregătiri. Conform anunțului de pe pagina oficială, ziua cea mare este setată pentru sâmbătă, 15.11.2025. Potrivit cu cele enunțate, la mijlocul lunii noiembrie are loc deschiderea showroomului oficial (str. Calea Ieșilor 17), dar […] Articolul (video) Anunț oficial! Lotus se lansează în Republica Moldova din 15 noiembrie 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Noul BYD Sealion 06 atinge un record impresionant: 100.000 de unități produse în doar 100 de zile # Autoblog.md
BYD a marcat un moment istoric cu SUV-ul său Sealion 06, atingând pragul de 100.000 unități produse în doar 100 de zile după lansarea pe piață. Modelul, introdus pe 24 iulie 2025, înlocuiește vechiul Sealion 6 (cunoscut și drept Song Plus în China sau Seal U în Europa) și deține acum recordul pentru cel mai […] Articolul Noul BYD Sealion 06 atinge un record impresionant: 100.000 de unități produse în doar 100 de zile apare prima dată în Autoblog.md.
30 octombrie 2025
19:30
Se scumpesc carburanții și în ultima zi de octombrie, urmare a sancțiunilor SUA aplicate Federației Ruse, potrivit ANRE a Republicii Moldova. Când se va încheia maratonul majorărilor prețurilor la carburanți deocamdată nu se cunoaște. Un litru de benzină 95 se îndreaptă ferm spre tariful de 23 de lei. Un litru de motorină standard se apropie […] Articolul Se scumpesc carburanții și în ultima zi de octombrie apare prima dată în Autoblog.md.
18:50
O apariție interesantă în Republica Moldova. A fost importat probabil primul Renault Megane R.S. Trophy, facelift! Este cel mai puternic Megane pe benzină din toate timpurile și ultimul de acest gen. Dar în timp ce vânzătorul spune că exemplarul este din 2023, are un parcurs de 48.000 km și costă 35.000 euro, în ceea ce […] Articolul (video) Un Renault Mégane R.S. Trophy a ajuns la Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
Honda, un producător care a pus mereu suflet și inimă în realizarea viselor sale, expune la Japan Mobility Show 2025 o gamă largă de produse și tehnologii de mobilitate pentru uscat, mare, cer și chiar cosmos. Compania invită vizitatorii să testeze și să atingă aceste exponate pentru a simți entuziasmul viitorului imaginat de Honda. Însă […] Articolul (video) JMS 2025: Trei premiere mondiale notabile de la Honda apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Honda, un producător care a pus mereu suflet și inimă în realizarea viselor sale, expune la Japan Mobility Show 2025 o gamă largă de produse și tehnologii de mobilitate pentru uscat, mare, cer și chiar cosmos. Compania invită vizitatorii să testeze și să atingă aceste exponate pentru a simți entuziasmul viitorului imaginat de Honda. Însă […] Articolul (video) JMS 2025: Trei premiere notabile de la Honda apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
(video) JMS 2025: Viitorul Lexus este văzut cu 3-6 roți, pe temelii, pe apă și în văzduh # Autoblog.md
Lexus a dezvăluit, la deschiderea Japan Mobility Show, o nouă direcție strategică pentru brandul global de lux, numită „Discover”, care extinde viziunea dincolo de lumea auto, îmbrățișând produse, servicii, experiențe și stiluri de viață noi, cu principiul central de a „imita pe nimeni”. Această schimbare vine odată cu realinierea brandurilor din Grupul Toyota, care introduce […] Articolul (video) JMS 2025: Viitorul Lexus este văzut cu 3-6 roți, pe temelii, pe apă și în văzduh apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
UE a schimbat regulile: Șoferii cu permis de categoria B vor putea conduce mașini mai grele # Autoblog.md
Parlamentul European a aprobat o revizuire a regulilor UE privind permisele de conducere, menită să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere și la reducerea coliziunilor, având în vedere că aproape 20.000 de vieți sunt pierdute anual pe drumurile UE. Noile prevederi introduc cerințe de formare actualizate, un permis digital opțional, o perioadă de probă de cel […] Articolul UE a schimbat regulile: Șoferii cu permis de categoria B vor putea conduce mașini mai grele apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
(video) BMW Group – primul producător auto din Germania care a obținut aprobarea internațională pentru sisteme inovatoare de asistență # Autoblog.md
BMW Group devine primul producător auto din Germania care primește aprobarea pentru sisteme de asistență la condus în noul BMW iX3, conform Regulamentului UN nr. 171 privind Sistemele de Asistență la Controlul Șoferului (DCAS). Această reglementare internațională oferă un cadru legal pentru sistemele inovatoare de nivel 2, cu accent pe siguranța clienților, permițând utilizarea funcției […] Articolul (video) BMW Group – primul producător auto din Germania care a obținut aprobarea internațională pentru sisteme inovatoare de asistență apare prima dată în Autoblog.md.
