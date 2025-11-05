Prognoza meteo pentru 5 noiembrie 2025: cer variabil și ploi izolate în nordul republicii
SafeNews, 5 noiembrie 2025 08:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, va aduce o vreme mohorâtă în cea mai mare parte a țării. În nord sunt prognozate ploi slabe, în timp ce în centrul și sudul Republicii Moldova cerul va fi predominant noros, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, cu […] Articolul Prognoza meteo pentru 5 noiembrie 2025: cer variabil și ploi izolate în nordul republicii apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
08:20
CEDO sancționează Estonia pentru interzicerea fumatului în închisori: încălcare a dreptului la viață privată # SafeNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că interdicția totală a fumatului în închisorile din Estonia, impusă în anul 2017, încalcă drepturile fundamentale ale persoanelor private de libertate. Hotărârea, publicată marți, 4 noiembrie, vine în urma plângerilor depuse de patru deținuți, care au reclamat că măsura le-a provocat efecte negative asupra sănătății fizice și psihice, […] Articolul CEDO sancționează Estonia pentru interzicerea fumatului în închisori: încălcare a dreptului la viață privată apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:10
VIDEO // Cel puțin șapte morți și unsprezece răniți după prăbușirea unui avion UPS la Louisville # SafeNews
Cel puțin șapte persoane au murit și alte unsprezece au fost rănite după ce un avion de marfă UPS s-a prăbușit și a luat foc la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky, în seara zilei de 4 noiembrie 2025. Potrivit autorităților americane, aeronava, un model MD-11 cu fuselaj […] Articolul VIDEO // Cel puțin șapte morți și unsprezece răniți după prăbușirea unui avion UPS la Louisville apare prima dată în SafeNews.
08:10
Premierul Munteanu salută raportul CE: ”Suntem hotărâți să atingem cât mai curând obiectivul aderării la Uniunea Europeană” # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, potrivit raportului anual privind extinderea, publicat de Comisia Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a salutat concluziile documentului, afirmând că acestea confirmă angajamentul ferm al țării pentru integrarea europeană. „Moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru […] Articolul Premierul Munteanu salută raportul CE: ”Suntem hotărâți să atingem cât mai curând obiectivul aderării la Uniunea Europeană” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Prognoza meteo pentru 5 noiembrie 2025: cer variabil și ploi izolate în nordul republicii # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, va aduce o vreme mohorâtă în cea mai mare parte a țării. În nord sunt prognozate ploi slabe, în timp ce în centrul și sudul Republicii Moldova cerul va fi predominant noros, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, cu […] Articolul Prognoza meteo pentru 5 noiembrie 2025: cer variabil și ploi izolate în nordul republicii apare prima dată în SafeNews.
08:00
Carol al III-lea l-a decorat pe David Beckham cu titlul de cavaler. Ceremonia oficială a avut loc în Berkshire. Fostul fotbalist al echipei naționale a Angliei a primit acest titlu cu ocazia zilei oficiale de naștere a regelui. Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a fost oficial înnobilat pentru meritele sale în […] Articolul Carol al III-lea l-a decorat pe David Beckham cu titlul de cavaler. apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:50
Criptomoneda Bitcoin a suferit prima pierdere în luna octombrie din ultimii şapte ani. Traderii sunt neliniştiţi deoarece din punct de vedere statistic octombrie este una dintre cele mai bune luni ale anului pentru evoluţia criptomonedei. Datele Coinglass arată că Bitcoin a încheiat luna octombrie în scădere cu 3,69%. Deşi nu este o scădere foarte mare, […] Articolul Octombrie negru pentru Bitcoin: prima scădere în șapte ani apare prima dată în SafeNews.
07:40
Judecătorul Emil Bulat, cercetat anterior pentru corupere, a fost repus în funcție de către CSM # SafeNews
Judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hâncești a fost repus în funcție după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au admis „în parte” cererea sa și au decis încetarea suspendării din funcție. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSM, în urma examinării demersului depus de magistrat. Emil Bulat activează în sistemul judecătoresc din […] Articolul Judecătorul Emil Bulat, cercetat anterior pentru corupere, a fost repus în funcție de către CSM apare prima dată în SafeNews.
07:30
Extinderea UE este cea mai bună investiție în viitor. După cum a relatat Infotag, președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat acest lucru marți la Summitul European de Extindere, organizat de Euronews la Bruxelles. El a menționat că extinderea Uniunii a fost o prioritate pentru el de când a preluat mandatul în decembrie 2024. Costa […] Articolul Antonio Costa: Extinderea UE este cea mai bună investiție în viitor apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:20
Cumpărătorii de valori mobiliare de stat (VMS) la licitația de marți au reacționat puțin la prognoza Băncii Naționale (BNM) privind o scădere susținută a inflației. Conform relatărilor BNM pentru Infotag, randamentele titlurilor de stat semestriale și anuale au continuat să crească ușor la licitația din 4 noiembrie, în ciuda faptului că banca și-a redus rata de […] Articolul Ministerul Finanțelor a plasat valori de stat de circa 2,153 miliarde lei apare prima dată în SafeNews.
07:10
Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie cu pași rapizi, iar orașele din România se pregătesc să-și aprindă luminile și să-și primească vizitatorii în atmosfera târgurilor de Crăciun. De la Craiova la Cluj-Napoca, de la Sibiu la Iași, piețele orașelor vor fi pline de lumini, colinde, miros de vin fiert și decoruri spectaculoase, scrie Realitatea.md. Primele […] Articolul Magia Crăciunului începe la mijloc de noiembrie. Calendarul târgurilor din România apare prima dată în SafeNews.
07:00
Achiziția Lukoil de către Gunvor: directorul companiei promite o „despărțire curată” de Rusia # SafeNews
Gunvor, compania agreată de Lukoil drept cumpărător al activelor sale despre care se știe că este controlată de un partener de afaceri al lui Vladimir Putin, a dat marți asigurări că se va „despărți curat” de controlul rusesc. Traderul global de materii prime Gunvor este pregătit să răspundă oricăror temeri privind continuarea influenţei ruse asupra […] Articolul Achiziția Lukoil de către Gunvor: directorul companiei promite o „despărțire curată” de Rusia apare prima dată în SafeNews.
06:50
O nouă ședință în dosarul lui Ciochină, amânată. Motivul – martorii apărării nu se prezintă # SafeNews
O nouă ședință în dosarul în care fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a fost amânată. Ședința de ieri, la fel ca și cea din 24 octombrie, a fost amânată pe motiv că avocații inculpatului nu au asigurat prezența martorilor. Contactat de IPN, purtătorul de cuvânt […] Articolul O nouă ședință în dosarul lui Ciochină, amânată. Motivul – martorii apărării nu se prezintă apare prima dată în SafeNews.
06:40
Italia: Unchiul cântăreței Laura Pausini a fost accidentat mortal de o mașină condusă de un moldovean # SafeNews
Un bărbat cu cetăţenia Republicii Moldova şi a României s-a predat autorităților, recunoscând că este responsabil pentru accidentul fatal în care a fost implicat Ettore Pausini, unchiul cântăreței Laura Pausini. Potrivit publicației Today.it, bărbatul s-a prezentat luni, 3 noiembrie, la secția de poliție din Rimini, declarând că el conducea mașina care l-a lovit mortal pe […] Articolul Italia: Unchiul cântăreței Laura Pausini a fost accidentat mortal de o mașină condusă de un moldovean apare prima dată în SafeNews.
06:30
Premierul Alexandru Munteanu a salutat raportul prezentat astăzi de Comisia Europeană privind extinderea UE, în care se arată că Republica Moldova a înregistrat, în ultimul an, cel mai mare progres dintre toate statele candidate, afirmând că „moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta”. „Progresul remarcabil din ultimul an […] Articolul Reacția premierului după raportul privind extinderea UE: Progres remarcabil apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
06:20
Maia Sandu, la Summitul Euronews World: „Obiectivul Rusiei a fost să obțină controlul la Chișinău și să folosească Moldova împotriva Ucrainei” # SafeNews
Președintele Maia Sandu a avertizat la summitul Euronews World dedicat extinderii Uniunii Europene, că Rusia încearcă să-și recapete influența la Chișinău nu prin forță militară, ci prin infiltrarea unor persoane loiale în instituțiile-cheie ale statului. Sandu a subliniat că rezistența Ucrainei este principalul motiv pentru care Moscova nu poate acționa direct, însă riscul rămâne ridicat […] Articolul Maia Sandu, la Summitul Euronews World: „Obiectivul Rusiei a fost să obțină controlul la Chișinău și să folosească Moldova împotriva Ucrainei” apare prima dată în SafeNews.
06:10
VIDEO // Drumul dintre Tohatin și Colonița, reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani # SafeNews
Drumul de acces dintre Tohatin și Colonița, cu o lungime de 1,4 km și lățimea de 6 metri, este reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani. În aceste zile, pe traseu a fost așternut ultimul strat de asfalt, cel de uzură, iar ulterior va fi aplicat marcajul rutier pe toată lungimea drumului. […] Articolul VIDEO // Drumul dintre Tohatin și Colonița, reparat capital pentru prima dată în ultimii 30 de ani apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:20
Alexandru Iacub a demisionat din funcția de șef al Serviciului Vamal, informația a fost confirmată pentru Pulsmedia.md de reprezentanții instituției. Până în prezent, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public. Alexandru Iacub a fost numit în funcție la 28 august 2024, la propunerea ministrei Finanțelor, Victoria Belous, […] Articolul ULTIMA ORĂ // Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a demisionat din funcție apare prima dată în SafeNews.
17:00
Ofițerul anticorupție Oleg Poalelungi a câștigat concursul pentru funcția de inspector judecător în Inspecția Judiciară, obținând majoritatea voturilor membrilor CSM # SafeNews
Ofițerul anticorupție Oleg Poalelungi a câștigat concursul pentru funcția de inspector judecător în Inspecția Judiciară, pe un mandat de 6 ani, începând cu 1 decembrie 2025. Decizia a fost luată astăzi de plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în urma votului membrilor săi. Inițial, la concurs s-au înscris patru candidați, însă Ion Bocan a decis […] Articolul Ofițerul anticorupție Oleg Poalelungi a câștigat concursul pentru funcția de inspector judecător în Inspecția Judiciară, obținând majoritatea voturilor membrilor CSM apare prima dată în SafeNews.
17:00
Un videoclip viral care arată doi mufloni luptându-se în fața unui spital din Praga, Cehia, a atras atenția publicului, scrie publicația Prague Morning, într-o postare publicată pe Facebook. Distribuit pe Facebook, clipul pare să arate masculi din pădurea din apropiere care se luptă în timpul sezonului de împerechere. Locuitorii din zonă au reacționat cu uimire […] Articolul VIDEO // Scene incredibile în curtea din fața unui spital din Praga. Ciocnire cap-în-cap apare prima dată în SafeNews.
16:50
Cristina Gherasimov: „Munca noastră din ultimul an a dat roade bune! Raportul Comisiei Europene confirmă progresele extraordinare ale Moldovei în parcursul său european” # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul său european, conform Raportului de Extindere 2025 publicat astăzi de Comisia Europeană. Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a salutat recunoașterea muncii autorităților de la Chișinău și a subliniat eforturile depuse de funcționarii publici, experți și parteneri. „Munca noastră din ultimul an a dat rezultate foarte bune! […] Articolul Cristina Gherasimov: „Munca noastră din ultimul an a dat roade bune! Raportul Comisiei Europene confirmă progresele extraordinare ale Moldovei în parcursul său european” apare prima dată în SafeNews.
16:40
VIDEO // Momentul în care dronele ucrainene distrug două bărci rusești care încercau să traverseze fluviul Nipru # SafeNews
Soldații din Batalionul 426 de Sisteme Fără Pilot au distrus două bărci inamice cu personal care încerca să traverseze râul. Acest lucru a fost raportat de Marina ucraineană pe Facebook, unde au postat un videoclip al operațiunii de luptă, potrivit Ukrinform. Potrivit comandamentului, niciunul dintre invadatorii de pe bărci nu a reușit să scape. „Operatorii […] Articolul VIDEO // Momentul în care dronele ucrainene distrug două bărci rusești care încercau să traverseze fluviul Nipru apare prima dată în SafeNews.
16:20
Donald Trump șantajează newyorkezii cu tăierea fondurilor în cazul în care alegerile vor fi câștigate de democratul Zohran Mamdani # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru oraşul New York dacă democratul Zohran Mamdani va câştiga alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi. Trump l-a calificat pe candidatul în vârstă de 34 de ani drept un „comunist” care ar lăsa metropola cu „ZERO şanse de succes sau chiar […] Articolul Donald Trump șantajează newyorkezii cu tăierea fondurilor în cazul în care alegerile vor fi câștigate de democratul Zohran Mamdani apare prima dată în SafeNews.
16:10
VIDEO // Incident periculos: minor de 16 ani, fără permis, surprins conducând agresiv o motocicletă la Drochia # SafeNews
Un incident periculos a atras atenția internauților după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu o persoană care conducea o motocicletă în mod agresiv și încălca regulile de circulație. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că evenimentul s-a petrecut pe 2 noiembrie, în localitatea Drochia, raionul Drochia. Investigațiile autorităților au scos la iveală […] Articolul VIDEO // Incident periculos: minor de 16 ani, fără permis, surprins conducând agresiv o motocicletă la Drochia apare prima dată în SafeNews.
16:00
Articolul LIVE // Conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025″ apare prima dată în SafeNews.
15:50
Comisarul european Marta Kos: „R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres pe calea aderării la UE”, Maia Sandu a mulțumit pentru recunoaștere # SafeNews
R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos. Într-o postare pe Twitter, Kos a subliniat că printre statele candidate care au avansat semnificativ se numără și Muntenegru, Albania și Ucraina. „Moldova a aprofundat semnificativ cooperarea cu Uniunea Europeană, în ciuda […] Articolul Comisarul european Marta Kos: „R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres pe calea aderării la UE”, Maia Sandu a mulțumit pentru recunoaștere apare prima dată în SafeNews.
15:40
Moldova își consolidează cooperarea internațională: Mihai Popșoi, întrevederi cu conducerea UNESCO la Conferința Generală # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut întâlniri oficiale cu Directoarea generală a UNESCO, Audrey Azoulay, și cu Khaled El-Enany, candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale UNESCO. În discuțiile cu Audrey Azoulay, oficialul moldovean a evidențiat colaborarea dintre […] Articolul Moldova își consolidează cooperarea internațională: Mihai Popșoi, întrevederi cu conducerea UNESCO la Conferința Generală apare prima dată în SafeNews.
15:30
VIDEO // Tânăr reținut pentru trafic de marijuana prin Telegram în apropierea universităților din Chișinău # SafeNews
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut în timp ce încerca să ridice o nouă cantitate de droguri, fiind implicat în comercializarea de marijuana prin intermediul aplicației Telegram, în apropierea instituțiilor de învățământ universitar. Suspectul, angajat ca „curier” într-un magazin online de droguri, își folosea un apartament închiriat în Chișinău drept depozit. Drogurile […] Articolul VIDEO // Tânăr reținut pentru trafic de marijuana prin Telegram în apropierea universităților din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
15:10
Un bărbat cu dublă cetățenie română și moldovenească l-a ucis pe unchiul Laurei Pausini. Cum s-a întâmplat accidentul # SafeNews
Un cetățean româno-moldovean s-a predat autorităților, declarând că el este responsabil pentru accidentul fatal în care a fost implicat unchiul cântăreței Laura Pausini. Potrivit Today.it, bărbatul s-a prezentat luni, 3 noiembrie, la secția de poliție din Rimini, recunoscând că el conducea mașina care l-a lovit mortal pe Ettore Pausini în ziua precedentă. Accidentul s-a produs […] Articolul Un bărbat cu dublă cetățenie română și moldovenească l-a ucis pe unchiul Laurei Pausini. Cum s-a întâmplat accidentul apare prima dată în SafeNews.
15:10
Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat luni seară că autoritățile îl caută de trei zile pe doi lunetiști care, potrivit informațiilor serviciilor secrete, ar fi sosit la Belgrad, relatează Telegraf. Aleksandar Vučić a afirmat că se știe și sursa banilor pe care i-ar fi primit cei doi lunești căutați de autoritățile din Serbia. „În prezent […] Articolul Doi lunetiști au ajuns la Belgrad, spune președintele Serbiei: „Știm cine i-a plătit” apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO // Bărbat prins în flagrant la Briceni în timp ce vindea țigări fără acte de proveniență într-un garaj # SafeNews
Un bărbat de 46 de ani a fost prins în flagrant în Briceni în timp ce distribua pachete de țigări într-un garaj, vânzând produse din tutun fără autorizație. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat 7.750 de pachete de țigări fără acte de proveniență, care urmează să fie expertizate. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica […] Articolul VIDEO // Bărbat prins în flagrant la Briceni în timp ce vindea țigări fără acte de proveniență într-un garaj apare prima dată în SafeNews.
14:50
VIDEO // Primarul orașului Codru, Stelian Manic, părăsește PAS, acuzând blocaje politice în Consiliul local # SafeNews
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat printr-un mesaj video că se retrage din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând „jocurile politice” din Consiliul local care împiedică realizarea proiectelor de dezvoltare ale orașului. Edilul a declarat că, în ultimii doi ani, adoptarea bugetului și a amendamentelor în Consiliul orășenesc a fost întârziată în mod repetat, […] Articolul VIDEO // Primarul orașului Codru, Stelian Manic, părăsește PAS, acuzând blocaje politice în Consiliul local apare prima dată în SafeNews.
14:30
Moldova înverzește: campania de împădurire ‘Generația Pădurii – Toamna 2025’ va începe cu plantarea a 130.000 de puieți în raionul Cimișlia # SafeNews
Ministerul Mediului, împreună cu Agenția „Moldsilva”, a dat startul campaniei naționale de împădurire „Generația Pădurii – Toamna 2025”. Primele acțiuni vor avea loc în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, începând cu 15 noiembrie, unde se vor planta peste 130.000 de puieți pe o suprafață de 27 de hectare. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat că, de […] Articolul Moldova înverzește: campania de împădurire ‘Generația Pădurii – Toamna 2025’ va începe cu plantarea a 130.000 de puieți în raionul Cimișlia apare prima dată în SafeNews.
14:20
Cetățean moldovean, condamnat pentru furt în Austria, prins de polițiștii români de frontieră la PTF Albița # SafeNews
Un bărbat din Republica Moldova, căutat de autoritățile austriece pentru furt, a fost depistat marți dimineață de polițiștii rromâni de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. În jurul orei 07:15, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, se afla ca pasager într-un autoturism și s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control. În urma […] Articolul Cetățean moldovean, condamnat pentru furt în Austria, prins de polițiștii români de frontieră la PTF Albița apare prima dată în SafeNews.
14:00
Incendiu la Comrat: Flăcările au cuprins un magazin cu două nivele, pompierii la fața locului # SafeNews
Un incendiu a izbucnit astăzi, 4 noiembrie 2025, la acoperișul unui magazin cu două nivele din municipiul Comrat, pe strada Cotovscogo, nr. 31. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri și salvatori. Datorită intervenției operative, focul a fost localizat în doar 12 […] Articolul Incendiu la Comrat: Flăcările au cuprins un magazin cu două nivele, pompierii la fața locului apare prima dată în SafeNews.
14:00
Bărbat prins vânând ilegal pe timp de noapte, fără acte pentru armă, în zona de frontieră # SafeNews
Un bărbat de 36 de ani a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce practica vânătoarea pe timp de noapte, în zona de frontieră, fără a deține documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie 2025, în extravilanul localității Slobozia-Cremene, în timpul unui raid al Sectorului Poliției […] Articolul Bărbat prins vânând ilegal pe timp de noapte, fără acte pentru armă, în zona de frontieră apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Arsenal record de arme și muniții descoperit la Chișinău în urma destructurării unui grup infracțional: 16 arme de foc, grenade și aruncătoare RPG au fost găsite în timpul perchezițiilor # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani, bănuit că ar fi condus o rețea infracțională implicată în șantaj și activități ilegale pe teritoriul Republicii Moldova și al Europei, a fost reținut de oamenii legii în urma unei operațiuni desfășurate la Chișinău. În timpul perchezițiilor, autoritățile au descoperit un adevărat depozit de armament: mitraliere, puști, grenade, aruncătoare […] Articolul VIDEO // Arsenal record de arme și muniții descoperit la Chișinău în urma destructurării unui grup infracțional: 16 arme de foc, grenade și aruncătoare RPG au fost găsite în timpul perchezițiilor apare prima dată în SafeNews.
13:30
Judecătoarea Angela Bostan a promovat reevaluarea externă: CSM a aprobat raportul Comisiei de vetting # SafeNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, astăzi, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în privința judecătoarei Angela Bostan, de la Curtea de Apel Centru. Potrivit deciziei plenului, opt membri CSM au votat „pentru”, iar doi – „împotrivă”. Reevaluarea a fost inițiată după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat dubii […] Articolul Judecătoarea Angela Bostan a promovat reevaluarea externă: CSM a aprobat raportul Comisiei de vetting apare prima dată în SafeNews.
13:20
Maia Sandu a început vizita la Bruxelles cu o întrevedere cu președintele Consiliului European: discuțiile au vizat procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Potrivit consilierului prezidențial Igor Zaharov, discuțiile au vizat perspectivele și pașii concreți în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Mi-am început vizita la Bruxelles cu o întâlnire productivă […] Articolul Maia Sandu a început vizita la Bruxelles cu o întrevedere cu președintele Consiliului European: discuțiile au vizat procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană apare prima dată în SafeNews.
13:20
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber # SafeNews
Dmitro Sviatnenko, jurnalist la TSN, un site de știri și canal TV ucrainean, a declarat că fratele său Volodimir, pilot de drone, a fost ucis pe 1 noiembrie, când o rachetă balistică rusă a lovit locul în care trupele erau decorate. Sviatnenko a declarat că fratele său, Volodimir Sviatnenko, în vârstă de 43 de […] Articolul Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO // Scandal în față la IP Centru. Un ex-angajat MAI băut s-a luat la bătaie cu carabinierii și poliția # SafeNews
Un individ a fost încătușat și reținut, după ce s-ar fi luat la bătaie cu carabinierii. Cazul a avut loc ieri-seara, în fața Inspectoratului de Poliție Centru din cadrul Direcției de Poliție a mun.Chișinău, de pe strada Bulgară din capitală, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Astfel, potrivit surselor pulsmedia, ar fi vorba despre […] Articolul VIDEO // Scandal în față la IP Centru. Un ex-angajat MAI băut s-a luat la bătaie cu carabinierii și poliția apare prima dată în SafeNews.
12:40
Republica Moldova ar putea înregistra o accelerare a creșterii economice în următorii ani, potrivit prognozelor prezentate la Chișinău de Banca Mondială. Experții instituției au subliniat că reformele planificate de autorități vor fi esențiale pentru sporirea productivității și atragerea investițiilor. Directorul de țară al Băncii Mondiale, Ulrich Schmitt, a menționat că stabilitatea creată după alegerile parlamentare […] Articolul Banca Mondială anticipează o creștere economică mai rapidă pentru Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri. Noul executiv a fost învestit în funcție, vineri, 31 octombrie, cu votul […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu convoacă miercuri prima ședință a Guvernului după învestire apare prima dată în SafeNews.
12:10
O femeie de 37 de ani a ajuns la reanimare după ce a căzut de la etaj în timp ce spăla geamurile # SafeNews
O femeie în vârstă de 37 de ani a fost transportată în secția de reanimare după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc de locuințe din Rîbnița, sâmbătă, 1 noiembrie. Potrivit presei locale, soții desfășurau activități de curățenie generală în apartament. În timp ce bărbatul scotea gunoiul, femeia curăța geamurile. La un […] Articolul O femeie de 37 de ani a ajuns la reanimare după ce a căzut de la etaj în timp ce spăla geamurile apare prima dată în SafeNews.
12:10
Un cuplu rus a fost acuzat de spionaj în Polonia, legături cu FSB și trimitere de colete-capcană. Ce pedeapsă riscă cei doi # SafeNews
Procurorii polonezi au acuzat doi cetățeni ruși de spionaj și colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Cuplul, numit Igor R. și Irina R., cărora li s-a acordat statutul de refugiați în Polonia, ar fi strâns informații despre oficiali ai Ministerului de Externe, programe de schimb academic și susținători ai opoziției ruse. Igor […] Articolul Un cuplu rus a fost acuzat de spionaj în Polonia, legături cu FSB și trimitere de colete-capcană. Ce pedeapsă riscă cei doi apare prima dată în SafeNews.
12:00
MAE și EUPM discută planul de acțiuni 2025–2027 și consolidarea capacităților naționale în gestionarea crizelor și securitate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a organizat o ședință de coordonare cu Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM) și reprezentanți ai autorităților naționale, dedicată implementării planului de acțiuni EUPM pentru anii 2025–2027. În cadrul întâlnirii, participanții au realizat un schimb de opinii asupra proiectelor aflate în derulare și au discutat modalitățile prin care […] Articolul MAE și EUPM discută planul de acțiuni 2025–2027 și consolidarea capacităților naționale în gestionarea crizelor și securitate apare prima dată în SafeNews.
11:50
Corupția, principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene # SafeNews
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi. Ucraina […] Articolul Corupția, principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene apare prima dată în SafeNews.
11:30
Un șofer din Cahul riscă dosar penal după ce s-a deplasat haotic, a refuzat testul alcoolscopic și a încercat să mituiască polițiștii # SafeNews
Un bărbat de 49 de ani, din raionul Cahul, a fost documentat de polițiști după ce a refuzat să fie testat cu aparatul alcoolscopic și a încercat să mituiască inspectorii de patrulare. Incidentul a avut loc în localitatea Colibași, sudul țării. Potrivit poliției, automobilul condus de bărbat, un Opel, se deplasa neuniform, punând în pericol […] Articolul Un șofer din Cahul riscă dosar penal după ce s-a deplasat haotic, a refuzat testul alcoolscopic și a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în SafeNews.
11:30
Șase persoane, acuzate de huliganism împotriva unui preot și a familiei sale, riscă până la 3 ani de închisoare # SafeNews
Șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, au fost trimise în judecată pentru huliganism săvârșit împotriva unui preot și a familiei acestuia, faptă pentru care riscă amendă de până la 52.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 3 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Drochia, Oficiul Rîșcani, incidentul a […] Articolul Șase persoane, acuzate de huliganism împotriva unui preot și a familiei sale, riscă până la 3 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
11:10
Fostul premier Vlad Filat acuză actuala guvernare că a împins Republica Moldova într-o dependență financiară periculoasă, bazată pe împrumuturi scumpe și promisiuni neexecutate. Într-o analiză intitulată „PAS – Partidul Amanetării Statului”, liderul PLDM afirmă că partidul de guvernământ a acumulat în cinci ani un deficit bugetar de peste 65 de miliarde de lei. Filat susține că datoriile nu sunt […] Articolul Vlad Fliat: Guvernarea PAS a făcut din Moldova o țară îndatorată apare prima dată în SafeNews.
11:10
430 de pachete de țigări nedeclarate, ridicate de la doi pasageri pe cursa Chișinău–Londra # SafeNews
Polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali, au împiedicat două tentative de scoatere ilegală a produselor din tutun din Republica Moldova, pe direcția Chișinău–Londra, descoperind în total 430 de pachete de țigări nedeclarate. Primul caz, un bărbat de 51 de ani, cu dublă cetățenie Republica Moldova–România, a fost depistat cu 330 de pachete de țigări […] Articolul 430 de pachete de țigări nedeclarate, ridicate de la doi pasageri pe cursa Chișinău–Londra apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.