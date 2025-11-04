Banca Mondială prezintă „trei lecții” utile pentru R. Moldova pentru valorificarea celor 1.9 miliarde de euro de la UE, în baza experienței statelor din Balcanii de Vest
Radio Moldova, 4 noiembrie 2025 16:00
Republica Moldova are în față o oportunitate fără precedent: 1.9 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, prin Planul de Creștere dedicat țărilor candidate. Fondurile ar putea impulsiona economia, însă Banca Mondială avertizează că succesul depinde de modul în care autoritățile vor reuși să pună în practică reformele cerute de Bruxelles.
Evaluare externă: Mai mult de o treime din judecării notificați au plecat din sistem înainte de a fi supuși vetting-ului # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a notificat, până la finele lunii octombrie curent, 181 de judecători și candidați la funcții din sistem, însă 63 dintre aceștia sau 39% fie au demisionat, fie s-au retras înainte de a fi supuși vetting-ului.
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, a definitivat lotul pentru ultimele două meciuri ale anului, cele cu Italia și Israel. La cei 18 jucători care evoluează în străinătate convocați anterior, tehnicianul a adăugat 8 fotbaliști care joacă în campionatul național.
Stelian Manic, primarul orașului Codru, suburbie a capitalei, părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta a acuzat, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook pe 4 noiembrie, că o parte dintre colegii săi de partid s-ar fi implicat în „jocuri politice” alături de consilieri din alte formațiuni, ceea ce ar fi dus la blocarea unor proiecte importante pentru localitate.
Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, pe ordinea de zi a primei ședințe a Guvernului Munteanu # Radio Moldova
Guvernul Munteanu avansează procedurile pentru închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, inițiativă anunțată de autorități încă din luna februarie. Proiectul de denunțare a Acordului cultural cu Federația Rusă, care reglementează funcționarea acestui centru, a fost inclus pe ordinea de zi a primei ședințe a noului Guvern, programată pentru data de 5 noiembrie.
Extinderea UE, sub lupă la Bruxelles. Experți: R. Moldova își joacă „cartea” europeană: urmează partea cea mai grea # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-un moment-cheie al parcursului european, odată cu publicarea raportului Comisiei Europene privind extinderea și organizarea summitului de la Bruxelles cu liderii Ucrainei, R. Moldova și Balcanilor de Vest. Experții în politici europene consideră că Chișinăul a intrat în etapa decisivă a negocierilor, însă urmează cele mai dificile reforme, în special în justiție și administrație. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Zi de zi” la Radio Moldova.
Comisara Marta Kos prezintă Pachetul de Extindere al UE: *„R. Moldova este țara care a înregistrat cele mai mari progrese într-un singur an” # Radio Moldova
Republica Moldova este țara care a înregistrat cele mai mari progrese într-un singur an pe drumul aderării la Uniunea Europeană, arată Pachetul anual privind extinderea blocului comunitar, prezentat de comisara pentru Extindere, Marta Kos, în fața membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European pe 4 noiembrie. Chișinăul se aliniază în proporție de 98 la sută Politicii Externe și de Securitate Comune a UE și speră să încheie, până în 2028, negocierile de aderare pe capitole, neîncepute deocamdată.
De la începutul lunii septembrie, exportatorii de fructe din Republica Moldova se confruntă din nou cu blocaje la punctele de trecere a frontierei. Camioanele încărcate cu fructe moldovenești stau blocate în vamă și câteva zile. Chiar dacă în ultimele zile cozile s-au redus, problema nu a dispărut, susțin exportatorii, care cer soluții urgente. Potrivit lor, această situație afectează direct relațiile comerciale cu partenerii din Uniunea Europeană.
Campania de împădurire din această toamnă demarează pe 15 noiembrie: cetățenii, invitați să participe la plantarea puieților # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt invitați să se înregistreze pe platforma campaniei de împădurire din această toamnă, organizată de Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, pentru a participa la plantarea puieților. Autoritățile au pregătit peste 33 de milioane de puieți și anunță că participanții vor beneficia de transport asigurat către diferite locații din fiecare raion. Cel mai amplu eveniment va avea loc în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi plantați puieți pe o suprafață de 27 de hectare.
Genoa-1893 a repurtat prima victorie în actuala ediție a primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Formația Genoa-1893, patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, a obținut prima victorie în actuala ediție de campionat a primei divizii italiene de fotbal. Genovezii au câștigat cu 2:1 în deplasare, în fața formației Sassuolo Calcio, în ultimul meci din etapa a 10-a. „Grifonii" au deschis scorul prin ucraineanul Ruslan Malinovski în minutul 17. Gazdele au restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Domenico Berardi.
Doi primari și un președinte de raion aleg fotoliul de deputat: alți doi președinți de raion se mai gândesc # Radio Moldova
Mandatul de deputat este incompatibil cu alte funcții de demnitate publică, iar aleșii noii legislaturi au la dispoziție 30 de zile pentru a alege între fotoliul din Parlament și postul ocupat până a accede în Legislativ. În timp ce unii au decis deja să-și continue activitatea în Parlament, alții preferă să rămână aproape de comunitățile care i-au votat. Totodată, unii primari și președinți de raioane încă își mai consultă echipele și alegătorii, pentru a lua o decizie definitivă.
În perioada iunie 2024 – octombrie 2025, peste o sută de instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat de donații prin intermediul serviciului guvernamental MPay. Suma totală a transferurilor a depășit 960 de mii de lei, iar cele mai semnificative fonduri au ajuns pe conturile Gimnaziului din Caplani, raionul Ștefan Vodă, și Liceului Teoretic „Nicolai Tretiacov” din municipiul Comrat.
Instanța obligă martorii apărării să se prezinte în dosarul Ciochină: aceștia vor fi aduși silit la ședința următoare # Radio Moldova
Martorii propuși de apărare în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, vor fi aduși silit în instanță. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis solicitarea procurorilor după ce martorii indicați de apărare nu s-au prezentat la două ședințe consecutive. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de procurorul de caz, Alexandru Botnari.
Liga Campionilor UEFA revine în prim-plan cu meciuri de-a dreptul fabuloase: FC Liverpool - Real Madrid și Paris Saint-Germain - Bayern Munchen. # Radio Moldova
În această seară, toată atenția microbiștilor se îndreaptă spre partidele din Anglia și Franța. FC Liverpool va primi replica lui Real Madrid, iar deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, se va confrunta pe teren propriu cu Bayern Munchen.
Locuitorii din Din teritoriu în Parlament sau retur. Deciziile deputaților care dețin și alte funcții publice # Radio Moldova
Mandatul de deputat este incompatibil cu alte funcții de demnitate publică, iar aleșii noii legislaturi au la dispoziție 30 de zile pentru a alege între fotoliul din Parlament și postul ocupat până a accede în Legislativ. În timp ce unii au decis deja să-și continue activitatea în Parlament, alții preferă să rămână aproape de comunitățile care i-au votat. Totodată, unii primari și președinți de raioane încă își mai consultă echipele și alegătorii, pentru a lua o decizie definitivă.
Banca Mondială: „Economia R. Moldova prinde ritm lent: inflația scade, dar riscurile rămân ridicate” # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova dă semne de redresare după doi ani de șocuri externe și inflație ridicată, însă rămâne vulnerabilă la factori externi și la dezechilibrele structurale interne. Potrivit raportului Moldova Economic Update – Fall 2025 al Băncii Mondiale, prezentat public pe 4 noiembrie la Chișinău, creșterea economică a fost modestă în prima jumătate a anului, dar se anticipează o accelerare graduală în 2026 – 2027.
Uniunea Europeană va aloca Ucrainei peste 1.8 miliarde de euro cu scopul de a consolida stabilitatea macrofinanciară a acestei țări și a sprijini funcționarea continuă a administrației sale publice. Decizia a fost adoptată de Consiliul European pe 4 noiembrie, după ce Ucraina a finalizat cu succes cele nouă etape necesare pentru cea de-a cincea decontare, anunță Consiliul European.
CSM: Președintele interimar al Judecătoriei Bălți și o judecătoare de la Curtea de Apel Centru au promovat vettingul # Radio Moldova
Președintele interimar al Judecătoriei Bălți, Ion Pâcaleu, și judecătoarea Angela Bostan de la Curtea de Apel Centru nu au probleme de integritate etică și financiară. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, pe 4 noiembrie, rapoartele întocmite de Comisia de evaluare externă, care recomandă promovarea vettingului de către cei doi judecători.
Noiembrie, cu temperaturi generoase. Agricultorii pregătesc terenurile pentru semănatul de primăvară # Radio Moldova
Ultima lună de toamnă începe cu temperaturi mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă. Meteorologii prognozează un noiembrie cu vreme frumoasă, spre bucuria fermierilor, care spun că vor reuși să pregătească terenurile pentru semănatul de primăvară.
Tragedie la Roma: muncitorul român surprins sub ruinele unui turn medieval nu a supraviețuit # Radio Moldova
Muncitorul român blocat sub dărâmături după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti, situat lângă Forumul Roman și Colosseum, a murit, anunță BBC. Bărbatul, identificat ca Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, a fost scos de echipele de salvare după aproape 12 ore, însă nu a supraviețuit.
Consultări între sindicate și patronate privind stabilirea unui salariu minim de 8.050 de lei # Radio Moldova
Sindicatele propun un salariu minim de 8.050 de lei lunar în sectorul real al economiei, începând cu 1 ianuarie 2026. Propunerea a fost discutată, pe 3 noiembrie, în cadrul unor consultări cu reprezentanții patronatelor.
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris al doilea său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 15-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 2:1 acasă pe Śląsk Wrocław, iar fundașul central a marcat în minutul 74 dintr-o lovitură de la 11 metri. Partida disputată în prezența a peste 6 mii de spectatori a fost una palpitantă, asta deoarece Śląsk Wrocław a preluat conducerea în minutul 67 grație golului marcat de Milosz Kozak.
Varicela este o boală infecțioasă extrem de contagioasă. Deși poate afecta persoane de orice vârstă, apare cel mai frecvent la copiii de 2-8 ani, care nu au fost vaccinați. Pediatra Cristina Muscinschi, invitată la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, spune că una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le comit părinții este faptul că îi permit copilului să iasă afară atunci când este bolnav.
Opt miliarde de lei pentru susținerea agricultorilor din R. Moldova, în ultimii patru ani # Radio Moldova
Anul 2025 a fost unul dificil pentru agricultorii din Republica Moldova, fiind marcat de contraste, provocări climatice și adaptare continuă. Deși unele sectoare au avut rezultate bune, altele s-au confruntat cu pierderi semnificative, cauzate de înghețuri târzii, secetă severă și instabilitate pe piețele externe.
Șase persoane, trimise în judecată pentru agresarea preotului din Grinăuți care a trecut la Mitropolia Basarabiei # Radio Moldova
Dosarul agresării preotului din Grinăuți din raionul Râșcani, care a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei, ajunge pe masa judecătorilor. Cei șase inculpați riscă până la trei ani de închisoare și amendă de peste 52 de mii de lei.
Halterofilul moldovean Stanislav Uja a cucerit o medalie de bronz la Campionatele Europene pentru juniori „sub 20 de ani" și cele de tineret „sub 23 de ani", # Radio Moldova
Halterofilul moldovean Stanislav Uja a cucerit o medalie de bronz la Campionatele Europene pentru juniori „sub 20 de ani" și cele de tineret „sub 23 de ani", competiții ce se desfășoară în orașul Durres din Albania. Uja a concurat în competiția de juniori „sub 20 de ani", în categoria de greutate de peste 110 kilograme. La ambele stiluri „smuls" și „aruncat", moldoveanul s-a clasat pe locul 4, însă rezultatul cumulat - de 368 de kilograme - i-a permis să urce pe treapta a treia a podiumului de premiere în clasamentul general.
Cristina Gherasimov: „Raportul prezentat de Comisia Europeană - un pas adițional în procesul de negociere” # Radio Moldova
Raportul de extindere, care va fi prezentat marți, 4 noiembrie, de Comisia Europeană, este un pas adițional în procesul de negocieri al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
Mai multe școli și spitale din Chișinău nu au solicitat conectarea la agentul termic # Radio Moldova
Vremea blândă de afară îi determină pe mulți să amâne conectarea la agentul termic. Mai multe instituții de învățământ, spitale, universități, precum și blocuri de locuit din Chișinău nu au solicitat, până pe 4 noiembrie, încălzire centralizată. Cei mai reticenți în acest sens sunt agenții economici, susțin reprezentanții Termoelectrica.
Aproape 96 de mii de cereri pentru compensații la căldură, în prima zi de înregistrare online # Radio Moldova
Aproximativ 96 de mii de solicitări au fost depuse în prima zi de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md, conform datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Revista presei // R. Moldova este gata, alături de Ucraina, să deschidă primele trei clustere ale negocierilor de aderare. Negocierile, blocate de Ungaria # Radio Moldova
Presa din RM are în vizor Raportul anual privind extinderea UE care urmează să fie prezentat astăzi la Bruxelles. Publicațiile naționale continuă să analizeze Programul de guvernare enunțat de noul executiv, care are ca obiectiv final integrarea R. Moldova în UE până în anul 2030.
Conferința Generală a UNESCO: Mihai Popșoi condamnă războiul împotriva Ucrainei și subliniază importanța cooperării în promovarea păcii # Radio Moldova
Republica Moldova își reafirmă, la tribuna UNESCO, angajamentul față de pace, democrație și demnitate umană. Importanța cooperării internaționale, precum și rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale au fost evidențiate de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan.
Revista presei internaționale// SUA testează propria rachetă intercontinentală; Comisia Europeană prezintă progresele candidaților la aderare # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre noile teste cu rachete anunțate de Statele Unite, dar și despre deciziile privind livrările de arme către Ucraina. Mai multe publicații informează despre evoluțiile procesului de extindere a Uniunii Europene și raportul anual al Comisiei Europene privind progresele statelor candidate la aderare.
Ucraina va deschide birouri la Berlin și Copenhaga pentru exportul și producția comună de arme # Radio Moldova
Ucraina va deschide birouri la Berlin și Copenhaga pentru exportul și producția comună de arme, ca parte a extinderii industriei sale de apărare, transmite Reuters.
MAE al Italiei îl va convoca pe ambasadorul rus după ce Maria Zaharova a ironizat tragedia din Roma # Radio Moldova
Ministerul de Externe al Italiei îl va convoca pe ambasadorul Federației Ruse la Roma pentru a-i transmite o notă de protest în legătură cu declarațiile ironice ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, făcute după prăbușirea unui turn medieval din centrul capitalei italiene.
Pe urmele mamei, spre visul olimpic! Elizaveta Hlusovici, fiica biatlonistei Natalia Levcenkova, la fel reprezintă Republica Moldova pe arena internațională # Radio Moldova
Elizaveta Hlusovici calcă pe urmele mamei sale, cea care a dus Republica Moldova în elita biatlonului mondial. Această mamă nu e nimeni alta decât Natalia Levcenkova, cea care a scris istorie în sportul moldovenesc, înregistrând cea mai bună clasare all-time a unui sportiv reprezentant al Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă - locul 8 în 2006 la Torino și, ulterior, devenind campioană europeană în 2008. Totul - în biatlonul feminin.
Incendiu puternic la Bârnova, Ocnița: o casă și o anexă au ars, iar pompierii au evacuat butelii cu gaz pentru a preveni o explozie # Radio Moldova
O locuință din satul Bârnova, raionul Ocnița, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 4 noiembrie. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:00, iar trei echipe de pompieri au fost mobilizate pentru a interveni, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
De trei ori mai multe mașini electrice și hibride: tendința care redefinește piața auto din R. Moldova # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni renunță la mașinile clasice și aleg vehicule electrice sau hibride. În doar trei luni, numărul acestora a crescut cu aproape 190%, potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă. Specialiștii afirmă că această tendință nu este doar o modă, ci un pas important spre un transport mai curat și o utilizare mai eficientă a energiei din surse regenerabile.
Mihai Mogîldea: Raportul Comisiei Europene va marca progresul R. Moldova, cu deschiderea negocierilor pe clustere-cheie # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă a parcursului său european, iar raportul Comisiei Europene de pe 4 noiembrie ar putea confirma progresele înregistrate în ultimul an în domenii esențiale. Directorul executiv adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Mihai Mogîldea, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că „Pachetul de extindere 2025” este un bun pretext pentru începerea negocierilor de aderare la UE pe trei clustere în următoarea lună.
Incendiu puternic la Bîrnova, Ocnița: o casă și o anexă au ars, iar pompierii au evacuat butelii cu gaz pentru a preveni o explozie # Radio Moldova
O locuință din satul Bîrnova, raionul Ocnița, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 4 noiembrie. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:00, iar trei echipe de pompieri au fost mobilizate pentru a interveni, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Corespondență Dan Alexe | Maia Sandu la Bruxelles: Chișinăul rămâne „la pachet” cu Kievul în procesul aderării # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu va vorbi, marți, 4 noiembrie, la Bruxelles, la primul Summit European media organizat de grupul Euronews. Primul eveniment de acest tip, la care vor participa lideri din majoritatea celor nouă țări candidate, summitul va fi televizat în direct și va permite efectuarea unui bilanț al stadiului progresului spre aderarea la UE a celor nouă, el fiind organizat simultan cu publicarea raportului Comisiei Europene, pe care l-am prezentat în detaliu în edițiile de ieri.
Salariul minim pe economie va crește. Ministerele Finanțelor și Muncii evaluează impactul bugetar # Radio Moldova
Salariul minim pe economie va fi majorat. O decizie oficială ar putea fi făcută publică până la sfârșitul lunii curente. Despre aceasta a anunțat deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova1. În prezent autoritățile finalizează calculele necesare pentru a stabili impactul bugetar al acestei măsuri.
Coaliție eurosceptică în Cehia: planuri împotriva politicilor UE și sprijinului pentru Ucraina # Radio Moldova
În Cehia, trei partide populiste de dreapta au anunțat luni, 3 noiembrie, formarea unei coaliții de guvernare, cu obiectivul declarat de a construi „o altă Europă” - un bloc al „statelor naționale suverane”, citează DW. Premier urmează să devină liderul formațiunii ANO, miliardarul Andrej Babiš, fost șef al guvernului de la Praga între 2017 și 2021.
Noii miniștri, prezentați echipelor: „Accentul să fie pus pe dezvoltare economică și reforme” # Radio Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a făcut un tur al ministerelor care au conducători noi. Sunt opt membri în noul Cabinet, care au fost prezentați echipelor. Potrivit premierului, miza lui și a echipei este schimbarea modelului economic al Republicii Moldova - dintr-o economie bazată pe consum, în una orientată spre investiții și dezvoltare. Obiectivul final rămâne clar - cel de aderare la Uniunea Europeană.
