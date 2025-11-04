Banca Mondială prezintă „trei lecții” utile pentru R. Moldova pentru valorificarea celor 1.9 miliarde de euro de la UE, în baza experienței statelor din Balcanii de Vest

07:40

Președinta Maia Sandu va vorbi, marți, 4 noiembrie, la Bruxelles, la primul Summit European media organizat de grupul Euronews. Primul eveniment de acest tip, la care vor participa lideri din majoritatea celor nouă țări candidate, summitul va fi televizat în direct și va permite efectuarea unui bilanț al stadiului progresului spre aderarea la UE a celor nouă, el fiind organizat simultan cu publicarea raportului Comisiei Europene, pe care l-am prezentat în detaliu în edițiile de ieri.