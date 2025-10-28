Noi nume din Guvernul Republicii Moldova, anunță Alexandru Munteanu, candidatul la conducerea Executivului

13:40

Lidera de la Chișinău a declarat că alegerile din 28 septembrie din țara sa „nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac”, afirmație făcută în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.