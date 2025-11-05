ULTIMA ORĂ! Percheziții în România: Mai mulți medici suspectați că ar fi falsificat rezidențiatul din Republica Moldova

14:00

Un bărbat de 36 de ani a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce practica vânătoarea pe timp de noapte, în zona de frontieră, fără a deține documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie 2025, în extravilanul localității Slobozia-Cremene, în timpul unui raid al Sectorului Poliției […]