Prețurile la carburanți stabilite pentru începutul lunii noiembrie
Autoblog.md, 31 octombrie 2025 17:20
Încă o scumpire. Noiembrie 2025 începe cu alte majorări ale prețurilor carburanților principali. Fără opt bani, un litru de motorină simplă a ajuns la 20 de lei. Majorarea pentru un litru de benzină 95 este nesemnificativă. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică zilnic, în afară de zilele de odihnă și cele de […]
Acum 30 minute
17:20
Acum 2 ore
16:30
Parte a unui proiect de training, nouă ucenici de la Porsche Leipzig GmbH au transformat un Porsche 718 Boxster S într-un camera car extrem de funcțional. Conversia, realizată încă în 2017, a rămas în mare parte în culisele scenei, dar până acum. Aflăm că modificările sale au fost adaptate cerințelor practice de filmare pe circuit […]
Acum 6 ore
11:50
European Car of the Year 2026: Finaliștii au fost selectați, printre care Dacia Bigster # Autoblog.md
Organizatorii concursului Mașina Anului 2026 în Europa a format lista modelelor finaliste. Cei 60 de membri ai juriului, provenind din 23 de țări europene, au ales din 35 de modele cele pe care le consideră cele mai susceptibile să câștige premiul continental. Marele câștigător va fi anunțat pe 9 ianuarie 2026, în cadrul Brussels International […]
Acum 8 ore
11:20
A fost o vreme când mașinile nu erau doar conduse – erau simțite. Printre ele, Mercedes-Benz S-Class W140 se distingea ca simbol al puterii și demnității. Astăzi, la decenii distanță, a ajuns în studioul Vilner Garage din Bulgaria – pregătit pentru ca noua sa poveste să fie scrisă. Automobilul legendar și-a revigorat simțul măreției prin […]
10:40
Lotus, marca auto cu origini britanice, producătoare de mașini sport de lux, își anunță lansarea în Republica Moldova după o perioadă de pregătiri. Conform anunțului de pe pagina oficială, ziua cea mare este setată pentru sâmbătă, 15.11.2025. Potrivit cu cele enunțate, la mijlocul lunii noiembrie are loc deschiderea showroomului oficial (str. Calea Ieșilor 17), dar […]
Acum 12 ore
09:30
Noul BYD Sealion 06 atinge un record impresionant: 100.000 de unități produse în doar 100 de zile # Autoblog.md
BYD a marcat un moment istoric cu SUV-ul său Sealion 06, atingând pragul de 100.000 unități produse în doar 100 de zile după lansarea pe piață. Modelul, introdus pe 24 iulie 2025, înlocuiește vechiul Sealion 6 (cunoscut și drept Song Plus în China sau Seal U în Europa) și deține acum recordul pentru cel mai […]
Acum 24 ore
19:30
Se scumpesc carburanții și în ultima zi de octombrie, urmare a sancțiunilor SUA aplicate Federației Ruse, potrivit ANRE a Republicii Moldova. Când se va încheia maratonul majorărilor prețurilor la carburanți deocamdată nu se cunoaște. Un litru de benzină 95 se îndreaptă ferm spre tariful de 23 de lei. Un litru de motorină standard se apropie […]
18:50
O apariție interesantă în Republica Moldova. A fost importat probabil primul Renault Megane R.S. Trophy, facelift! Este cel mai puternic Megane pe benzină din toate timpurile și ultimul de acest gen. Dar în timp ce vânzătorul spune că exemplarul este din 2023, are un parcurs de 48.000 km și costă 35.000 euro, în ceea ce […]
Ieri
17:10
Honda, un producător care a pus mereu suflet și inimă în realizarea viselor sale, expune la Japan Mobility Show 2025 o gamă largă de produse și tehnologii de mobilitate pentru uscat, mare, cer și chiar cosmos. Compania invită vizitatorii să testeze și să atingă aceste exponate pentru a simți entuziasmul viitorului imaginat de Honda. Însă […]
17:00
16:00
(video) JMS 2025: Viitorul Lexus este văzut cu 3-6 roți, pe temelii, pe apă și în văzduh # Autoblog.md
Lexus a dezvăluit, la deschiderea Japan Mobility Show, o nouă direcție strategică pentru brandul global de lux, numită „Discover", care extinde viziunea dincolo de lumea auto, îmbrățișând produse, servicii, experiențe și stiluri de viață noi, cu principiul central de a „imita pe nimeni". Această schimbare vine odată cu realinierea brandurilor din Grupul Toyota, care introduce […]
14:00
UE a schimbat regulile: Șoferii cu permis de categoria B vor putea conduce mașini mai grele # Autoblog.md
Parlamentul European a aprobat o revizuire a regulilor UE privind permisele de conducere, menită să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere și la reducerea coliziunilor, având în vedere că aproape 20.000 de vieți sunt pierdute anual pe drumurile UE. Noile prevederi introduc cerințe de formare actualizate, un permis digital opțional, o perioadă de probă de cel […]
13:00
(video) BMW Group – primul producător auto din Germania care a obținut aprobarea internațională pentru sisteme inovatoare de asistență # Autoblog.md
BMW Group devine primul producător auto din Germania care primește aprobarea pentru sisteme de asistență la condus în noul BMW iX3, conform Regulamentului UN nr. 171 privind Sistemele de Asistență la Controlul Șoferului (DCAS). Această reglementare internațională oferă un cadru legal pentru sistemele inovatoare de nivel 2, cu accent pe siguranța clienților, permițând utilizarea funcției […]
12:10
(video) JMS 2025: Conceptul Nissan Hyper Tourer s-a transformat în noua generație Elgrand # Autoblog.md
După o pauză de aproape un deceniu, Nissan introduce generația a patra a modelului Elgrand, lansat inițial în 1997, un pionier al segmentului „minivan premium" în Japonia. Va debuta în vara anului 2026 pe piața japoneză, cu planuri de extindere globală ulterioară! Cu o reputație solidă pentru interioare spațioase, luxoase și performanță de condus captivantă, […]
11:20
SEAT anunță lansarea modelelor actualizate Ibiza și Arona, doi membri ai segmentului urban, care îmbracă un design mai expresiv, interioare de calitate superioară și o propunere de valoare mai puternică, toate create pentru a inspira un spirit tânăr și creativ. Context Istoric și Poziționare Generală Design Exterior: Dinamic și Tineresc SEAT Ibiza: SEAT Arona: Design […]
10:00
(video) JMS 2025: Noul Mitsubishi Elevance Concept este un PHEV cu patru electromotoare # Autoblog.md
Mitsubishi Motors Corporation a dezvăluit la Japan Mobility Show 2025 noul Elevance Concept, un concept de crossover SUV electrificat. Acest model reprezintă o viziune futuristă care integrează tehnologiile de electrificare și control integral al roților ale companiei, subliniind tema „Forever Adventure", dedicată pasiunii pentru explorare timeless. Design exterior inspirat de Luxe Adventurer Concept Mitsubishi Elevance […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență a anunțat că derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (or NG eCall). O fază de test ar fi setată să înceapă din 2026. Proiectul are ca obiectiv modernizarea tehnologică pentru un răspuns mai rapid și eficient în cazurile de urgență. Sistemul eCall […]
11:20
Toyota Motor Corporation (TMC) a prezentat la Japan Mobility Show 2025 o nouă abordare de brand și o viziune actualizată, reconfirmându-și angajamentul față de „Mobility for All". Compania explică identitatea sa în evoluție, centrată pe inovație, incluziune și sustenabilitate, pentru a oferi soluții practice de mobilitate și reducere a emisiilor de carbon, clienților din întreaga […]
10:40
Mazda Motor Corporation este indiscutabil prezentă la noua ediție Japan Mobility Show care a început astăzi și a anunțat mai multe lucruri. În primul rând va lansa gradual o nouă versiune a simbolului său de brand, care întruchipează credința neclintită și angajamentul durabil al companiei de a modela viitorul. De asemenea, a pregătit două concepte […]
09:30
A început în forță o nouă ediție a salonului auto bienal Japan Mobility Show 2025, a 71-a ediție, redenumit din Tokyo Motor Show. Toyota a dezvăluit în capitala niponă conceptul noii generații Corolla, un sedan cu un design spectaculos care marchează o schimbare majoră pentru generația a 13-a ce urmează a fi lansată. Istoria și […]
28 octombrie 2025
19:00
Stellantis a dezvăluit noul motor Hurricane 4 Turbo de 2.0 litri, unul cu patru cilindri care produce niveluri de putere și cuplu comparabile cu cele ale motoarelor cu șase cilindri, oferind în același timp o eficiență superioară la consum și emisii reduse. Cu o putere certificată SAE de 329 CP la 6000 rpm și un […]
18:00
Motorina vândută în Moldova se mai scumpește după miezul nopții. După majorarea cu 20 de bani din ultimele zile se mai adaugă alți 13 bani în tariful pentru un litru de motorină standard Euro 5. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică zilnic, în afară de zilele de odihnă și cele de sărbătoare. […]
17:30
Franța și Spania susțin interzicerea mașinilor diesel și pe benzină din 2035, dezvăluie o scrisoare # Autoblog.md
Franța și Spania au trimis o scrisoare liderilor UE, cerând menținerea obiectivului de interzicere a vânzărilor de mașini noi cu motoare pur pe benzină și motorină până în 2035, subliniind că vehiculele cu zero emisii sunt „indispensabile". Potrivit documentului oficial văzut de Euronews, Paris și Madrid avertizează că renunțarea la acest "ban" ar compromite neutralitatea […]
16:00
YASA, liderul global în design și producție de motoare cu flux axial, și-a depășit propriul record neoficial de densitate de putere cu un prototip de motor electric de ultimă generație, obținând un impresionant raport de 59 kW/kg. Acest rezultat revoluționar demonstrează potențialul tehnologiei în sectorul automotive de înaltă performanță. Performanțe record: De la 42 la […]
14:30
(video) O răstignire de la intrarea în satul Bardar, spulberată de un taximetrist. Vezi momentul # Autoblog.md
Momentul unui accident viral a fost înregistrat duminică seara de o cameră de supraveghere din satul Bardar. Imaginile arată cum un automobil intră violent într-o răstignire și o distruge. Impactul a fost suficient de puternic pentru ca pernele de aer din mașină să fie declanșate. Inspectoratul de Poliție Ialoveni a fost sesizat despre accident la […]
13:30
La sediul Comandamentului General al Carabinieri din Roma, pe 27 octombrie 2025, a avut loc ceremonia oficială de prezentare a două vehicule de înaltă performanță destinate transportului urgent de organe și sânge: Maserati MCPURA și Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ambele în livrea instituțională. Mașinile echipate special pentru misiuni medicale critice subliniază colaborarea strategică dintre Stellantis […]
12:30
Auto Space, dealerul oficial Lynk & Co în Republica Moldova, a anunțat programul inovator Răscumpărare Garantată, care oferă o valoare fixă de revânzare. Oferta este valabilă pentru vehiculele Lynk & Co achiziționate până la sfârșitul anului 2025. „E un serviciu unic în țară, care îți garantează că, indiferent când vrei să schimbi mașina, primești suma […]
11:50
KIA intră în istorie prin stabilirea unui nou record mondial Guinness, acum pentru vehicule electrice comerciale ușoare (eLCV), cu noul PV5 Cargo. Vehiculul a parcurs 693,38 km (430,84 mile) pe o singură încărcare, cu încărcătura maximă suportată. Realizarea a avut loc pe 30 septembrie 2025, pe drumuri publice la nord de Frankfurt, Germania, și demonstrează […]
10:40
(video) De râs și de plâns. Asigurarea pentru un Zoe electric e mai scumpă decât pentru un camion # Autoblog.md
Din 24 noiembrie 2025, asigurările RCA și Cartea Verde se vor scumpi în Republica Moldova, conform actualizărilor tarifelor de referință anunțate de BNM. Iar creșterile sunt pe alocuri șocante. Tarife noi: Mașinile electrice, cele mai afectate Actualizarea tarifelor, motivată de inflație, creșterea costurilor de reparații (ex. baterii scumpe la EV) și frecvența accidentelor, lovește cel […]
09:00
INFINITI transformă SUV-ul său emblematic de lux, QX80, într-o mașină de performanță brută și neașteptată prin QX80 R-Spec, care își va face debutul public la SEMA Show 2025. Acest proiect extrem demonstrează potențialul de a combina rafinamentul luxos cu o putere explozivă, fiind echipat cu un motor twin-turbo derivat din legendarul Nissan GT-R. După conceptul […]
27 octombrie 2025
16:00
(video) Fuga la achitat online amenzile primite în traficul din Moldova! De astăzi poți primi și cashback # Autoblog.md
Începând cu ziua de astăzi, șoferii din Republica Moldova au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet încălcările comise în trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt disponibile în secțiunea „Contravenții" pe mcabinet.gov.md. Funcționalul
15:10
Efectele sancțiunilor impuse de SUA asupra companiilor petroliere rusești încep să apară mai accentuat în Republica Moldova. Pentru ziua de marți, 28 octombrie, ANRE anunță o majorare a prețului benzinei 95 și a motorinei standard. Pentru un litru de benzină 95 se adaugă 10 bani în tarif, iar pentru cel de motorină alți 14 bani. […] Articolul Carburanții se scumpesc: Cea mai mare majorare de prețuri din iulie 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
13:50
(video) Mai merge dacă a fost intenționat răsturnat? Jetour T2, pus la încercare în Africa de Sud # Autoblog.md
Într-o zi plină de adrenalină, echipa Cars din Africa de Sud a organizat o competiție spectaculoasă pentru a testa capabilitățile modelului Jetour T2, care urmează să fie lansat pe piața locală. Prezentatorii au fost provocați să parcurgă un traseu off-road dificil într-o cursă de tip „Cucerire a steagului”. Miza? Primul care ajunge în vârf, capturează […] Articolul (video) Mai merge dacă a fost intenționat răsturnat? Jetour T2, pus la încercare în Africa de Sud apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Honda marchează întoarcerea iconicei sale denumiri Prelude în Europa după o absență de 25 de ani, dezvăluind un coupé sportiv hibrid care combină designul elegant, performanța dinamică și tehnologia electrificată de ultimă oră. Noul Prelude e:HEV, a șasea generație a modelului, promite să redefinească „bucuria de a conduce” printr-un amestec de estetică inspirată de planoare, […] Articolul (video) Premieră europeană: Noul coupe hibrid Honda Prelude apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
(video) Ferrari F76 – prima mașină creată exclusiv pentru lumea digitală sub forma unui NFT # Autoblog.md
Ferrari a dezvăluit F76, prima sa mașină creată exclusiv pentru lumea digitală sub forma unui NFT, marcând a treia victorie consecutivă la cursa de 24 de ore de la Le Mans cu modelul 499P. Denumirea F76 omagiază triumful inaugural al mărcii în cursa franceză legendară, obținut în 1949 de Luigi Chinetti și Lord Selsdon cu […] Articolul (video) Ferrari F76 – prima mașină creată exclusiv pentru lumea digitală sub forma unui NFT apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Porsche include marșarierul în electrificare: Noul CEO revine la petrol după slăbiciuni în China și tarife în SUA # Autoblog.md
Porsche AG, producătorul german de mașini sport de lux, a anunțat de curând despre o schimbare strategică majoră, temperându-și ambițiile electrice și investind din nou în modele cu motoare pe benzină, sub conducerea noului CEO Michael Leiters, care va prelua funcția din 2026. Leiters, fost șef al McLaren și CTO la Ferrari, a fost sceptic […] Articolul Porsche include marșarierul în electrificare: Noul CEO revine la petrol după slăbiciuni în China și tarife în SUA apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(video) Lider mondial cu doar un punct avans. Lando Norris a cucerit Mexico City Grand Prix # Autoblog.md
Lando Norris a transformat pole position-ul într-o victorie spectaculoasă la Marele Premiu al Mexico City, preluând conducerea în Campionatul Piloților cu un singur punct, după ce a finisat primul, în fața lui Charles Leclerc și Max Verstappen, într-o cursă plină de acțiune. Britanicul McLaren a pornit excelent, menținând conducerea în fața unui start haotic cu […] Articolul (video) Lider mondial cu doar un punct avans. Lando Norris a cucerit Mexico City Grand Prix apare prima dată în Autoblog.md.
26 octombrie 2025
17:40
(video) Momentul unui accident grav în județul Iași. Remorca unui TIR derapat, ultimul lucru văzut de doi oameni # Autoblog.md
Un accident rutier grav s-a produs vineri după-amiaza la ieșirea din localitatea Drăgușeni din județul Iași, România. Momentul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere și relevă un tip de accident cum rar se poate întâmpla. Totodată demonstrează că nici nu a existat vreun timp de reacție pentru a putea fi cumva evitat. La […] Articolul (video) Momentul unui accident grav în județul Iași. Remorca unui TIR derapat, ultimul lucru văzut de doi oameni apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Mazda a adus în Republica Moldova primul său sedan electric de volum: Mazda6e, un model liftback cu design futurist și tehnologie avansată, lansat oficial în Europa în 2025. Dezvoltat în parteneriat cu Changan, noul 6e marchează revenirea denumirii iconice Mazda6, înlocuind varianta pe combustie, cel puțin până în momentul când se va decide adăugarea unui […] Articolul (video) Noua Mazda6, electrică, a ajuns în Moldova! Impresii și prețuri apare prima dată în Autoblog.md.
25 octombrie 2025
20:10
Moldova: Un tânăr care nu s-a realizat ca polițist a devenit TikToker care încalcă intenționat RCR # Autoblog.md
Această mică istorie ciudată, dar și amuzantă, a fost relatată chiar de Poliția Republicii Moldova pe paginile sale de socializare! Un tânăr care nu s-a realizat ca polițist a devenit TikToker care încalcă intenționat RCR. Însă oare nu s-a gândit că și oamenii legii pot sta pe TikTok sau ajunge să vadă imagini de acolo? […] Articolul Moldova: Un tânăr care nu s-a realizat ca polițist a devenit TikToker care încalcă intenționat RCR apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) Un tânăr de 24 de ani, nerăbdător de a aștepta următorul verde în semafor. Iată cum și-a stricat mașina # Autoblog.md
Un accident rutier mai neobișnuit s-a produs în seara zilei de vineri pe strada Nicolae Costin care se repară. În intersecția cu strada Ion Pelivan un șofer și-ar fi dorit să ”finiseze manevra” de trecere la expirarea semnalului verde și galben din semafor, inclus fiind și roșul, însă ceva nu a mers conform planului. În […] Articolul (video) Un tânăr de 24 de ani, nerăbdător de a aștepta următorul verde în semafor. Iată cum și-a stricat mașina apare prima dată în Autoblog.md.
24 octombrie 2025
18:30
Deși credeam că e gata cu acest fenomen, se pare că au rămas ”ultimii mohicani”. Pe un drum public din raionul Călărași a fost filmat un astfel de transport agabaritic. Camionul a fost atât de mult încărcat, încât până și plăcuța de înmatriculare posterioară nu i se vedea. De cum anume sunt utilizate oglinzile retrovizoare […] Articolul (video) Imaginea zilei din raionul Călărași: „Unde se uită poliția?” apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Opel, parte a concernului Stellantis, analizează posibilitatea de a introduce modele Leapmotor sub propriul brand începând cu 2026, un pas care ar marca un precedent în strategia grupului. Potrivit Automobilwoche, marca germană examinează integrarea SUV-ului compact Leapmotor B10, care va fi produs în Spania, ca model propriu Opel. Această abordare, cunoscută ca „re-badging” – adoptarea […] Articolul Presa germană: Opel se gândește să-și pună emblema pe o mașină străină apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
(P) Volvo Cars sărbătorește producția a patru milioane de automobile bazate pe arhitectura SPA # Autoblog.md
Articol de: Volvo Cars Moldova Volvo Cars a produs al patrulea milion de vehicule pe platforma revoluționară de primă generație Scalable Product Architecture* (SPA). Lansată în 2014 odată cu cea de-a doua generație Volvo XC90, platforma SPA a pus bazele mărcii Volvo moderne. Ea a transformat procesul de producție, permițând realizarea mai multor modele, motorizări și […] Articolul (P) Volvo Cars sărbătorește producția a patru milioane de automobile bazate pe arhitectura SPA apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Astăzi dimineață, în jurul orei 8:20, pe traseul R6, în localitatea Prepelița, polițiștii Direcției Patrulare Nord ai INSP au oprit un Audi care a depășit limita de viteză. La volan era un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Sîngerei. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că și permisul de conducere prezentat avea semne […] Articolul Decizia ciudată a unui tânăr prins cu 79 km/h prin localitate – 200 de euro mită apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
(video) Noua mașină a Driftbrothers este un BMW M2 cu 1100 CP. Vezi ce poate prin fabrica din München # Autoblog.md
Proiectul Red Bull Driftbrothers, care are în spate frații Elias & Johannes Hountondji, a transformat un BMW M2 într-o „Mașină Supremă de Drift” pentru competițiile de top, iar primul test al acesteia a fost o provocare fără precedent: un tur cronometrat prin zonele de producție ale fabricii principale BMW din München! Cu 1100 CP și […] Articolul (video) Noua mașină a Driftbrothers este un BMW M2 cu 1100 CP. Vezi ce poate prin fabrica din München apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Fendt a lansat în Republica Moldova seria 600 Vario, o gamă complet nouă de tractoare cu patru cilindri, destinată clasei de performanță 150-200 CP, una dintre cele mai populare în Europa. Cu modelele 614, 616, 618 și 620 Vario, oferind între 149 și 224 CP datorită conceptului inovator DynamicPerformance (DP), această serie combină manevrabilitate, putere […] Articolul (video) Fendt a lansat în Moldova noua serie de tractoare 600 Vario apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți în Moldova, întrerupt de noile sancțiuni SUA împotriva Rusiei # Autoblog.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în […] Articolul Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți în Moldova, întrerupt de noile sancțiuni SUA împotriva Rusiei apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Rolls-Royce Motor Cars marchează centenarul legendarului Phantom cu o colecție de mașini limitată la 25 de exemplare – Phantom Centenary Private Collection – cea mai complexă și tehnologic avansată realizare a diviziei Bespoke! Această capodoperă artistică și inginerească, dezvoltată pe parcursul a trei ani și peste 40.000 de ore de lucru, celebrează un secol de […] Articolul (video) Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection este un spectacol pe roți apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Porsche lansează în curând noul Cayenne Electric, un SUV complet electric care redefinește performanța electrică prin tehnologia sa avansată de înaltă tensiune. Echipat cu o baterie integrată structural, sistem de răcire dublă, management termic predictiv și capacitate de încărcare rapidă, modelul promite o autonomie de peste 600 km (WLTP) și o experiență de condus tipică […] Articolul (video) Noul Porsche Cayenne Electric va oferi peste 600 km autonomie apare prima dată în Autoblog.md.
