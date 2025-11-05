Opt deputați PAS își lasă mandatele vacante: CEC urmează să propună înlocuitorii de pe lista partidului
SafeNews, 5 noiembrie 2025 15:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate" (PAS). Mandatele vacante aparțin următorilor deputați: Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. CEC va propune Curții Constituționale să valideze […]
• • •
Acum 30 minute
15:30
15:30
Elon Musk, directorul companiei SpaceX, a prezentat recent pe platforma X planul său de salvare a umanității de amenințarea catastrofei climatice. „O mare constelație de sateliți cu inteligență artificială, alimentată cu energie solară, va putea preveni încălzirea globală prin efectuarea unor mici ajustări ale cantității de energie solară care ajunge pe Pământ". Compania SpaceX deține […]
15:20
Aseară, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat acțiuni ample de verificare pe străzile din capitală, având ca scop prevenirea și depistarea încălcărilor regulilor de circulație rutieră. În doar câteva ore, oamenii legii au verificat peste 200 de conducători auto și au depistat 143 de șoferi care au comis diverse abateri. Dintre acestea, […]
Acum o oră
15:10
Luând cuvântul la deschiderea Summitului liderilor de la București „Foaie de parcurs pentru viitor", Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, a subliniat schimbările structurale din economia Moldovei: de la o dependență semnificativă de agricultură în 2001 (un sfert din PIB) la o structură diversificată în prezent, unde sectorul serviciilor reprezintă 58% din PIB, iar […]
15:10
Coreea de Nord a trimis noi trupe în Rusia: „S-au deplasat în etape începând din septembrie” # SafeNews
Coreea de Nord a trimis circa 5.000 de soldați specializați în construcții în Rusia începând din septembrie, pentru a ajuta la „reconstrucția infrastructurii", a declarat marți un parlamentar sud-coreean, după o ședință informativă a agenției de spionaj din Seul, relatează The Moscow Times. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost impulsionat de războiul din Ucraina, […]
15:10
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale # SafeNews
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi" din capitală, care a fost reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Precizarea a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a anunțat că acest caz este investigat de Comisia națională de etică și integritate, informează MOLDPRES. Potrivit ministrului, Comisia ar […]
Acum 2 ore
14:40
Percheziții de amploare în Chișinău. Anchetatorii au descins în peste 20 de locații, în două dosare penale cu mize financiare ridicate și legături în mediul de afaceri. Operațiunea este coordonată de INI împreună cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat. În primul dosar, ancheta vizează un presupus circuit de evaziune fiscală și bani ascunși […]
14:30
CEC propune validarea a opt noi deputați PAS și acreditează observatori pentru alegerile locale din 16 noiembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a confirmat vacantarea a opt mandate de deputat ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Mandatele aparțin lui Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. CEC va înainta Curții Constituționale propunerile pentru validarea noilor deputați. Supleanții PAS sunt Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, […]
13:50
Premierul Alexandru Munteanu anunță vizite în teritoriu și primele deplasări externe: București și Bruxelles # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că, începând cu săptămâna viitoare, va iniția o serie de vizite în mai multe localități din Republica Moldova pentru a discuta direct cu cetățenii despre problemele și necesitățile comunităților. „Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii R. Moldova. În afara țării, prima […]
13:50
Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, după ce instanța l-a găsit vinovat de comiterea unei fapte grave de violență în familie, care s-a soldat cu decesul concubinei sale. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni. Potrivit […]
Acum 4 ore
13:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a finalizat controlul asupra averii bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, constatând o diferență semnificativă între veniturile declarate și bunurile deținute. Suma totală a averii nejustificate identificată de ANI se ridică la 1.249.679 de lei. Verificările au vizat perioada 2024–2025 și au inclus analiza veniturilor, cheltuielilor și proprietăților deținute atât de Evghenia […]
12:50
Guvernul extinde bursele pentru sportivi: elevii și tinerii cu performanțe internaționale vor primi indemnizații lunare # SafeNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri din Republica Moldova care obțin rezultate remarcabile la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare, în cadrul Programului de burse pentru sportivi, anunță Guvernul. Decizia Executivului prevede extinderea categoriei de beneficiari. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori […]
12:50
CONFIRMAT! Tudor Ulianovschi a renunțat la șefia PSDE, interimat asigurat de Iurie Cazacuan # SafeNews
Tudor Ulianovschi s-a retras din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a formațiunii. Decizia a fost prezentată în cadrul ședinței Biroului Permanent. Ulianovschi a mulțumit colegilor pentru participarea în campania electorală pentru parlament și pentru colaborare. A urat succes echipei în activitatea viitoare. Funcția de președinte […]
12:40
Dmitri Peskov afirmă că denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură din Republica Moldova este regretabil. Declarația a fost făcută pentru TASS, după ce cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat decizia, scrie realitatea.md. În opinia purtătorului de cuvânt al Kremlinului, autoritățile din Moldova antagonizează Rusia. În același timp, oficialul consideră […]
12:40
Fostul comisar european pentru justiție din Belgia, Didier Reynders, a fost pus oficial sub acuzare pentru spălare de bani. Judecătorul l-a pus sub acuzare pe Reynders încă din 16 octombrie, însă acest lucru nu a fost făcut public. Anunțul acuzării a venit la zece luni după primele percheziții la fostul comisar european și indică faptul […]
12:30
SUA au elaborat opțiuni pentru acțiuni militare în Venezuela, inclusiv asasinarea lui Maduro # SafeNews
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a elaborat mai multe scenarii de acțiuni militare în Venezuela. Primul scenariu prevede ca SUA să efectueze lovituri aeriene asupra obiectivelor militare pentru a slăbi sprijinul pentru președintele venezuelean Nicolas Maduro. Oficialii consideră că, dacă Maduro va înțelege că nu mai este protejat, el ar încerca să fugă, ceea ce […]
12:20
Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie. Prin urmare, veniturile familiilor din țară care solicită compensații vor fi analizate pentru lunile aprilie – septembrie 2025, nu mai – octombrie, așa cum se întâmpla anterior. Potrivit autorităților, modificarea va permite ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai precisă. […]
12:10
Țara care va aplica amenzi de până la 20.000 de lei pentru insultarea unui angajat al statului. # SafeNews
Guvernul României susține un proiect care sancționează comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici. Vizitele oamenilor în instituțiile statului român sau interacțiunile acestora cu polițiștii, jandarmi, magistrații sau profesorii trebuie să se desfășoare în condiții decente, fără ca funcționarii publici să fie jigniți. Potrivit proiectului susținut de către Guvernul României, […]
12:00
FOTO // Echipă națională din Moldova cucerește cinci medalii la Mondialul de powerlifting # SafeNews
În premieră, moldovenii au urcat pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial la powerlifting rezervat sportivilor cu deficiențe de vedere. La ediția din acest an, care a avut loc în orașul Mersin, Turcia, echipa națională a cucerit cinci medalii. Vadim Crețul (75 kg) și Nicolae Bondarev (90 kg) au intrat în posesia medaliei de bronz, […]
11:50
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil. Treabă foarte proastă și când au explicat # SafeNews
Generalul american Ben Hodges, fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, dezaprobă decizia de retragere a trupelor americane din România și consideră că anunțul a fost făcut „în cel mai rău moment posibil". Potrivit acestuia, măsura vine în contextul în care Rusia poartă un război de agresiune împotriva Ucrainei, iar „rușii sunt la Marea […]
11:50
Ucrainenii atacă puternic un oraș din Rusia. Mai multe explozii s-au produs. Ce au raportat autoritațile ruse # SafeNews
Ucrainenii au atacat puternic în orașul din Rusia, Oriol, potrivit locuitorilor, mass-mediei ruse și guvernatorului regional. Locuitorii au declarat că au auzit mai multe explozii în Oriol și au postat imagini ale atacului pe rețelele de socializare, a raportat canalul de știri Telegram Astra citat de The Kyiv Independent, informează Mediafax. Potrivit localnicilor, părea că […]
Acum 6 ore
11:40
Ministra Natalia Plugaru, după ședința Guvernului: “Aceste măsuri susțin echilibrul dintre viața profesională și viața de familie” # SafeNews
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a comentat după ședința Guvernului adoptarea unor schimbări esențiale pentru concediul paternal. Scopul acestor modificări este sprijinirea familiilor cu gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, dar și a celor care adoptă copii. Plugaru a menționat că în ultimii ani s-a dublat numărul taților care au […]
11:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a exprimat îngrijorarea față de evaluarea Comisiei Europene privind Republica Moldova, prezentată în Pachetul de Extindere 2025, subliniind că raportul ar fi „excesiv de optimist și lipsit de obiectivitate". Într-o declarație oficială, emisă recent, PLDM a criticat modul în care Bruxellesul a descris Republica Moldova drept un exemplu de […]
11:30
Numărul cazurilor de infecții respiratorii în scădere: 1.257 de persoane raportate într-o săptămână # SafeNews
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a raportat 1.257 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în scădere cu 16,5% față de săptămâna precedentă. Totodată, au fost înregistrate 4 cazuri de gripă sezonieră în municipiul Chișinău și 10 cazuri de COVID-19, în descreștere […]
11:20
VIDEO // Tânăr de 19 ani, reținut pentru escrocherii online de peste 500.000 de lei în Chișinău. Ce riscă # SafeNews
Un tânăr de 19 ani din raionul Orhei a fost reținut de poliție, fiind suspectat de implicare într-un grup criminal specializat în escrocherii online în municipiul Chișinău. Tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, gruparea ar fi contactat un bărbat de 53 de ani prin WhatsApp, prezentându-se drept reprezentanți […]
11:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat implementarea controlului coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir – Fălciu, în ambele sensuri de circulație. S-a întâmplat în cadrul primei ședințe desfășurată astăzi, 5 noiembrie, de către noul executiv. „Acordul a fost semnat la București, pe 1 octombrie 2025. Implementarea acestuia va sprijini economia locală, va reduce […]
11:10
REACȚIE // Ministrul Sănătății Emil Ceban respinge acuzațiile privind diplome false la USMF: ”Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva” # SafeNews
Fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" și actual ministru al Sănătății, Emil Ceban, a declarat că informațiile despre falsificarea rezidențiatului în cadrul instituției sunt nefondate. Oficialul a precizat că a aflat din presă despre perchezițiile desfășurate miercuri, 5 noiembrie 2025, în România, privind diplomele obținute de mai mulți medici […]
11:10
Fostului judecător al Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan, i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară de mustrare
11:00
Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cultural cu Rusia. Jardan: ”Nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova” # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind denunțarea Acordului încheiat cu Guvernul Federației Ruse pentru înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998. Decizia survine după solicitarea Ministerului Afacerilor Externe și are ca scop retragerea cadrului legal care permitea funcționarea Centrului Rus de Cultură și Știință de la Chișinău, […] Articolul Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cultural cu Rusia. Jardan: ”Nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Guvernul modifică Regulamentul privind indemnizația paternă pentru familii cu copii multipli # SafeNews
Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care modifică Regulamentul privind condițiile de stabilire, modul de calcul și plata indemnizației paternale. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că măsura vine ca o continuare a politicilor de susținere a familiilor cu copii mici. Aceasta va permite taților, în special celor care au gemeni […] Articolul Guvernul modifică Regulamentul privind indemnizația paternă pentru familii cu copii multipli apare prima dată în SafeNews.
10:40
NEWS ALERT! Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE: Cine ar prelua funcția interimară # SafeNews
Tudor Ulianovschi a renunțat la conducerea Partidului Social Democrat European, potrivit informațiilor confirmate pentru SafeNews.md de surse din interiorul formațiunii. Decizia ar fi fost luată marți seara, 4 noiembrie, în cadrul unei ședințe a biroului politic și ar urma să fie făcută publică în următoarele zile. Deocamdată nu este clar cine va prelua interimatul funcției […] Articolul NEWS ALERT! Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE: Cine ar prelua funcția interimară apare prima dată în SafeNews.
10:40
Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal, Alexandru Iacob devine secretar general adjunct al Guvernului # SafeNews
Ședința Guvernului a adus schimbări importante la conducerea Serviciului Vamal. Alexandru Iacob, care și-a anunțat ieri demisia, a fost eliberat din funcția de director și va prelua poziția de secretar general adjunct al Guvernului. Radu Vrabie va ocupa funcția de director al Serviciului Vamal începând cu 7 noiembrie. Ministrul Finanțelor, Andrian Graviliță, a subliniat experiența […] Articolul Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal, Alexandru Iacob devine secretar general adjunct al Guvernului apare prima dată în SafeNews.
10:30
Halterofilul moldovean Stanislav Uja a obținut medalia de bronz la Campionatul European de Haltere pentru sportivi sub 20 de ani, competiție desfășurată în orașul Durrës, Albania. Sportivul a concurat la categoria +110 kg, reușind 165 kg la smuls și 203 kg la stilul aruncat. Deși s-a clasat pe locul 4 la fiecare disciplină în parte, […] Articolul Stanislav Uja aduce bronzul la Campionatul European de Haltere U-20 din Albania apare prima dată în SafeNews.
10:20
Guvernul Republicii Moldova l-a votat în unanimitate pe Alexei Buzu în funcția de Secretar General al Guvernului, la propunerea prim-ministrului Alexandru Munteanu. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței oficiale de astăzi. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat că experiența și competențele lui Alexei Buzu vor consolida funcționarea aparatului guvernamental și vor facilita procesul decizional la […] Articolul ULTIMA ORĂ! Alexei Buzu, votat unanim Secretar General al Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:20
Guvernul Republicii Moldova a anunțat eliberarea Anei Calinici din funcția de secretar de stat al Guvernului, precum și a lui Gheorghe Hajder din funcția de secretar de stat al Ministerului Mediului. Deciziile au fost adoptate în cadrul discuțiilor actuale ale executivului, fără a fi precizate motivele eliberării. Guvernul urmează să facă ajustările necesare pentru a […] Articolul ULTIMA ORĂ! Schimbări în Guvern: Ana Calinici și Gheorghe Hajder eliberați din funcții apare prima dată în SafeNews.
10:10
TRAFIC DE INFLUIENȚĂ: Procuratura trimite în judecată un bărbat pentru șantaj de 60 000 de euro # SafeNews
Procuratura Anticorupție a transmis în instanță o cauză penală în care un bărbat este acuzat de trafic de influență, după ce ar fi pretins 60 000 de euro de la o persoană cercetată pentru corupere pasivă, promițând că poate influența organele de urmărire penală și oficiali publici pentru a-l scoate de sub urmărire penală. Din […] Articolul TRAFIC DE INFLUIENȚĂ: Procuratura trimite în judecată un bărbat pentru șantaj de 60 000 de euro apare prima dată în SafeNews.
10:10
FOTO // România și Republica Moldova lansează un proiect transfrontalier pentru salvarea de vieți în caz de inundații # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) din România, în calitate de Partener Lider, a lansat pe 4 noiembrie 2025 proiectul ROMD00074 – FLOOD RESCUE „Pregătire comună pentru salvarea de vieți în caz de inundații”, o inițiativă transfrontalieră care vizează creșterea capacității de intervenție în fața inundațiilor în zonele aflate la granița dintre România și […] Articolul FOTO // România și Republica Moldova lansează un proiect transfrontalier pentru salvarea de vieți în caz de inundații apare prima dată în SafeNews.
10:00
Trei persoane cu vârstele de 37, 19 și, respectiv, 20 de ani au fost condamnate la pedepse cu închisoarea pentru implicare într-o amplă rețea de producere, transportare și distribuire a drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Primul inculpat, bărbatul de 37 de ani, a fost condamnat la 7 ani de detenție […] Articolul Rețea de droguri destructurată la Chișinău: Trei bărbați, condamnați la închisoare apare prima dată în SafeNews.
10:00
TRAGEDIE la un spital din Chișinău: Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul trei # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 73 de ani a murit în această dimineață după ce a căzut de la etajul trei al unui spital situat pe strada Vladimir Korolenko din centrul capitalei. Potrivit declarațiilor Cristinei Talpă, ofițer de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, bărbatul era pacient al spitalului în momentul incidentului. Autoritățile […] Articolul TRAGEDIE la un spital din Chișinău: Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul trei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Republica Moldova continuă să avanseze pe calea integrării europene, arată Raportul de extindere pentru 2025, prezentat de Comisia Europeană. Documentul evidențiază progresele înregistrate de țara noastră, inclusiv în domeniul politicii externe, de securitate și apărare, parte a Clusterului VI al UE. Printr-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe a salutat concluziile raportului, subliniind eforturile susținute […] Articolul Raportul Comisiei Europene confirmă progresul Moldovei pe drumul aderării la UE apare prima dată în SafeNews.
09:50
ULTIMA ORĂ! Zdg: Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea Pro Imobil # SafeNews
Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează percheziții la locuințele și birourile lui Dorin Damir și Octavian Orheianu, potrivit surselor ZdG.md. Acțiunile vizează două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliate celor doi. […] Articolul ULTIMA ORĂ! Zdg: Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea Pro Imobil apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:40
Întreprinderea Energocom (100% capital de stat) a achiziționat, în luna octombrie, circa 387,3 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 132,44 Euro/MWh, ceea ce este cu 18,48 Euro/MWh mai mult decât în septembrie, adică e în creştere cu circa 16%. Datele Energocom arată că acesta este cel mai mare preţ al […] Articolul Prețul energiei electrice în Moldova urcă la cel mai ridicat nivel din ultimele opt luni apare prima dată în SafeNews.
09:30
PRESA ROMÂNĂ // Surpriză la Chișinău: România absentă din documentele oficiale ale Executivului Munteanu # SafeNews
România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum arată documentul de pe site-ul oficial. România este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând atât ajutoare în bani, cât și sprijin strategic pentru ca Moldova să […] Articolul PRESA ROMÂNĂ // Surpriză la Chișinău: România absentă din documentele oficiale ale Executivului Munteanu apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO // Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare” # SafeNews
Cel puțin 66 de persoane și-au pierdut viața, iar sute de mii au fost strămutați, după ce taifunul Kalmaegi, unul dintre cele mai puternice din acest an, a lovit centrul Filipinelor, anunță autoritățile. Cea mai afectată regiune este insula Cebu, cea mai populată din centrul țării, unde s-au înregistrat 49 de decese. Alte 26 de […] Articolul VIDEO // Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare” apare prima dată în SafeNews.
09:20
E DE BINE?! Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită oficială la Chișinău # SafeNews
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va vizita Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, informează surse oficiale. În cadrul vizitei, Metsola va participa la ședința solemnă a Parlamentului, ocazie cu care va susține un discurs dedicat constituirii Legislativului de legislatura a XII-a. De asemenea, ea va avea întrevederi oficiale cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu […] Articolul E DE BINE?! Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită oficială la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:10
Zohran Mamdani, parlamentar democrat de stânga în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului New York. Născut în Uganda din părinți de origine indiană și musulman, Mamdani devine astfel primul primar musulman și sud-asiatic din istoria orașului și unul dintre cei mai tineri aleși în epoca modernă. În […] Articolul Alegeri istorice în New York: Mamdani învinge și devine primar apare prima dată în SafeNews.
09:10
ULTIMA ORĂ! Percheziții în România: Mai mulți medici suspectați că ar fi falsificat rezidențiatul din Republica Moldova # SafeNews
Procurorii și polițiștii români efectuează miercuri, 5 noiembrie 2025, 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. „Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ofițeri din cadrul IGPR […] Articolul ULTIMA ORĂ! Percheziții în România: Mai mulți medici suspectați că ar fi falsificat rezidențiatul din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:10
Marta Kos: Transnistria nu blochează drumul european al Republicii Moldova, soluție va fi găsită înainte de aderare # SafeNews
Regiunea transnistreană nu reprezintă un obstacol în parcursul european al Republicii Moldova, a afirmat marți, 4 noiembrie, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Aceasta și-a exprimat încrederea că o soluție pentru conflictul transnistrean va fi identificată înainte ca Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene. Întrebată despre situația din Transnistria, Kos a subliniat că […] Articolul Marta Kos: Transnistria nu blochează drumul european al Republicii Moldova, soluție va fi găsită înainte de aderare apare prima dată în SafeNews.
09:00
Operațiunea „JUPITER 4” – percheziții masive în toată Romînia: prejudiciu uriaș de peste 61 de milioane de lei # SafeNews
Operațiunea de amploare „JUPITER 4” continuă, iar miercuri, 5 noiembrie 2025, autoritățile române au declanșat una dintre cele mai mari acțiuni coordonate din acest an. Polițiștii și procurorii, sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează 267 de percheziții domiciliare în mai multe […] Articolul Operațiunea „JUPITER 4” – percheziții masive în toată Romînia: prejudiciu uriaș de peste 61 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
