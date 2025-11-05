Sprijin pentru parcursul european: Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul R. Moldova

15:10

Cetățenii R. Moldova sunt invitați să se înregistreze pe platforma campaniei de împădurire din această toamnă, organizată de Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, pentru a participa la plantarea puieților. Autoritățile au pregătit peste 33 de milioane de puieți și anunță că participanții vor beneficia de transport asigurat către diferite locații din fiecare raion. Cel mai amplu eveniment va avea loc în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi plantați puieți pe o suprafață de 27 de hectare.