VIDEO // Petrocub, show cu 4 goluri! Politehnica UTM, fără replică la Hîncești!
FOTBAL.Click, 28 octombrie 2025 20:20
FC Petrocub Hîncești a arătat din nou forța de acasă și a spulberat-o pe Politehnica UTM cu 4-1, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii 7777, disputat pe Stadionul Municipal din Hîncești. „Leii” lui Shota Maharadze au început furtunos și au tranșat soarta partidei în primele 35 de minute, cu un pressing sufocant și […]
• • •
Alte ştiri de FOTBAL.Click
Acum 5 minute
20:40
Seară magică la Orhei! Într-o atmosferă fantastică, în fața a peste 1.800 de spectatori, Milsami a reușit lovitura etapei în Liga 7777, învingând liderul Sheriff Tiraspol cu 1-0, grație golului marcat de căpitanul Andrei Cobeț din penalty. Deși posesia a fost net favorabilă tiraspolenilor (68%), „vulturii-roșii” au fost mai lucizi și mai determinați. Sub comanda […]
Acum 30 minute
20:20
FC Petrocub Hîncești a arătat din nou forța de acasă și a spulberat-o pe Politehnica UTM cu 4-1, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii 7777, disputat pe Stadionul Municipal din Hîncești. „Leii” lui Shota Maharadze au început furtunos și au tranșat soarta partidei în primele 35 de minute, cu un pressing sufocant și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
VIDEO // Scandal, goluri și cartonașe roșii la Nisporeni! Dacia și Zimbru, 2-2 după un meci incendiar! # FOTBAL.Click
Etapă incendiară în Liga 7777! Pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni, Dacia Buiucani și FC Zimbru Chișinău au oferit un duel nebun, plin de răsturnări de situație, faze discutabile și nervi întinși la maximum. Scor final: 2-2, dar povestea din spatele tabelului e una de film. Primii au lovit oaspeții. Golgheterul Dzianis Kazlouski, mereu la locul […]
08:40
VIDEO // Nordicii, fără răspuns! Spartanii dau peste cap pronosticurile și câștigă cu 2-0! # FOTBAL.Click
CSF Spartanii-Sportul a reușit o victorie uriașă, 2-0, în fața formației CSF Bălți, în primul meci al etapei a 17-a din Liga 7777! În ciuda unei posesii net superioare a oaspeților (66% pentru Bălți), echipa lui Andrian Sosnovschi a fost mult mai eficientă și a lovit decisiv în primele 20 de minute. Ganiu Abiodun Olaniyan […]
23 octombrie 2025
10:20
Argentinianul de la Boca Juniors a debutat la Zimbru! Thiago Ceijas: „Visez la titlu!” # FOTBAL.Click
FC Zimbru are un nou nume strălucitor în lot! În derby-ul etapei a 16-a din Liga 7777, contra celor de la Petrocub Hîncești (0-0), și-a făcut debutul Thiago Ceijas, un mijlocaș central de 24 de ani cu o carieră impresionantă și un CV internațional de invidiat. De la Boca Juniors la Chișinău Născut în […]
22 octombrie 2025
23:30
Fostul portar de la Sheriff și Dinamo, din nou în România: Railean a semnat cu Olimpia # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Dorian Railean (32 de ani) își reia cariera în fotbalul românesc! După câteva luni fără echipă și două experiențe complicate la Dinamo București și Gloria Buzău, goalkeeperul cu 18 selecții pentru naționala Moldovei a semnat cu CSM Olimpia Satu Mare, echipă care luptă pentru supraviețuire în Liga 2. Revenire surpriză în fotbalul […]
23:00
0-0 de luptă între Zimbru și Petrocub! Ion Jardan: „Ambele echipe au jucat inteligent” # FOTBAL.Click
Etapa a 16-a din Liga 7777 s-a încheiat cu un duel echilibrat între Zimbru Chișinău și Petrocub Hîncești, scor 0-0, un meci intens, dar fără goluri, în care apărările au fost mai inspirate decât atacurile. După fluierul final, căpitanul hînceștenilor, Ion Jardan, a vorbit pentru SPORTS.MD despre confruntarea de pe stadionul din capitală. „Un […]
11:40
Super Liga Moldovei ar putea fi extinsă la 10 echipe din sezonul 2026/27! Potrivit informațiilor obținute de Media Sport, Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) analizează posibilitatea extinderii Super Ligii de la 8 la 10 cluburi începând chiar cu sezonul 2026/27. FMF pregătește o revoluție în formatul competiției? Conform surselor din cadrul FMF, discuțiile sunt […]
11:20
FC Florești, prima calificată în play-off-ul pentru Super Ligă! Țurcan: „Am format o echipă adevărată!” # FOTBAL.Click
Formația lui Nicolae Țurcan scrie istorie! FC Florești a devenit matematic prima echipă calificată în grupa play-off a Ligii 1, acolo unde se va lupta pentru revenirea în Super Ligă. Dominare totală în Grupa B După 11 etape, Florești conduce autoritar Liga 1, Grupa B, cu un bilanț impresionant: 8 victorii, 2 egaluri, o […]
10:30
Șoc în tabăra liderului din Liga 7777! Ivan Dyulgerov, portarul titular al formației Sheriff Tiraspol și component al naționalei Bulgariei, nu va mai juca în acest sezon, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate ale genunchiului la un antrenament. Diagnosticul confirmat: ligamente încrucișate rupte Antrenorul echipei, Vadim Skripcenko, a confirmat vestea dureroasă: […]
19 octombrie 2025
19:50
Egal spectaculos fără goluri între Zimbru și Petrocub! Duelul greilor din Liga 7777 s-a încheiat 0-0, dar a avut de toate – tensiune, faze tari și rivalitate! Luptă încrâncenată la Chișinău! Zimbru și Petrocub, ocupantele locurilor 2 și 3, au oferit un meci intens, dar fără reușite, în etapa a 16-a din Liga 7777. Scor […]
19:30
„Viespile” zboară fără oprire în Liga 7777! Sheriff Tiraspol a făcut instrucție cu Spartanii Sportul, scor 5-0, și își consolidează poziția de lider autoritar în campionat. Arena Mică din Tiraspol a fost martora unui adevărat festival de goluri. Papa Ndiaga Yade a fost omul meciului – trei goluri de senzație, un penalty transformat și un […]
16:50
Rusnac, mândru de echipă: „S-au dăruit total! Nu vrem să pierdem contactul cu primele patru!” # FOTBAL.Click
CSF Bălți a obținut un succes de moral uriaș în etapa a 16-a din Liga 7777, câștigând cu 2-0 în inferioritate numerică contra Daciei Buiucani. Antrenorul Veaceslav Rusnac a lăudat atitudinea jucătorilor și a vorbit despre importanța acestui rezultat în lupta pentru Top 4. „Orice victorie e importantă din punct de vedere psihologic. Astăzi am […]
16:40
Dacia Buiucani, în derivă! Frunză: „Fundalul emoțional e slab, trebuie să ne revenim!” # FOTBAL.Click
Dacia Buiucani nu-și mai găsește ritmul! După înfrângerea cu 0-2 la Bălți, antrenorul Viorel Frunză a recunoscut deschis: echipa e în criză de formă și de moral. Echipa din Chișinău a suferit al cincilea eșec consecutiv în Liga 7777, de data aceasta pe terenul celor de la CSF Bălți, și pare că a pierdut busola […]
13:00
VIDEO // Gol moldovenesc în Polonia! Artur Crăciun, printre cei mai buni oameni ai lui LKS Lodz # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Artur Crăciun continuă să impresioneze în Polonia! Fundașul central al echipei ŁKS Łódź a marcat primul său gol din acest sezon în meciul câștigat în deplasare cu Stal Rzeszów, scor 4-1, contând pentru etapa a 13-a din Betclic 1. Liga – eșalonul secund polonez. Reușita lui Crăciun a venit în minutul 32, după […]
11:40
Picușceac, după 5-0 cu Politehnica: „Băieții au fost exemplari! Am arătat fotbal adevărat!” # FOTBAL.Click
Milsami Orhei a făcut spectacol la Suruceni, trecând cu 5-0 de Politehnica UTM în primul meci al etapei a 16-a din Liga 7777. Antrenorul Igor Picușceac a fost încântat de atitudinea și jocul echipei sale, dar a transmis că vrea aceeași intensitate până la finalul sezonului. „A fost un meci bun, cu multe goluri și […]
11:20
„Ne-am adunat abia ieri!” – Rashkevich, sincer după 0-5 cu Milsami: „Pauza din campionat ne-a distrus ritmul!” # FOTBAL.Click
Lovitură grea pentru „studenți”! Politehnica UTM a fost spulberată de Milsami Orhei în primul meci al etapei a 16-a din Liga 7777, iar antrenorul Vitali Rashkevich a pus totul pe seama pauzei competiționale. După 0-5-ul de la Suruceni, în care „vulturii roșii” au făcut ce au vrut pe teren, Vitali Rashkevich a ieșit la rampă […]
18 octombrie 2025
23:50
VIDEO // Bălți câștigă în zece oameni! Plătică, dublă de aur și victorie uriașă cu Dacia Buiucani! # FOTBAL.Click
Deși au jucat mai bine de o repriză în zece oameni, elevii lui Veaceslav Rusnac au arătat forță, disciplină și spirit de echipă. Dacia Buiucani a dominat pe alocuri, dar a fost neputincioasă în fața unui Platica de poveste. Stadionul Municipal din Bălți a vibrat sâmbătă seara, la una dintre cele mai consistente evoluții ale […]
23:20
„Vulturii roșii” au defilat în primul meci al etapei a 16-a din Liga 7777, marcând de cinci ori într-o partidă dominată cap-coadă. Andrei Cobeț a reușit o dublă, iar Marius Iosipoi a deschis drumul unui succes categoric. Start de etapă în forță pentru Milsami Orhei, care a transformat deplasarea de la Suruceni într-o veritabilă demonstrație […]
17 octombrie 2025
23:40
TOP 10 lucruri de urmărit în etapa 16 din Liga 7777 – rundă cu scântei, golgheteri în duel direct și rivalități fierbinți! # FOTBAL.Click
Etapa 16 vine cu povești de foc, ambiții uriașe și dueluri care pot schimba complet ierarhia campionatului. Nu e doar fotbal — e o luptă pentru orgoliu, podium și supraviețuire. 1. Duelul care poate decide titlul de golgheter: Kozlovskiy vs Popescu Ambii au 8 goluri și sunt într-o formă devastatoare. Kozlovskiy marchează aproape meci […]
16 octombrie 2025
23:40
Golgeterul care a înscris în 8 din ultimele 9 meciuri ale „zimbrilor” în Liga 7777 anunță mobilizarea totală înainte de duelul de foc de duminică, 19 octombrie. „Va fi o bătălie grea, dar vrem să rupem blestemul!”, promite Kozlovski. Liga 7777 revine cu un supermeci de foc la Chișinău! Pe „Arena Zimbru”, băieții lui Oleg […]
23:10
UEFA Nations League 2026/27 – Moldova, în urna a 4-a din Liga C – Avem posibilii adversari! # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei se pregătește pentru o nouă aventură europeană! UEFA a publicat urnele valorice pentru viitoarea ediție a UEFA Nations League 2026/27, iar echipa lui Lilian Popescu a fost repartizată în Liga C, urna a patra, alături de Letonia sau Gibraltar, Luxemburg sau Malta și San Marino. Este o veste bună pentru selecționata Moldovei, care […]
20:40
Spectacol total la Cupa Mondială U20! Marocul a produs o surpriză uriașă, eliminând Franța, una dintre favoritele turneului, scor 1-1 (5-4 d.p.), într-un meci care a intrat deja în istorie datorită unei premiere absolute: folosirea cartonașului mov. Cartonașul mov, folosit în premieră la un turneu FIFA În minutul 72 al partidei, la scorul de […]
20:00
Cupa Orange intră în faza cea mai așteptată! Pe 28 și 29 octombrie, marile forțe ale fotbalului moldovenesc pășesc în arenă. Sheriff, Milsami, Zimbru, Petrocub și celelalte echipe din Liga 7777 debutează în optimile de finală ale competiției care aduce, an de an, surprize și meciuri de poveste. Opt confruntări eliminatorii, un singur meci decisiv […]
14:00
VIDEO // Lily Yohannes, noua stea a fotbalului feminin! Gol de la peste 40 de metri în Liga Campionilor # FOTBAL.Click
La doar 18 ani, Lily Yohannes a înscris un gol de antologie în victoria lui Olympique Lyonnais, scor 3-0 cu St. Pölten. Reușita sa de la peste 40 de metri a făcut înconjurul lumii! Spectacol total pe Groupama Stadium! Olympique Lyonnais a zdrobit miercuri seara formația austriacă St. Pölten cu 3-0, într-un meci din Liga […]
13:30
Mijlocașul ofensiv Timofey Sharkovskiy a povestit pentru presa din Belarus despre motivele transferului său la Zimbru Chișinău, despre adaptarea rapidă la campionatul Moldovei și despre ambițiile uriașe ale „zimbrilor” în lupta pentru titlu. „Am vrut neapărat să plec în străinătate” „Vara trecută am părăsit Torpedo-BelAZ și am semnat cu Zimbru. Îmi doream foarte mult […]
14 octombrie 2025
22:50
Moldova smulge un egal în Estonia! Popescu: „Un meci deschis, intens, am luptat până la final!” # FOTBAL.Click
Selecționerul Republicii Moldova, Lilian Popescu, a tras concluziile după remiza de la Tallinn, scor 1-1 cu Estonia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Pentru tricolori, a fost primul punct obținut în această campanie, iar Popescu a subliniat că echipa a arătat caracter și spirit de luptă. „Am venit după victorie, dar e un rezultat echilibrat” […]
22:40
Selecționerul Estoniei, Jürgen Henn, a fost vizibil frustrat la finalul meciului terminat la egalitate, 1-1 cu Republica Moldova, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Tehnicianul baltic a recunoscut că echipa sa a jucat bine în prima oră, însă a pierdut controlul partidei după schimbările din repriza secundă. „Primele 60 de minute au fost foarte bune […]
21:20
Naționala Moldovei a smuls un egal la Tallinn, scor 1-1, în fața Estoniei, grație unui gol semnat în repriza secundă de Ștefan Bodișteanu, care a adus primul punct al tricolorilor în această campanie de calificare la Cupa Mondială 2026. Postolachi, bara care a anunțat furtuna Partida de la Tallinn a început cu o Moldova […]
17:50
LIVE // Estonia – Moldova, ora 19:00! Meciul orgoliilor la Tallinn: tricolorii lui Popescu vor primul punct din preliminarii # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei revine în această seară în focurile preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026, cu o deplasare complicată la Tallinn, unde va înfrunta Estonia, de la ora 19:00 (transmisie directă pe Moldova 1).Partida se va disputa pe modernul A. Le Coq Arena, sub comanda arbitrului croat Igor Pajač, asistat de Bojan Zobenica și Ivan Mihalj, cu […]
10:50
Căpitanul Estoniei promite spectacol cu Moldova: „Va fi un meci plin de energie și luptă!” # FOTBAL.Click
Naționala Estoniei se pregătește de ultimul meci acasă din acest an, împotriva Moldovei, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.Căpitanul Karol Mets, liderul defensiv al balticilor, a transmis un mesaj clar la conferința de presă de la Tallinn: echipa sa vrea să termine anul „cu capul sus” și să ofere fanilor un meci plin de intensitate. „Trebuie […]
09:20
Reabciuk, mesaj de mobilizare înaintea duelului cu Estonia: „Ne vom bate până la capăt pentru victorie!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei se pregătește pentru un meci crucial în preliminariile Campionatului Mondial 2026, în deplasare, cu Estonia. Înaintea duelului de la Tallinn, fundașul moldovean Oleg Reabciuk, unul dintre liderii echipei, a participat la conferința de presă alături de selecționerul Lilian Popescu și a transmis un mesaj plin de determinare și încredere. „Va fi o luptă […]
08:50
Femeile dau lovitura în fotbal! 2025 – anul milioanelor și al recordurilor spulberate! # FOTBAL.Click
Sumele uriașe plătite pentru starurile din fotbalul feminin arată un salt istoric: cluburile mari investesc masiv, iar jucătoarele devin adevărate vedete globale. Fotbalul feminin trăiește o revoluție în 2025! Piața transferurilor a luat foc, recordurile mondiale fiind spulberate unul după altul, semn clar că sportul a intrat într-o nouă eră – a investițiilor uriașe, a […]
00:30
VIDEO // Țara mai mică decât Chișinăul, merge la Mondial cu doi fotbaliști trecuți prin campionatul Moldovei! # FOTBAL.Click
Poveste fabuloasă în fotbalul mondial! Capul Verde, o țară africană cu doar 590.000 de locuitori – mai puțin decât populația Chișinăului –, a obținut o calificare istorică la Campionatul Mondial 2026, după o victorie clară, 3-0 cu Eswatini, în ultima etapă a preliminariilor africane. A învins Camerunul în lupta pentru primul loc! Performanța devine cu […]
00:00
Popescu, mesaj clar înainte de meciul cu Estonia: „E timpul să ieșim din seria neagră!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei este pregătită pentru confruntarea crucială de mâine seară, cu Estonia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.Selecționerul Lilian Popescu, aflat la al doilea meci oficial pe banca tricolorilor, a transmis un mesaj clar înainte de fluierul de start: echipa sa merge la Tallinn pentru victorie, nu pentru un simplu egal de onoare. „Am venit nu […]
13 octombrie 2025
23:50
Selecționerul Estoniei promite atac total la Tallinn: „Nu ne gândim la egal, mergem la maximum!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei are în față un duel crucial în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Mâine seara, de la ora 19:00, pe A. Le Coq Arena din Tallinn, tricolorii lui Lilian Popescu înfruntă Estonia, o echipă care anunță din start că nu va juca la egal. Selecționerul eston, Jürgen Henn, a vorbit deschis înaintea partidei, promițând o […]
23:20
European Football Clubs (EFC) – noul nume al fostei European Club Association (ECA) – a încheiat la Roma cea de-a 32-a Adunare Generală, cel mai amplu eveniment din istoria organizației.Peste 700 de delegați din întreaga lume și reprezentanți ai peste 800 de cluburi din 55 de țări (inclusiv 139 de echipe feminine) au participat la […]
10:50
Etapa a 10-a a Ligii Naționale feminine, sezonul 2025/26, a adus o mare surpriză în fotbalul moldovenesc: FC Zimbru Chișinău a învins actuala campioană Agarista-CSF Anenii Noi 2020, scor 2-1, într-un meci spectaculos disputat duminică, 12 octombrie. Zimbru răstoarnă campioana! Formația din Chișinău a fost condusă cu 1-0 după doar 13 minute, când Simona […]
12 octombrie 2025
21:20
VIDEO // Spectacol total în Grupa Moldovei: Norvegia spulberă Israelul, Italia trece fără emoții de Estonia # FOTBAL.Click
Seară perfectă pentru liderii Grupei I din preliminariile Campionatului Mondial 2026! Norvegia și Italia s-au impus clar în meciurile lor, consolidându-și pozițiile de forță, în timp ce Israel și Estonia continuă să alunece în clasament. Moldova rămâne pe ultimul loc, dar cu un meci mai puțin disputat. Norvegia – Israel 5:0 | Haaland, în […]
21:00
Primul meci sub tricolor pentru Gherasimencov: „Am jucat ca o echipă, nu individual!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei a pierdut la limită amicalul cu România, scor 1-2, pe Arena Națională, însă partida a adus și un moment special: debutul internațional al fundașului Mihail Gherasimencov, jucător al formației canadiene Cavalry FC. După meci, Gherasimencov, alături de colegii săi Vitalie Damașcan și Daniel Dumbrăvanu, au analizat prestația echipei în fața camerelor We Sport […]
19:10
Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a confirmat că forul european analizează modificarea sistemului de calificare la Campionatul European, cu scopul de a face competiția mai captivantă pentru suporteri. „Poate că preliminariile ar trebui să fie diferite. Nu vor fi mai multe meciuri, dar formatul trebuie să fie mai interesant. Ne gândim la acest lucru chiar acum”, […]
18:50
VIDEO // Zimbru și Veres, fotbal pentru o cauză nobilă! Egal spectaculos 1-1 la Chișinău # FOTBAL.Click
Seară specială pe Stadionul Zimbru din Chișinău, unde Zimbru și Veres Rivne au remizat 1-1 într-un meci amical cu scop caritabil. Toate fondurile colectate în urma partidei vor fi direcționate către platforma oficială de strângere de fonduri a Ucrainei, United24. Șcebetun deschide scorul, Aydin răspunde rapid Startul jocului a aparținut „galben-verzilor”. După o ocazie uriașă […]
15:10
Mijlocașul Naționalei Moldovei, Vadim Rață, a analizat lucid înfrângerea la limită din amicalul cu România, scor 2-1, disputat pe Arena Națională. Căpitanul de la FC Argeș a recunoscut că echipa are încă probleme la fazele fixe, dar a apreciat efortul colectiv și atitudinea pozitivă a tricolorilor moldoveni. „A fost un meci bun de pregătire, am […]
15:00
Popescu, realist și optimist: „Nu pot schimba totul în trei săptămâni, dar mergem înainte!” # FOTBAL.Click
Selecționerul Republicii Moldova, Lilian Popescu, a tras concluziile după primul său meci pe banca Naționalei, pierdut onorabil în fața României, scor 2-1, pe Arena Națională din București.Tehnicianul de 51 de ani s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi, a subliniat debuturile tinerilor și a transmis un mesaj de respect și prietenie față de selecționata vecină, […]
14:40
VIDEO // Naționala Moldovei a rezistat eroic la București! Popescu debutează cu o înfrângere la limită # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei a cedat la limită, scor 2-1, în amicalul jucat la București, pe uriașa Arena Națională, în fața unei Românii conduse de legendarul Mircea Lucescu. Elevii lui Lilian Popescu au arătat atitudine, disciplină și curaj, reușind să înscrie și să țină pasul cu adversarul până în ultimele minute. Hagi și Munteanu, goluri pentru România […]
6 octombrie 2025
22:00
Vitalie Damașcan este în mare formă în Bosnia! Atacantul moldovean a înscris al doilea gol consecutiv pentru Zrinjski Mostar, reușind să salveze un punct în deplasarea cu FK Sarajevo. Meciul s-a încheiat 1-1, iar Damașcan a intrat pe teren în minutul 83, transformând finalul într-un adevărat thriller. Moldoveanul a egalat în minutul 90+2, după o […]
21:20
VIDEO // Zimbru demolează Milsami la Orhei! Lecție de fotbal și 3-0 fără drept de apel # FOTBAL.Click
Zimbru Chișinău a făcut spectacol la Orhei și a oferit una dintre cele mai clare victorii ale sezonului. Echipa lui Oleg Kubarev a dominat fără drept de apel, trecând cu 3-0 de Milsami, după o primă repriză de vis, în care Caio Dantas a reușit o dublă, iar Dzianis Kazlouski a completat recitalul ofensiv. „Vulturii […]
20:50
Final incendiar la Nisporeni! CSF Spartanii Sportul a dat marea lovitură a etapei a 15-a din Liga 7777, învingând-o pe Dacia Buiucani cu 1-0, chiar în ultimele secunde de joc. Golul izbăvitor a fost semnat de Leonardo Bulmaga, intrat pe parcurs, care a profitat de o centrare perfectă a lui Mihail Sava și a adus […]
5 octombrie 2025
08:50
Etapa a 15-a din Liga 7777 a adus un duel tare între două formații aflate în lupta pentru podium. Pe un gazon greu și sub privirile a aproximativ 250 de spectatori, Petrocub Hîncești și CSF Bălți au terminat la egalitate, 0-0, într-un meci cu nerv, cartonașe și ocazii irosite. Partida a fost una echilibrată la […]
3 octombrie 2025
18:50
VIDEO // Execuție incredibilă: mijlocașul lui Milsami U16 a înscris imediat după repunerea de la centru! # FOTBAL.Click
Fotbalul juvenil din Moldova a oferit un moment spectaculos! În partida dintre Dacia Buiucani U16 și Milsami Orhei U16, un tânăr de doar 15 ani a reușit o execuție memorabilă. Mihai Duca, mijlocaș central al „vulturilor roșii”, a punctat la doar câteva secunde după ce adversarii deschiseseră scorul. Practic, golul a venit imediat după […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.