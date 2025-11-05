O persoană, reținută în urma perchezițiilor efectuate la Dorin Damir și Octavian Orheianu
Moldova1, 5 noiembrie 2025 14:20
O persoană a fost reținută miercuri, 5 noiembrie, în urma celor peste 20 de percheziții efectuate de oamenii legii în două dosare penale, care îi vizează pe Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, și pe un apropiat al acestuia, Octavian Orheianu.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
14:30
Cybercor, UTM și NCC România au semnat un protocol strategic pentru consolidarea securității cibernetice a R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova a făcut un nou pas concret spre consolidarea securității naționale și apropierea de spațiul digital european, prin semnarea Protocolului de colaborare dintre Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică Cybercor, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și NCC RO – Centrul Național de Coordonare în Securitate Cibernetică din România.
Acum 30 minute
14:20
O persoană, reținută în urma perchezițiilor efectuate la Dorin Damir și Octavian Orheianu # Moldova1
O persoană a fost reținută miercuri, 5 noiembrie, în urma celor peste 20 de percheziții efectuate de oamenii legii în două dosare penale, care îi vizează pe Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, și pe un apropiat al acestuia, Octavian Orheianu.
Acum o oră
14:10
Proceduri modificate la calcularea indemnizațiilor paternale: 15 zile de concediu plătit pentru fiecare copil din sarcină multiplă # Moldova1
Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea procedurilor de calculare și plată a indemnizațiilor paternale în contextul modificărilor legislative din vara anului curent, care au stabilit că pentru tații de gemeni sau tripleți concediul va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil și va putea fi divizat în trei părți egale pe parcursul primului an de la nașterea sau adopția copilului.
14:10
Timp de călătorie mai mic de aproape două ori între Berlin și Copenhaga: CE lansează un plan amplu pentru transport feroviar de mare viteză # Moldova1
Comisia Europeană a prezentat, pe 5 noiembrie, un pachet de măsuri menite să accelereze rețeaua feroviară de mare viteză din Uniunea Europeană și să stimuleze investițiile în combustibili regenerabili și cu emisii reduse de carbon pentru sectoarele aviației și transportului pe apă.
14:00
Moldova este UE! Victoria Gulpe: „Modernizarea poate merge mână în mână cu păstrarea tradițiilor” # Moldova1
Victoria Gulpe este fondatoarea „Granoleya Mix” și beneficiar al programelor ODA, care au sprijinit dezvoltarea afacerilor locale și creșterea competitivității lor pe piață. Ea crede că parcursul european al Moldovei oferă încrederea că munca fiecăruia contează și că țara poate să se dezvolte acasă, prin oameni dedicați și prin respect pentru comunitate.
14:00
ANI: Bașcana Evghenia Guțul nu poate justifica o avere de peste 1.2 milioane de lei, inclusiv „un colier cu diamante” # Moldova1
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, aflată în detenție după ce a fost condamnată, de prima instanță, la șapte ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”, nu-și poate justifica averea. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență de peste 1 milion 249 de mii de lei între bunurile deținute și veniturile obținute de familia Guțul în perioada anilor 2024 – 2025.
Acum 2 ore
13:40
România și Ucraina devin principalii investitori străini în Moldova Innovation Technology Park # Moldova1
Companiile din România și Ucraina conduc topul investitorilor străini din Moldova Innovation Technology Park (MITP), depășind Statele Unite, care până anul trecut dominau clasamentul. Potrivit datelor din trimestrul III 2025, România numără 53 de companii înregistrate în parc, Ucraina - 49, iar SUA - 39. Evoluția confirmă o reorientare regională a interesului investițional către Republica Moldova, se menționează într-un comunicat al MITP.
13:30
OFICIAL | Arsenalul de arme descoperit în Chișinău urma să fie utilizat în acțiuni de destabilizare a R. Moldova # Moldova1
Armele, cartușele, grenadele și aruncătoarele descoperite de oamenii legii la Chișinău, ascunse în peretele unui imobil, urmau să fie utilizate în acțiuni de destabilizare a R. Moldova, ghidate din străinătate, susține ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
13:30
Guvernul organizează vizita lui Alexandru Munteanu la București: prima vizită externă în calitate de premier # Moldova1
Guvernul organizează vizita premierului Alexandru Munteanu în România. Aceasta va fi prima vizită a oficialului peste hotare în noua sa funcție. După București, Alexandru Munteanu va merge la Bruxelles.
13:20
Arina Sabalenka a repurtat a doua victorie la Turneul Campioanelor. Într-o partidă din „Grupa Steffi Graf”, tenismena care evoluează sub drapel neutru a învins-o în trei seturi pe americanca Jessica Pegula, scor 6:4, 2:6, 6:3. Confruntarea a durat 2 ore și 5 minute. Sabalenka și-a asigurat locul 1 în ierarhia mondială feminină la final de an, dar are o mare ambiție de a termina sezonul prin cucerirea trofeului la Turneul Campioanelor, ce îi lipsește deocamdată din palmares. După ce a început cu o victorie „fulger” în fața italiencei Jasmine Paolini, Sabalenka a fost pusă la grea încercare de Jessica Pegula, dar și-a ridicat nivelul de joc când a avut nevoie și a câștigat în trei seturi.
12:50
Guvernul crește sprijinul pentru tinerii sportivi: burse echivalente a cinci salarii medii pentru campionii olimpici # Moldova1
Elevii și tinerii care obțin performanțe sportive vor primi burse lunare din partea statului începând cu 1 ianuarie 2026, după ce Guvernul a decis extinderea programului național de susținere a sportivilor de performanță. Măsura vizează atât adolescenții cu vârste între 13 și 15 ani, cât și tinerii între 21 și 23 de ani, categorie care până acum nu beneficia de acest sprijin financiar.
Acum 4 ore
12:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, cercetată pentru corupție, riscă retragerea gradelor didactice și manageriale # Moldova1
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, reținută recent într-un dosar de corupție, ar putea fi lipsită de gradele didactice și manageriale. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că instituția pe care o conduce a inițiat deja procedurile interne de evaluare a integrității directoarei.
12:30
Control coordonat la Fălciu–Cantemir: Guvernul aprobă aplicarea mecanismului în primul punct de cale ferată # Moldova1
Republica Moldova și România instituie controlul coordonat în punctul de trecere Cantemir–Fălciu, al treilea punct de trecere a frontierei în care se aplică acest mecanism și primul de acest fel pe calea ferată. Guvernul de la Chișinău a aprobat, în ședința din 5 noiembrie, acordul semnat la București la începutul lunii octombrie.
12:10
Ministrul Educației și Cercetării promite soluții pentru clasele supraaglomerate: o strategie va fi prezentată la sfârșitul lunii noiembrie # Moldova1
Autoritățile pregătesc un plan amplu pentru a soluționa problema supraaglomerării claselor în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a recunoscut că situația este stringentă, în special în municipiul Chișinău.
12:00
Fotbalul românesc a devenit mai sărac. Emeric Ienei a decedat azi, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din orașul Oradea. Un personaj de o eleganță fără egal în comportament și în discurs, Ienei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund, fiind jucător internațional, antrenor de club și al naționalelor României și Ungariei. A cunoscut gloria în 1986, când în postura de antrenor al echipei Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni.
12:00
Ministra de Interne, despre cele 20 de percheziții efectuate la Damir și Orheianu: „Vor fi persoane reținute” # Moldova1
Oamenii legii desfășoară peste 20 de percheziții la cinci adrese diferite într-un dosar în care sunt vizați Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, și Octavian Orheianu, un apropiat al acestuia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că „vor fi persoane reținute în acest dosar”.
11:50
Guvernul susține închiderea Centrului Rus din Chișinău. Premierul Munteanu: „O inițiativă binevenită” # Moldova1
Guvernul a aprobat miercuri, 5 noiembrie, denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, susținând demersurile de închidere a Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, considerat „un instrument de influență hibridă al Kremlinului”. Urmează și votul din Parlament, după care partea rusă va fi notificată oficial despre faptul că Republica Moldova iese din acest acord.
11:50
New York va deveni „lumina” într-un moment de „întuneric politic” în Statele Unite, a declarat în fața susținătorilor săi din Brooklyn, politicianul de 34 de ani Zohran Mamdani, câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar al orașului New York.
11:40
Compensații la energie în perioada rece a anului: Noi reguli pentru declararea veniturilor # Moldova1
Veniturile familiilor care solicită compensații vor fi analizate pentru intervalul lunilor aprilie - septembrie 2025, nu mai - octombrie, așa cum se întâmpla anterior. Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie, pentru ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai precisă.
11:20
Autoritățile caută soluții pentru alimentarea cu kerosen a avioanelor pe aeroportul din Chișinău: „Până la sfârșitul lunii, nu există nicio problemă” # Moldova1
Aprovizionarea cu combustibil a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău rămâne stabilă până la sfârșitul lunii curente, însă autoritățile analizează scenarii alternative după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Compania rusă este singurul furnizor de kerosen pentru aeroport și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor.
11:20
Meci cu încărcătură emoțională deosebită pentru starul lui Manchester City, Erling Haaland. Fotbalistul norvegian va juca împotriva echipei Borussia Dortmund, la care a evoluat între 2020 și 2022. Va fi un meci din etapa a 4-a a grupei unice a Ligii Campionilor.
11:10
Alexandru Iacub, numit secretar general adjunct al Guvernului. Radu Vrabie îi ia locul la Serviciul Vamal # Moldova1
Alexandru Iacub pleacă de la conducerea Serviciului Vamal și va ocupa funcția de secretar general adjunct al Guvernului, din data de 6 noiembrie. Decizia a fost aprobată miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a noului Guvern. Cabinetul de miniștri a susținut, în aceeași ședință, numirea lui Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal.
11:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legi care modifică procedura de recrutare a cetățenilor pentru serviciul militar. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, transmite Meduza Live.
11:00
SURSE | Percheziții la finul lui Plahotniuc: bănuit de preluarea unei afaceri și evaziune fiscală # Moldova1
Oamenii legii au descins, în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, cu percheziții acasă la Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, precum și la Octavian Orheianu, un apropiat al acestuia. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de surse din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
11:00
Autoritățile caută soluții pentru alimentarea Aeroportului Chișinău: „Până la sfârșitul lunii nu există nicio problemă” # Moldova1
Aprovizionarea cu combustibil a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău rămâne, pentru moment, stabilă, însă autoritățile analizează scenarii alternative după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit. Compania rusă este singurul furnizor de kerosen pentru aeroport și deține infrastructura de depozitare și alimentare a aeronavelor. Guvernul afirmă că până la sfârșitul lunii nu există riscuri imediate, dar admite că sunt necesare soluții și că Republica Moldova trebuie să se alinieze regimului de sancțiuni.
Acum 6 ore
10:40
Sprijin pentru parcursul european: Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul R. Moldova # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, cu prilejul constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a. La Chișinău, Roberta Metsola va participa la ședința Legislativului, unde va susține un discurs.
10:40
Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, a suferit prima înfrângere în actuala ediție a competiției. În etapa a patra a grupei unice, PSG a fost învinsă pe teren propriu de Bayern Munchen. La fel și Real Madrid a pierdut primul meci în acest sezon în grupa unică a Ligii Campionilor. „Los Blancos” au cedat în deplasare în fața formației FC Liverpool.
10:20
„Este un fals”. Reacția ministrului Sănătății la perchezițiile din România, în dosarul privind recunoașterea diplomelor medicilor din R. Moldova # Moldova1
Ministrul Sănătății și fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Chișinău, Emil Ceban, a reacționat la informațiile privind perchezițiile efectuate de autoritățile române într-un dosar ce vizează recunoașterea diplomelor medicilor care ar fi absolvit rezidențiatul în Republica Moldova. Oficialul respinge categoric acuzațiile potrivit cărora unii medici ar fi obținut diplome fără să fi fost prezenți fizic la studii.
10:20
Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană este „o chestiune de când, nu de dacă”, afirmă directoarea Centrului de expertiză Europuls, Tana Foarfă, cu referire la raportul anual de extindere al Comisiei Europene, aprobat pe 4 noiembrie, care apreciază progresele tehnice și politice ale Chișinăului, în pofida provocărilor geopolitice.
10:00
Trei persoane, condamnate la închisoare pentru distribuirea de droguri prin Telegram în Chișinău # Moldova1
Porționau drogurile în doze mici și le ascundeau în diferite locuri din Chișinău de unde erau ridicate de clienții cu care discutau prin intermediul aplicației Telegram.Trei persoane, inclusiv una din Ucraina, au fost condamnate la închisoare pentru implicare într-o rețea de distribuire a drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova.
09:50
Consulatul Onorific al Republicii Moldova în provincia Québec din Canada, condus de Serge H. Malaison, și-a început activitatea.
09:20
Percheziții în România într-un dosar privind diplome de rezidențiat obținute fraudulos la USMF Chișinău. Medicii, suspectați că nu au efectuat studiile # Moldova1
Procurorii și polițiștii români efectuează miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții într-un dosar privind falsificarea studiilor medicale obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Mai mulți medici sunt suspectați că ar fi solicitat Ministerului Sănătății din România recunoașterea diplomelor de medic specialist, deși nu ar fi urmat, în realitate, programul de rezidențiat în Republica Moldova, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
08:40
Sprijin pentru parcursul european: Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul Republicii Moldova # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, cu prilejul constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a. La Chișinău, Roberta Metsola va participa la ședința Legislativului, unde va susține un discurs. Totodată, șefa legislativului european va avea o întrevedere bilaterală cu spicherul Igor Grosu.
08:20
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, cu prilejul constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a. La Chișinău, Roberta Metsola va participa la ședința Legislativului, unde va susține un discurs. Totodată, șefa legislativului european va avea o întrevedere bilaterală cu spicherul Igor Grosu.
08:10
Regiunile ruse Oriol și Vladimir au fost atacate în noaptea de 5 noiembrie de drone, potrivit autorităților locale. Oficialii de la Moscova acuză Ucraina pentru acest nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice.
08:00
Un avion cargo de mari dimensiuni s-a prăbușit și a explodat marți seara, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internațional din Louisville, Kentucky, provocând moartea a șapte persoane și rănirea altor 11, au anunțat autoritățile americane. La bord se aflau trei membri ai echipajului, iar toți au murit în urma incidentului. Alte patru victime au fost raportate la sol, notează Reuters.
08:00
Guvernul se întrunește în prima ședință. Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, pe ordinea de zi # Moldova1
Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu se întrunește în prima ședință miercuri, 5 noiembrie, începând cu ora 10:00. Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă este pe ordinea de zi.
07:50
Drone misterioase deasupra unei baze militare belgiene. Aeroportul din Bruxelles, închis temporar # Moldova1
Alertă în spațiul aerian al Belgiei, după ce în apropierea bazei militare Kleine-Brogel, în nord-estul țării, au fost observate din nou drone necunoscute, relatează agenția Belga. Marți seara, 4 noiembrie, locuitorii din zonă au semnalat prezența a cel puțin șase aparate de zbor fără pilot.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Summit UE eșuat despre repatrierea migranților respinși și „țările sigure” # Moldova1
Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, trebuia să găzduiască astăzi, 5 noiembrie, la Roma, alți 12 lideri care își doresc o gestionare ordonată a fluxurilor de imigrație. Accelerarea repatrierilor, inclusiv definirea unei liste mai largi și comune de țări terțe „sigure”, cu crearea de centre externe (hub-uri) pentru a gestiona fluxurile de intrare înainte ca acestea să ajungă în Europa, trebuiau să fie punctele de pe agendă, ca și înăsprirea restricțiilor în legislația imigrației. Se anunțase un total de 13 țări, jumătate din membrii Uniunii, participante la anunțatul summit, miercuri, în capitala Italiei, însă, în cele din urmă, evenimentul a fost abandonat din pricina absenței unei baze juridice europene
07:30
Administrația Națională a Drumurilor: Doar 70 la sută din utilaje sunt pregătite pentru sezonul rece # Moldova1
Intrăm într-o nouă iarnă cu utilaje vechi. Regia municipală „Exdrupo” dispune de tehnică învechită, unele utilaje fiind folosite de aproape 40 de ani. Din această cauză, acestea necesită reparații frecvente, iar autoritățile recunosc că parcul tehnic trebuie modernizat. În prezent, autospecialele sunt pregătite pentru deszăpezirea străzilor, însă eficiența lor ar putea fi afectată de gradul ridicat de uzură. Situația este similară și în localitățile din teritoriu, unde drumarii utilizează utilaje vechi, dar susțin că sunt pregătiți pentru condițiile de iarnă. Aceștia dispun de stocuri suficiente de material antiderapant și de echipe gata de intervenție.
07:00
Seul: Încă 5.000 de militari nord-coreeni au fost trimiși în Rusia pentru „reconstrucție” # Moldova1
Aproximativ 5.000 de militari nord-coreeni au fost trimiși în Rusia din septembrie pentru a participa la lucrări de „reconstrucție a infrastructurii”, a declarat marți, 4 noiembrie, deputatul sud-coreean Lee Sung-gwon, citat de agenția Yonhap. Potrivit acestuia, fenomenul are loc etapizat, iar Seulul observă semne că pregătirile pentru noi trimiteri de personal militar continuă.
07:00
Sunt zilnic atacați, dar nu renunță la credință, care își găsește refugiu sub străzile istorice ale Odesei. Este exemplul de curaj și speranță al ucrainenilor, care zilnic se roagă în bisericuțele improvizate în adăposturile subterane. Oamenii sunt ghidați de părintele Dmytro Krasnobaiev, care a construit un mic lăcaș în capătul unui labirint de catacombe al orașului.
Acum 24 ore
21:50
Ana Calinici, la Moldova 1: Reforma administrației publice și absorbția eficientă a fondurilor, provocări-cheie în parcursul european # Moldova1
Republica Moldova accelerează parcursul european, înregistrând progrese notabile în etapa de screening bilateral, însă reformarea administrației publice și absorbția eficientă a fondurilor rămân provocări-cheie. Constatarea aparține vicepreședintei Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputata Ana Calinici, și a fost făcută la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 4 noiembrie.
21:30
Energocom: Producătorii autohtoni au asigurat o pătrime din consumul de energie electrică în luna octombrie # Moldova1
Întreprinderea „Energocom” a achiziționat, în luna octombrie, circa 387.3 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 132.44 Euro/MWh, cu 18.48 Euro/MWh mai mult decât în septembrie.
21:20
Energocom a achiziționat în octombrie circa 387.3 mii MWh de energie electrică din surse interne, cât și din importuri # Moldova1
Întreprinderea „Energocom” a achiziționat în luna octombrie circa 387.3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132.44 Euro/MWh.
20:50
Raportul Comisiei Europene | Singurul domeniu din R. Moldova cu „nivel avansat” de progres și cele trei aflate în „fază incipientă” # Moldova1
Progresele R. Moldova, înregistrate în ultimul an în procesul de integrare europeană, sunt fixate în raportul privind extinderea Uniunii Europene, aprobat pe 4 noiembrie de Comisia Europeană. Deși suntem statul cu cele mai notabile rezultate printre țările candidate pentru aderare la UE, R. Moldova înregistrează, deocamdată, un nivel slab de pregătire la 23 de capitole, iar la trei se află chiar „la fază incipientă”.
20:20
Vladimir Putin a promulgat o lege care permite folosirea rezerviștilor pentru protejarea rafinăriilor și altor infrastructuri critice atacate de dronele ucrainene. Cei mobilizați vor fi instruiți și înarmați cu sisteme anti-drone, rachete antiaeriene portabile sau echipamente de război electronic.
20:00
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cerere de demisie, pe 4 noiembrie. Iacub a declarat pentru Teleradio-Moldova că pleacă de la conducerea acestei instituții pentru a fi „promovat”.
19:20
Pompierii vor putea interveni rapid și eficient la incendiile de vehicule, datorită unui simulator oferit de Polonia # Moldova1
Pompierii moldoveni vor putea interveni mai rapid și mai eficient în cazul incendiilor produse la vehicule, datorită unui nou simulator de incendii creat special pentru instruirea practică a salvatorilor. Cu ajutorul acestui echipament modern, pompierii vor putea exersa tehnici de stingere și de salvare a persoanelor din automobilele cuprinse de flăcări.
18:40
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a depus cererea de demisie, informație confirmată atât de el, cât și de purtătoarea de cuvânt a instituției, Tatiana Bogdan Șompol. Cererea a fost înregistrată pe 4 noiembrie, însă reprezentanții Serviciului Vamal nu au oferit detalii suplimentare despre motivele care au stat la baza acestei decizii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.