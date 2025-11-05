Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în raionul Orhei

16:20

Etapa de transmitere a lucrărilor pentru concursul de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, organizat de Biroul pentru Integrare Europeană, s-a încheiat. „Ne bucură interesul atât de mare al publicului de toate vârstele. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie am primit peste 50 de lucrări autentice, care reflectă frumusețea tradițiilor noastre naționale și apartenența Moldovei la […] Post-ul Concursul „Crăciunul mEU acasă” a atras peste 50 de participanți din toată țara apare prima dată în Provincial.