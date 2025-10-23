Familia Regală a României, două zile în Republica Moldova. Întâlnire cu președintele Maia Sandu
Adevarul (Moldova), 23 octombrie 2025 18:00
Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu au efectuat o vizită de două zile în Republica Moldova, unde au fost primiți de președintele țării, Maia Sandu. Aceasta este a 23-a vizită a Familiei Regale a României în statul vecin, din ultimele două decenii.
Acum 10 minute
18:00
Acum 24 ore
18:50
Igor Grosu a obținut un nou mandat de preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS, proprezidenţial), care a obţinut o nouă majoritate parlamentară la alegerile din 28 septembrie, a fost ales preşedinte al parlamentului Republicii Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Alertă pe Aeroportul din Chișinău. Un bagaj suspect ar conține o substanță explozivă. Pasagerii au fost evacuați # Adevarul (Moldova)
Momente de panică, vineri dimineață, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, după ce autoritățile au descoperit un bagaj suspect care ar conține o substanță explozivă.
16 octombrie 2025
12:40
Serbia recunoaște că agenți ruși au condus o tabără paramilitară pentru a perturba alegerile din Moldova # Adevarul (Moldova)
Într-un moment de presiune diplomatică crescândă din partea Bruxelles-ului, preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a admis oficial pentru prima dată că trei cetăţeni ruşi au fost implicaţi în operarea unei tabere paramilitare în vestul Serbiei, unde zeci de cetăţeni moldoveni ar fi fost instruiţi
10:10
Curtea Constituțională a început ședința de validare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a reunit pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, precum și a mandatelor deputaților aleși. Ședința, programată să înceapă la ora 10:00, a fost demarată.
09:20
Dorin Recean îl apără pe pretendentul la șefia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore și legături controversate # Adevarul (Moldova)
Dorin Recean a sărit în apărarea lui Alexandru Munteanu, candidatul la șefia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore și legături controversate, subliniind că acesta este o persoană integră.
15 octombrie 2025
22:50
Curtea Constituțională a Republicii Moldova se reunește pentru validarea alegerilor parlamentare # Adevarul (Moldova)
Curtea Constituțională a Republicii Moldova se va reuni joi, 16 octombrie, pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, precum și a mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată să înceapă la ora 10:00.
22:30
Candidatul la șefia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore și legături controversate. Reacția lui Munteanu # Adevarul (Moldova)
Candidatul la șefia Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Alexandru Munteanu, figurează în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale, potrivit unei investigații realizate de jurnaliști din Republ
19:50
Procurorii moldoveni cer o pedeapsă mai dură pentru Marina Tauber, unul dintre oamenii de bază ai fugarului Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
Procurorii moldoveni au contestat pedeapsa cu închisoare aplicată Marinei Tauber, una dintre persoanele de bază ale oligarhului fugar Ilan Șor, solicitând la Curtea de Apel Centru o pedeapsă de 13 ani față de cei 7 ani și 6 luni stabiliți de prima instanță.
14 octombrie 2025
17:30
Prima reacție a candidatului la funcția de premier în Republica Moldova. Ce spune despre acuzațiile ce îl vizează # Adevarul (Moldova)
Alexandru Munteanu, candidatul propus de puterea de la Chișinău pentru funcția de premier, a venit cu prima reacție publică pe internet, mulțumind formațiunii pentru încredere și negând acuzațiile care îl vizează lansate în spațiul public, inclusiv cele privind companiile pe care le deține.
15:00
PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău, fără subvenții de la stat. Instanța a menținut decizia autorității electorale # Adevarul (Moldova)
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat decizia instanței inferioare, care a anulat sancțiunea aplicată de autoritatea electorală privind lipsirea de subvenții timp de un an a Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA). Hotărârea CSJ a fost pronunțată în data de 13 octombrie.
13:30
Pe cine a propus puterea din Rep. Moldova pentru funcția de prim-ministru: ,,A ales să se implice când țara are nevoie” # Adevarul (Moldova)
Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Acțiunea urmează să aibă loc după validarea rezultatului alegerilor și convocarea Parlamentului.
13 octombrie 2025
19:40
Un laureat al Premiului Nobel, cu origini în Republica Moldova, a vizitat țara. Ce îl leagă de președintele Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2013 pentru cercetările sale asupra corpului uman, afirmă că strămoșii săi provin din nordul Republicii Moldova, de unde au emigrat la începutul secolului al XX-lea în SUA. El a aflat despre acest lucru în vara acestui an, iar câteva luni
13:10
Reacția Maiei Sandu după ce Dorin Recean a renunțat la funcția de premier: ,,Vei fi alături când țara va avea nevoie” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat activitatea premierului Dorin Recean, după anunțul acestuia privind renunțarea la această funcție, mulțumindu-i pentru sprijinul acordat în perioada dificilă pe care a traversat-o țara.
11:30
Dorin Recean renunță la funcția de prim-ministru în viitorul Guvern și se retrage din viața politică # Adevarul (Moldova)
Dorin Recean renunță să activeze în continuare în calitate de prim-ministru. Astfel, după validarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și convocarea noului Parlament, acesta nu va fi candidatul PAS pentru șefia noului Executiv.
11 octombrie 2025
15:00
Maia Sandu avertizează despre intențiile Rusiei: „Alegerile au devenit noua linie de front” # Adevarul (Moldova)
Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs ferm la ceremonia care a marcat 35 de ani de la înființarea Comisiei de la Veneția, avertizând că democrațiile lumii trebuie să se adapteze rapid unei noi ere, în care „banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea”.
12:30
Republica Moldova este gata să ajute Transnistria cu gaze naturale pentru sezonul rece # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova a transmis că este gata să sprijine Transnistria cu gaze naturale în sezonul rece, însă până acum administrația de la Tiraspol nu a cerut ajutorul Chișinăului.
10 octombrie 2025
12:50
Blocul prorus Patriotic se destramă: comuniștii merg pe cont propriu în Parlamentul Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
Vladimir Voronin, actualul lider al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și fost președinte al țării, a anunțat că formațiunea pe care o conduce intenționează să aibă propriul grup parlamentar, și nu să activeze în cadrul Blocului Patriotic, cu care a participat la alegeri și a intra
9 octombrie 2025
16:40
Fugarul Veaceslav Platon, victorie la CEDO împotriva statului moldovean. Amănunte despre hotărâre # Adevarul (Moldova)
Fugarul Veaceslav Platon a obținut o victorie la CEDO, statul moldovean fiind obligat să-i plătească 17.600 de euro pentru „insuficiența acordării asistenței medicale și a numărului vizitelor de familie” în 2017, când acesta se afla în detenție, conform Ministerului moldovean al Justiției.
16:10
Justiția de la Chișinău respinge cererea Evgheniei Guțul. Bașcanul Găgăuziei rămâne în spatele gratiilor # Adevarul (Moldova)
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare și încătușată în sala de judecată în luna august, rămâne în arest preventiv. Magistrații Curții de Apel Centru au respins apelul apărării, în cadrul primei ședințe privind contestarea sentinței pronunțate de instanța de fond.
16:10
Primarul Chișinăului, liderul listei de candidați la alegerile parlamentare, refuză să renunțe la funcția de edil # Adevarul (Moldova)
Primarul Chișinăului, liderul listei de candidați a Blocului Alternativa la alegerile parlamentare, refuză să renunțe la funcția de edil, subliniind că rămâne la primărie pentru ca să realizeze mai multe „lucruri importante”.
16:10
Formațiunea PDMM, asociată cu oligarhul penal Vladimir Plahotniuc, suspendată de instanță de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), formațiune apropiată oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost limitată pentru un an, decizia fiind luată de Curtea de Apel Centru, la cererea Ministerului moldovean al Justiției.
8 octombrie 2025
15:00
Republica Moldova are o nouă strategie militară. Extinderea războiului este unul dintre riscurile militare # Adevarul (Moldova)
Guvernul moldovean a aprobat în cadrul ședinței din 8 octombrie strategia militară pentru anii 2025–2035, actualizând actul din 2018 pe fondul războiului de la graniță. Aceasta prevede îmbunătățirea capacităților de apărare și adaptarea la noile realități de securitate.
12:50
Structuri guvernamentale din Republica Moldova, ținta unui nou val de atacuri cibernetice după ziua alegerilor # Adevarul (Moldova)
Mai multe structuri guvernamentale au fost ținta unor atacuri cibernetice, informează reprezentanții Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), subliniind că scopul acestora este perturbarea serviciilor publice.
12:20
Socialiștii basarabeni nu recunosc alegerile: amenință cu proteste dacă vor fi validate de Curtea Constituțională # Adevarul (Moldova)
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, parte a Blocului Patriotic, refuză să recunoască rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, amenințând cu proteste dacă vor fi validate de Curtea Constituțională.
7 octombrie 2025
14:40
Serviciile speciale de la Chișinău cer ca organizația Eurasia a lui Șor să fie declarată extremistă # Adevarul (Moldova)
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău a solicitat în instanță ca organizația Eurasia, controlată de Ilan Șor, să fie declarată extremistă. Cererea se află pe rolul Curții de Apel Centru, iar prima ședință, programată pentru 6 octombrie, a fost amânată.
11:40
După victoria partidului proeuropean în alegeri, ideologul lui Putin amenință Republica Moldova cu război # Adevarul (Moldova)
Alexander Dughin, supranumit „ideologul lui Putin”, afirmă că puterea este deja pierdută pentru opoziție în Republica Moldova.
10:10
Prorusul Igor Dodon îl felicită pe Putin cu ocazia zilei sale de naștere: Multă prosperitate și putere # Adevarul (Moldova)
Igor Dodon, politician prorus din Republica Moldova, l-a felicitat marți pe președintele rus Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere, urându-i prosperitate și putere, în ciuda rolului său în declanșarea invaziei din Ucraina.
6 octombrie 2025
15:30
Avertismentul șefului Poliției Republicii Moldova: Oamenii prorusului Ilan Şor vor ajunge în Parlament # Adevarul (Moldova)
Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, afirmă că în Parlament se vor regăsi și oameni ai pro-rusului Ilan Șor, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca aceștia să pună la cale tentative de a submina statul de drept.
11:00
Republica Moldova este conectată la SEPA: plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în UE # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA - Single Euro Payments Area)
09:40
55 de europarlamentari cer demararea rapidă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE # Adevarul (Moldova)
55 de membri ai Parlamentului European din 19 țări ale Uniunii Europene au solicitat președintelui Consiliului European, Antonio Costa, să avanseze imediat negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
5 octombrie 2025
18:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, validate de CEC. Decizia finală revine Curții Constituționale # Adevarul (Moldova)
Autoritatea electorală de la Chișinău a validat rezultatul alegerilor parlamentare în cadrul ședinței din 5 octombrie, raportul urmând să fie transmis Curții Constituționale pentru validarea finală.
3 octombrie 2025
23:00
Curtea Constituțională decide mandatele PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău. Sprijinul lui George Simion, printre încălcări # Adevarul (Moldova)
Curtea Constituțională va decide soarta mandatelor deputaților PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău, după ce autoritatea electorală a transmis un raport privind încălcările comise de formațiune. În același timp, partidul a fost lipsit de alocațiile de stat timp de un an.
16:50
Opozantul rus Mihail Hodorkovski, despre eșecul Rusiei în Moldova: „Kozak a plecat la timp, nu mai este responsabil” # Adevarul (Moldova)
Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski, unul dintre opozanții lui Vladimir Putin, a comentat eșecul Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova.
2 octombrie 2025
23:00
Campania PPDA pe TikTok, surpriza alegerilor de la Chișinău, ridică multe semne de întrebare # Adevarul (Moldova)
După alegerile din Republica Moldova, performanța neașteptată a Partidului Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, ridică semne de întrebare privind autenticitatea mobilizării digitale, conform unei analize realizate de experta Mădălina Voinea din cadrul organizației Expert Forum.
21:30
Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, încătușat în vamă. Detalii despre reținere # Adevarul (Moldova)
Constantin Țuțu, om de bază al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, a fost încătușat joi seara în punctul de trecere a frontierei Vulcănești–Vinogradovka, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova, potrivit polițiștilor de frontieră.
18:20
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România # Adevarul (Moldova)
În doar trei luni, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit cadouri protocolare în valoare de 57 de mii de lei moldovenești.
17:10
Fostul jurnalist moldovean care promovează propaganda rusă, arestat pentru 30 de zile. Ce spune despre acuzații # Adevarul (Moldova)
Gabriel Călin, fost jurnalist și actual lider al formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de corupere electorală și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată joi de instanța din Chișinău.
16:20
Regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova limitează consumul de gaze # Adevarul (Moldova)
Regimul separatist de la Tiraspol a anunțat că regiunea transnistreană va economisi strict gazele naturale în următoarea săptămână și jumătate, subliniind că va fi asigurată producția de energie electrică pentru nevoile casnice și umanitare ale populației.
13:40
Maia Sandu, la Copenhaga : Pe 28 septembrie ,,nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău a declarat că alegerile din 28 septembrie din țara sa „nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac”, afirmație făcută în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.
00:30
Lecția pentru România a „miracolului” din Moldova: „A făcut ceva ce politicienii români ezită, a depolitizat administrația” # Adevarul (Moldova)
Istoricul Cosmin Popa, specializat în istoria Uniunii Sovietice, a explicat cum a reușit o țară mică precum Republica Moldova să învingă teribila mașinărie de război hibrid în care Rusia a pompat sute de milioane de euro și ce lecții poate România să învețe de aici.
1 octombrie 2025
18:30
Justiția de la Chișinău cere restricții pentru partidul Moldova Mare, apropiat de Ilan Șor. Reacția formațiunii # Adevarul (Moldova)
Ministerul moldovean al Justiției cere limitarea activității pentru un an a partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, care a candidat anul trecut la alegerile prezidențiale, având susținerea oligarhului fugar Ilan Șor. Formațiunea califică această solicitare drept „răfuială politică în to
18:00
Rusia nu se va resemna, „se va replia”, avertizează liderul PAS după victoria în alegerile din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Moscova nu va renunța la influența în regiune, iar dezinformarea și propaganda vor rămâne principalele arme ale Kremlinului, a declarat, la Digi 24, Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București.
30 septembrie 2025
22:10
Ponta, ironii după reacțiile la rezultatul alegerilor din Moldova: „România va fi moldovenizată” # Adevarul (Moldova)
Fostul premier Victor Ponta a declarat că „România va fi moldovenizată”, având în vedere reacțiile liderilor țării la victoria PAS, partid pro-european, la alegerile de duminică, 28 septembrie.
21:20
Autoritățile din Georgia refuză să felicite partidul proeuropean pentru victoria în alegerile din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Formațiunea de guvernământ pro-rusă din Georgia, Visul Georgian, a ales să nu felicite partidul pro-european PAS pentru victoria în alegerile parlamentare din Republica Moldova.
16:10
Marina Tauber, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, condamnată la închisoare # Adevarul (Moldova)
Deputata fugară Marina Tauber a fost condamnată. Parlamentara, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, este acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” și își va afla sentința astăzi, 30 septembrie. Ședința este programată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
14:00
Gabriel Călin, fost jurnalist moldovean care a participat la alegeri, a fost încătușat de structurile judiciare # Adevarul (Moldova)
Gabriel Călin, fost jurnalist din Republica Moldova și actual lider al formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost reținut pentru 72 de ore. Totodată, Vitalie Florea, un alt membru al formațiunii, a fost vizat de percheziții.
02:10
Cum este comparată Republica Moldova cu România după alegeri: „Filișitări, uăi! Oficial, vreau să mă mut în Moldova!” # Adevarul (Moldova)
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care oferă formațiunii pro-europene PAS, condusă de Maia Sandu, majoritatea absolută în Parlament, a stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale și comparații între diaspora moldoveană și cea românească.
29 septembrie 2025
22:30
Viitorul Parlament al Republicii Moldova, format din trei partide și două blocuri. Detalii despre componență # Adevarul (Moldova)
Viitorul Parlament al Republicii Moldova va fi format din Partidul Acțiune și Solidaritate, care va deține majoritatea. PAS este urmat de Blocul Patriotic, Blocul Alternativa și Partidul Nostru, precum și de formațiunea Partidul Politic Democrația Acasă. Ultimele două formațiuni sunt la prima experi
21:50
Miracolul electoral din Moldova. De ce a câștigat „partida europeană”. Radiografia votului # Adevarul (Moldova)
Victoria categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare din Republica Moldova nu este doar o surpriză electorală. Este un pas decisiv prin care Chișinăul rupe, poate definitiv, dependența de Moscova.
