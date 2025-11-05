NEWS ALERT! Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE: Cine ar prelua funcția interimară
SafeNews, 5 noiembrie 2025 10:40
Tudor Ulianovschi a renunțat la conducerea Partidului Social Democrat European, potrivit informațiilor confirmate pentru SafeNews.md de surse din interiorul formațiunii. Decizia ar fi fost luată marți seara, 4 noiembrie, în cadrul unei ședințe a biroului politic și ar urma să fie făcută publică în următoarele zile. Deocamdată nu este clar cine va prelua interimatul funcției […] Articolul NEWS ALERT! Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE: Cine ar prelua funcția interimară apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:00
Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cultural cu Rusia. Jardan: ”Nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova” # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind denunțarea Acordului încheiat cu Guvernul Federației Ruse pentru înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998. Decizia survine după solicitarea Ministerului Afacerilor Externe și are ca scop retragerea cadrului legal care permitea funcționarea Centrului Rus de Cultură și Știință de la Chișinău, […] Articolul Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cultural cu Rusia. Jardan: ”Nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova” apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
10:50
Guvernul modifică Regulamentul privind indemnizația paternă pentru familii cu copii multipli # SafeNews
Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care modifică Regulamentul privind condițiile de stabilire, modul de calcul și plata indemnizației paternale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că măsura vine ca o continuare a politicilor de susținere a familiilor cu copii mici. Aceasta va permite taților, în special celor care au gemeni […] Articolul Guvernul modifică Regulamentul privind indemnizația paternă pentru familii cu copii multipli apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
10:40
NEWS ALERT! Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE: Cine ar prelua funcția interimară # SafeNews
Tudor Ulianovschi a renunțat la conducerea Partidului Social Democrat European, potrivit informațiilor confirmate pentru SafeNews.md de surse din interiorul formațiunii. Decizia ar fi fost luată marți seara, 4 noiembrie, în cadrul unei ședințe a biroului politic și ar urma să fie făcută publică în următoarele zile. Deocamdată nu este clar cine va prelua interimatul funcției […] Articolul NEWS ALERT! Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE: Cine ar prelua funcția interimară apare prima dată în SafeNews.
10:40
Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal, Alexandru Iacob devine secretar general adjunct al Guvernului # SafeNews
Ședința Guvernului a adus schimbări importante la conducerea Serviciului Vamal. Alexandru Iacob, care și-a anunțat ieri demisia, a fost eliberat din funcția de director și va prelua poziția de secretar general adjunct al Guvernului. Radu Vrabie va ocupa funcția de director al Serviciului Vamal începând cu 7 noiembrie. Ministrul Finanțelor, Andrian Graviliță, a subliniat experiența […] Articolul Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal, Alexandru Iacob devine secretar general adjunct al Guvernului apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:30
Halterofilul moldovean Stanislav Uja a obținut medalia de bronz la Campionatul European de Haltere pentru sportivi sub 20 de ani, competiție desfășurată în orașul Durrës, Albania. Sportivul a concurat la categoria +110 kg, reușind 165 kg la smuls și 203 kg la stilul aruncat. Deși s-a clasat pe locul 4 la fiecare disciplină în parte, […] Articolul Stanislav Uja aduce bronzul la Campionatul European de Haltere U-20 din Albania apare prima dată în SafeNews.
10:20
Guvernul Republicii Moldova l-a votat în unanimitate pe Alexei Buzu în funcția de Secretar General al Guvernului, la propunerea prim-ministrului Alexandru Munteanu. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței oficiale de astăzi. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat că experiența și competențele lui Alexei Buzu vor consolida funcționarea aparatului guvernamental și vor facilita procesul decizional la […] Articolul ULTIMA ORĂ! Alexei Buzu, votat unanim Secretar General al Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:20
Guvernul Republicii Moldova a anunțat eliberarea Anei Calinici din funcția de secretar de stat al Guvernului, precum și a lui Gheorghe Hajder din funcția de secretar de stat al Ministerului Mediului. Deciziile au fost adoptate în cadrul discuțiilor actuale ale executivului, fără a fi precizate motivele eliberării. Guvernul urmează să facă ajustările necesare pentru a […] Articolul ULTIMA ORĂ! Schimbări în Guvern: Ana Calinici și Gheorghe Hajder eliberați din funcții apare prima dată în SafeNews.
10:10
TRAFIC DE INFLUIENȚĂ: Procuratura trimite în judecată un bărbat pentru șantaj de 60 000 de euro # SafeNews
Procuratura Anticorupție a transmis în instanță o cauză penală în care un bărbat este acuzat de trafic de influență, după ce ar fi pretins 60 000 de euro de la o persoană cercetată pentru corupere pasivă, promițând că poate influența organele de urmărire penală și oficiali publici pentru a-l scoate de sub urmărire penală. Din […] Articolul TRAFIC DE INFLUIENȚĂ: Procuratura trimite în judecată un bărbat pentru șantaj de 60 000 de euro apare prima dată în SafeNews.
10:10
FOTO // România și Republica Moldova lansează un proiect transfrontalier pentru salvarea de vieți în caz de inundații # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) din România, în calitate de Partener Lider, a lansat pe 4 noiembrie 2025 proiectul ROMD00074 – FLOOD RESCUE „Pregătire comună pentru salvarea de vieți în caz de inundații”, o inițiativă transfrontalieră care vizează creșterea capacității de intervenție în fața inundațiilor în zonele aflate la granița dintre România și […] Articolul FOTO // România și Republica Moldova lansează un proiect transfrontalier pentru salvarea de vieți în caz de inundații apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:00
Trei persoane cu vârstele de 37, 19 și, respectiv, 20 de ani au fost condamnate la pedepse cu închisoarea pentru implicare într-o amplă rețea de producere, transportare și distribuire a drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Primul inculpat, bărbatul de 37 de ani, a fost condamnat la 7 ani de detenție […] Articolul Rețea de droguri destructurată la Chișinău: Trei bărbați, condamnați la închisoare apare prima dată în SafeNews.
10:00
TRAGEDIE la un spital din Chișinău: Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul trei # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 73 de ani a murit în această dimineață după ce a căzut de la etajul trei al unui spital situat pe strada Vladimir Korolenko din centrul capitalei. Potrivit declarațiilor Cristinei Talpă, ofițer de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, bărbatul era pacient al spitalului în momentul incidentului. Autoritățile […] Articolul TRAGEDIE la un spital din Chișinău: Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul trei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Republica Moldova continuă să avanseze pe calea integrării europene, arată Raportul de extindere pentru 2025, prezentat de Comisia Europeană. Documentul evidențiază progresele înregistrate de țara noastră, inclusiv în domeniul politicii externe, de securitate și apărare, parte a Clusterului VI al UE. Printr-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe a salutat concluziile raportului, subliniind eforturile susținute […] Articolul Raportul Comisiei Europene confirmă progresul Moldovei pe drumul aderării la UE apare prima dată în SafeNews.
09:50
ULTIMA ORĂ! Zdg: Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea Pro Imobil # SafeNews
Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează percheziții la locuințele și birourile lui Dorin Damir și Octavian Orheianu, potrivit surselor ZdG.md. Acțiunile vizează două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliate celor doi. […] Articolul ULTIMA ORĂ! Zdg: Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea Pro Imobil apare prima dată în SafeNews.
09:40
Întreprinderea Energocom (100% capital de stat) a achiziționat, în luna octombrie, circa 387,3 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 132,44 Euro/MWh, ceea ce este cu 18,48 Euro/MWh mai mult decât în septembrie, adică e în creştere cu circa 16%. Datele Energocom arată că acesta este cel mai mare preţ al […] Articolul Prețul energiei electrice în Moldova urcă la cel mai ridicat nivel din ultimele opt luni apare prima dată în SafeNews.
09:30
PRESA ROMÂNĂ // Surpriză la Chișinău: România absentă din documentele oficiale ale Executivului Munteanu # SafeNews
România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum arată documentul de pe site-ul oficial. România este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând atât ajutoare în bani, cât și sprijin strategic pentru ca Moldova să […] Articolul PRESA ROMÂNĂ // Surpriză la Chișinău: România absentă din documentele oficiale ale Executivului Munteanu apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO // Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare” # SafeNews
Cel puțin 66 de persoane și-au pierdut viața, iar sute de mii au fost strămutați, după ce taifunul Kalmaegi, unul dintre cele mai puternice din acest an, a lovit centrul Filipinelor, anunță autoritățile. Cea mai afectată regiune este insula Cebu, cea mai populată din centrul țării, unde s-au înregistrat 49 de decese. Alte 26 de […] Articolul VIDEO // Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare” apare prima dată în SafeNews.
09:20
E DE BINE?! Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită oficială la Chișinău # SafeNews
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va vizita Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, informează surse oficiale. În cadrul vizitei, Metsola va participa la ședința solemnă a Parlamentului, ocazie cu care va susține un discurs dedicat constituirii Legislativului de legislatura a XII-a. De asemenea, ea va avea întrevederi oficiale cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu […] Articolul E DE BINE?! Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită oficială la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:10
Zohran Mamdani, parlamentar democrat de stânga în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului New York. Născut în Uganda din părinți de origine indiană și musulman, Mamdani devine astfel primul primar musulman și sud-asiatic din istoria orașului și unul dintre cei mai tineri aleși în epoca modernă. În […] Articolul Alegeri istorice în New York: Mamdani învinge și devine primar apare prima dată în SafeNews.
09:10
ULTIMA ORĂ! Percheziții în România: Mai mulți medici suspectați că ar fi falsificat rezidențiatul din Republica Moldova # SafeNews
Procurorii și polițiștii români efectuează miercuri, 5 noiembrie 2025, 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. „Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ofițeri din cadrul IGPR […] Articolul ULTIMA ORĂ! Percheziții în România: Mai mulți medici suspectați că ar fi falsificat rezidențiatul din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:10
Marta Kos: Transnistria nu blochează drumul european al Republicii Moldova, soluție va fi găsită înainte de aderare # SafeNews
Regiunea transnistreană nu reprezintă un obstacol în parcursul european al Republicii Moldova, a afirmat marți, 4 noiembrie, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Aceasta și-a exprimat încrederea că o soluție pentru conflictul transnistrean va fi identificată înainte ca Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene. Întrebată despre situația din Transnistria, Kos a subliniat că […] Articolul Marta Kos: Transnistria nu blochează drumul european al Republicii Moldova, soluție va fi găsită înainte de aderare apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:00
Operațiunea „JUPITER 4” – percheziții masive în toată Romînia: prejudiciu uriaș de peste 61 de milioane de lei # SafeNews
Operațiunea de amploare „JUPITER 4” continuă, iar miercuri, 5 noiembrie 2025, autoritățile române au declanșat una dintre cele mai mari acțiuni coordonate din acest an. Polițiștii și procurorii, sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează 267 de percheziții domiciliare în mai multe […] Articolul Operațiunea „JUPITER 4” – percheziții masive în toată Romînia: prejudiciu uriaș de peste 61 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
08:50
Mersul pe jos face minuni și pentru auz: un studiu internațional dezvăluie cum se adaptează creierul la sunete în timpul mișcării # SafeNews
Un grup de cercetători din China și Germania a descoperit că mersul pe jos nu este benefic doar pentru corp, ci și pentru felul în care creierul percepe sunetele. Potrivit unui studiu publicat în The Journal of Neuroscience, activitatea cerebrală devine mai receptivă la stimuli auditivi în timpul deplasării, iar sensibilitatea auditivă variază în funcție […] Articolul Mersul pe jos face minuni și pentru auz: un studiu internațional dezvăluie cum se adaptează creierul la sunete în timpul mișcării apare prima dată în SafeNews.
08:40
Moldova accelerează armonizarea legislației fiscale cu standardele UE, dar rămâne în urmă la accize și directivele antifraudă # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat progrese vizibile în apropierea legislației sale fiscale de cea a Uniunii Europene, însă continuă să aibă restanțe în domeniile accizelor, taxelor energetice și aplicării directivelor împotriva evaziunii fiscale, se arată în raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea. Potrivit documentului, în iunie 2025, au fost introduse în Codul fiscal prevederi referitoare […] Articolul Moldova accelerează armonizarea legislației fiscale cu standardele UE, dar rămâne în urmă la accize și directivele antifraudă apare prima dată în SafeNews.
08:40
Guvernul redirecționează aproape 20 de milioane de lei pentru plata salariilor din sectorul bugetar # SafeNews
Executivul de la Chișinău a aprobat redistribuirea a 19,76 milioane de lei din bugetul de stat pentru anul 2025, cu scopul de a acoperi cheltuielile de personal în instituțiile publice care se confruntă cu lipsă de fonduri. Măsura a fost propusă de Ministerul Finanțelor și are drept obiectiv „asigurarea plății salariilor și a contribuțiilor sociale […] Articolul Guvernul redirecționează aproape 20 de milioane de lei pentru plata salariilor din sectorul bugetar apare prima dată în SafeNews.
08:20
CEDO sancționează Estonia pentru interzicerea fumatului în închisori: încălcare a dreptului la viață privată # SafeNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că interdicția totală a fumatului în închisorile din Estonia, impusă în anul 2017, încalcă drepturile fundamentale ale persoanelor private de libertate. Hotărârea, publicată marți, 4 noiembrie, vine în urma plângerilor depuse de patru deținuți, care au reclamat că măsura le-a provocat efecte negative asupra sănătății fizice și psihice, […] Articolul CEDO sancționează Estonia pentru interzicerea fumatului în închisori: încălcare a dreptului la viață privată apare prima dată în SafeNews.
08:10
VIDEO // Cel puțin șapte morți și unsprezece răniți după prăbușirea unui avion UPS la Louisville # SafeNews
Cel puțin șapte persoane au murit și alte unsprezece au fost rănite după ce un avion de marfă UPS s-a prăbușit și a luat foc la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky, în seara zilei de 4 noiembrie 2025. Potrivit autorităților americane, aeronava, un model MD-11 cu fuselaj […] Articolul VIDEO // Cel puțin șapte morți și unsprezece răniți după prăbușirea unui avion UPS la Louisville apare prima dată în SafeNews.
08:10
Premierul Munteanu salută raportul CE: ”Suntem hotărâți să atingem cât mai curând obiectivul aderării la Uniunea Europeană” # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, potrivit raportului anual privind extinderea, publicat de Comisia Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a salutat concluziile documentului, afirmând că acestea confirmă angajamentul ferm al țării pentru integrarea europeană. „Moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru […] Articolul Premierul Munteanu salută raportul CE: ”Suntem hotărâți să atingem cât mai curând obiectivul aderării la Uniunea Europeană” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Prognoza meteo pentru 5 noiembrie 2025: cer variabil și ploi izolate în nordul republicii # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, va aduce o vreme mohorâtă în cea mai mare parte a țării. În nord sunt prognozate ploi slabe, în timp ce în centrul și sudul Republicii Moldova cerul va fi predominant noros, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, cu […] Articolul Prognoza meteo pentru 5 noiembrie 2025: cer variabil și ploi izolate în nordul republicii apare prima dată în SafeNews.
08:00
Carol al III-lea l-a decorat pe David Beckham cu titlul de cavaler. Ceremonia oficială a avut loc în Berkshire. Fostul fotbalist al echipei naționale a Angliei a primit acest titlu cu ocazia zilei oficiale de naștere a regelui. Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a fost oficial înnobilat pentru meritele sale în […] Articolul Carol al III-lea l-a decorat pe David Beckham cu titlul de cavaler. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Criptomoneda Bitcoin a suferit prima pierdere în luna octombrie din ultimii şapte ani. Traderii sunt neliniştiţi deoarece din punct de vedere statistic octombrie este una dintre cele mai bune luni ale anului pentru evoluţia criptomonedei. Datele Coinglass arată că Bitcoin a încheiat luna octombrie în scădere cu 3,69%. Deşi nu este o scădere foarte mare, […] Articolul Octombrie negru pentru Bitcoin: prima scădere în șapte ani apare prima dată în SafeNews.
07:40
Judecătorul Emil Bulat, cercetat anterior pentru corupere, a fost repus în funcție de către CSM # SafeNews
Judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hâncești a fost repus în funcție după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au admis „în parte” cererea sa și au decis încetarea suspendării din funcție. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSM, în urma examinării demersului depus de magistrat. Emil Bulat activează în sistemul judecătoresc din […] Articolul Judecătorul Emil Bulat, cercetat anterior pentru corupere, a fost repus în funcție de către CSM apare prima dată în SafeNews.
07:30
Extinderea UE este cea mai bună investiție în viitor. După cum a relatat Infotag, președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat acest lucru marți la Summitul European de Extindere, organizat de Euronews la Bruxelles. El a menționat că extinderea Uniunii a fost o prioritate pentru el de când a preluat mandatul în decembrie 2024. Costa […] Articolul Antonio Costa: Extinderea UE este cea mai bună investiție în viitor apare prima dată în SafeNews.
07:20
Cumpărătorii de valori mobiliare de stat (VMS) la licitația de marți au reacționat puțin la prognoza Băncii Naționale (BNM) privind o scădere susținută a inflației. Conform relatărilor BNM pentru Infotag, randamentele titlurilor de stat semestriale și anuale au continuat să crească ușor la licitația din 4 noiembrie, în ciuda faptului că banca și-a redus rata de […] Articolul Ministerul Finanțelor a plasat valori de stat de circa 2,153 miliarde lei apare prima dată în SafeNews.
07:10
Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie cu pași rapizi, iar orașele din România se pregătesc să-și aprindă luminile și să-și primească vizitatorii în atmosfera târgurilor de Crăciun. De la Craiova la Cluj-Napoca, de la Sibiu la Iași, piețele orașelor vor fi pline de lumini, colinde, miros de vin fiert și decoruri spectaculoase, scrie Realitatea.md. Primele […] Articolul Magia Crăciunului începe la mijloc de noiembrie. Calendarul târgurilor din România apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:00
Achiziția Lukoil de către Gunvor: directorul companiei promite o „despărțire curată” de Rusia # SafeNews
Gunvor, compania agreată de Lukoil drept cumpărător al activelor sale despre care se știe că este controlată de un partener de afaceri al lui Vladimir Putin, a dat marți asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc. Traderul global de materii prime Gunvor este pregătit să răspundă oricăror temeri privind continuarea influenţei ruse asupra […] Articolul Achiziția Lukoil de către Gunvor: directorul companiei promite o „despărțire curată” de Rusia apare prima dată în SafeNews.
06:50
O nouă ședință în dosarul lui Ciochină, amânată. Motivul – martorii apărării nu se prezintă # SafeNews
O nouă ședință în dosarul în care fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a fost amânată. Ședința de ieri, la fel ca și cea din 24 octombrie, a fost amânată pe motiv că avocații inculpatului nu au asigurat prezența martorilor. Contactat de IPN, purtătorul de cuvânt […] Articolul O nouă ședință în dosarul lui Ciochină, amânată. Motivul – martorii apărării nu se prezintă apare prima dată în SafeNews.
06:40
Italia: Unchiul cântăreței Laura Pausini a fost accidentat mortal de o mașină condusă de un moldovean # SafeNews
Un bărbat cu cetăţenia Republicii Moldova şi a României s-a predat autorităților, recunoscând că este responsabil pentru accidentul fatal în care a fost implicat Ettore Pausini, unchiul cântăreței Laura Pausini. Potrivit publicației Today.it, bărbatul s-a prezentat luni, 3 noiembrie, la secția de poliție din Rimini, declarând că el conducea mașina care l-a lovit mortal pe […] Articolul Italia: Unchiul cântăreței Laura Pausini a fost accidentat mortal de o mașină condusă de un moldovean apare prima dată în SafeNews.
06:30
Premierul Alexandru Munteanu a salutat raportul prezentat astăzi de Comisia Europeană privind extinderea UE, în care se arată că Republica Moldova a înregistrat, în ultimul an, cel mai mare progres dintre toate statele candidate, afirmând că „moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta”. „Progresul remarcabil din ultimul an […] Articolul Reacția premierului după raportul privind extinderea UE: Progres remarcabil apare prima dată în SafeNews.
06:20
Maia Sandu, la Summitul Euronews World: „Obiectivul Rusiei a fost să obțină controlul la Chișinău și să folosească Moldova împotriva Ucrainei” # SafeNews
Președintele Maia Sandu a avertizat la summitul Euronews World dedicat extinderii Uniunii Europene, că Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău nu prin forță militară, ci prin infiltrarea unor persoane loiale în instituțiile-cheie ale statului. Sandu a subliniat că rezistența Ucrainei este principalul motiv pentru care Moscova nu poate acționa direct, însă riscul rămâne ridicat […] Articolul Maia Sandu, la Summitul Euronews World: „Obiectivul Rusiei a fost să obțină controlul la Chișinău și să folosească Moldova împotriva Ucrainei” apare prima dată în SafeNews.
06:10
VIDEO // Drumul dintre Tohatin și Colonița, reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani # SafeNews
Drumul de acces dintre Tohatin și Colonița, cu o lungime de 1,4 km și lățimea de 6 metri, este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani. În aceste zile, pe traseu a fost așternut ultimul strat de asfalt, cel de uzură, iar ulterior va fi aplicat marcajul rutier pe toată lungimea drumului. […] Articolul VIDEO // Drumul dintre Tohatin și Colonița, reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:20
Alexandru Iacub a demisionat din funcția de șef al Serviciului Vamal, informația a fost confirmată pentru Pulsmedia.md de reprezentanții instituției. Până în prezent, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public. Alexandru Iacub a fost numit în funcție la 28 august 2024, la propunerea ministrei Finanțelor, Victoria Belous, […] Articolul ULTIMA ORĂ // Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a demisionat din funcție apare prima dată în SafeNews.
17:00
Ofițerul anticorupție Oleg Poalelungi a câștigat concursul pentru funcția de inspector judecător în Inspecția Judiciară, obținând majoritatea voturilor membrilor CSM # SafeNews
Ofițerul anticorupție Oleg Poalelungi a câștigat concursul pentru funcția de inspector judecător în Inspecția Judiciară, pe un mandat de 6 ani, începând cu 1 decembrie 2025. Decizia a fost luată astăzi de plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în urma votului membrilor săi. Inițial, la concurs s-au înscris patru candidați, însă Ion Bocan a decis […] Articolul Ofițerul anticorupție Oleg Poalelungi a câștigat concursul pentru funcția de inspector judecător în Inspecția Judiciară, obținând majoritatea voturilor membrilor CSM apare prima dată în SafeNews.
17:00
Un videoclip viral care arată doi mufloni luptându-se în fața unui spital din Praga, Cehia, a atras atenția publicului, scrie publicația Prague Morning, într-o postare publicată pe Facebook. Distribuit pe Facebook, clipul pare să arate masculi din pădurea din apropiere care se luptă în timpul sezonului de împerechere. Locuitorii din zonă au reacționat cu uimire […] Articolul VIDEO // Scene incredibile în curtea din fața unui spital din Praga. Ciocnire cap-în-cap apare prima dată în SafeNews.
16:50
Cristina Gherasimov: „Munca noastră din ultimul an a dat roade bune! Raportul Comisiei Europene confirmă progresele extraordinare ale Moldovei în parcursul său european” # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul său european, conform Raportului de Extindere 2025 publicat astăzi de Comisia Europeană. Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a salutat recunoașterea muncii autorităților de la Chișinău și a subliniat eforturile depuse de funcționarii publici, experți și parteneri. „Munca noastră din ultimul an a dat rezultate foarte bune! […] Articolul Cristina Gherasimov: „Munca noastră din ultimul an a dat roade bune! Raportul Comisiei Europene confirmă progresele extraordinare ale Moldovei în parcursul său european” apare prima dată în SafeNews.
16:40
VIDEO // Momentul în care dronele ucrainene distrug două bărci rusești care încercau să traverseze fluviul Nipru # SafeNews
Soldații din Batalionul 426 de Sisteme Fără Pilot au distrus două bărci inamice cu personal care încerca să traverseze râul. Acest lucru a fost raportat de Marina ucraineană pe Facebook, unde au postat un videoclip al operațiunii de luptă, potrivit Ukrinform. Potrivit comandamentului, niciunul dintre invadatorii de pe bărci nu a reușit să scape. „Operatorii […] Articolul VIDEO // Momentul în care dronele ucrainene distrug două bărci rusești care încercau să traverseze fluviul Nipru apare prima dată în SafeNews.
16:20
Donald Trump șantajează newyorkezii cu tăierea fondurilor în cazul în care alegerile vor fi câștigate de democratul Zohran Mamdani # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru oraşul New York dacă democratul Zohran Mamdani va câştiga alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi. Trump l-a calificat pe candidatul în vârstă de 34 de ani drept un „comunist” care ar lăsa metropola cu „ZERO şanse de succes sau chiar […] Articolul Donald Trump șantajează newyorkezii cu tăierea fondurilor în cazul în care alegerile vor fi câștigate de democratul Zohran Mamdani apare prima dată în SafeNews.
16:10
VIDEO // Incident periculos: minor de 16 ani, fără permis, surprins conducând agresiv o motocicletă la Drochia # SafeNews
Un incident periculos a atras atenția internauților după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu o persoană care conducea o motocicletă în mod agresiv și încălca regulile de circulație. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că evenimentul s-a petrecut pe 2 noiembrie, în localitatea Drochia, raionul Drochia. Investigațiile autorităților au scos la iveală […] Articolul VIDEO // Incident periculos: minor de 16 ani, fără permis, surprins conducând agresiv o motocicletă la Drochia apare prima dată în SafeNews.
16:00
Articolul LIVE // Conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025″ apare prima dată în SafeNews.
15:50
Comisarul european Marta Kos: „R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres pe calea aderării la UE”, Maia Sandu a mulțumit pentru recunoaștere # SafeNews
R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos. Într-o postare pe Twitter, Kos a subliniat că printre statele candidate care au avansat semnificativ se numără și Muntenegru, Albania și Ucraina. „Moldova a aprofundat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană, în ciuda […] Articolul Comisarul european Marta Kos: „R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres pe calea aderării la UE”, Maia Sandu a mulțumit pentru recunoaștere apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.