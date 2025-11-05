Alexandru Munteanu, despre situația la Aeroportul Chișinău după sancțiunile impuse "Lukoil"
Noi.md, 5 noiembrie 2025 11:30
Premierul Alexandru Munteanu a fost întrebat de jurnaliști despre situația de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, după ce acesta a emis o atenționare oficială pentru operatorii aerieni, în urma sancțiunilor impuse de SUA companiei rusești Lukoil și care au început să perturbe lanțul de aprovizionare cu combustibil pentru aeronave, notează Noi.md."Noi discutăm această situație, fiindcă nu
Fostul comisar european pentru justiție din Belgia, Didier Reynders, a fost acuzat oficial de spălare de bani.Judecătorul de instrucție i-a comunicat lui Reynders acuzația încă din 16 octombrie, dar acest lucru nu a fost făcut public.Anunțarea acuzațiilor a avut loc la zece luni după primele percheziții la fostul comisar european și arată că Procuratura Generală din Bruxelles și judecătoru
Vladimir Bolea: „Situația privind aprovizionarea cu combustibil pe Aeroportul Chișinău este sub control” # Noi.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat înaintea ședinței Guvernului că aprovizionarea cu kerosen a aeronavelor pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu este afectată, în pofida sancțiunilor impuse companiei Lukoil de către Statele Unite.„Avem un grup de lucru care monitorizează situația. Lukoil este important pentru economia noastră, tr
Alexandru Munteanu – cel mai puțin plătit premier față de colegi, dar și din regiune: care este salariul său # Noi.md
Alexandru Munteanu este cel mai slab plătit premier față de colegii miniștri, dar și față de omologii din țările vecine – România și Ucraina.Urmează să ridice un salariu de puțin peste 1.000 de euro lunar, dacă ne raportăm la declarația de avere a ex-premierului Dorin Recean, potrivit căreia, veniturile sale salariale pentru anul 2024 au constituit 243.349 de lei – în jur de 20.279 de lei pe l
Natalia Plugaru: Guvernul își propune majorarea salariului minim la 10.000 de lei, dar fără un termen clar # Noi.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat înaintea ședinței Guvernului că Executivul își menține angajamentul de a majora treptat salariul minim pe economie pînă la 10.000 de lei, însă nu a oferit un termen exact pentru atingerea acestei ținte.„Așa cum ați văzut și în programul de guvernare, ne-am asumat mărirea salariului minim pînă la 10.000 de lei. Acest lucru pres
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a criticat dur declarațiile Victoriei Belous, ex-ministră a Finanțelor și actuală deputată PAS, care a acuzat în plenul Parlamentului că unii reprezentanți ai opoziției „trăiesc cu 30 de mii de lei pe an, dar sînt destul de bolfoșei”.„A ieșit prost din punctul meu de vedere. Ea a semnalat o problemă de care a fost responsabilă în ultimii ani, mai ales deținî
La prima ședință a Cabinetului de Miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, mai mulți demnitari și funcționari de rang înalt au fost eliberați din funcție, în contextul formării noii echipe guvernamentale.Potrivit deciziilor aprobate astăzi, au fost operate următoarele schimbări: Ana Calinici a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat, optând pe
Guvernul condus de Alexandru Munteanu l-a numit astăzi, în cadrul primei sale ședințe, pe Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.Decizia vine după eliberarea din funcție a fostului șef, Alexandru Iacub, care a plecat din instituție la un an de la numire.Radu Vrabie a fost anterior manager de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere UE–Moldova
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu a aprobat mai multe numiri în funcții-cheie în cadrul primei sale ședințe.Astfel, Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, a fost numit secretar general al Guvernului, la propunerea prim-ministrului.Fostul director al Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, va activa în cadrul Cancelariei de Stat și a fost numit în funcția de s
Tudor Ulianovschi și-ar fi dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European.Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md de surse din interiorul formațiunii politice.Decizia a fost anunțată marți-seara, 4 noiembrie, la ședința biroului politic al formațiunii. Funcția de președinte interimar a fost preluată de secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu.Tu
Regia municipală „Exdrupo” dispune de tehnică învechită, unele utilaje fiind folosite de aproape 40 de ani. Din această cauză, acestea necesită reparații frecvente, iar autoritățile recunosc că parcul tehnic trebuie modernizat.În prezent, autospecialele sînt pregătite pentru deszăpezirea străzilor, însă eficiența lor ar putea fi afectată de gradul ridicat de uzură. Situația este similară și în
„Euforia a durat puțin, dar trebuie să lucrăm și mai mult” – primul mesaj al premierului Alexandru Munteanu # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a deschis prima ședință a Guvernului cu un apel la unitate și muncă intensă, subliniind că perioada de entuziasm de după învestire trebuie să fie urmată de acțiuni concrete.„Bună ziua, stimați colegi, dragi miniștri. Mă bucur foarte mult că, deja după cîteva zile de la investire, începem activitățile noastre și avem multe lucruri importante de decis astăzi”, a decl
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul primei ședințe a Guvernului, că începând cu săptămâna viitoare el și membrii Cabinetului vor efectua deplasări în teritoriu, pentru a discuta direct cu cetățenii.„Începând cu săptămâna viitoare, eu și cabinetul vom începe deplasările în teritoriu. O să vorbim cu cetățenii Republicii Moldova. Sper că o să veniți cu noi”, a spus premierul.
Circa 40 de tone de mere au fost scuturate și stau la pămînt într-o livadă din raionul Căușeni.Un covor de mere s-a întins la pămînt într-o livadă din satul Fîrlădenii Noi. Proprietarul livezii, Alexandru Osadci, a decis să dea la suc mare parte din recoltă. Agricultorul spune că prețul oferit de fabricile de procesare este mic - 2 lei și 30 de bani per kilogram. Bărbatul a scuturat pomii de p
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a comentat plecarea sa din funcție, menționînd că „e o decizie politică” și nu ascunde niciun „subtext”. „O să fiu promovat puțin”, a declarat acesta. {{842363}}„Nu sunt careva subtexte legate de demisia mea sau ceva ieșit din comun, e o decizie politică și asta e tot”, a declarat Iacub, transmite Unimedia.Întrebat dacă își va continua acti
Oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții într-un dosar penal pentru evaziune fiscală.Potrivit surselr PulsMedia.MD, acțiunile de urmărire penală l-ar viza președintele Asociației FEA, Dorin Damir, dar și pe Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion”.{{845094}}Totodată, conform ZdG, investigațiile vizează două dosare penale, inclusiv evaziune fiscală și preluarea afac
Pachetul de extindere 2025: Republica Moldova continuă să consolideze cadrul de cooperare în domeniul relațiilor externe # Noi.md
Raportul de extindere pentru 2025 prezentat de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv în cadrul Capitolului 31 – Politica externă, de securitate și apărare, parte a Clusterului VI.Ministerul Afacerilor Externe salută concluziile raportului, care reflectă eforturile continue de aliniere a politicii externe a
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, neagă falsificarea rezidențiatului la USMF: „Aceasta este un fals” # Noi.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a respins categoric informațiile apărute în presă privind presupuse nereguli la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), unde ar fi existat cazuri de rezidențiat care nu s-ar fi desfășurat în realitate.„Aceasta este un fals. Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva. Astăzi, toate diplomile trec prin sistemul informa
Guvernul lui Alexandru Munteanu a fost votat, a depus jurămîntul și și-a început activitatea. Președinta așteaptă ca acesta „să îmbunătățească calitatea politicilor publice” și „să transforme Republica Moldova într-un stat european modern”.Deocamdată, obiectivele stabilite de Maia Sandu pentru guvernele PAS sunt greu de atins. La investirea guvernului Nataliei Gavrilița, acesta a fost însărcin
Pe 4 noiembrie, au fost audiați noi martori în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în „Furtul miliardului” din 2014.Ei au povestit cum semnăturile lor falsificate au fost folosite în diferite tranzacții. Un martor angajat ca șofer a fost făcut fictiv director de companie, potrivit europalibera.org.Dumitru Brumaru a povestit în instanță că a lucrat șofer la com
SUA relaxează sancțiunile împotriva Belarusului: Este vizat inclusiv avionul lui Aleksandr Lukașenko # Noi.md
Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marți unele sancțiuni împotriva Belarusului, ridicând măsurile împotriva companiei aeriene naționale și permițând tranzacțiile legate de avionul prezidențial al liderului Aleksandr Lukașenko, informează Reuters, potrivit hotnews.ro.Această măsură este cea mai recentă dintr-o serie de gesturi de dezghețare a relațiilor dintre Statele Unite și Bela
Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Canada se consolidează prin deschiderea oficială a Consulatului Onorific al Republicii Moldova în provincia Québec și desemnarea domnului Serge H. Malaison în funcția de Consul Onorific al Republicii Moldova.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Canada, acest pas reprezintă o realizare importantă în extinderea cooperării economice și cultural
Alertă la Bruxelles: Aeroportul s-a închis după ce o dronă a fost detectată în spațiul său aerian # Noi.md
Traficul aerian pe Aeroportul din Bruxelles a fost suspendat marți seara din motive de siguranță, după o alertă de drone. Informația a fost confirmată de controlorul de trafic aerian skeyes, scrie adevarul.ro.„Puțin înainte de ora opt, a fost semnalată o dronă deasupra zonei aeroportului. Din motive de siguranță, tot traficul aerian a fost temporar suspendat”, a declarat purtătorul de cuvînt a
Procurorii şi poliţiştii din România fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.Mai mulţi medici au cerut Ministerului român al Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău,
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, îi cere premierului Alexandru Munteanu să excludă de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern proiectul care prevede denunțarea acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.„Aceasta nu este agenda Guvernului, da e a PAS și a Maiei Sandu. Cînd situația în țară e deplorabilă, vii cu asemenea proiecte”, a decla
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă UPS cu fuselaj larg s-a prăbuşit şi a izbucnit un incendiu uriaş, la scurt timp după decolarea de la Louisville, Kentucky,SUA, au declarat autorităţile.Flăcările provocate de accident au aprins o serie de incendii la sol, într-un coridor industrial adiacent aeroportului internaţional, provocînd aparent una di
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a criticat inițiativa noului Guvern, care prevede denunțarea Acordului cu Federația Rusă referitor la funcționarea centrelor culturale.Deputatul PSRM consideră că o astfel de acțiune nu ar trebui să se afle printre prioritățile unui executiv care promite relansarea economiei și soluții pentru cetățeni, transmite IPN.„Am văzut că primul proi
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova # Noi.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie.Președinta Parlamentului European va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu Președintele Parlament
Deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și formarea unei platforme de negocieri complete ar fi în avantajul Kievului.Declarația îi aparține președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, și a fost făcută într-o intervenție online la summitul Euronews privind extinderea blocului comunitar, organizat marți la Bruxelles, transmite IPN.
Fostul judecător al Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan, a fost sancționat disciplinar în ședința din 4 noiembrie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în urma unei contestații depuse de Ion Guzun, membru al Consiliului, transmite IPN.Contestația a vizat o hotărîre a Colegiului disciplinar, care, în luna mai anul curent, a dispus încetarea unei cauze disciplinare intentate l
O performanță excepțională pentru sportul moldovenesc. Selecționata Federației Voievod din Republica Moldova a cucerit 34 de medalii la XFC World Championship, desfășurat pe 3 noiembrie în Italia.În total, sportivii moldoveni au urcat de 34 de ori pe podium: 17 medalii de aur 10 medalii de argint 7 medalii de bronz + 3 centuri Prestige FightLotul național a fost format din 23
Astăzi, în Republica Moldova, se va menține cer variabil. Pe alocuri sînt posibile ploi slabe.Vînt slab pînă la moderat, din nord-vest.În orele dimineții se va forma ceață.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +13…+15°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +11...+13°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +8...+10°C.
În cazul în care Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană, suveranitatea statului va fi în pericol, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul summitului privind extinderea Uniunii Europene, transmite IPN.Șefa statului a dat asigurări că țara noastră este pregătită încă din februarie pentru deschiderea tuturor clusterelor de aderare la UE și a remarcat că dacă în trei ani Moldova n
Leul moldovenesc s-a depreciat față de euro și dolar.În particular, în decursul zilei, acesta a pierdut 0,09 bani față de moneda europeană unică și aproape patru bani față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 5 noiembrie cursul oficial de schimb la 19,6813 lei pentru un euro (+0,09 bani) și 17,1276 lei pentru un dolar (+3,87 bani), în t
Regiunea transnistreană nu blochează drumul european al Republicii Moldova, a confirmat, marți, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficiala și-a exprimat încrederea că o soluție va fi identificată înainte ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene, transmite IPN.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute în comun cu înalta reprez
Liniștită, aurie, plină de lumină – așa este toamna în Moldova.Fotografiile nu redau doar peisaje, ci și suflul pămîntului, frunzele arzînd, aerul limpede, ceața misterioasă a dimineții.{{846027}}Toamna nu înseamnă neapărat vreme înnorată și răcoroasă. În fotografiile lui Alex Dimitrov, toamna în Moldova este plină de viață, caldă, generoasă.Fiecare cadru exprimă recunoștință, lini
Popularul blogger poliglot japonez Yuji, care filmează videoclipuri în care vorbește cu trecătorii în limba lor maternă, a găsit la Viena o adversară pe măsură în persoana unei femei din Moldova, care a vorbit cu el în limbile moldovenescă, rusă, bulgară și turcă.Femeia a spus că știe și limbile română și germană. Are 65 de ani, are studii superioare pedagogice, pe care le-a obținut în perioad
Corneliu Popovici: "Optimizrea școlilor: O discuție necesară, dar mult prea întîrziată" # Noi.md
"Din cauza încăpățînării demnitarilor și a unui cadru normativ imperfect, procesul de optimizare a școlilor s-a transformat adesea într-un fenomen toxic, cu efecte dureroase". De această părere este fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md."Sînt de acord cu inițiativa ministrului, Dan Perciun, de a deschide, în sfîrșit, o dezbatere publică privind optimizarea rețelei șco
Prima dovadă științifică a existenței ciumei negre în Edinburgh a fost descoperită pe rămășițele unui adolescent care a murit în secolul al XIV-lea.S-a descoperit că placa dentară de pe dinții copilului conține agenți patogeni ai bacteriei responsabile de ciuma bubonică, transmite mediafax.roDescoperite inițial în 1981 pe terenul Catedralei St Giles, rămășițele au fost supuse unei noi anal
Fostul ministru de Externe al României: "Rușii nu au interesul să vină peste noi" # Noi.md
"Rușii nici nu pot, nici nu vor, nici nu au interesul să vină peste România. Dimpotrivă, rușii au nevoie să aibă o relație foarte amicală cu UE și, în general, cu toate puterile decadente, adică și SUA". Declarația a fost făcută de către Adrian Severin, fostul ministru de Externe de la București, în cadrul podcastului "Subversiv", moderat de Oana Eftimie, economist, specialist în marketing și comu
Campania de împădurire va demara pe 15 noiembrie și va dura timp de o lună în Moldova.Startul oficial va fi dat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Acolo vor fi plantați aproape 130 de mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, transmite ipn.mdPotrivit ministrului mediului, Gheorghe Hajder, Moldova are cea mai scăzută rată de împădurire din Europa – 11% din suprafața țării, iar pla
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a anunțat intenția Republicii Moldova de a include vinăriile Cricova și Mileștii Mici în lista patrimoniului mondial UNESCO. Declarația a fost făcută la Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, unde oficialul moldovean a participat alături de reprezentanți ai statelor membre. Mihai Popșoi a reafir
Primăria municipiului Chișinău continuă lucrările de modernizare a infrastructurii educaționale, prin reparațiile efectuate la Grădinița nr. 92 din sectorul Centru.Instituția va dispune în curînd de un cabinet metodic modern, destinat activităților educaționale și programelor de formare profesională pentru cadrele didactice. Lucrările sînt finanțate din bugetul municipal.Tot la Grădinița n
Serviciul Fiscal de Stat a colectat 1,7 miliarde de lei la Bugetul public național într-o singură săptămînă # Noi.md
În perioada 27–31 octombrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat circa 1,7 miliarde de lei la Bugetul public național (BPN), potrivit datelor operative publicate de instituție.Autoritatea fiscală menționează că pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, unul dintre instrumentele principale în acest sens fiind vizita fiscală. Pe parcursul săptămîni
Fostul președinte al Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), Kim Yong Nam, a încetat din viață luni, la vîrsta de 97 de anim scrie romanian.cgtn.com.China și-a exprimat profundul regret față de dispariția acestuia și a transmis condoleanțe familiei îndoliate, a declarat marți purtătoarea de cuvînt a Ministerului chinez de Externe, Mao
Măturat de două ori pe zi de cele mai înalte maree din lume, Golful Fundy oferă o mulțime de experiențe unice pentru călătorii dispuși să iasă din zonele turistice obișnuite.Insula Miniștrilor este o insulă mareică situată în Golful Fundy, care se află pe coasta atlantică a Americii de Nord, la nord-est de Golful Maine între provinciile canadiene New Brunswick și Nova Scoția, cu o mică parte a
Pe 13 septembrie, în Las Vegas, a fost mare agitație: Canelo Alvarez împotriva lui Terence Crawford. Campionul absolut împotriva campionului absolut. Greutate, statut, moștenire. Și... înfrîngere. Canelo a cedat la puncte, iar Crawford a devenit primul din istorie care a cîștigat titlul absolut în trei categorii de greutate.Dar, în timp ce Crawford sărbătorea, în cadru a apărut o nouă voce. Il
Studenții Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, alături de reprezentanții Primăriei Chișinău și ai Preturii sectorului Botanica, au desfășurat o amplă acțiune de salubrizare, notează Noi.md.Participanții la acțiunea de salubrizare au ajutat la evacuarea frunzișului, amenajarea și întreținerea terenurilor municipale și a spațiilor verzi.Acțiunea s-a desfășurat
Poliția italiană a deconspirat o grupare criminală care, timp de cinci ani, a furat haine de marcă din depozitul brandului Versace.Grupul format din opt persoane a acționat între anii 2021 și 2025. Printre ei se aflau trei angajați ai companiei de logistică care deservea depozitul din Novara.{{842382}}Aceștia aveau acces la zona de încărcare și scoteau articolele sub pretextul unor expedie
Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis un mesaj de felicitare președintelui Egiptului, Abdel-Fattah El-Sisi, cu ocazia inaugurării Marelui Muzeu Egiptean, în care a exprimat convingerea că acesta va avea o semnificație deosebită pentru promovarea culturală și va juca un rol important în protejarea și transmiterea civilizației egiptene antice, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a subliniat c
