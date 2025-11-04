Ana Calinici, la Moldova 1: Reforma administrației publice și absorbția eficientă a fondurilor, provocări-cheie în parcursul european

12:20

Varicela este o boală infecțioasă extrem de contagioasă. Deși poate afecta persoane de orice vârstă, apare cel mai frecvent la copiii de 2-8 ani, care nu au fost vaccinați. Pediatra Cristina Muscinschi, invitată la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, spune că una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le comit părinții este faptul că îi permit copilului să iasă afară atunci când este bolnav.