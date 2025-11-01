Schimbare bruscă de temperatură duminică, 02.11.2025

Ziarul National, 1 noiembrie 2025 21:00

Mâine, Republica Moldova se va confrunta cu o creștere semnificativă a temperaturilor, depășind pragul de 10 grade comparativ cu ziua de sâmbătă. N...

Acum 30 minute
21:00
Premierul Ucrainei felicită Guvernul Munteanu, subliniind colaborarea pentru democrație și integrare europeană Ziarul National
Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a adresat un mesaj de felicitare noului Guvern din R. Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. A...
21:00
Schimbare bruscă de temperatură duminică, 02.11.2025 Ziarul National
Mâine, Republica Moldova se va confrunta cu o creștere semnificativă a temperaturilor, depășind pragul de 10 grade comparativ cu ziua de sâmbătă. N...
Acum 2 ore
20:00
Marta Kos își exprimă dorința de colaborare cu noul Guvern Munteanu pentru a impulsiona reformele în drumul spre UE Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu. Ea a sublini...
Acum 6 ore
17:00
Nouă strategie promițătoare în tratarea leucemiei: succes remarcabil în modele preclinice Ziarul National
Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care provoacă moartea celulelor canceroase într-un mod ce activează sistemul imunitar. Acest lu...
17:00
Mihai Popșoi promite intensificarea relațiilor externe pentru apropierea de Uniunea Europeană și dezvoltarea economică a Republicii Moldova Ziarul National
Politica externă a Republicii Moldova va continua să consolideze parteneriatele bilaterale și multilaterale pentru a promova interesul național în ...
16:00
Atacurile nocturne cu rachete rusești asupra Ucrainei au atins un nou record în octombrie 2023, vizând rețeaua energetică și provocând pene masive de curent. Ziarul National
Rusia a desfășurat în octombrie un număr mai mare de rachete împotriva Ucrainei decât în oricare altă lună din 2023, atacurile nocturne țintind în ...
16:00
Guvernul Munteanu preia conducerea: Decretul de numire publicat oficial de Președinție Ziarul National
Decretul președintei Maia Sandu privind numirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu a fost publicat pe pagina Președinției. Documentul intră în...
Acum 8 ore
15:00
Cămilă capturată de soldații ucraineni din mâinile trupelor ruse în estul Ucrainei: imagini surprinse pe TikTok Ziarul National
Conflictul sângeros dintre Kiev şi Moscova, care durează de trei ani şi jumătate, produce scene neobişnuite. Luna trecută, soldaţii ucraineni au ca...
14:00
Maia Sandu salută realizările istorice ale Guvernului Recean în drumul către integrarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință echipei guvernamentale care și-a încheiat mandatul în data de 1 noiembrie, sâmbătă. Șef...
14:00
Guvernul Munteanu, învestit oficial: Prioritățile noii echipe pentru viitorul european al Republicii Moldova Ziarul National
Cabinetul de miniștri, sub conducerea prim-ministrului Alexandru Munteanu, și-a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în fața președintei Republi...
14:00
Alexandru Munteanu și echipa sa guvernamentală, învestiți oficial în prezența Președintei Maia Sandu: obiective mari pentru viitorul Moldovei Ziarul National
Cabinetul de miniștri, sub conducerea Prim-ministrului Alexandru Munteanu, a depus astăzi jurământul de învestire în fața Președintei Republicii Mo...
Acum 12 ore
12:00
Noul Guvern al Republicii Moldova începe drumul spre integrarea europeană sub îndemnul Maiei Sandu: Mai multă perseverență și eficiență pentru dezvoltare și modernizare! Ziarul National
Obiectivele de dezvoltare și modernizare ale Republicii Moldova pot fi atinse doar prin valorificarea „ferestrei istorice de oportunitate” oferite ...
12:00
Conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei, lovită de un atac ucrainean: "Daune mai mari decât sancțiunile" Ziarul National
Un atac ucrainean a provocat explozii și a dus la suspendarea operațiunilor la o conductă rusă de produse petroliere în regiunea Moscovei, a declar...
09:00
Veteranii americani avertizează: retragerea trupelor SUA din Europa de Est, un mesaj periculos către Putin Ziarul National
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România și alte țări NATO de la granița cu Rusia a stârnit critici v...
09:00
Horoscopul zilei 01.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecDacă ți-ai setat obiective clare, energia zilei te va ajuta să faci pași importanți spre îndeplinirea lor. Ești invitat să iei inițiativa...
Acum 24 ore
08:00
Nota secretă trimisă de Moscova și telefonul dat de Lavrov care au dus la ANULAREA Summitului Trump-Putin. Ce au cerut rușii Ziarul National
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin, în urm...
03:00
Ucraina înfruntă Rusia cu forțe speciale în Pokrovsk: Operațiune coordonată de Kiril Budanov Ziarul National
Ucraina a mobilizat forțe speciale pentru a combate în zonele de conflict din orașul Pokrovsk, situat în estul țării, chiar la începutul săptămânii...
00:00
Șeful CIA vizitează Bruxelles-ul pentru a restabili încrederea în parteneriatul informațional SUA-UE Ziarul National
Directorul CIA, John Ratcliffe, a întreprins o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta. El s-a întâlnit cu înalți oficiali din domeniul afac...
31 octombrie 2025
23:00
Ambasadorul României salută numirea noului prim-ministru din R. Moldova și promite o colaborare strânsă pentru proiecte comune Ziarul National
Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj de felicitare adresat noului prim-ministru moldovean, Alexand...
23:00
ULTIMA ORĂ // Începutul svârșitului pentru Putin? Pentagonul a dat undă verde pentru trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina Ziarul National
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ...
22:45
Trump ezită să aprobe furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei în ciuda acordului Pentagonului Ziarul National
Pentagonul a oferit unda verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu raza lunga de actiune, considerand ca nu vor afecta negativ...
21:45
Guvernul Munteanu a trecut de Parlament: urmează învestirea în prezența Maiei Sandu și a președintelui Parlamentului Ziarul National
Guvernul propus de Alexandru Munteanu a primit vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău, obținând cele 55 de voturi necesare de la...
21:45
Procuratura din Republica Moldova, sub lupa Consiliului Europei: evaluare privind conformarea la standardele europene Ziarul National
Trei români care colaborează cu Consiliul Europei au luat parte la Chișinău la o masă rotundă dedicată implementării standardelor Uniunii Europene ...
21:45
Noi miniștri și funcții pentru opt deputați PAS: cine sunt înlocuitorii în Parlament? Ziarul National
Parlamentul a aprobat, astăzi, 31 octombrie, hotărârile prin care s-a luat act de demisiile unui număr de opt deputați din fracțiunea PAS. Acești p...
Ieri
20:45
Noul Guvern al Republicii Moldova va depune sâmbătă jurământul de învestire la Președinție Ziarul National
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului. Noul Cabi...
20:45
Opt deputați, inclusiv ex-premierul Recean, au DEMISIONAT imediat după învestirea Guvernului Munteanu Ziarul National
Opt deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și-au depus cererile de demisie, iar proiectele de hotărâre au fost deja înregistrate la Secr...
20:45
Bulgaria impune interdicții de export pentru combustibili către UE din cauza sancțiunilor asupra Lukoil Ziarul National
Parlamentul Bulgariei a decis să interzică temporar exporturile anumitor combustibili, în special motorină și kerosen, către statele membre ale UE....
20:45
Alexandru Munteanu și noul Guvern depun jurământul pe 1 noiembrie la Președinție Ziarul National
Noul Guvern, sub conducerea lui Alexandru Munteanu, va depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie. Evenimentul va fi organizat la ora 10:0...
20:45
Vremea din 1 noiembrie 2025: Rece și senin în Republica Moldova Ziarul National
Locuitorii din Republica Moldova vor experimenta o scădere semnificativă a temperaturilor în ziua de 1 noiembrie 2025. Așadar, este indicat să vă p...
20:45
Alexandru Munteanu cheamă la unitate pentru un viitor european al Republicii Moldova după învestirea ca premier Ziarul National
Alexandru Munteanu, noul prim-ministru al Republicii Moldova, a transmis primul său mesaj imediat după ce a fost votat de către Parlament. El a mul...
16:30
Moldova asigurată pentru iarnă: premierul desemnat anunță un sezon fără probleme energetice Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că Moldova este pregătită pentru iarna aceasta mai bine decât în anii trecuți. Potrivit acestuia...
14:30
Potop de 6,4 milioane de lei: Cum au ajuns președinții teritoriali ai fostului Partid „Șor” să primească o condamnare cu suspendare? Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință de condamnare pentru președinții Oficiilor Teritoriale Criulen...
14:30
Alexandru Munteanu își pune mandatul de premier în balanță pentru integrarea europeană până în 2028 Ziarul National
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a clarificat în ce condiții ar accepta să-și dea demisia de onoare.În ca...
14:30
Planurile nucleare ale lui Trump stârnesc proteste globale și indignare internațională Ziarul National
Anunțul surprinzător al lui Donald Trump privind dorința de a relua testele nucleare a continuat să cauzeze îngrijorare și proteste la nivel global...
14:00
Cum a fost reciclat un fals medical de către rețeaua Pravda pentru a o discredita pe Maia Sandu Ziarul National
În dimineața zilei de 5 septembrie 2025, ecosistemul pro-Kremlin din jurul Găgăuziei și al publicurilor rusofone din Republica Moldova a relansat u...
13:00
Alexandru Munteanu propune soluții economice pentru problema transnistreană Ziarul National
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a subliniat că nu este adeptul unor acțiuni dure împotriva regiunii transn...
13:00
ULTIMA ORĂ // Cei care l-au slujit pe Șor sunt CONDAMNAȚI unul câte unul. Pedeapsa prevede și confiscarea unor sume FABULOASE - între 2,9 milioane de lei și 3,5 milioane Ziarul National
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni de la fostul Partid „Șor”, scos între timp în afara legii, au fost condamnat joi, 30 oct...
13:00
Alexandru Munteanu esplică cum poate R. Moldova să transforme banii în investiții și bunăstare Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în plenul Parlamentului că Republica Moldova se confruntă, pentru prima dată în istoria sa, n...
13:00
Maia Sandu și Comisarul UE discută despre viitorul reformelor economice în Republica Moldova Ziarul National
Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a avut o întâlnire cu președint...
12:30
Rusia folosește rachete controversate în Ucraina, amenințare directă la securitatea europeană, susține Kievul și experții Ziarul National
Rusia a atacat Ucraina în ultimele luni cu o rachetă de croazieră, a cărei dezvoltare secretă l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la un pact ...
12:30
Ștefan Popa, noul director interimar la Administrația Națională a Drumurilor: Vicepremierul Bolea anunță schimbarea. Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, alături de Roman Cojohari, șeful Agenției Proprietății Pu...
11:00
LIVE VIDEO // Alexandru Munteanu a prezentat principalele PRIORITĂȚI ale Guvernului R. Moldova: „Aderarea la UE va aduce beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal — investiții, locuri de muncă bine plătite” Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat astăzi Parlamentului prioritățile Programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, care stabil...
10:45
Summitul Trump-Putin la Budapesta anulat din cauza tensiunilor ruso-americane Ziarul National
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Rusia a rămas inflexib...
10:30
Guvernul Munteanu, pregătit să primească votul Parlamentului și să ducă Moldova spre aderarea la UE! Ziarul National
Comisia juridica a Parlamentului a dat unda verde pentru investirea Guvernului Munteanu, in cadrul sedintei de astazi a Parlamentului, care va ...
10:15
Ion Chicu avertizează: Fără investiții românești, R. Moldova riscă să rămână blocată economic Ziarul National
Aportul economic al României este crucial pentru salvarea situației din R. Moldova. Această opinie a fost exprimată de liderul PDCM, Ion Chicu, ...
10:15
Alexandru Munteanu cere astăzi în Parlament încrederea pentru viitorul Guvern și planul „UE, pace, dezvoltare” Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, se va prezenta astăzi în Parlament. El va fi însoțit de echipa sa guvernamentală pentru a expune program...
10:15
Renato Usatîi cere oficial renunțarea la cetățenia rusă și așteaptă un răspuns din partea autorităților ruse Ziarul National
Deputatul Renato Usatîi recunoaște că a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională și apărare, ...
10:15
Deputata PAS: Reducerea ministerelor ar putea întârzia reformele necesare Republicii Moldova Ziarul National
Deputata PAS, Victoria Belous, care deține și funcția de ministru în exercițiu al finanțelor, susține că reducerea numărului de ministere, așa c...
10:15
Radu Magdin: Moldova poate atinge prosperitatea europeană prin reforme și colaborare strategică Ziarul National
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va depinde în principal de modul în care autoritățile de la Chișinău vor implementa reformele nece...
10:15
Parlamentul își concentrează eforturile pe armonizarea legislației cu normele europene în perioada următoare Ziarul National
Armonizarea legislației naționale cu normele europene va constitui o prioritate centrală pentru legislativ în lunile următoare, afirmă vicepreședin...
