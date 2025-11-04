Droguri vândute în preajma universităților – tânăr reținut de ofițerii antidrog

09:50

Doar în prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere deja 95 698 de solicitanți, dintre care 38 079 cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. Operatorii de la Linia Verde au reușit să ajute deja 2 573 de persoane care au apelat pentru întrebări și clarificări. Reamintim că mai este […]