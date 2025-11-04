Ion Ceban: dincolo de politică, există acțiuni care ne definesc ca oameni, ca locuitori ai Chișinăului
Provincial, 4 noiembrie 2025 16:30
Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu unele precizări, în contextul unui scandal public iscat între actorii Emilian Crețu și Cătălin Lungu, după ce Crețu a participat la o acțiune publică alături de edil, informează PROVINCIAL. „În toți acești ani, eu personal, echipa pe care o conduc și Primăria Chișinău nu am făcut diferențe după […]
• • •
Acum 10 minute
16:40
Carolina Novac: Astăzi vedem cum inovația și responsabilitatea socială contribuie la o tranziție eficientă și sustenabilă către o economie verde # Provincial
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a efectuat o vizită la Î.M. Efes Moldova S.A., una dintre companiile câștigătoare ale competiției Green Award 2025, organizată de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Compania a fost premiată la categoriile „Excelență în combinarea practicilor verzi" și "Excelență în eficiență energetică" și "Excelență în Utilizarea […]
Acum 30 minute
16:30
Ion Ceban: dincolo de politică, există acțiuni care ne definesc ca oameni, ca locuitori ai Chișinăului # Provincial
Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu unele precizări, în contextul unui scandal public iscat între actorii Emilian Crețu și Cătălin Lungu, după ce Crețu a participat la o acțiune publică alături de edil, informează PROVINCIAL. „În toți acești ani, eu personal, echipa pe care o conduc și Primăria Chișinău nu am făcut diferențe după […]
16:30
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu organul de urmărire penală al IP Ciocana, procurorii Procuraturii Chișinău, Oficiul Ciocana și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger", au desfășurat o operațiune într-o cauză începută la 29 octombrie curent, conform semnelor infracțiunii de șantaj. Oamenii legii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în […]
16:30
Liga Națională WU12, ediția de toamnă 2025, își va desemna campioana în cadrul Turneului Final, care se va desfășura la Joma Arena din Chișinău. Competiția reunește cele mai bune opt echipe din țară la categoria de vârstă până la 12 ani. Astăzi, 4 noiembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți care a […]
16:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, au destructurat activitatea unui tânăr de 23 de ani, implicat în comercializarea de marijuana în apropierea instituțiilor de învățământ universitar, prin intermediul aplicației Telegram. Suspectul, era angajat ca „curier" într-un magazin online de droguri. Pentru a-și camufla acțiunile infracționale, a închiriat un apartament în […]
16:20
O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca", aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat un bărbat care practica activitatea de vânătoare în zona de frontieră, pe timp de noapte. Mai mult decât atât, acesta nu deținea documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie […]
16:20
Etapa de transmitere a lucrărilor pentru concursul de ilustrații „Crăciunul mEU acasă", organizat de Biroul pentru Integrare Europeană, s-a încheiat. „Ne bucură interesul atât de mare al publicului de toate vârstele. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie am primit peste 50 de lucrări autentice, care reflectă frumusețea tradițiilor noastre naționale și apartenența Moldovei la […]
Acum 2 ore
14:50
Ambasadorul Germaniei a vizitat șantierele proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” # Provincial
Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a efectuat o vizită de lucru în Regiunea Centru, unde a vizitat mai multe locații ale proiectului de importanță națională „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" – o inițiativă care va asigura, în curând, apă potabilă sigură pentru zeci de mii de oameni din raioanele […]
Acum 4 ore
14:40
Cu două etape înainte de încheierea ediției a 71-a a campionatului raionului Sângerei (fostul, Lazovsk) titlul de campioană a fost cucerit de formația Atletic Copăceni, care în actualul sezon a realizat „eventul", câștigând și Cupa raionului. La startul campionatul raionului Sângerei din actualul sezon (întrecerea se dispută în sistem primăvara – toamna) s-au aliniat 13 […]
14:10
Primăria municipiului Bălți, împreună cu Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, invită la cea de-a VI-a ediție a Târgului de Toamnă! Expo-târgul se va desfășura în perioada 5 – 7 noiembrie 2025 în piața Vasile Alecsandri. La târg veți avea ocazia să descoperiți o varietate de produse specifice toamnei, să […]
13:50
În amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Comrat, pe strada Cotovscogo, nr. 31. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri […]
13:20
ADR Nord a lansat licitația pentru amenajarea traseului ecoturistic „Zamca” din raionul Briceni # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională Nord a lansat procedura de licitație publică pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Amenajarea traseului ecoturistic «Zamca» în apropierea râului Prut, satul Pererâta, raionul Briceni". Proiectul prevede crearea infrastructurii turistice de cazare și de agrement, precum și amenajarea căilor de acces în zona peisagistică naturală „Zamca". Valoarea totală a […]
12:50
În Primăria Soroca va activa Comisia multidisciplinară privind protecția copilului. Un Regulament în acest sens, a fost aprobat prin Dispoziția Primarei. Comisia s-a întrunit în prima ședință unde au discutat despre activitatea pe care urmează să o desfășoare. Respectiva comisie, va identifica, asista și monitoriza copiii victime și potențiale victime ale violenței, exploatării și traficului. […]
Acum 6 ore
12:40
Refuzul testării alcoolscopice și tentativă de mită: un șofer din Cahul riscă până la 4 ani de închisoare # Provincial
Un bărbat din sudul țării este documentat de polițiști pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de dare de mită unui angajat al poliției. Cazul a avut loc în localitatea Colibași, raionul Cahul. Polițiștii de patrulare au oprit un automobil de marca Opel, care se deplasa neuniform și punea în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. […]
12:40
Funcționarii posturilor vamale Palanca, Otaci și Leușeni au contracarat trei tentative de transport ilicit de mărfuri la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, la vama Palanca, controlului de specialitate a fost supus un mijloc de transport ce se deplasa din Ucraina, condus de un nerezident în vârstă de 32 de […]
12:20
Cooperarea fructuoasă dintre municipiile Bălți și Reșița continuă să aducă rezultate vizibile. Gimnaziul nr. 14 din mun. Bălți a primit în dar mobilier școlar oferit de municipiul Reșița. Datorită acestui sprijin, în instituția de învățământ au fost înlocuite vechile bănci, care au fost folosite mai mult de 50 de ani, în șase săli: biologie, informatică, […]
11:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI promovează activ valorile de siguranță în rândul minorilor, urmărind formarea unei generații pregătite să reacționeze corect în situații de risc. Pe parcursul ultimei perioade, peste 10 300 de elevi, copii și studenți, precum și 1 177 de cadre didactice, au fost instruiți privind respectarea regulilor de securitate […]
10:50
Mai multe gospodării din mediul rural sunt renovate pentru un trai mai confortabil și eficient energetic. Despre aceasta a comunicat Centrul Național pentru Energie Durabilă, informează PROVINCIAL. Astfel, în prezent, 41 de case sunt în plin proces de renovare unde se desfășoară lucrări de eficiență energetică adaptate nevoilor fiecărei familii: izolarea termică a pereților, înlocuirea […]
Acum 8 ore
10:30
În luna octombrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor în valoare totală de 70,84 milioane de lei. Banii sunt orientați către producători agricoli și proiecte de investiții în agricultură și mediul rural, prin diverse măsuri de sprijin. Din totalul sumei autorizate, aproximativ 120 de mii de lei au fost alocați […]
10:30
La început de mandat, ministrul Sănătății, Emil Ceban și-a stabilit patru priorități, informează PROVINCIAL. Oficialul, într-o adresare video, a enumerat: 1. asigurarea accesului tuturor pacienților la servicii medicale moderne; 2. alinierea legislației din domeniu la cea europeană; 3. accelerarea procesului de digitalizare a sistemului de sănătate; 4. dezvoltarea și consolidarea medicinei primare.
09:50
Doar în prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere deja 95 698 de solicitanți, dintre care 38 079 cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. Operatorii de la Linia Verde au reușit să ajute deja 2 573 de persoane care au apelat pentru întrebări și clarificări. Reamintim că mai este […]
09:50
9 noiembrie – termen limită pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor în cadrul alegerilor locale noi # Provincial
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că pe 9 noiembrie 2025 se încheie perioada de depunere a cererilor pentru solicitarea acreditării observatorilor pentru monitorizarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Asociațiile obștești/organizațiile neguvernamentale din țară sau din străinătate pot solicita acreditarea observatorilor doar dacă în statutul lor sau în alte acte interne ale acestora se prevede desfășurarea misiunilor de observare a alegerilor […]
09:20
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o […]
09:20
Președinta OT Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare # Provincial
La data de 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintei Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor", privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen […]
09:10
(VIDEO) Petkov: pentru prima dată în ultimii 30 de ani, la Bălți a fost introdus transport public urban regulat # Provincial
Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, la Bălți a fost introdus transport public urban regulat. Despre aceasta a comunicat Alexandr Petkov, informează PROVINCIAL. "Analizăm situația în permanență, ținem cont de toate observațiile și propunerile pentru a îmbunătăți orarele troleibuzelor și autobuzelor municipale. Mulțumim tuturor bălțenilor pentru înțelegere!," a declarat primarul.
Acum 12 ore
08:40
Un nou spațiu educațional modern prinde viață la Liceul Teoretic din orașul Tvardița, raionul Taraclia. Cu sprijinul Guvernului Republicii Bulgaria, instituția a beneficiat de un cabinet TIC complet modernizat, dotat cu calculatoare performante, tablete și echipamente de ultimă generație. Elevii folosesc zilnic aceste resurse pentru a învăța mai eficient, pentru a-și realiza proiectele și pentru […]
07:50
Miercuri, 5 noiembrie, va avea loc lansarea proiectului european EUroBRIDGE_UA_MD, implementat în Republica Moldova de Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului al Primăriei Chișinău. Cu o valoare de 1,9 milioane euro, proiectul sprijină consolidarea capacităților administrative, dezvoltarea economică locală și alinierea la Politica de Coeziune a UE. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, evenimentul marchează începutul activităților […]
07:10
Școli inteligente, management modern și leadership educațional – lecții învățate în România # Provincial
Un grup de manageri școlari, cadre didactice și mentori naționali au explorat exemple de transformare organizațională și bune practici de management instituțional în cadrul unei vizite de studiu în România. Vizita se înscrie în Programul „Investim în directori. Leadership și transformare organizațională”. Delegația a vizitat trei instituții de învățământ – Colegiul Tehnic de Căi Ferate […] Post-ul Școli inteligente, management modern și leadership educațional – lecții învățate în România apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
18:00
Consiliul raional Ialoveni informează că, astăzi, 3 noiembrie 2025, au demarat lucrările de reparație capitală a drumului cu indicele L-494, situat în orașul Ialoveni, pe strada Grigore Vieru. Scopul intervenției este îmbunătățirea siguranței rutiere, menținerea infrastructurii și reducerea costurilor de întreținere pe termen lung. În contextul acestor lucrări, Consiliul raional Ialoveni adresează un apel către […] Post-ul Drumul L-494, strada Grigore Vieru din orașul Ialoveni, intră în reparație capitală apare prima dată în Provincial.
18:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat echipei Ministerului Culturii pe noul ministru, Jardan Cristian. Premierul a mulțumit ministrului Sergiu Prodan pentru munca depusă, profesionalismul și devotamentul cu care a promovat cultura națională în ultimii patru ani, subliniind că realizările din această perioadă au consolidat domeniul cultural și au contribuit la afirmarea valorilor Republicii Moldova pe plan […] Post-ul Noul ministru al Culturii, prezentat echipei apare prima dată în Provincial.
17:40
Astăzi, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, împreună cu Alexandra Șian, secretar de stat, au avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe continuarea proiectelor comune, având la bază prioritățile strategice ale sectorului agricol. În cadrul întâlnirii, ministrul Ludmila Catlabuga […] Post-ul BERD reafirmă sprijinul pentru fermierii moldoveni și infrastructura agricolă apare prima dată în Provincial.
17:40
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii octombrie curent patru misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari. Astfel, în perioada vizată, militarii Batalionului Geniu ,,Codru” a fost solicitată în localitatea Manoilești, raionul Ungheni, unde a neutralizat un proiectil […] Post-ul Armata Națională: patru obiecte explozive neutralizate în luna octombrie apare prima dată în Provincial.
17:30
Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul s-au convocat în ședință extraordinară # Provincial
La data de 3 noiembrie 2025, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cahul s-a întrunit în ședință extraordinară pentru examinarea demersului înaintat de Instituția Publică Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din comuna Larga Nouă, privind necesitatea executării lucrărilor de reparație a instalației electrice de tensiune înaltă. Ca urmare a celor discutate, a fost emisă Dispoziția nr. […] Post-ul Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul s-au convocat în ședință extraordinară apare prima dată în Provincial.
17:30
Astăzi, Primăria comunei Sărata Galbenă, împreună cu Casa De Cultură Sărata Galbenă, au fost prezente la Festivalul „Aurul pământului”, un eveniment dedicat tradițiilor, muncii țăranului și roadelor binecuvântate ale toamnei. “Am participat așa cum știm și putem mai bine – cu suflet, cu oameni talentați, cu zâmbet și dorința de a reprezenta cu cinste comuna […] Post-ul Festivalul „Aurul pământului” – Hîncești 2025 apare prima dată în Provincial.
17:20
UEFA a oferit distincția „Official Training Hall” pentru Futsal Arena FMF, în semn de apreciere pentru condițiile excelente și organizarea exemplară a Campionatului European de futsal U19, desfășurat în perioada 28 septembrie – 5 noiembrie 2025 la Arena Chișinău. Distincția a fost acordată Președintelui Ligii Profesioniste de Futsal din Republica Moldova, Alexandru Golban, ca recunoaștere […] Post-ul Futsal Arena FMF, distinsă de UEFA cu titlul „Official Training Hall” apare prima dată în Provincial.
17:10
Valeriu Chiveri noul viceprim-ministru pentru reintegrare – prezentat echipei Biroului politici de reintegrare # Provincial
Astăzi, prim-ministrul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Biroului politici de reintegrare pe noul viceprim-ministru pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. În cadrul evenimentului, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul dlui Valeriu Chiveri vor contribui semnificativ la promovarea unor politici eficiente și coerente de reintegrare a țării. Totodată, au fost aduse mulțumiri dlui Roman […] Post-ul Valeriu Chiveri noul viceprim-ministru pentru reintegrare – prezentat echipei Biroului politici de reintegrare apare prima dată în Provincial.
17:10
Tradițional, săptămâna de lucru a început cu ședința organizatorică convocată de Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan. La lucrările ședinței au participat vicepreședinții raionului, Tatiana Botnar și Igor Jidraș, funcționarii publici de conducere din cadrul aparatului președintelui raionului, precum și șefii subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. În cadrul întrevederii, președintele raionului a accentuat necesitatea executării în […] Post-ul Vasile Cemortan a convocat ședința săptămânală de coordonare a administrației raionale apare prima dată în Provincial.
17:10
În cartierul 8, în zona străzilor R. Malinovschi și V. Coroban, angajații ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi” Bălți au desfășurat lucrări de înverzire a teritoriului, plantând 70 de platani. Aceste acțiuni au scopul de a îmbunătăți starea ecologică a municipiului, de a spori confortul urban și aspectul estetic al zonelor rezidențiale. Locuitorii cartierului au […] Post-ul La Bălți au fost plantați 70 de platani în cartierul Iubileinîi apare prima dată în Provincial.
17:10
Duminică, 2 noiembrie 2025, în satul Șuri s-a desfășurat Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor”, un eveniment de suflet, dedicat promovării și valorificării patrimoniului cultural tradițional. La manifestare a participat președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, care a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor și organizatorilor, apreciind înalt eforturile depuse pentru păstrarea […] Post-ul (FOTO) A avut loc Festivalul cântecului folcloric „Șuri, satul meu – vatră de dor” apare prima dată în Provincial.
17:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor. Premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, prin efort comun, Republica Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea integrării europene. Șeful Executivului a remarcat că Guvernul actual îmbină continuitatea […] Post-ul Noii miniștri din Guvern – prezentați echipelor de la ministere apare prima dată în Provincial.
17:00
Instituţia publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) anunţă oficial participarea Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din bunele practici […] Post-ul Moldova revine la Eurovision Song Contest 2026 apare prima dată în Provincial.
17:00
Fermierii și cercetătorii se vor întruni în cadrul primului Forum Național dedicat inovației și cercetării agricole # Provincial
Prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” va avea loc pe 14 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă a Institutului Muncii din Chișinău (str. Zimbrului 10), începând cu ora 8:30. Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Helvetas Moldova […] Post-ul Fermierii și cercetătorii se vor întruni în cadrul primului Forum Național dedicat inovației și cercetării agricole apare prima dată în Provincial.
17:00
În total 106 instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 – octombrie 2025 de sprijin financiar prin serviciul guvernamental MPay. Suma totală a donațiilor ajunge la peste 966 mii lei. Resursele pot fi utilizate de școli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice. „Acest mecanism […] Post-ul Sprijin financiar transparent pentru școli: donații de peste 966 mii lei prin MPay apare prima dată în Provincial.
16:50
Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii cu investiții fictive # Provincial
Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive. Perchezițiile realizate constituie continuarea acțiunilor desfășurate în luna septembrie curent, când mai multe persoane au fost vizate […] Post-ul Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii cu investiții fictive apare prima dată în Provincial.
Ieri
15:00
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor” # Provincial
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md. Guvernul oferă compensații la energie pentru sezonul rece 2025–2026, care include lunile noiembrie–martie. Și în acest an, compensațiile vor fi oferite sub formă de plată monetară, achitată lunar. Beneficiarii vor putea primi banii pe cardul social – dacă primesc și […] Post-ul De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor” apare prima dată în Provincial.
13:50
La Fălești s-a încheiat sezonul 2025 al Ligii Veteranilor Nord, competiție organizată sub egida Federației Moldovenești de Fotbal. În finala mică, echipa ATF Telenești a învins formația ARF Ocnița cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Ivan Ciumac, autogol minutul 27 și Alexei Motelica minutul 50. În finala mare, trofeul a revenit echipei […] Post-ul FF municipiul Bălți este campioana Ligii Veteranilor 2025, regiunea nord apare prima dată în Provincial.
13:20
Dezvoltarea Ghidului de management al riscurilor, discutat cu reprezentanții Curții de Conturi # Provincial
La data de 30 octombrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o ședință de lucru dintre reprezentanții Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern (CFPI) a Ministerului Finanțelor și reprezentanții CCRM. Ministerul Finanțelor, prin intermediul Direcției politici în domeniul CFPI, în calitate de autoritate publică responsabilă de elaborarea și dezvoltarea […] Post-ul Dezvoltarea Ghidului de management al riscurilor, discutat cu reprezentanții Curții de Conturi apare prima dată în Provincial.
12:50
La Bălți continuă lucrările de curățare a frunzelor căzute cu ajutorul noii tehnici specializate # Provincial
Angajații întreprinderii municipale „Amenajarea teritoriului și spații verzi” desfășoară lucrări de colectare a frunzelor căzute în curți, parcuri și spații publice din municipiul Bălți. Pentru aceste activități este utilizată tehnică modernă, special destinată colectării frunzelor. Noul utilaj permite o intervenție mai rapidă și mai eficientă, contribuind la menținerea curățeniei și confortului pentru locuitorii orașului. Reamintim […] Post-ul La Bălți continuă lucrările de curățare a frunzelor căzute cu ajutorul noii tehnici specializate apare prima dată în Provincial.
12:50
În prima duminică a lui “Brumar”, 2 noiembrie 2025, comuna Ciocîlteni a trăit o zi de adevărată sărbătoare dedicată tradițiilor și muncii țăranului, prin desfășurarea primei ediții a Festivalului Roadei, cu genericul „Din glia străbună, pâinea cea bună”. Evenimentul a fost organizat de Primăria comunei Ciocîlteni, sub egida doamnei primar Liubovi Buciușcanu, în cadrul Proiectului […] Post-ul (FOTO) La Ciocîlteni s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Roadei apare prima dată în Provincial.
12:40
Andrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, prezentat echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu # Provincial
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, premierul a mulțumit doamnei Victoria Belous pentru activitatea desfășurată la conducerea Ministerului Finanțelor și a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul domnului Andrian Gavriliță vor contribui la consolidarea și buna gestionare a finanțelor publice. Șeful […] Post-ul Andrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, prezentat echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu apare prima dată în Provincial.
