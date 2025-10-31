Șeful CIA vizitează Bruxelles-ul pentru a restabili încrederea în parteneriatul informațional SUA-UE

Ziarul National, 1 noiembrie 2025 00:00

Directorul CIA, John Ratcliffe, a întreprins o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta. El s-a întâlnit cu înalți oficiali din domeniul afac...

Acum o oră
00:00
Șeful CIA vizitează Bruxelles-ul pentru a restabili încrederea în parteneriatul informațional SUA-UE Ziarul National
Directorul CIA, John Ratcliffe, a întreprins o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta. El s-a întâlnit cu înalți oficiali din domeniul afac...
Acum 2 ore
23:00
Ambasadorul României salută numirea noului prim-ministru din R. Moldova și promite o colaborare strânsă pentru proiecte comune Ziarul National
Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj de felicitare adresat noului prim-ministru moldovean, Alexand...
23:00
ULTIMA ORĂ // Începutul svârșitului pentru Putin? Pentagonul a dat undă verde pentru trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina Ziarul National
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ...
Acum 4 ore
22:45
Trump ezită să aprobe furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei în ciuda acordului Pentagonului Ziarul National
Pentagonul a oferit unda verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu raza lunga de actiune, considerand ca nu vor afecta negativ...
21:45
Guvernul Munteanu a trecut de Parlament: urmează învestirea în prezența Maiei Sandu și a președintelui Parlamentului Ziarul National
Guvernul propus de Alexandru Munteanu a primit vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău, obținând cele 55 de voturi necesare de la...
21:45
Procuratura din Republica Moldova, sub lupa Consiliului Europei: evaluare privind conformarea la standardele europene Ziarul National
Trei români care colaborează cu Consiliul Europei au luat parte la Chișinău la o masă rotundă dedicată implementării standardelor Uniunii Europene ...
21:45
Noi miniștri și funcții pentru opt deputați PAS: cine sunt înlocuitorii în Parlament? Ziarul National
Parlamentul a aprobat, astăzi, 31 octombrie, hotărârile prin care s-a luat act de demisiile unui număr de opt deputați din fracțiunea PAS. Acești p...
Acum 6 ore
20:45
Noul Guvern al Republicii Moldova va depune sâmbătă jurământul de învestire la Președinție Ziarul National
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului. Noul Cabi...
20:45
Opt deputați, inclusiv ex-premierul Recean, au DEMISIONAT imediat după învestirea Guvernului Munteanu Ziarul National
Opt deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și-au depus cererile de demisie, iar proiectele de hotărâre au fost deja înregistrate la Secr...
20:45
Bulgaria impune interdicții de export pentru combustibili către UE din cauza sancțiunilor asupra Lukoil Ziarul National
Parlamentul Bulgariei a decis să interzică temporar exporturile anumitor combustibili, în special motorină și kerosen, către statele membre ale UE....
20:45
Alexandru Munteanu și noul Guvern depun jurământul pe 1 noiembrie la Președinție Ziarul National
Noul Guvern, sub conducerea lui Alexandru Munteanu, va depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie. Evenimentul va fi organizat la ora 10:0...
20:45
Vremea din 1 noiembrie 2025: Rece și senin în Republica Moldova Ziarul National
Locuitorii din Republica Moldova vor experimenta o scădere semnificativă a temperaturilor în ziua de 1 noiembrie 2025. Așadar, este indicat să vă p...
20:45
Alexandru Munteanu cheamă la unitate pentru un viitor european al Republicii Moldova după învestirea ca premier Ziarul National
Alexandru Munteanu, noul prim-ministru al Republicii Moldova, a transmis primul său mesaj imediat după ce a fost votat de către Parlament. El a mul...
Acum 12 ore
16:30
Moldova asigurată pentru iarnă: premierul desemnat anunță un sezon fără probleme energetice Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că Moldova este pregătită pentru iarna aceasta mai bine decât în anii trecuți. Potrivit acestuia...
14:30
Potop de 6,4 milioane de lei: Cum au ajuns președinții teritoriali ai fostului Partid „Șor” să primească o condamnare cu suspendare? Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință de condamnare pentru președinții Oficiilor Teritoriale Criulen...
14:30
Alexandru Munteanu își pune mandatul de premier în balanță pentru integrarea europeană până în 2028 Ziarul National
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a clarificat în ce condiții ar accepta să-și dea demisia de onoare.În ca...
14:30
Planurile nucleare ale lui Trump stârnesc proteste globale și indignare internațională Ziarul National
Anunțul surprinzător al lui Donald Trump privind dorința de a relua testele nucleare a continuat să cauzeze îngrijorare și proteste la nivel global...
14:00
Cum a fost reciclat un fals medical de către rețeaua Pravda pentru a o discredita pe Maia Sandu Ziarul National
În dimineața zilei de 5 septembrie 2025, ecosistemul pro-Kremlin din jurul Găgăuziei și al publicurilor rusofone din Republica Moldova a relansat u...
13:00
Alexandru Munteanu propune soluții economice pentru problema transnistreană Ziarul National
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a subliniat că nu este adeptul unor acțiuni dure împotriva regiunii transn...
13:00
ULTIMA ORĂ // Cei care l-au slujit pe Șor sunt CONDAMNAȚI unul câte unul. Pedeapsa prevede și confiscarea unor sume FABULOASE - între 2,9 milioane de lei și 3,5 milioane Ziarul National
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni de la fostul Partid „Șor”, scos între timp în afara legii, au fost condamnat joi, 30 oct...
13:00
Alexandru Munteanu esplică cum poate R. Moldova să transforme banii în investiții și bunăstare Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în plenul Parlamentului că Republica Moldova se confruntă, pentru prima dată în istoria sa, n...
13:00
Maia Sandu și Comisarul UE discută despre viitorul reformelor economice în Republica Moldova Ziarul National
Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a avut o întâlnire cu președint...
12:30
Rusia folosește rachete controversate în Ucraina, amenințare directă la securitatea europeană, susține Kievul și experții Ziarul National
Rusia a atacat Ucraina în ultimele luni cu o rachetă de croazieră, a cărei dezvoltare secretă l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la un pact ...
12:30
Ștefan Popa, noul director interimar la Administrația Națională a Drumurilor: Vicepremierul Bolea anunță schimbarea. Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, alături de Roman Cojohari, șeful Agenției Proprietății Pu...
Acum 24 ore
11:00
LIVE VIDEO // Alexandru Munteanu a prezentat principalele PRIORITĂȚI ale Guvernului R. Moldova: „Aderarea la UE va aduce beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal — investiții, locuri de muncă bine plătite” Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat astăzi Parlamentului prioritățile Programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, care stabil...
10:45
Summitul Trump-Putin la Budapesta anulat din cauza tensiunilor ruso-americane Ziarul National
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Rusia a rămas inflexib...
10:30
Guvernul Munteanu, pregătit să primească votul Parlamentului și să ducă Moldova spre aderarea la UE! Ziarul National
Comisia juridica a Parlamentului a dat unda verde pentru investirea Guvernului Munteanu, in cadrul sedintei de astazi a Parlamentului, care va ...
10:15
Ion Chicu avertizează: Fără investiții românești, R. Moldova riscă să rămână blocată economic Ziarul National
Aportul economic al României este crucial pentru salvarea situației din R. Moldova. Această opinie a fost exprimată de liderul PDCM, Ion Chicu, ...
10:15
Alexandru Munteanu cere astăzi în Parlament încrederea pentru viitorul Guvern și planul „UE, pace, dezvoltare” Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, se va prezenta astăzi în Parlament. El va fi însoțit de echipa sa guvernamentală pentru a expune program...
10:15
Renato Usatîi cere oficial renunțarea la cetățenia rusă și așteaptă un răspuns din partea autorităților ruse Ziarul National
Deputatul Renato Usatîi recunoaște că a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională și apărare, ...
10:15
Deputata PAS: Reducerea ministerelor ar putea întârzia reformele necesare Republicii Moldova Ziarul National
Deputata PAS, Victoria Belous, care deține și funcția de ministru în exercițiu al finanțelor, susține că reducerea numărului de ministere, așa c...
10:15
Radu Magdin: Moldova poate atinge prosperitatea europeană prin reforme și colaborare strategică Ziarul National
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va depinde în principal de modul în care autoritățile de la Chișinău vor implementa reformele nece...
10:15
Parlamentul își concentrează eforturile pe armonizarea legislației cu normele europene în perioada următoare Ziarul National
Armonizarea legislației naționale cu normele europene va constitui o prioritate centrală pentru legislativ în lunile următoare, afirmă vicepreședin...
10:15
ULTIMA ORĂ // Nicu Popescu PĂRĂSEȘTE Parlamentul. Noua FUNȚIE pe care i-a încredințat-o președinta Maia Sandu Ziarul National
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nicu Popescu, a fost desemnat de președinta Maia Sandu în funcția de emisar special pentru a...
09:15
Horoscopul zilei 31.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecCând o oportunitate îți bate la ușă, nu ezita să o primești cu brațele deschise. Încrederea în propriile tale abilități te va ghida spre ...
07:15
Ucraina reia importurile de gaze prin Transbalcanică din noiembrie, în urma intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice Ziarul National
Ucraina planifică să reia importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie. Aceasta după ce atacurile rusești...
Ieri
00:15
Regele Charles pune capăt legăturilor regale ale fratelui său Andrew după scandalul Epstein Ziarul National
Regele Charles al Marii Britanii i-a retras fratelui său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a forțat să părăsească reședința din Windsor, confor...
30 octombrie 2025
22:15
Republica Moldova: O seară mai rece, 31.10.2025 Ziarul National
Mâine, în Republica Moldova, vremea va fi predominant senină, dar se va remarca o răcire semnificativă a temperaturilor, în special seara. Dimineaț...
22:15
Ion Chicu: Opoziția și guvernarea, în aceeași barcă - riscăm să ne scufundăm fără susținerea premierului desemnat Alexandru Munteanu Ziarul National
Opoziția și guvernarea sunt într-o situație similară, iar dacă nu sprijină Executivul condus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, statul risc...
21:15
Violența și fărădelegile din armata rusă: soldații care refuză să lupte, torturați și executați de comandanți - dezvăluiri șocante ale publicației Verstka Ziarul National
Comandanții ruși sunt acuzați că execută sau trimit deliberat la moarte soldații care refuză să lupte în Ucraina, conform unei noi investigații a p...
21:15
R. Moldova se alătură eforturilor europene pentru consolidarea rezilienței la dezinformare în Europa de Est Ziarul National
R. Moldova a devenit parte a Grupului la nivel inalt de experți pentru fortificarea rezilienței în Europa de Est. Acest format prestigios reuneste ...
20:15
Băncile din Moldova îndemnate să respecte rigorile pieței: avertisment de la un comisar european Ziarul National
Statul nu trebuie să salveze băncile comerciale din fondurile contribuabililor, deoarece acestea ar trebui să opereze conform principiilor de piață...
19:15
Parlamentul publică CV-urile membrilor Guvernului Munteanu înaintea votului de încredere Ziarul National
Parlamentul a dat publicității CV-urile membrilor Guvernului Munteanu, care se vor prezenta mâine în fața Parlamentului pentru a solicita votul de ...
19:15
Erdogan critică Germania pentru ignoranța față de criza umanitară din Gaza, în cadrul unei conferințe cu Friedrich Merz la Ankara Ziarul National
Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a criticat Germania pentru faptul că ar ignora „genocidul”, foametea și atacurile Israelului în Gaza. Aces...
18:15
Varșovia își reafirmă sprijinul pentru Lituania: redeschiderea graniței cu Belarus amânată până în noiembrie Ziarul National
Varșovia a anunțat joi că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul apropiat al Rusiei, până cel puțin la mijlocul l...
18:15
Parlamentul decide vineri soarta Guvernului Munteanu: ședință crucială pentru votul de încredere! Ziarul National
Deputații se vor reuni vineri, 31 octombrie, într-o ședință plenară pentru a dezbate programul de activitate al Guvernului condus de premierul dese...
17:15
Kremlinul clarifică: Testele cu Poseidon și Burevestnik nu au fost nucleare, în contextul planurilor SUA de reluare a testelor nucleare Ziarul National
Kremlinul a revenit joi asupra anunțurilor recente privind testarea unei drone submarine și a unei rachete cu capacități nucleare, subliniind că nu...
17:15
Dorin Recean și comisarul european Maria Luís Albuquerque discută despre modernizarea economică a Republicii Moldova și integrarea europeană. Ziarul National
Prim-ministrul în exercițiu, Dorin Recean, s-a întâlnit cu Maria Luís Albuquerque, comisarul european pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiil...
16:15
EduWell Camp: Cadrele didactice redescoperă echilibrul profesional și personal la mijloc de carieră Ziarul National
Un grup de 54 de profesori din toată țara ia parte la tabăra de toamnă EduWell Camp, un program inovator destinat cadrelor didactice la mijloc de c...
16:15
Igor Grosu anunță întrunirea Biroului Permanent al Parlamentului cu 15 membri desemnați Ziarul National
Astăzi, 30 octombrie, Biroul Permanent al Parlamentului se va întruni într-o ședință de lucru. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Leg...
