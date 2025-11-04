Mișcare accelerată spre 21 de lei. Cât va costa motorina miercuri, 5 noiembrie
Autoblog.md, 4 noiembrie 2025 18:50
Încă un "tun" marca ANRE, instituția de stat care se ocupă de plafonarea prețurilor carburanților. Tarifele continuă să crească după ce s-a anunțat că piața din Republica Moldova este afectată de sancțiunile aplicate de SUA principalelor companii petroliere rusești. În aceste circumstanțe, prețul pentru un litru de benzină revine mâine-poimâine la 23 de lei. Iar
Acum 5 minute
19:20
(video) Un minor din satul Drochia, trimis în judecată de poliție pentru deplasare cu motocicleta cu viteză # Autoblog.md
Inspectoratul General al Poliției informează că s-a autosesizat după publicarea unui clip video pe TikTok, în care o persoană aflată la ghidonul unei motociclete a dat dovadă de comportament agresiv și încălcări ale RCR. S-a descoperit că "aventura" a avut loc pe 2 noiembrie în satul Drochia din raionul Drochia, iar protagonistul este un minor
Acum o oră
18:50
Încă un "tun" marca ANRE, instituția de stat care se ocupă de plafonarea prețurilor carburanților. Tarifele continuă să crească după ce s-a anunțat că piața din Republica Moldova este afectată de sancțiunile aplicate de SUA principalelor companii petroliere rusești. În aceste circumstanțe, prețul pentru un litru de benzină revine mâine-poimâine la 23 de lei. Iar
18:30
(video) Premieră: Marele IM LS9 se laudă cu masaj mecanic 4D și 3472 W de putere audio daneză # Autoblog.md
IM Motors, marca premium de vehicule electrice a SAIC, a prezentat în această după amiază noul SUV flagship IM LS9. După eveniment s-a demarat procesarea precomenzilor, iar în primele 30 de minute s-au înregistrat peste opt mii. LS9 va debuta pe piața chineză din 12 noiembrie 2025, iar o versiune „Hyper" va fi introdusă din
Acum 4 ore
16:50
(video) ZEEKR 7X, în specificația adaptată pentru Republica Moldova, a ajuns în showroom # Autoblog.md
Noul ZEEKR 7X a ajuns în showroomul importatorului oficial de la Chișinău. Amintim că la începutul lui 2025, clienții au avut prima întâlnire cu modelul, însă atunci a fost expus cel chinez. Iar acum a venit mașina în specificația specială de export, care este disponibilă de cumpărat pe lângă cea originală și cea europeană. Ce
16:40
Noul ZEEKR 7X a ajuns în showroomul importatorului oficial de la Chișinău. Amintim că la începutul lui 2025, clienții au avut prima întâlnire cu modelul, însă atunci a fost expus cel chinez. Iar acum a venit mașina în specificația specială de export, care este disponibilă de cumpărat pe lângă cea originală. Ce reprezintă această specificație
15:30
După ce anterior au fost văzute pe străzile orașului Chișinău exemplare înmatriculate în Bulgaria, Kiev sau în București, capitala Republicii Moldova se adaugă oficial în lista celor care au atras modelul la secția de înmatriculare. Am surprins virând spre secția nr.1 de înmatriculare a transportului (strada Bucuriei) un Rolls-Royce Spectre. Cu numere de înmatriculare naționale
Acum 6 ore
13:30
De ce este neobișnuit? Pentru că extrem de rare sunt cazurile când automobile de o astfel de talie ajung să fie testate chiar în capătul spațiului UE, lângă frontiera cu Republica Moldova. Să fie această apariție motivată sau posibilă în urma extinderii spațiului Schengen? În imagini poate fi văzut Mercedes-Benz S-Class facelift, aflat pe "ultima
Acum 8 ore
11:50
Anunțată în 2021, livrată abia acum. Compania SSC North America a anunțat livrarea primului Aggressor, o versiune de circuit a hypercarului Tuatara. Producând puțin peste 2200 CP dintr-un V8 original, Aggressor reprezintă cea mai extremă expresie a performanței dezvoltate vreodată de producătorul american. Dezvoltat special pentru utilizare pe circuit și limitat la doar 10 unități,
Acum 12 ore
10:30
BMW M a eliminat discret insigna „Competition" din gama sa, marcând o schimbare semnificativă în strategia mărcii. Într-un interviu la Japan Mobility Show 2025, Frank van Meel, CEO-ul BMW M, a explicat de ce această insignă, care desemna versiunile mai performante și mai focalizate ale modelelor M, nu mai are sens, confirmând că aceasta este
09:50
Modelul plug-in hybrid Jetour Shanhai T1 este acum disponibil cu sistem de tracțiune integrală. Noua versiune îl face cel mai puternic T1. Jetour Shanhai T1 AWD continuă designul modelului cu tracțiune față și oferă cinci culori exterioare. Dimensiunile sale sunt 4706 x 1967 x 1840 mm, cu un ampatament de 2810 mm. Un dezavantaj ar
Ieri
18:40
(video) Toyota Tacoma H2-Overlander Concept: Atunci când aventura sustenabilă întâlnește performanța off-road # Autoblog.md
În perioada 4-7 noiembrie, în Las Vegas se va desfășura a 58-a ediție a SEMA Show. Scopul principal al Specialty Equipment Market Association Show este de a servi ca un târg comercial (trade-show) de top pentru industria globală a pieselor și echipamentelor auto de specialitate. Totuși, servește și drept scenă pentru debutul unor proiecte interesante
17:00
Educația și, mai presus de toate, experiența sunt esențiale atunci când vine vorba de cunoașterea celor mai bune metode de încărcare a bateriilor de înaltă tensiune. Kevin Giek, vicepreședinte al liniei de modele Taycan la Porsche, împărtășește câteva sfaturi practice. Schimbarea modului în care alimentăm mașinile noastre nu este un concept nou introdus de mobilitatea
15:40
De nu ar fi, nu s-ar povesti. Poliția comunică despre un nou caz de viteză excesivă, înregistrat lângă Chișinău. Contravenția a fost descrisă drept un record periculos în trafic, deși mai devreme pe un drum asemănător s-a mers cu peste 320 de km/h și acea ispravă încă nu a primit un calificativ oficial… În weekend,
15:00
(video) Premieră pentru șoferii din Republica Moldova: Asistență Rutieră Internațională # Autoblog.md
Șoferii moldoveni care planifică deplasări în Uniunea Europeană sau în Turcia au acum un aliat de nădejde în caz de accidente rutiere sau defecțiuni tehnice. Pentru prima dată, în Republica Moldova a fost lansat un serviciu dedicat de asistență rutieră, accesibil prin aplicația iASig, care oferă acoperire extinsă și tarife transparente. Această soluție vine să
13:40
(video) ARIDGE a lansat prima linie de producție în serie din lume pentru ”mașini zburătoare” # Autoblog.md
În luna octombrie, XPENG AEROHT, cea mai mare companie de vehicule zburătoare din Asia, a marcat o etapă importantă în expansiunea sa internațională printr-un zbor public al dronei din Land Aircraft Carrier în Dubai și înregistrarea unui număr record de comenzi în regiune – 600 unități. Numărul total de comenzi la nivel global depășește acum
12:40
Fără pauză în majorări. Scumpirile produselor petroliere se țin lanț deocamdată, iar după trei zile de tarife plafon fixe vin unele actualizate de la ANRE. Prețul motorinei standard a trecut cu succes de 20 de lei per litru. Noile cifre vor apărea pe panourile din stațiile de alimentare de la miezul nopții. Ultima dată când
12:00
Renault Group, Geely Holding Group și Geely Automobile Holdings au semnat acorduri prin care Geely va prelua o cotă de 26.4% în filiala Renault do Brasil. Această tranzacție continuă cooperarea strategică dintre Renault Group și Geely, îmbunătățind dezvoltarea mărcilor în Brazilia și deschizând calea pentru lansarea de vehicule noi cu zero și emisii reduse la
10:00
(video) Un iresponsabil cu motocultor a pus în pericol mai mulți șoferi pe traseul Chișinău-Dubăsari # Autoblog.md
Deși sfârșitul sezonului moto 2025 s-a marcat oficial la sfârșit de octombrie, pe utilizatori de motocultoare nu i-a afectat nicicum această veste. Mai mult, unii și în prag de 2026 încalcă în flagrant regulile elementare de utilizare a acestor vehicule, punând în real pericol siguranța altor participanți la trafic. Și iată un exemplu. Ieri, după
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Nu ați uitat? Începând de astăzi este obligatoriu de circulat 24 din 24 cu faruri conectate # Autoblog.md
Începând cu 1 noiembrie, șoferii din Republica Moldova sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire (faza scurtă) sau cu luminile de zi (DRL) aprinse în faruri chiar și pe timp de zi. Această obligație este valabilă până pe 31 martie inclusiv și vizează toate vehiculele, indiferent de condițiile de vizibilitate. Mesajul Poliției: Conform articolului
31 octombrie 2025
17:20
Încă o scumpire. Noiembrie 2025 începe cu alte majorări ale prețurilor carburanților principali. Fără opt bani, un litru de motorină simplă a ajuns la 20 de lei. Majorarea pentru un litru de benzină 95 este nesemnificativă. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică zilnic, în afară de zilele de odihnă și cele de
16:30
Parte a unui proiect de training, nouă ucenici de la Porsche Leipzig GmbH au transformat un Porsche 718 Boxster S într-un camera car extrem de funcțional. Conversia, realizată încă în 2017, a rămas în mare parte în culisele scenei, dar până acum. Aflăm că modificările sale au fost adaptate cerințelor practice de filmare pe circuit
11:50
European Car of the Year 2026: Finaliștii au fost selectați, printre care Dacia Bigster # Autoblog.md
Organizatorii concursului Mașina Anului 2026 în Europa a format lista modelelor finaliste. Cei 60 de membri ai juriului, provenind din 23 de țări europene, au ales din 35 de modele cele pe care le consideră cele mai susceptibile să câștige premiul continental. Marele câștigător va fi anunțat pe 9 ianuarie 2026, în cadrul Brussels International
11:20
A fost o vreme când mașinile nu erau doar conduse – erau simțite. Printre ele, Mercedes-Benz S-Class W140 se distingea ca simbol al puterii și demnității. Astăzi, la decenii distanță, a ajuns în studioul Vilner Garage din Bulgaria – pregătit pentru ca noua sa poveste să fie scrisă. Automobilul legendar și-a revigorat simțul măreției prin
10:40
Lotus, marca auto cu origini britanice, producătoare de mașini sport de lux, își anunță lansarea în Republica Moldova după o perioadă de pregătiri. Conform anunțului de pe pagina oficială, ziua cea mare este setată pentru sâmbătă, 15.11.2025. Potrivit cu cele enunțate, la mijlocul lunii noiembrie are loc deschiderea showroomului oficial (str. Calea Ieșilor 17), dar
09:30
Noul BYD Sealion 06 atinge un record impresionant: 100.000 de unități produse în doar 100 de zile # Autoblog.md
BYD a marcat un moment istoric cu SUV-ul său Sealion 06, atingând pragul de 100.000 unități produse în doar 100 de zile după lansarea pe piață. Modelul, introdus pe 24 iulie 2025, înlocuiește vechiul Sealion 6 (cunoscut și drept Song Plus în China sau Seal U în Europa) și deține acum recordul pentru cel mai
30 octombrie 2025
19:30
Se scumpesc carburanții și în ultima zi de octombrie, urmare a sancțiunilor SUA aplicate Federației Ruse, potrivit ANRE a Republicii Moldova. Când se va încheia maratonul majorărilor prețurilor la carburanți deocamdată nu se cunoaște. Un litru de benzină 95 se îndreaptă ferm spre tariful de 23 de lei. Un litru de motorină standard se apropie
18:50
O apariție interesantă în Republica Moldova. A fost importat probabil primul Renault Megane R.S. Trophy, facelift! Este cel mai puternic Megane pe benzină din toate timpurile și ultimul de acest gen. Dar în timp ce vânzătorul spune că exemplarul este din 2023, are un parcurs de 48.000 km și costă 35.000 euro, în ceea ce
17:10
Honda, un producător care a pus mereu suflet și inimă în realizarea viselor sale, expune la Japan Mobility Show 2025 o gamă largă de produse și tehnologii de mobilitate pentru uscat, mare, cer și chiar cosmos. Compania invită vizitatorii să testeze și să atingă aceste exponate pentru a simți entuziasmul viitorului imaginat de Honda. Însă […] Articolul (video) JMS 2025: Trei premiere mondiale notabile de la Honda apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Honda, un producător care a pus mereu suflet și inimă în realizarea viselor sale, expune la Japan Mobility Show 2025 o gamă largă de produse și tehnologii de mobilitate pentru uscat, mare, cer și chiar cosmos. Compania invită vizitatorii să testeze și să atingă aceste exponate pentru a simți entuziasmul viitorului imaginat de Honda. Însă […] Articolul (video) JMS 2025: Trei premiere notabile de la Honda apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
(video) JMS 2025: Viitorul Lexus este văzut cu 3-6 roți, pe temelii, pe apă și în văzduh # Autoblog.md
Lexus a dezvăluit, la deschiderea Japan Mobility Show, o nouă direcție strategică pentru brandul global de lux, numită „Discover”, care extinde viziunea dincolo de lumea auto, îmbrățișând produse, servicii, experiențe și stiluri de viață noi, cu principiul central de a „imita pe nimeni”. Această schimbare vine odată cu realinierea brandurilor din Grupul Toyota, care introduce […] Articolul (video) JMS 2025: Viitorul Lexus este văzut cu 3-6 roți, pe temelii, pe apă și în văzduh apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
UE a schimbat regulile: Șoferii cu permis de categoria B vor putea conduce mașini mai grele # Autoblog.md
Parlamentul European a aprobat o revizuire a regulilor UE privind permisele de conducere, menită să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere și la reducerea coliziunilor, având în vedere că aproape 20.000 de vieți sunt pierdute anual pe drumurile UE. Noile prevederi introduc cerințe de formare actualizate, un permis digital opțional, o perioadă de probă de cel […] Articolul UE a schimbat regulile: Șoferii cu permis de categoria B vor putea conduce mașini mai grele apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
(video) BMW Group – primul producător auto din Germania care a obținut aprobarea internațională pentru sisteme inovatoare de asistență # Autoblog.md
BMW Group devine primul producător auto din Germania care primește aprobarea pentru sisteme de asistență la condus în noul BMW iX3, conform Regulamentului UN nr. 171 privind Sistemele de Asistență la Controlul Șoferului (DCAS). Această reglementare internațională oferă un cadru legal pentru sistemele inovatoare de nivel 2, cu accent pe siguranța clienților, permițând utilizarea funcției […] Articolul (video) BMW Group – primul producător auto din Germania care a obținut aprobarea internațională pentru sisteme inovatoare de asistență apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) JMS 2025: Conceptul Nissan Hyper Tourer s-a transformat în noua generație Elgrand # Autoblog.md
După o pauză de aproape un deceniu, Nissan introduce generația a patra a modelului Elgrand, lansat inițial în 1997, un pionier al segmentului „minivan premium” în Japonia. Va debuta în vara anului 2026 pe piața japoneză, cu planuri de extindere globală ulterioară! Cu o reputație solidă pentru interioare spațioase, luxoase și performanță de condus captivantă, […] Articolul (video) JMS 2025: Conceptul Nissan Hyper Tourer s-a transformat în noua generație Elgrand apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
SEAT anunță lansarea modelelor actualizate Ibiza și Arona, doi membri ai segmentului urban, care îmbracă un design mai expresiv, interioare de calitate superioară și o propunere de valoare mai puternică, toate create pentru a inspira un spirit tânăr și creativ. Context Istoric și Poziționare Generală Design Exterior: Dinamic și Tineresc SEAT Ibiza: SEAT Arona: Design […] Articolul (video) SEAT Ibiza și Arona au fost actualizate pentru a doua oară apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
(video) JMS 2025: Noul Mitsubishi Elevance Concept este un PHEV cu patru electromotoare # Autoblog.md
Mitsubishi Motors Corporation a dezvăluit la Japan Mobility Show 2025 noul Elevance Concept, un concept de crossover SUV electrificat. Acest model reprezintă o viziune futuristă care integrează tehnologiile de electrificare și control integral al roților ale companiei, subliniind tema „Forever Adventure”, dedicată pasiunii pentru explorare timeless. Design exterior inspirat de Luxe Adventurer Concept Mitsubishi Elevance […] Articolul (video) JMS 2025: Noul Mitsubishi Elevance Concept este un PHEV cu patru electromotoare apare prima dată în Autoblog.md.
29 octombrie 2025
14:00
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență a anunțat că derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (or NG eCall). O fază de test ar fi setată să înceapă din 2026. Proiectul are ca obiectiv modernizarea tehnologică pentru un răspuns mai rapid și eficient în cazurile de urgență. Sistemul eCall […] Articolul (video) Republica Moldova va avea în sfârșit eCall funcțional în mașini apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Toyota Motor Corporation (TMC) a prezentat la Japan Mobility Show 2025 o nouă abordare de brand și o viziune actualizată, reconfirmându-și angajamentul față de „Mobility for All”. Compania explică identitatea sa în evoluție, centrată pe inovație, incluziune și sustenabilitate, pentru a oferi soluții practice de mobilitate și reducere a emisiilor de carbon, clienților din întreaga […] Articolul (video) JMS 2025: Toyota anunță formarea a două noi mărci distincte apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Mazda Motor Corporation este indiscutabil prezentă la noua ediție Japan Mobility Show care a început astăzi și a anunțat mai multe lucruri. În primul rând va lansa gradual o nouă versiune a simbolului său de brand, care întruchipează credința neclintită și angajamentul durabil al companiei de a modela viitorul. De asemenea, a pregătit două concepte […] Articolul (video) JMS 2025: Mazda prezintă în premieră mondială două modele Vision apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
A început în forță o nouă ediție a salonului auto bienal Japan Mobility Show 2025, a 71-a ediție, redenumit din Tokyo Motor Show. Toyota a dezvăluit în capitala niponă conceptul noii generații Corolla, un sedan cu un design spectaculos care marchează o schimbare majoră pentru generația a 13-a ce urmează a fi lansată. Istoria și […] Articolul (video) JMS 2025: Premieră mondială – Noua Toyota Corolla Concept apare prima dată în Autoblog.md.
28 octombrie 2025
19:00
Stellantis a dezvăluit noul motor Hurricane 4 Turbo de 2.0 litri, unul cu patru cilindri care produce niveluri de putere și cuplu comparabile cu cele ale motoarelor cu șase cilindri, oferind în același timp o eficiență superioară la consum și emisii reduse. Cu o putere certificată SAE de 329 CP la 6000 rpm și un […] Articolul (video) Noul Stellantis Hurricane 4 Turbo – putere de șase cilindri în patru apare prima dată în Autoblog.md.
18:00
Motorina vândută în Moldova se mai scumpește după miezul nopții. După majorarea cu 20 de bani din ultimele zile se mai adaugă alți 13 bani în tariful pentru un litru de motorină standard Euro 5. Amintim cititorilor că prețul motorinei și benzinei se modifică zilnic, în afară de zilele de odihnă și cele de sărbătoare. […] Articolul Motorina vândută în Moldova se mai scumpește după miezul nopții apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
Franța și Spania susțin interzicerea mașinilor diesel și pe benzină din 2035, dezvăluie o scrisoare # Autoblog.md
Franța și Spania au trimis o scrisoare liderilor UE, cerând menținerea obiectivului de interzicere a vânzărilor de mașini noi cu motoare pur pe benzină și motorină până în 2035, subliniind că vehiculele cu zero emisii sunt „indispensabile”. Potrivit documentului oficial văzut de Euronews, Paris și Madrid avertizează că renunțarea la acest ”ban” ar compromite neutralitatea […] Articolul Franța și Spania susțin interzicerea mașinilor diesel și pe benzină din 2035, dezvăluie o scrisoare apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
YASA, liderul global în design și producție de motoare cu flux axial, și-a depășit propriul record neoficial de densitate de putere cu un prototip de motor electric de ultimă generație, obținând un impresionant raport de 59 kW/kg. Acest rezultat revoluționar demonstrează potențialul tehnologiei în sectorul automotive de înaltă performanță. Performanțe record: De la 42 la […] Articolul (foto) Este un game changer! YASA a făcut un electromotor de 1020 CP și numai 12.7 kg apare prima dată în Autoblog.md.
14:30
(video) O răstignire de la intrarea în satul Bardar, spulberată de un taximetrist. Vezi momentul # Autoblog.md
Momentul unui accident viral a fost înregistrat duminică seara de o cameră de supraveghere din satul Bardar. Imaginile arată cum un automobil intră violent într-o răstignire și o distruge. Impactul a fost suficient de puternic pentru ca pernele de aer din mașină să fie declanșate. Inspectoratul de Poliție Ialoveni a fost sesizat despre accident la […] Articolul (video) O răstignire de la intrarea în satul Bardar, spulberată de un taximetrist. Vezi momentul apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
La sediul Comandamentului General al Carabinieri din Roma, pe 27 octombrie 2025, a avut loc ceremonia oficială de prezentare a două vehicule de înaltă performanță destinate transportului urgent de organe și sânge: Maserati MCPURA și Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ambele în livrea instituțională. Mașinile echipate special pentru misiuni medicale critice subliniază colaborarea strategică dintre Stellantis […] Articolul (video) Carabinierii italieni vor folosi pentru prima dată un Maserati apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Auto Space, dealerul oficial Lynk & Co în Republica Moldova, a anunțat programul inovator Răscumpărare Garantată, care oferă o valoare fixă de revânzare. Oferta este valabilă pentru vehiculele Lynk & Co achiziționate până la sfârșitul anului 2025. „E un serviciu unic în țară, care îți garantează că, indiferent când vrei să schimbi mașina, primești suma […] Articolul (video) Lynk & Co Moldova a anunțat programul Răscumpărare Garantată! Detalii apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
KIA intră în istorie prin stabilirea unui nou record mondial Guinness, acum pentru vehicule electrice comerciale ușoare (eLCV), cu noul PV5 Cargo. Vehiculul a parcurs 693,38 km (430,84 mile) pe o singură încărcare, cu încărcătura maximă suportată. Realizarea a avut loc pe 30 septembrie 2025, pe drumuri publice la nord de Frankfurt, Germania, și demonstrează […] Articolul (video) KIA PV5 Cargo stabilește un record mondial Guinness pentru vehiculele eLCV apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
(video) De râs și de plâns. Asigurarea pentru un Zoe electric e mai scumpă decât pentru un camion # Autoblog.md
Din 24 noiembrie 2025, asigurările RCA și Cartea Verde se vor scumpi în Republica Moldova, conform actualizărilor tarifelor de referință anunțate de BNM. Iar creșterile sunt pe alocuri șocante. Tarife noi: Mașinile electrice, cele mai afectate Actualizarea tarifelor, motivată de inflație, creșterea costurilor de reparații (ex. baterii scumpe la EV) și frecvența accidentelor, lovește cel […] Articolul (video) De râs și de plâns. Asigurarea pentru un Zoe electric e mai scumpă decât pentru un camion apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
INFINITI transformă SUV-ul său emblematic de lux, QX80, într-o mașină de performanță brută și neașteptată prin QX80 R-Spec, care își va face debutul public la SEMA Show 2025. Acest proiect extrem demonstrează potențialul de a combina rafinamentul luxos cu o putere explozivă, fiind echipat cu un motor twin-turbo derivat din legendarul Nissan GT-R. După conceptul […] Articolul (video) INFINITI QX80 R-Spec are motor de Nissan GT-R cu 1000 de cai putere apare prima dată în Autoblog.md.
27 octombrie 2025
16:00
(video) Fuga la achitat online amenzile primite în traficul din Moldova! De astăzi poți primi și cashback # Autoblog.md
Începând cu ziua de astăzi, șoferii din Republica Moldova au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet încălcările comise în trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” pe mcabinet.gov.md. Funcționalul permite șoferilor să vizualizeze abaterile înregistrate de camerele de supraveghere din traficul rutier, care includ informații detaliate despre: data […] Articolul (video) Fuga la achitat online amenzile primite în traficul din Moldova! De astăzi poți primi și cashback apare prima dată în Autoblog.md.
