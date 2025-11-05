Prețurile produselor agricole au crescut cu aproape 20% în primele nouă luni ale anului

09:20

Cel puțin 66 de persoane și-au pierdut viața, iar sute de mii au fost strămutați, după ce taifunul Kalmaegi, unul dintre cele mai puternice din acest an, a lovit centrul Filipinelor, anunță autoritățile. Cea mai afectată regiune este insula Cebu, cea mai populată din centrul țării, unde s-au înregistrat 49 de decese. Alte 26 de […] Articolul VIDEO // Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare” apare prima dată în SafeNews.