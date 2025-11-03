Regiunea Donețk sub presiunea avansului rusesc: Pokrovsk, punct strategic în pericol
Ziarul National, 3 noiembrie 2025 18:00
Înaintarea trupelor rusești în Ucraina a continuat fără întreruperi în octombrie, iar regiunea estică Donețk rămâne cea mai periclitată, conform un...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
18:00
Muncitor român prins sub ruinele Torre dei Conti în Roma: Două prăbușiri severe afectează turnul medieval aflat în renovare # Ziarul National
Un muncitor roman a rămas prins sub dărâmături luni, după ce o parte din Torre dei Conti, un cunoscut turn din Roma, aflat în proces de renovare, s...
18:00
Directorii școlari din Moldova, în căutarea inspirației: Vizită în România pentru modele de leadership și transformare educațională # Ziarul National
Un grup format din manageri școlari, cadre didactice și mentori naționali a explorat exemple de transformare organizațională și bune practici de ma...
18:00
Regiunea Donețk sub presiunea avansului rusesc: Pokrovsk, punct strategic în pericol # Ziarul National
Înaintarea trupelor rusești în Ucraina a continuat fără întreruperi în octombrie, iar regiunea estică Donețk rămâne cea mai periclitată, conform un...
Acum 2 ore
17:00
Forumul „AgroCunoștințe” deschide porțile pentru a reconecta fermierii cu inovația și cercetarea agricolă în Moldova # Ziarul National
03 noiembrie 2025, Chișinău - Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” își va deschide porțile pe 14 noiembrie 20...
Acum 6 ore
13:30
Emil Ceban, noul ministru al Sănătății, prezentat oficial de premierul Alexandru Munteanu # Ziarul National
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial echipei ministeriale de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. C...
13:30
Eugen Osmochescu, noul lider al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, promite reforme mari pentru o economie modernă și sustenabilă în Moldova # Ziarul National
03 noiembrie 2025 — Premierul Alexandru Munteanu a prezentat echipei din Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pe noul viceprim-ministr...
13:30
Virusurile: soluția inovatoare împotriva infecțiilor greu de tratat cu antibiotice? # Ziarul National
Virusurile care afectează bacteriile, cunoscute ca bacteriofagi, ar putea deveni salvatoare în cazul infecțiilor severe care nu se pot trata cu ant...
12:30
Rămășițele predate duminică Israelului de către Hamas au fost identificate ca aparținând a trei soldați israelieni răpiți pe 7 octombrie 2023. Biro...
Acum 8 ore
11:30
Mihai Popșoi reprezintă Moldova la Conferința UNESCO din Samarkand: Șanse mari pentru un loc în Consiliul Executiv # Ziarul National
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, ia parte la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Evenimentul ar...
10:30
Funcționarii publici, pregătiți pentru analiza impactului actelor normative: un pas spre reforma administrației publice din Moldova # Ziarul National
În luna octombrie, un numar de peste 100 de functionari publici din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale au fost instruiti pentru a...
10:30
„November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”: Proimobil prezintă direcțiile de investiții pentru 2026 # Ziarul National
Compania Proimobil organizează la Chișinău evenimentul „November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”, o întâlnire dedicată inves...
Acum 12 ore
08:15
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, momentan, nu ia în calcul un acord care ar permite Ucrainei să obțină rachete Tomahawk cu rază lungă...
08:15
♈️ BerbecÎntr-o atmosferă plină de energie, vei descoperi oportunități neașteptate la locul de muncă, iar abilitățile tale de lider îți vor aduce ...
Acum 24 ore
23:15
Hamas predă trei cadavre ale ostaticilor în cadrul schimbului ambițios cu Israelul # Ziarul National
Duminică, Hamas a predat cadavrele a trei ostatici, chiar dacă gruparea militantă palestiniană și Israelul s-au acuzat reciproc de încălcări ale ar...
19:15
Condițiile meteo în Republica Moldova: Următoarele zile vor fi caracterizate de un cer predominant noros, cu temperaturi variind între 5°C și 18°C....
Ieri
13:00
Un studiu recent publicat în revista PLOS One evidențiază experiențele reale ale celor care suferă de hipersomnie idiopatică, o afecțiune neurologi...
11:00
Prizonierii nord-coreeni capturați în Ucraina cer azil în Coreea de Sud pentru a evita „condamnarea la moarte” dacă se întorc în Nord # Ziarul National
Cei doi soldați nord-coreeni, care luptau pentru Rusia și au fost capturați de Ucraina, și-au exprimat dorința de a dezerta în Coreea de Sud, a afi...
11:00
Kremlinul respinge necesitatea unei întâlniri Putin-Trump, mizând pe eforturile diplomatice pentru Ucraina # Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump pentru ...
10:00
Atacuri devastatoare în Ucraina: regiunea Zaporojie rămâne fără energie, iar victimele cresc în Odesa și Dnipropetrovsk # Ziarul National
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanțul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morți, dintre care do...
09:00
♈️ BerbecPasiunea și energia vitală îți vor ghida acțiunile către succes. Este momentul potrivit să-ți asculți intuiția la serviciu, iar curajul t...
08:00
Atac cu drone în portul Tuapse: un petrolier și infrastructura avariate de flăcări în urma unui raid ucrainean la Marea Neagră # Ziarul National
Un petrolier și instalațiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate și cuprinse de flăcări în timpul nopții, ca urmare ...
08:00
Congresul american se opune retragerii trupelor din România: o bătălie legislativă în pregătire împotriva planului Pentagonului. # Ziarul National
O alianță formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul american intenționează să blocheze planul controversat al adminis...
1 noiembrie 2025
21:00
Premierul Ucrainei felicită Guvernul Munteanu, subliniind colaborarea pentru democrație și integrare europeană # Ziarul National
Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a adresat un mesaj de felicitare noului Guvern din R. Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. A...
21:00
Mâine, Republica Moldova se va confrunta cu o creștere semnificativă a temperaturilor, depășind pragul de 10 grade comparativ cu ziua de sâmbătă. N...
20:00
Marta Kos își exprimă dorința de colaborare cu noul Guvern Munteanu pentru a impulsiona reformele în drumul spre UE # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu. Ea a sublini...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Nouă strategie promițătoare în tratarea leucemiei: succes remarcabil în modele preclinice # Ziarul National
Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care provoacă moartea celulelor canceroase într-un mod ce activează sistemul imunitar. Acest lu...
17:00
Mihai Popșoi promite intensificarea relațiilor externe pentru apropierea de Uniunea Europeană și dezvoltarea economică a Republicii Moldova # Ziarul National
Politica externă a Republicii Moldova va continua să consolideze parteneriatele bilaterale și multilaterale pentru a promova interesul național în ...
16:00
Atacurile nocturne cu rachete rusești asupra Ucrainei au atins un nou record în octombrie 2023, vizând rețeaua energetică și provocând pene masive de curent. # Ziarul National
Rusia a desfășurat în octombrie un număr mai mare de rachete împotriva Ucrainei decât în oricare altă lună din 2023, atacurile nocturne țintind în ...
16:00
Guvernul Munteanu preia conducerea: Decretul de numire publicat oficial de Președinție # Ziarul National
Decretul președintei Maia Sandu privind numirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu a fost publicat pe pagina Președinției. Documentul intră în...
15:00
Cămilă capturată de soldații ucraineni din mâinile trupelor ruse în estul Ucrainei: imagini surprinse pe TikTok # Ziarul National
Conflictul sângeros dintre Kiev şi Moscova, care durează de trei ani şi jumătate, produce scene neobişnuite. Luna trecută, soldaţii ucraineni au ca...
14:00
Maia Sandu salută realizările istorice ale Guvernului Recean în drumul către integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință echipei guvernamentale care și-a încheiat mandatul în data de 1 noiembrie, sâmbătă. Șef...
14:00
Guvernul Munteanu, învestit oficial: Prioritățile noii echipe pentru viitorul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Cabinetul de miniștri, sub conducerea prim-ministrului Alexandru Munteanu, și-a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în fața președintei Republi...
14:00
Alexandru Munteanu și echipa sa guvernamentală, învestiți oficial în prezența Președintei Maia Sandu: obiective mari pentru viitorul Moldovei # Ziarul National
Cabinetul de miniștri, sub conducerea Prim-ministrului Alexandru Munteanu, a depus astăzi jurământul de învestire în fața Președintei Republicii Mo...
12:00
Noul Guvern al Republicii Moldova începe drumul spre integrarea europeană sub îndemnul Maiei Sandu: Mai multă perseverență și eficiență pentru dezvoltare și modernizare! # Ziarul National
Obiectivele de dezvoltare și modernizare ale Republicii Moldova pot fi atinse doar prin valorificarea „ferestrei istorice de oportunitate” oferite ...
12:00
Conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei, lovită de un atac ucrainean: "Daune mai mari decât sancțiunile" # Ziarul National
Un atac ucrainean a provocat explozii și a dus la suspendarea operațiunilor la o conductă rusă de produse petroliere în regiunea Moscovei, a declar...
09:00
Veteranii americani avertizează: retragerea trupelor SUA din Europa de Est, un mesaj periculos către Putin # Ziarul National
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România și alte țări NATO de la granița cu Rusia a stârnit critici v...
09:00
♈️ BerbecDacă ți-ai setat obiective clare, energia zilei te va ajuta să faci pași importanți spre îndeplinirea lor. Ești invitat să iei inițiativa...
08:00
Nota secretă trimisă de Moscova și telefonul dat de Lavrov care au dus la ANULAREA Summitului Trump-Putin. Ce au cerut rușii # Ziarul National
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin, în urm...
03:00
Ucraina înfruntă Rusia cu forțe speciale în Pokrovsk: Operațiune coordonată de Kiril Budanov # Ziarul National
Ucraina a mobilizat forțe speciale pentru a combate în zonele de conflict din orașul Pokrovsk, situat în estul țării, chiar la începutul săptămânii...
00:00
Șeful CIA vizitează Bruxelles-ul pentru a restabili încrederea în parteneriatul informațional SUA-UE # Ziarul National
Directorul CIA, John Ratcliffe, a întreprins o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta. El s-a întâlnit cu înalți oficiali din domeniul afac...
31 octombrie 2025
23:00
Ambasadorul României salută numirea noului prim-ministru din R. Moldova și promite o colaborare strânsă pentru proiecte comune # Ziarul National
Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj de felicitare adresat noului prim-ministru moldovean, Alexand...
23:00
ULTIMA ORĂ // Începutul svârșitului pentru Putin? Pentagonul a dat undă verde pentru trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina # Ziarul National
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ...
22:45
Trump ezită să aprobe furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei în ciuda acordului Pentagonului # Ziarul National
Pentagonul a oferit unda verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu raza lunga de actiune, considerand ca nu vor afecta negativ...
21:45
Guvernul Munteanu a trecut de Parlament: urmează învestirea în prezența Maiei Sandu și a președintelui Parlamentului # Ziarul National
Guvernul propus de Alexandru Munteanu a primit vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău, obținând cele 55 de voturi necesare de la...
21:45
Procuratura din Republica Moldova, sub lupa Consiliului Europei: evaluare privind conformarea la standardele europene # Ziarul National
Trei români care colaborează cu Consiliul Europei au luat parte la Chișinău la o masă rotundă dedicată implementării standardelor Uniunii Europene ...
21:45
Noi miniștri și funcții pentru opt deputați PAS: cine sunt înlocuitorii în Parlament? # Ziarul National
Parlamentul a aprobat, astăzi, 31 octombrie, hotărârile prin care s-a luat act de demisiile unui număr de opt deputați din fracțiunea PAS. Acești p...
20:45
Noul Guvern al Republicii Moldova va depune sâmbătă jurământul de învestire la Președinție # Ziarul National
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului. Noul Cabi...
20:45
Opt deputați, inclusiv ex-premierul Recean, au DEMISIONAT imediat după învestirea Guvernului Munteanu # Ziarul National
Opt deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și-au depus cererile de demisie, iar proiectele de hotărâre au fost deja înregistrate la Secr...
20:45
Bulgaria impune interdicții de export pentru combustibili către UE din cauza sancțiunilor asupra Lukoil # Ziarul National
Parlamentul Bulgariei a decis să interzică temporar exporturile anumitor combustibili, în special motorină și kerosen, către statele membre ale UE....
20:45
Noul Guvern, sub conducerea lui Alexandru Munteanu, va depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie. Evenimentul va fi organizat la ora 10:0...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.