Așteptări mari față de Guvernul Munteanu. Experți: Trebuie să genereze rapid progrese vizibile

13:20

Arina Sabalenka a repurtat a doua victorie la Turneul Campioanelor. Într-o partidă din „Grupa Steffi Graf”, tenismena care evoluează sub drapel neutru a învins-o în trei seturi pe americanca Jessica Pegula, scor 6:4, 2:6, 6:3. Confruntarea a durat 2 ore și 5 minute. Sabalenka și-a asigurat locul 1 în ierarhia mondială feminină la final de an, dar are o mare ambiție de a termina sezonul prin cucerirea trofeului la Turneul Campioanelor, ce îi lipsește deocamdată din palmares. După ce a început cu o victorie „fulger” în fața italiencei Jasmine Paolini, Sabalenka a fost pusă la grea încercare de Jessica Pegula, dar și-a ridicat nivelul de joc când a avut nevoie și a câștigat în trei seturi.