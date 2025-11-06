Proiectele moldo-americane, discutate la întâlnirea dintre Alexandru Munteanu și Nick Pietrowicz

12:00

Un bărbat, în vârstă de 69 de ani, a murit în urma unui grav accident rutier înregistrat la Ocnița, pe drumul Arionești – Otaci. Victima era pasager al mașinii, care a derapat de pe șosea și a intrat într-un copac. Automobilul era condus cu viteză de un bărbat de 36 de ani, care ar fi […]