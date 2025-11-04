Liga Campionilor UEFA revine în prim-plan cu meciuri de-a dreptul fabuloase: FC Liverpool - Real Madrid și Paris Saint-Germain - Bayern Munchen.
Radio Moldova, 4 noiembrie 2025 14:20
În această seară, toată atenția microbiștilor se îndreaptă spre partidele din Anglia și Franța. FC Liverpool va primi replica lui Real Madrid, iar deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, se va confrunta pe teren propriu cu Bayern Munchen.
Liga Campionilor UEFA revine în prim-plan cu meciuri de-a dreptul fabuloase: FC Liverpool - Real Madrid și Paris Saint-Germain - Bayern Munchen.
Din teritoriu în Parlament sau retur. Deciziile deputaților care dețin și alte funcții publice
12:10
Cultivarea legumelor în propria grădină este o activitate care aduce nu doar satisfacție, ci și o recoltă sănătoasă, crescută natural. Totuși, climatul imprevizibil și perioadele scurte de căldură pot limita timpul în care putem planta și recolta într-o grădină deschisă. Aici intervin serele pentru grădină - o soluție potrivită pentru gospodarii care își doresc legume proaspete o perioadă mai lungă din an.
12:00
Copiii mici sunt sensibili. Iar vremea schimbătoare – ba caldă, ba rece, îi poate afecta mai mult decât crezi. Asta însă nu înseamnă că nu mai trebuie să ieșiți la plimbare. Din contra, aerul curat este esențial pentru dezvoltarea armonioasă a micuților. Totuși, pentru ca fiecare plimbare să fie plăcută și confortabilă, e bine să-ți iei din timp o husă de iarnă pentru cărucior.
11:50
Opt miliarde de lei pentru susținerea agricultorilor din R. Moldova, în ultimii patru ani # Radio Moldova
Anul 2025 a fost unul dificil pentru agricultorii din Republica Moldova, fiind marcat de contraste, provocări climatice și adaptare continuă. Deși unele sectoare au avut rezultate bune, altele s-au confruntat cu pierderi semnificative, cauzate de înghețuri târzii, secetă severă și instabilitate pe piețele externe.
11:40
Șase persoane, trimise în judecată pentru agresarea preotului din Grinăuți care a trecut la Mitropolia Basarabiei # Radio Moldova
Dosarul agresării preotului din Grinăuți din raionul Râșcani, care a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei, ajunge pe masa judecătorilor. Cei șase inculpați riscă până la trei ani de închisoare și amendă de peste 52 de mii de lei.
11:30
Halterofilul moldovean Stanislav Uja a cucerit o medalie de bronz la Campionatele Europene pentru juniori „sub 20 de ani" și cele de tineret „sub 23 de ani", # Radio Moldova
Halterofilul moldovean Stanislav Uja a cucerit o medalie de bronz la Campionatele Europene pentru juniori „sub 20 de ani" și cele de tineret „sub 23 de ani", competiții ce se desfășoară în orașul Durres din Albania. Uja a concurat în competiția de juniori „sub 20 de ani", în categoria de greutate de peste 110 kilograme. La ambele stiluri „smuls" și „aruncat", moldoveanul s-a clasat pe locul 4, însă rezultatul cumulat - de 368 de kilograme - i-a permis să urce pe treapta a treia a podiumului de premiere în clasamentul general.
11:20
Cristina Gherasimov: „Raportul prezentat de Comisia Europeană - un pas adițional în procesul de negociere” # Radio Moldova
Raportul de extindere, care va fi prezentat marți, 4 noiembrie, de Comisia Europeană, este un pas adițional în procesul de negocieri al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
11:00
Mai multe școli și spitale din Chișinău nu au solicitat conectarea la agentul termic # Radio Moldova
Vremea blândă de afară îi determină pe mulți să amâne conectarea la agentul termic. Mai multe instituții de învățământ, spitale, universități, precum și blocuri de locuit din Chișinău nu au solicitat, până pe 4 noiembrie, încălzire centralizată. Cei mai reticenți în acest sens sunt agenții economici, susțin reprezentanții Termoelectrica.
11:00
Aproape 96 de mii de cereri pentru compensații la căldură, în prima zi de înregistrare online # Radio Moldova
Aproximativ 96 de mii de solicitări au fost depuse în prima zi de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md, conform datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Acum 6 ore
10:40
Revista presei // R. Moldova este gata, alături de Ucraina, să deschidă primele trei clustere ale negocierilor de aderare. Negocierile, blocate de Ungaria # Radio Moldova
Presa din RM are în vizor Raportul anual privind extinderea UE care urmează să fie prezentat astăzi la Bruxelles. Publicațiile naționale continuă să analizeze Programul de guvernare enunțat de noul executiv, care are ca obiectiv final integrarea R. Moldova în UE până în anul 2030.
10:40
Conferința Generală a UNESCO: Mihai Popșoi condamnă războiul împotriva Ucrainei și subliniază importanța cooperării în promovarea păcii # Radio Moldova
Republica Moldova își reafirmă, la tribuna UNESCO, angajamentul față de pace, democrație și demnitate umană. Importanța cooperării internaționale, precum și rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale au fost evidențiate de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan.
10:10
Revista presei internaționale// SUA testează propria rachetă intercontinentală; Comisia Europeană prezintă progresele candidaților la aderare # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre noile teste cu rachete anunțate de Statele Unite, dar și despre deciziile privind livrările de arme către Ucraina. Mai multe publicații informează despre evoluțiile procesului de extindere a Uniunii Europene și raportul anual al Comisiei Europene privind progresele statelor candidate la aderare.
10:00
Ucraina va deschide birouri la Berlin și Copenhaga pentru exportul și producția comună de arme # Radio Moldova
Ucraina va deschide birouri la Berlin și Copenhaga pentru exportul și producția comună de arme, ca parte a extinderii industriei sale de apărare, transmite Reuters.
10:00
MAE al Italiei îl va convoca pe ambasadorul rus după ce Maria Zaharova a ironizat tragedia din Roma # Radio Moldova
Ministerul de Externe al Italiei îl va convoca pe ambasadorul Federației Ruse la Roma pentru a-i transmite o notă de protest în legătură cu declarațiile ironice ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, făcute după prăbușirea unui turn medieval din centrul capitalei italiene.
10:00
Pe urmele mamei, spre visul olimpic! Elizaveta Hlusovici, fiica biatlonistei Natalia Levcenkova, la fel reprezintă Republica Moldova pe arena internațională # Radio Moldova
Elizaveta Hlusovici calcă pe urmele mamei sale, cea care a dus Republica Moldova în elita biatlonului mondial. Această mamă nu e nimeni alta decât Natalia Levcenkova, cea care a scris istorie în sportul moldovenesc, înregistrând cea mai bună clasare all-time a unui sportiv reprezentant al Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă - locul 8 în 2006 la Torino și, ulterior, devenind campioană europeană în 2008. Totul - în biatlonul feminin.
09:00
Incendiu puternic la Bârnova, Ocnița: o casă și o anexă au ars, iar pompierii au evacuat butelii cu gaz pentru a preveni o explozie # Radio Moldova
O locuință din satul Bârnova, raionul Ocnița, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 4 noiembrie. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:00, iar trei echipe de pompieri au fost mobilizate pentru a interveni, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
09:00
Tragedie la Roma: muncitorul român surprins sub prăbușirea unui turn medieval nu a supraviețuit
Muncitorul român blocat sub dărâmături după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti, situat lângă Forumul Roman și Colosseum, a murit, anunță BBC. Bărbatul, identificat ca Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, a fost scos de echipele de salvare după aproape 12 ore, însă nu a supraviețuit.
Acum 8 ore
08:40
De trei ori mai multe mașini electrice și hibride: tendința care redefinește piața auto din R. Moldova # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni renunță la mașinile clasice și aleg vehicule electrice sau hibride. În doar trei luni, numărul acestora a crescut cu aproape 190%, potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă. Specialiștii afirmă că această tendință nu este doar o modă, ci un pas important spre un transport mai curat și o utilizare mai eficientă a energiei din surse regenerabile.
08:30
Tragedie la Roma: muncitorul român surprins sub prăbușirea unui turn medieval nu a supraviețuit
Muncitorul român blocat sub dărâmături după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti, situat lângă Forumul Roman și Colosseum, a murit, anunță BBC. Bărbatul, identificat ca Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, a fost scos de echipele de salvare după aproape 12 ore, însă nu a supraviețuit.
08:10
Mihai Mogîldea: Raportul Comisiei Europene va marca progresul R. Moldova, cu deschiderea negocierilor pe clustere-cheie # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă a parcursului său european, iar raportul Comisiei Europene de pe 4 noiembrie ar putea confirma progresele înregistrate în ultimul an în domenii esențiale. Directorul executiv adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Mihai Mogîldea, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că „Pachetul de extindere 2025” este un bun pretext pentru începerea negocierilor de aderare la UE pe trei clustere în următoarea lună.
07:50
Incendiu puternic la Bîrnova, Ocnița: o casă și o anexă au ars, iar pompierii au evacuat butelii cu gaz pentru a preveni o explozie
O locuință din satul Bîrnova, raionul Ocnița, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de 4 noiembrie. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:00, iar trei echipe de pompieri au fost mobilizate pentru a interveni, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
07:40
Corespondență Dan Alexe | Maia Sandu la Bruxelles: Chișinăul rămâne „la pachet” cu Kievul în procesul aderării # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu va vorbi, marți, 4 noiembrie, la Bruxelles, la primul Summit European media organizat de grupul Euronews. Primul eveniment de acest tip, la care vor participa lideri din majoritatea celor nouă țări candidate, summitul va fi televizat în direct și va permite efectuarea unui bilanț al stadiului progresului spre aderarea la UE a celor nouă, el fiind organizat simultan cu publicarea raportului Comisiei Europene, pe care l-am prezentat în detaliu în edițiile de ieri.
07:40
Salariul minim pe economie va crește. Ministerele Finanțelor și Muncii evaluează impactul bugetar # Radio Moldova
Salariul minim pe economie va fi majorat. O decizie oficială ar putea fi făcută publică până la sfârșitul lunii curente. Despre aceasta a anunțat deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova1. În prezent autoritățile finalizează calculele necesare pentru a stabili impactul bugetar al acestei măsuri.
06:50
Coaliție eurosceptică în Cehia: planuri împotriva politicilor UE și sprijinului pentru Ucraina # Radio Moldova
În Cehia, trei partide populiste de dreapta au anunțat luni, 3 noiembrie, formarea unei coaliții de guvernare, cu obiectivul declarat de a construi „o altă Europă” - un bloc al „statelor naționale suverane”, citează DW. Premier urmează să devină liderul formațiunii ANO, miliardarul Andrej Babiš, fost șef al guvernului de la Praga între 2017 și 2021.
Acum 24 ore
22:20
Noii miniștri, prezentați echipelor: „Accentul să fie pus pe dezvoltare economică și reforme” # Radio Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a făcut un tur al ministerelor care au conducători noi. Sunt opt membri în noul Cabinet, care au fost prezentați echipelor. Potrivit premierului, miza lui și a echipei este schimbarea modelului economic al Republicii Moldova - dintr-o economie bazată pe consum, în una orientată spre investiții și dezvoltare. Obiectivul final rămâne clar - cel de aderare la Uniunea Europeană.
21:40
Premierul Alexandru Munteanu a făcut un tur al ministerelor care au noi conducători. Sunt opt membri în noul Cabinet, care au fost prezentați echipelor. Potrivit premierului, miza lui și a echipei este schimbarea modelului economic al Republicii Moldova - dintr-o economie bazată pe consum, în una orientată spre investiții și dezvoltare. Obiectivul final rămâne clar, cel de aderare la Uniunea Europeană.
21:10
Președintele Parlamentului: „În Găgăuzia trebuie să existe mai multe posibilități de a învăța limba română” # Radio Moldova
Autoritățile centrale trebuie să combată corupția politică și electorală din Găgăuzia, să creeze condiții pentru învățarea limbii române și găgăuze de către etnicii găgăuzi și pentru asanarea mediului informațional, pentru a putea apropia regiunea de statul din care face parte și a „sparge monopolul politic” deținut de Federația Rusă în Autonomia Găgăuză, unde se comunică mai mult în limba rusă și unde sunt doar trei școli cu predare în limba română.
21:00
La Soroca, locuitorii au format cozi să se înscrie pentru a primi compensații la încălzire # Radio Moldova
În prima zi de înregistrare în sistemul de compensații pentru sezonul rece, Biroul de asistență socială din Soroca a fost luat cu asalt de sute de oameni. Majoritatea, vârstnici care nu știu cum să depună cererile online. Bătrânii au stat la coadă și câteva ore, pentru că, spun ei, fără sprijinul Guvernului, nu își vor putea plăti facturile la timp.
21:00
Țara noastră va avea reprezentanți la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 în două probe - biatlon și schi-fond # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește să scrie o nouă pagină în istoria sporturilor de iarnă! Țara noastră va avea reprezentanți la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 în două probe - biatlon și schi-fond: cel puțin 5 sportivi ne vor apăra culorile la marele eveniment ce se va desfășura în nordul Italiei. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Federațiilor noastre naționale de schi și biatlon în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1.
19:40
„Între noi e totul bine”- spectacolul care va deschide prima ediție a Festivalului de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” # Radio Moldova
Tragicomedia „Între noi e totul bine”, inspirată dintr-o piesă poloneză contemporană, aduce în prim-plan relațiile complicate dintre trei generații de femei. Realizat în viziunea regizorală a lui Slava Sambriș, spectacolul a avut premiera la Teatrul „Alexie Mateevici” și va deschide prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”.
19:00
Confruntări pline de adrenalină și emoții la gala „Chișinău Boxing Night”. 20 de boxeri din întreaga țară au oferit un show de excepție la evenimentul organizat de o companie promoțională în parteneriat cu Federația de Box din Republica Moldova.
18:50
Autoritățile de la Chișinău așteaptă evaluarea Comisiei Europene. Doina Gherman: „Marți, 4 noiembrie, este o zi importantă” # Radio Moldova
Comisia Europeană va publica marți, 4 noiembrie, raportul „Pachetul anual în chestiunea extinderii”, prin care va da notă Republicii Moldova privind progresele înregistrate în parcursul european. Vicepreședinta Parlamentului, președinta Comisiei politică externă, Doina Gherman, șusține că mâine este o zi importantă pentru țara noastră. Ea a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că domeniul justiției înregistrează progrese „mai slabe”, dar dă asigurări că autoritățile vor depune eforturi pentru a finaliza cu succes reformarea sistemului.
18:20
Tensiuni în Adunarea Populară a Găgăuziei (AP). Doi deputați s-au certat pe tema distribuirii banilor din Fondul de contribuții din regiune, după ce documentul prezentat nu a inclus proiectele primăriilor din Ceadâr-Lunga și Vulcănești. Lipsa acestora a stârnit nemulțumirea reprezentanților locali.
18:10
Activista lui Șor de la Edineț, condamnată la patru ani de închisoare: peste 4.866 de milioane de lei, confiscați în folosul statului # Radio Moldova
Svetlana Panciuc, fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
18:00
Achizițiile de proteze s-au triplat în Rusia, față de situația dinaintea invaziei în Ucraina # Radio Moldova
Rusia a triplat achizițiile de proteze în condițiile în care tot mai multe persoane suferă dizabilități pe frontul din Ucraina, al căror număr este estimat la sute de mii de persoane, scrie Moscow Times.
17:30
Cu voce tare | Respect, demnitate și drepturi – vârstnicii din Moldova vor să fie auziți # Radio Moldova
Persoanele în etate din Republica Moldova continuă să se confrunte cu discriminare, chiar dacă legislația le garantează drepturi egale. În pofida programelor de îmbătrânire activă desfășurate în ultimii ani, seniorii sunt priviți mai degrabă ca beneficiari de îngrijire decât ca cetățeni cu demnitate și opinii proprii. Concluzia aparține Cristinei Snegur, coordonatoarea programului „Legal și Advocacy” la Amnesty International Moldova, invitată în cadrul emisiunii „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
17:20
Trei bărbați, reținuți pentru escrocherii cu investiții fictive: activau într-un oficiu improvizat din Chișinău # Radio Moldova
Trei bărbați care făceau parte dintr-o grupare implicată în escrocherii cu investiții fictive au fost reținuți de oamenii legii, după mai multe percheziții desfășurate într-un dosar penal. În cadrul anchetei, autoritățile au aplicat sechestru pe conturi electronice ce conțineau echivalentul a aproximativ 100 de mii de dolari, transmite Procuratura Generală.
