Marcela Paladi a povestit despre provocările cu care se confruntă în rolul de mamă

"Rușii nici nu pot, nici nu vor, nici nu au interesul să vină peste România. Dimpotrivă, rușii au nevoie să aibă o relație foarte amicală cu UE și, în general, cu toate puterile decadente, adică și SUA". Declarația a fost făcută de către Adrian Severin, fostul ministru de Externe de la București, în cadrul podcastului "Subversiv", moderat de Oana Eftimie, economist, specialist în marketing și comu